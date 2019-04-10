Новости Украины и Новороссии 10 апреля 2019
- 10:39 В порт Одессы прибыла партия американских внедорожников для ВСУ (ФОТО).
- 08:52 Порошенко может подставить Зеленского или купить у него победу во втором туре, — эксперт.
- 08:15 В Киеве высказались о статусе 9 мая.
- 08:13 Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным.
- 06:04 «Дичайший самострел»: даже сторонники Порошенко шокированы билбордами с Путиным (ФОТО).
- 04:22 Известные артисты и писатели прибыли на Донбасс (ФОТО).
- 03:00 Реформы в ДНР: Республика стоит на правильном пути — мнение.
- 02:00 «Я вас не подведу, герои»: Зеленский поблагодарил украинских карателей (ВИДЕО).
- 01:00 Зрада: Согласно указу Порошенко, реакторы для Хмельницкой АЭС будет строить компания из российского холдинга (ВИДЕО).
- Вчера 23:09 На Украине на треть сократилось производство авто.
- Вчера 21:03 СБУ объявила в розыск известного журналиста-сепаратиста за «попытки развалить Украину».
- Вчера 20:53 Глава ДНР Денис Пушилин встретился с республиканскими спортсменами.
- Вчера 19:58 В погранслужбе Украины заявили, что не имеют права «кошмарить» за георгиевские ленты, но всё равно будут.
В порт Одессы прибыла партия американских внедорожников для ВСУ (ФОТО)
Утром 10 апреля в порту Одессы пришвартовался автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты. На его борту — 15 санитарных и 20 боевых американских внедорожников HMMWV («Хамви») для ВСУ.
Это уже третья партия HMMWV, прибывших в «незалежную» из США с 2014 года. Сказать, сколько точно американских автомобилей было передано ВСУ за это время, украинские СМИ затрудняются. Речь может идти о количестве от 230 до 300 боевых машин.
Справка РВ
Технические характеристики HMMWV: восьмицилиндровый дизельный двигатель объемом 6,2 л и мощностью 160 л. с. Автомобиль разгоняется до 113 км/час, расход топлива — от 16 до 23 л на 100 км. Масса автомобиля — 2359 кг, грузоподъемность — две тонны.
Экипаж «Хамви» — до пяти человек, из них один водитель и один стрелок.
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Порошенко может подставить Зеленского или купить у него победу во втором туре, — эксперт
Заслуженный экономист Украины, бывший министр экономики Виктор Суслов считает, что для Владимира Зеленского в случае победы на выборах 2019 главная опасность лежит в кадровой плоскости.
В случае победы на выборах президента Украины 2019 успех или неудача Зеленского будут определяться решением кадровых вопросов, уровнем выполнения функций гаранта и готовностью не выходить за пределы своих конституционных полномочий, рассказал эксперт украинскому изданию «Главред».
По его словам, Зеленский имел бы шанс стать успешным президентом, если бы смог назначить на все основные должности, которые от него зависят, профессиональных и честных людей, которые были бы более компетентны, чем он сам, по всем узким политическим, экономическим и юридическим направлениям.
«Главная опасность лежит именно в кадровой плоскости. Вот представьте себе, что произойдет, если победит Зеленский… Он станет президентом в окружении чужой и явно враждебной команды. И в руках этой команды все еще будет курс гривны и печатание денег, доходы и расходы бюджета, коммунальные тарифы и цены на газ, социальная политика, обслуживание долгов и дефолт…» — отметил аналитик.
Суслов предупредил, что нового президента могут очень быстро дискредитировать в случае саботажа со стороны этой команды.
«Поэтому очень важно иметь план действий на период передачи власти. Здесь неизбежны компромиссы, которые нужно готовить уже сейчас», — заявил эксперт.
Экс-министр также не исключает, что в случае победы на выборах 2019 на Украине граждане могут увидеть совсем другого Зеленского — не народного президента, а жесткого и циничного бизнесмена.
«Ведь при желании шахматную партию даже в абсолютно выигрышной позиции можно проиграть. Переговоры об условиях „сдачи“ выборов возможны. И „сдача“ возможна. И предвыборные дебаты можно проиграть умышленно. И свои набранные голоса можно не защищать. Тогда в стране ничего не изменится. Просто станет на одного миллиардера больше…» — полагает он.
