Новости Украины и Новороссии 10 апреля 2019

Интервью издания «Русская Весна» с руководителем экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции Олегом Ногинским о проблемах экономики Республики.

— Прошло 5 лет с момента провозглашения ДНР. Донбасс — богатый край: там хорошо развиты и угольная, и металлургическая, и химическая промышленности. Но, к сожалению, всему этому мешает развиваться украинская экономическая и финансовая блокада и война. Как в таком случае выживать донецкому краю экономически? Что можно сделать или что уже делается для этого?

— Во-первых, объективно, большое достижение ДНР в том, что республика выжила в этих очень трудных условиях. Ведь Украина, вводя блокаду, думала, что Донецк должен будет погибнуть буквально в течение полугода, все там должны умереть от голода, предприятия — остановиться, вообще всё должно было прекратить работать.

Украина хотела, чтобы люди, уставшие от голода и безысходности, начали требовать от властей возврата в Донбасс Украины. Но они просчитались.

Основное достижение края в том, что ДНР выжила, предприятия не остановились. Угольно-металлургический комплекс жив и работает.

Республика налаживает свою собственную жизнь.

ДНР должна кооперироваться с ЛНР, раз у них нет возможности сегодня что-то поставлять на территорию Украины и в большой мир, и работать, в том числе и на внутренний рынок. Единственное официальное окно вовне — это Южная Осетия, признавшая донбасские республики.

Сейчас то, что происходит в ДНР в 2019 году по сравнению с периодом 2015–2016 годов, безусловный прогресс: правительство выделено в отдельную ветвь власти, повышаются зарплаты, взят курс на создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сделаны существенные шаги навстречу аграриям — Республика заботится о том, как накормить население собственными продуктами.

Люди возвращаются в нормальную жизнь, поэтому начинают обсуждать обычные повседневные вопросы, которые в военное время уходят на второй план. Например, этой зимой обсуждали вопросы вывоза мусора, строительства дорог. Людей теперь волнует не война, а проблемы мирного времени — нормальная комфортная жизнь.

Кстати, в ДНР в отличие от Украины не было проблем и перебоев ни с отоплением, ни с электроэнергией, что является действительно значимым моментом.

С учётом заявленного на сегодняшний день в республике курса на нормализацию внутренней экономической политики, на создание прозрачных правил для ведения бизнеса, на реформирование налоговой системы, оставшейся в наследство после уже бывшего министра доходов и сборов Александра Тимофеева, а также с учетом анонсированного возврата отобранных активов их собственникам, всё сейчас говорит о том, что республика находится на правильном пути.

Одним из первых действий Пушилина для того, чтобы облегчить жизнь представителям коммерческого сектора экономики, было полное упразднение функции оперативной деятельности у министерства доходов и сборов, которое превратили в понятную для всех налоговую службу, просто контролирующую правильность и своевременность уплаты налогов субъектами экономической деятельности.

Судя по заявлениям главы ДНР Дениса Пушилина, премьера Александра Анащенко, Евгения Лавренова, руководителя министерства доходов и сборов, республика готова к введению нового Таможенного кодекса, нового Налогового кодекса и изменению системы контроля за бизнесом и предприятиями. Естественно, это скажется на улучшении экономического климата в ДНР, что позволит республике выйти на нормальные темпы устойчивого роста.

Сегодня нужно привлекать в первую очередь даже не инвесторов, а специалистов, которые профессионально в состоянии управлять предприятиями. Мало того, управлять целыми проектами. Ключевой вопрос — это создание управленческих кадров, которые являются сегодня дефицитом во всем мире.

— Минские соглашения требуют от Украины прекратить финансовую и экономическую блокаду Донбасса. Порошенко ничего для этого не сделал. Можно ли надеяться на то, что при президенте Зеленском и стоящим за ним олигархе Коломойском эта проблема будет решена?

— Увы, нет. Вспомните, кто стоял за трагическими событиями в Одессе и Мариуполе весной 2014 года. Теперь понимаете?

Зеленскому в кресле президента будет намного труднее, чем Порошенко.

Последний для нациков свой, хотя у них есть к нему вопросы, а вот Зеленскому придется им доказывать, что он не пророссийский. Единственный способ, который существует на Украине, чтобы все это доказать, это выпады в сторону России и ЛДНР.

— Пушилин взял в свои руки бразды правления в ДНР в сентябре 2018 года. Можно ли подвести какие-то итоги его правления за этот период?

— Ему досталось очень тяжелое наследство. Прежде всего, речь идет о коррумпированных кадрах, которые были ориентированы на набивание собственных карманов. Пользуясь дефицитом кадров, они занимали места в основном в среднем звене управленцев республики. Пользуясь тем, что Александр Захарченко мало разбирался в экономике и отдавал предпочтение военным вопросам, этим людям и их коррупционным схемам все сходило с рук.

В итоге за это время выросла целая плеяда деятелей, которые искренне считали, что донецкая экономика должна работать ради их собственных прибылей.

Они красиво отчитывались в СМИ. Можно вспомнить, например, отчеты министра Грановского то о запусках трамваев, то о запуске заводов, которые по факту оказались предприятиями с гигантскими задолженностями, потому что деньги ушли в неизвестном направлении.

Хотя мы же с вами понимаем, что они ушли в карманы чиновников-коррупционеров.

Сейчас идет очищение правительства от подобных людей, ключевые коррупционеры из команды Александра Тимофеева (Ташкента) — Загорулько, Мостовой, Автономов — арестованы, идут следственные действия.

Отстранение коррупционеров, конечно же, хорошо скажется на экономическом климате в республике, но пока за 5–6 месяцев нельзя радикально улучшить экономическую ситуацию в ДНР.

Однако серьезные шаги в этом направлении делаются. Ведь принятие Налогового и Таможенного кодексов, снижение цен на топливо, подготовка к началу работы банковской системы, когда можно будет спокойно прийти в банк и получить кредит, — это действительно значимые шаги, которые однозначно дадут результат.

Сегодняшняя задача ДНР: создать систему, прозрачную и понятную для населения, которая приведет в итоге к росту бюджетных поступлений и благосостояния в республике.

Также на экономическом климате благоприятно скажется и выравнивание правил работы государственных и частных предприятий.

— Как вы оцениваете ущерб, который нанёс экономике ДНР «военный коммунизм» и «социализм», который практиковало министерство доходов и сборов под руководством Александра Тимофеева?

— Понимаете, социализм предполагает, что предприятия находятся в общественной собственности. Он не предполагает, что под предлогом национализации они передаются в управление своим родственникам или приближенным к руководству особам.

Отобрать у одних собственников, чтобы передать отобранное своим «собственникам», — это все, что угодно, но только не социализм.

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Александр Ча