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В Киеве высказались о статусе 9 мая
Чем ближе второй тур выборов на Украине, тем активнее, что называется, «переобуваются в воздухе» представители круга действующего президента и сам президент. Накануне в эфире украинского телеканала Порошенко назвал себя «русскоязычным человеком», заявив, что часто использует именно русский язык и готов даже «написать диктант или сочинение». Теперь решили «сгладить углы» в так называемом Институте нацпамяти Украины. Если ранее в ИНП заявляли, что от празднования 9 мая стране необходимо отказаться полностью, перейдя на празднование Победы 8 мая («как во всей Европе»), то теперь позиция несколько изменилась.
Глава Института нацпамяти г-н Вятрович заявляет, что «день 9 мая должен остаться Днём победы над нацизмом, чтобы в этот день вспоминать ветеранов Второй мировой, в частности – ветеранов Красной армии». При этом, по словам Вятровича, этот день «не должен быть, как в России, выходным».
Вятрович:
Заявление Вятровича о том, что 9 мая всё же останется в календаре праздничных дат Украины, хотя и без статуса государственного выходного дня, выглядит попыткой найти избирателей (в первую очередь на юге и юго-востоке Украины), которые бы начали питать симпатии к действующему президенту. Из той же серии и заявление Порошенко о том, что он «русскоязычный».
При этом на упомянутых юге и юго-востоке Украины уже отреагировали на заявление Вятровича о том, что 9 мая не должно быть общегосударственным выходным днём. Самое мягкое, что посоветовали Вятровичу: «закрыть рот».
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Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным
Ранее билборды с изображением политиков стали появляться на улицах украинских городов. Позднее предвыборный штаб Порошенко объяснил идею билбордов тем, что сюжет призван «напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом».
Второй тур выборов на Украине пройдёт 21 апреля. По итогам первого тура выборов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, а действующий украинский лидер Пётр Порошенко 15,95%.
Эксперт Алексей Якубин прокомментировал в беседе с телеканалом «360» лидерство Зеленского. Он отметил, что Порошенко является кандидатом с наиболее высоким антирейтингом, поскольку каждый второй участник опросов «ни в коем случае не готов за него голосовать».
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«Дичайший самострел»: даже сторонники Порошенко шокированы билбордами с Путиным (ФОТО)
В соцсетях активно обсуждают новую политическую рекламу от штаба Петра Порошенко, в которой на плакатах кандидата в президенты Владимира Зеленского приравняли к президенту России Владимиру Путину В группах сторонников действующего президента Украины в Теlegram-канале «Харків за ПП» возмутились появившимися в городе билбордами.
Некоторые пользователи были уверены, что плакаты Порошенко с Путиным используются противниками президента Украины. Поэтому так называемые «порохоботы» обратились в штаб Порошенко за разъяснениями. Так, Ольга Симсон написала советнику президента Украины Петра Порошенко Юрию Бирюкову с просьбой прокомментировать политическую рекламу.
«Юрий, добрый день! Кто может подсказать телефон штаба Порошенко в Харькове. Я по поводу этих плакатов, которые активно используются против Президента после его вчерашнего выступления на ICTV», — написала женщина.
«…Просто когда президент говорит одно, а на следующий день вешают эти билборды, то блин не знаешь чем крыть! Ну это чисто пропаганда, причём очень плоская, и не воспринимаемая избирателями Зе и сомневающимися», — все еще пытается разобраться Симсон в том, как теперь разрешить недопонимание.
В группе пытаются слаженными действиями разработать методичку ответов на все негативные выпады со стороны оппонентов из «оборЗЕвшей команды», как здесь называют сторонников кандидата Владимира Зеленского.
Впрочем, некоторые порохоботы предложили оправдывать такого вида рекламу своего кандидата.
«Баннер просто ставит перед выбором: выбираете человека, который борется против Путина или за человека, который может сломаться/сдаться Путину», — попытались расшифровать в группе сложное смысловое содержание плакатов Порошенко.
Владислав Недодаев также соглашается с коллегами, что билборды с Путиным были «достаточно глупым и необдуманным шагом». «Я с трудом верю, что это заказывал штаб ПП. Но информации об этом, увы, не имею пока что», — пишет он.
«Я просто надеялась, что это баннеры не Пороха, а чистая подстава», — намекает Симсон на черный PR.
В группе «порохоботов» обмениваются первой реакцией, которая появляется в соцсетях. Выводы Дениса Вишневского здесь находят достаточно логичными. Мужчина понял посыл Банковой так, что «треть голосовавших жителей Украины — агенты Кремля, сепары, 5-ая колонна Кремля».
«Чего и следовало ожидать», — комментирует Симсон с веселым смайликом негативный отзыв пользователя Facebook. Заметим, что скрин содержит изображение газеты со всё тем же изображением Порошенко и Путиным в профиль.
Впрочем, позже среди порохоботов радость быстро сменяется гневом. Симсон приходится уже своим же, «порошенковским», объяснять, что рекламу, по всей видимости, одобрили политтехнологи президента.
Чтобы как-то уладить явную оплошность штаба Порошенко «порохоботы» продолжили действовать по излюбленной схеме «путинских технологий», «Зеленский = агент Кремля», «отмены санкций» и «потерянной Украины», рьяно перечисляя звезд российского бомонда, поддержавших кандидатуру Владимира Зеленского.
«Как-то так», — Ольга Симсон демонстрирует остальным «порохоботам» сделанный на быструю руку пост, обеляющий Петра Порошенко.
«Господа, текущий виток кампании очевидно идет в ключе „порох или путин“, не только бордами, но и в тв-рекламе. Кто там умный такой и кто решил так двигать кампанию — хз. Что это даст — увидим 21. Нам свое делать» , — пишет Андрей Заец, намекая на то, что голосовать будет за кандидата, которому симпатизировал до появления непонятной ему политической рекламы.
Дичайший самострел
Украинская журналистка Екатерина Золоторева, ранее открыто поддерживавшая действующего главу государства, назвала политическую рекламу Порошенко с Путиным «дичайшим самострелом».
«Очередной феноменальный прокол штаба Порошенко. Нет, даже не так — просто эпический и лютый мегапро… Пока не увидела заказчика и не услышала вчерашние извинения Порошенко в эфире Свободы слова на ICTV за противопоставление с Путиным, была абсолютно уверена, что это либо фейк, либо подстава. Но нет такого дна, которого не могли бы пробить президентские технологи и пиарщики», — написала она.
Золоторева также отмечает, что риторика «диктатуры Путина» просочилась в телеэфиры.
«Они еще и в телек это засунули! Только что собственными глазами (они теперь кровоточат) и ушами (они теперь свернулись в трубочку) я узрела новый ролик Порошенко: 21 квітня обирай: скасований безвіз або відкрита Европа, ДИКТАТУРА ПУТІНА АБО ЄВРОСОЮЗ. Снова Путин((Да что ты будешь делать…
А Вы, Пётр Алексеевич, Вы же лично даёте окончательное добро сейчас на все подобные вещи, Вы осознаёте, что это дичайший самострел? Даже если отбросить все нюансы с законами, остаётся главное: позорная манипуляция в стиле самого Путина. Сейчас кто-то ушленький добавит между вами зеркало, знак равенства или ещё что — и вуаля! — гол забит в собственные ворота. Впрочем, уже и без зеркала всё очевидно. Уровень работы конечно такой, что Вам бы уже им руки начинать рубить, что ли. Ну хотя бы этим», — с некоторым сожалением пишет Золоторева про ошибки штаба Петра Порошенко.
Ранее участник первого тура президентских выборов в Украине Анатолий Гриценко заявил, что билбордами с Путиным действующий глава страны Петр Порошенко раскалывает Украину пополам.
«Также это прямое и безосновательное оскорбление и пренебрежение в адрес 85% людей, которые в первом туре отдали голоса за других кандидатов», — написал он на своей странице в Facebook.
Тем временем основатель общественной исследовательской платформы Quantum Future Lab Денис Семенов отметил, что изображение Владимира Путина на агитационных материалах (в газете) штаба Петра Порошенко является нарушением законодательства Украины.
«Согласно ст.8 закона о рекламе изображение человека в газете не может появиться без письменного согласия этого человека. Следовательно, гражданин РФ Путин В.В. должен был дать согласие на размещение своей фотографии. Кроме того, есть требование Закона Украины „О выборах президента Украины“, который запрещает (ст.64) агитацию за кандидата иностранными гражданами. Вполне возможно, нарушения тут нет и гражданину РФ Путину В.В. каким-то образом уже предоставлено украинское гражданство? Я уже не говорю о том, что это введение избирателя в заблуждение по поводу того, кто является кандидатами в президенты, вышедшими во второй тур», — написал Денис Семенов.
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Известные артисты и писатели прибыли на Донбасс (ФОТО)
5 апреля в лекционном зале Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской в рамках интеграционной программы при поддержке Министерства культуры Донецкой Народной Республики и содействии Русского центра, состоялась творческая встреча с писателями и актерами из Российской Федерации.
Об этом сообщает Министерство культуры ДНР.
Цель визита делегации − развитие и укрепление дружеского и культурного пространства Донецкой Народной Республики и России.
В числе делегатов заслуженный работник культуры РФ, генеральный директор издательства «ВЕЧЕ» Леонид Палько; председатель Союза писателей России Николай Иванов; главный редактор издательства «ВЕЧЕ» Сергей Дмитриев; заслуженная артистка России Людмила Мальцева; народный артист РФ Юрий Назаров, а также член Союза писателей России Святослав Рыбас.
В начале встречи заслуженный работник культуры РФ Леонид Палько, возглавляющий российскую делегацию, в приветственном слове отметил, что в Донбассе они не чувствуют себя гостями, поскольку их встретили как родных, близких людей.
«2014 год стал поворотным для народа Донбасса. Вам, жителям Донецкой Народной Республики, пришлось сделать сложный, но при этом правильный выбор. Вас пытались запугать, но, в конце концов, вы показали, что полны решимости отстаивать свою правду, свою свободу», — добавил генеральный директор издательства «ВЕЧЕ».
Также перед собравшимися выступили известные актеры – Юрий Назаров и Людмила Мальцева. Со всей силой своего таланта, переполненные впечатлениями от увиденного, они эмоционально исполнили поэтические произведения.
«Донбасс — земля созидания и труда. Во всем здесь ощущается торжество духа», − прокомментировали актеры.
После выступлений состоялась заключительная пресс-конференция российских гостей с представителями республиканских СМИ.
По словам Леонид Палько в ходе своего визита в Республику делегация оказала адресную помощь Макеевской библиотечной системе — было передано более 5 тысяч экземпляров, порядка двухсот наименований различных книг.
Председатель Союза писателей России Николай Иванов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, рассказал, пишутся ли сейчас в России книги о Донбассе.
«Друзья, вы знаете, в России огромнейший интерес к событиям на Донбассе. Я считаю, что пока пишется в большей степени поэтическая и публицистическая книга, а то, что будет и на подходе есть романное осмысление ваших событий это вне сомнений. Единственное, для прозы надо добывать материал, для этого надо ехать сюда. Но я думаю, что первый роман будет отсюда, от вас, от писателей Луганска и Донецка. Поэтому книга наверняка пишется, наверняка будет и не одна, мы тоже в России ждем».
«Обязательно ваша и наша Донецкая трагедия она будет передана. Но в какой художественной форме я не знаю, потому что сейчас напрашиваются какие-то новые формы», — добавил Святослав Рыбас.
«Ехали, конечно, с некоторым предубеждением и вдруг нас встречает абсолютно чистый, ухоженный город, залитый солнцем и человеческие удивительные улыбки, добродушие, доброжелательность… А что изменилось? Мы даже ран не увидели! Настолько все как-то вовремя подкрашено, подмазано — залечены эти раны, чувствуется, что за городом следят, его любят и за ним ухаживают», — поделилась своими впечатлениями Людмила Мальцева.
В завершении пресс-конференции российские писатели пригласили авторов ДНР активно участвовать во Всероссийских литературных конкурсах, совещаниях, конференциях, чтобы не чувствовать отрыв от профессиональной среды.
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Реформы в ДНР: Республика стоит на правильном пути — мнение
Интервью издания «Русская Весна» с руководителем экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции Олегом Ногинским о проблемах экономики Республики.
— Прошло 5 лет с момента провозглашения ДНР. Донбасс — богатый край: там хорошо развиты и угольная, и металлургическая, и химическая промышленности. Но, к сожалению, всему этому мешает развиваться украинская экономическая и финансовая блокада и война. Как в таком случае выживать донецкому краю экономически? Что можно сделать или что уже делается для этого?
— Во-первых, объективно, большое достижение ДНР в том, что республика выжила в этих очень трудных условиях. Ведь Украина, вводя блокаду, думала, что Донецк должен будет погибнуть буквально в течение полугода, все там должны умереть от голода, предприятия — остановиться, вообще всё должно было прекратить работать.
Украина хотела, чтобы люди, уставшие от голода и безысходности, начали требовать от властей возврата в Донбасс Украины. Но они просчитались.
Основное достижение края в том, что ДНР выжила, предприятия не остановились. Угольно-металлургический комплекс жив и работает.
Республика налаживает свою собственную жизнь.
ДНР должна кооперироваться с ЛНР, раз у них нет возможности сегодня что-то поставлять на территорию Украины и в большой мир, и работать, в том числе и на внутренний рынок. Единственное официальное окно вовне — это Южная Осетия, признавшая донбасские республики.
Сейчас то, что происходит в ДНР в 2019 году по сравнению с периодом 2015–2016 годов, безусловный прогресс: правительство выделено в отдельную ветвь власти, повышаются зарплаты, взят курс на создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сделаны существенные шаги навстречу аграриям — Республика заботится о том, как накормить население собственными продуктами.
Люди возвращаются в нормальную жизнь, поэтому начинают обсуждать обычные повседневные вопросы, которые в военное время уходят на второй план. Например, этой зимой обсуждали вопросы вывоза мусора, строительства дорог. Людей теперь волнует не война, а проблемы мирного времени — нормальная комфортная жизнь.
Кстати, в ДНР в отличие от Украины не было проблем и перебоев ни с отоплением, ни с электроэнергией, что является действительно значимым моментом.
С учётом заявленного на сегодняшний день в республике курса на нормализацию внутренней экономической политики, на создание прозрачных правил для ведения бизнеса, на реформирование налоговой системы, оставшейся в наследство после уже бывшего министра доходов и сборов Александра Тимофеева, а также с учетом анонсированного возврата отобранных активов их собственникам, всё сейчас говорит о том, что республика находится на правильном пути.
Одним из первых действий Пушилина для того, чтобы облегчить жизнь представителям коммерческого сектора экономики, было полное упразднение функции оперативной деятельности у министерства доходов и сборов, которое превратили в понятную для всех налоговую службу, просто контролирующую правильность и своевременность уплаты налогов субъектами экономической деятельности.
Судя по заявлениям главы ДНР Дениса Пушилина, премьера Александра Анащенко, Евгения Лавренова, руководителя министерства доходов и сборов, республика готова к введению нового Таможенного кодекса, нового Налогового кодекса и изменению системы контроля за бизнесом и предприятиями. Естественно, это скажется на улучшении экономического климата в ДНР, что позволит республике выйти на нормальные темпы устойчивого роста.
Сегодня нужно привлекать в первую очередь даже не инвесторов, а специалистов, которые профессионально в состоянии управлять предприятиями. Мало того, управлять целыми проектами. Ключевой вопрос — это создание управленческих кадров, которые являются сегодня дефицитом во всем мире.
— Минские соглашения требуют от Украины прекратить финансовую и экономическую блокаду Донбасса. Порошенко ничего для этого не сделал. Можно ли надеяться на то, что при президенте Зеленском и стоящим за ним олигархе Коломойском эта проблема будет решена?
— Увы, нет. Вспомните, кто стоял за трагическими событиями в Одессе и Мариуполе весной 2014 года. Теперь понимаете?
Зеленскому в кресле президента будет намного труднее, чем Порошенко.
Последний для нациков свой, хотя у них есть к нему вопросы, а вот Зеленскому придется им доказывать, что он не пророссийский. Единственный способ, который существует на Украине, чтобы все это доказать, это выпады в сторону России и ЛДНР.
— Пушилин взял в свои руки бразды правления в ДНР в сентябре 2018 года. Можно ли подвести какие-то итоги его правления за этот период?
— Ему досталось очень тяжелое наследство. Прежде всего, речь идет о коррумпированных кадрах, которые были ориентированы на набивание собственных карманов. Пользуясь дефицитом кадров, они занимали места в основном в среднем звене управленцев республики. Пользуясь тем, что Александр Захарченко мало разбирался в экономике и отдавал предпочтение военным вопросам, этим людям и их коррупционным схемам все сходило с рук.
В итоге за это время выросла целая плеяда деятелей, которые искренне считали, что донецкая экономика должна работать ради их собственных прибылей.
Они красиво отчитывались в СМИ. Можно вспомнить, например, отчеты министра Грановского то о запусках трамваев, то о запуске заводов, которые по факту оказались предприятиями с гигантскими задолженностями, потому что деньги ушли в неизвестном направлении.
Хотя мы же с вами понимаем, что они ушли в карманы чиновников-коррупционеров.
Сейчас идет очищение правительства от подобных людей, ключевые коррупционеры из команды Александра Тимофеева (Ташкента) — Загорулько, Мостовой, Автономов — арестованы, идут следственные действия.
Отстранение коррупционеров, конечно же, хорошо скажется на экономическом климате в республике, но пока за 5–6 месяцев нельзя радикально улучшить экономическую ситуацию в ДНР.
Однако серьезные шаги в этом направлении делаются. Ведь принятие Налогового и Таможенного кодексов, снижение цен на топливо, подготовка к началу работы банковской системы, когда можно будет спокойно прийти в банк и получить кредит, — это действительно значимые шаги, которые однозначно дадут результат.
Сегодняшняя задача ДНР: создать систему, прозрачную и понятную для населения, которая приведет в итоге к росту бюджетных поступлений и благосостояния в республике.
Также на экономическом климате благоприятно скажется и выравнивание правил работы государственных и частных предприятий.
— Как вы оцениваете ущерб, который нанёс экономике ДНР «военный коммунизм» и «социализм», который практиковало министерство доходов и сборов под руководством Александра Тимофеева?
— Понимаете, социализм предполагает, что предприятия находятся в общественной собственности. Он не предполагает, что под предлогом национализации они передаются в управление своим родственникам или приближенным к руководству особам.
Отобрать у одних собственников, чтобы передать отобранное своим «собственникам», — это все, что угодно, но только не социализм.
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Александр Ча
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«Я вас не подведу, герои»: Зеленский поблагодарил украинских карателей (ВИДЕО)
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский поблагодарил украинских боевиков за «реальный героизм» в войне против Донбасса.
В ролике, опубликованном на странице комика, члены команды Зеленского перечисляют основные подразделения ВСУ, участвующие в боях против Донбасса. Сам же Зеленский с особой благодарностью обращается к боевикам карательных батальонов.
«Спасибо всем — от Широкино до станицы Луганской, каждому патриоту: батальону «Кривбас», батальону «Донбасс», «Айдар», «Азов», «Нацкорпус». Нацгвардейцы, наши летчики, наши моряки, наши пленные — всех помним, всех вернем обязательно», — говорит Зеленский в видеообращении.
Он подчеркнул, что считает украинских боевиков «реальными героями».
«Благодарю всех, кто защищает Украину как на фронте, так и в тылу. Я вас не подведу», — добавил кандидат в президенты.
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Зрада: Согласно указу Порошенко, реакторы для Хмельницкой АЭС будет строить компания из российского холдинга (ВИДЕО)
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции
Соответствующий документ называется «О мерах по поддержке развития ядерной энергетики и повышение уровня безопасности в сфере использования ядерной энергии». Правительству поручено внести в парламент тематический законопроект.
Как сообщает «Радио Свобода», чешская компания Škoda JS получила предварительное согласие Кабмина на достройку новых реакторов без тендеров. Она входит в холдинг «Объединенные машиностроительные заводы», который подчиняется российскому «Газпромбанку», большинство акций которого принадлежит «Газпрому» и связанным с ним структурам.
Основной мотив такого решения, как объясняют на самой АЭС, — более низкая стоимость проекта по сравнению с другими производителями.
«Два блока стоят 3 миллиарда, ну, чуть больше 3 миллиардов долларов. А если брать, например, корейские, или китайские, или Areva, Westinghouse, то у них минимальная цена одного блока — это 4 миллиарда долларов «, — рассказал заместитель гендиректора по капитальному строительству ХАЭС Олег Рахлинский.
Обоснование для строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС на общую сумму более 70 млрд гривен было утверждено летом прошлого года.
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На Украине на треть сократилось производство авто
На Украине в марте 2019 года в сравнении с мартом прошлого года производство автотранспортных средств сократилось на 30,9% до 534 единиц. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает пресс-служба ассоциации Укравтопром.
«По предварительным данным, число выпущенных украинскими заводами автотранспортных средств в марте составило 534 единицы. Таким образом, от своего мартовского результата годичной давности украинский автопром отстал на 30,9 процентов», — говорится в сообщении.
Указано, что легковое подразделение национального автопрома закончило месяц падением более чем на треть по сравнению с мартом 2018 года, а вся статистика по легковым автомобилям вновь была сформирована только крупноузловой сборкой на закарпатском предприятии Еврокар.
В свою очередь, мартовское производство грузовых автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего четыре единицы, что в семь раз меньше, чем годом ранее.
В то же время автобусное производство выросло на 42% до 88 единиц.
Как сообщается, всего с начала года на Украине была произведена 1741 единица автотранспортных средств, что на 15,6% меньше, чем за первый квартал 2018 года.
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СБУ объявила в розыск известного журналиста-сепаратиста за «попытки развалить Украину»
CБ Украины объявила в розыск известного журналиста Владимира Скачко, которого подозревают в сепаратизме. Соответствующая запись появилась в перечне разыскиваемых лиц на сайте МВД страны.
Сообщается, что Скачко предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.
«Правоохранители» утверждают, что он скрывается от следствия уже с 11 марта этого года. Суд выдал разрешение на его задержание.
Ранее стало известно, что во вторник, 5 марта, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском по месту проживания Скачко. По итогам принудительного обследования помещений, длившегося 14,5 часов, журналисту было вручено подозрение и повестка на допрос в Херсоне 11 марта, после чего он и скрылся.
В пресс-службе СБУ сообщили, что обыск проводился в рамках досудебного расследования по уголовному производству в отношении лиц, «связанных с антиукраинской деятельностью российских государственных медиаструктур в Украине».
По информации правозащитников, Скачко преследуют в рамках дела главного редактора РИА-Новости Украина Кирилла Вышинского.
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Глава ДНР Денис Пушилин встретился с республиканскими спортсменами
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В погранслужбе Украины заявили, что не имеют права «кошмарить» за георгиевские ленты, но всё равно будут
Несмотря на то, что ношение георгиевской ленты на Украине еще в 2017 году было определено как административное правонарушение, закон не устанавливает, какой именно орган вправе составлять протоколы о таких правонарушениях, и какая организация должна рассматривать эти протоколы.
Однако пограничники все равно фиксируют факты пересечения границы лицами с этим символом.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
По его словам, внесение в Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьи № 173-3 нужно было для установления дифференцированной административной ответственности за действия, направленные на пропаганду в Украине георгиевской (гвардейской) ленты как «символа российской оккупации и агрессии».
«В то же время по ряду причин законодателем не было внесено соответствующих корректив в другие статьи Кодекса и не определено, какой именно орган вправе составлять протоколы о таких правонарушениях, и какая организация должна рассматривать эти протоколы», — написал Слободян.
Он добавил, что, несмотря на это, украинские пограничники фиксируют факты демонстрации лицами георгиевских лент при пересечении ими государственной границы Украины.
«В некоторых случаях иностранцам отказывается во въезде на территорию нашего государства. В общем, только за 2018 год органами Государственной пограничной службы Украины выявлено более 70 таких нарушений», — отметил Слободян.
По его словам, пограничники не могут привлечь нарушителей к ответственности, а чтобы исправить эту ситуацию, 1 ноября 2018 в Верховной раде Украины зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства в сфере миграции» (рег. N 9259). Слободян сказал, что принятие этого закона было бы очень актуальным до мая этого года, когда людей с георгиевскими лентами станет больше.
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