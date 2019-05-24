​«Ребята, надо верить в чудеса…»?!

Сказать, что либеральный политик-скандалист Геннадий Гудков папуас – значит, обидеть папуасов . Он демонстрирует такой примитивный и первобытный уровень мышления, что Папуа-Новая Гвинея отдыхает. А главное – не он один. Либералы всей гурьбой, на ходу переобуваясь, влюбляются то в Порошенко, то в Зеленского, и, как положено неандертальцам, постоянно ждут «экономических чудес» – ибо «что же, кроме чуда, может народу изобилие-то дать?!» Мысль о том, что экономику можно выстроить и отладить вообще не приходит к ним в голову. У них есть ряд магических плясок и бубнов, с помощью которых они надеются произвести «Европу на дому». Плюс, конечно, гекатомбы кровавых жертвоприношений идолу рыночной неопределённости! Если его хорошенько смазать кровью и слезами безработных, то он замироточит, и тут же все камни в хлеба обратит!

Вот что пишет Гудков:

«Понятно, что от Зеленского ждут чуда. И оно обязательно наступит: свобода, демократия, власть, подконтрольная народу; пресса, независимая от окрика сверху и формирующаяся новая судебная система обязательно дадут заметный и быстрый экономический рост, наполнят бюджет каждой семьи новыми доходами. Кто не верит, взгляните на Финляндию. Там когда-то не было ничего, кроме свободы и демократии. А сейчас у финнов есть все, и почти в 10 раз больше, чем у богатейшей России»[1].

Вторит ему Андрей Авраменко:

«…почему моя страна отстаёт от развитых стран? почему мы не можем жить так, как живут богатые страны? почему в моей стране половина населения получает всего 20 тыс. руб. в месяц в то время, как в богатых странах этот уровень считается бедностью? …приходишь к неутешительным ответам: людей в стране много, много квалифицированных специалистов, почти все хотят работать и зарабатывать, природных ресурсов больше, чем у кого бы то ни было в мире.



И если при этом мы живём хуже, намного хуже развитых стран, у многих из которых вообще нет никаких ресурсов[2], то это означает одно – дела в стране устроены так, что люди не имеют возможности работать и богатеть, устроить свою жизнь так, как они хотят.



За всё в стране у нас, как известно, отвечает власть, которая всё контролирует, регулирует, лицензирует, разрешает и запрещает… в развитых, богатых странах власть контролирует и регулирует значительно-значительно меньше, далеко не за всё несёт ответственность, оставляя в основном людям самим отвечать за себя.



Но взамен люди имеют много свободы и прав, которыми они пользуются себе во благо (О фундаментальной ошибке А.Авраменко читайте в сноске[3]).



Система, существующая в развитых странах, называется либеральной – в экономике, в политике и в системе государственного управления. Получается, для того, чтобы развиваться и жить богато, необходимо быть либералом. А когда начинают мычать про русофобию, то получается без развития и бедно».

Опять та же ненаучная фантастика, согласно которой тапочки и «польты» пошиваются непосредственно в балагане кривляющихся либеральных «самовыражений» и перформансов… Мол, дайте людям свободы, да побольше, и они завалят друг друга вкусняшками!

А почему практика говорит обратное? Почему гражданское раскрепощение оборачивается взаимным террором и взаимным грабежом, разбоем и безобразием, беззаконием и погромами, начиная с «перестройки»?



Это наш опыт по схеме «действие – результат»: вводим свободы, получаем распад экономики, нравственности и общества. Нам предлагают смотреть не на наш опыт, а на якобы-опыт Запада. То есть эксперимент, поставленный у нас дома, считается некорректным, а вот эксперимент за океаном – якобы дал искомый результат.

Поскольку либералы – люди с первобытным магическим мышлением, они совершенно не понимают одного из основных законов анализа: ещё в древнем Риме сказали: post hoc ergo propter hoc (После этого не значит Вследствие этого).

Если с утра шёл дождь, а в обед моя жена родила – это не значит, что дождь – причина деторождения.

Объясните, почему именно либерализм выставляется единственной причиной богатства Запада? А вдруг тут случайное совпадение или (более вероятно) намеренно запутывающая подстава?



Такой авторитетный историк, как Бродель считал причиной обогащения Запада многовековой грабительский колониализм[4]. Можно поспорить с Броделем, но как версию, как гипотезу – отчего же не принять?!

А может быть (ещё одна версия) причиной обогащения Запада стало развитие технического интеллекта, развитие науки и рационального мышления, школы и университета, в которые вкладывались несопоставимые с другими континентами усилия и средства?



Но либерализм и свободы тут совершенно ни при чём, наука тоталитарна в силу культа Единой Истины, необходимой для её существования. «Есть одно мнение верное, а все остальные неверные» – на этом строится любая научная дискуссия, которая без этого просто потеряла бы смысл.

Суть версии: чтобы производить много благ на душу населения – нужно воспитать промышленную культуру и техническое мышление в сознании и психологии широких массах. Либеральные свободы тут совершенно ни при чём: если инженеры, вместо того, чтобы слепнуть в сталинских «шарашках» над чертежами, начнут митинговать и вместо выполнения заданий правительства устраивать балаган – на техническое развитие это повлияет самым отрицательным образом.

Оттого и существует выражение «диктатура развития» – жёсткая власть, железной рукой осуществляющая технический прогресс. Такая диктатура противоположна тому, что имеем на развалинах СССР, диктатурам дегенератов. Но ведь все эти диктатуры деградации родились из полноты свобод «перестройки» и либерализации! Я не предлагаю принять это, как истину, давайте обсуждать, примем как версию, но нужно же как-то объяснить связь между изобилием мягких тапочек – и политическим горлопанством!

В вашей-то версии, ребята, этой связи вообще не просматривается, там «чёрная дыра», утратившая связность причин и следствий. Ведь политическая или иная свобода не является производственной системой, это же не станок и не агрегат!

Если мы говорим о фарше, то вся цепочка его происхождения нам видна «в разрезе»: вот мы загрузили в мясорубку мясо, оно прошло переработку, на выходе фарш.

А вы ведь – никто и никогда! – не объяснили, почему человек, над которым потерян контроль, использует свою свободу для обогащения ближних, а не для самообогащения путём мошенничества и разбоя!

В самом лучшем случае вы бредите, что «человек от природы добр», как будто в детстве ни одной книги не прочитали о проделках человека в истории, и ни одного фильма типа «Иди и смотри» не видели!

«Человек от природы добр, и будучи свободным – он сделает благо другому человеку»… А концлагеря кто построил, инопланетяне? А кто армян в Баку вырезал и сербов в Краине – обитатели морских глубин?

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Если мы говорим о несвободе – то мы говорим о силовом контроле определённой силы над всеми иными силами. Если же мы говорим о свободе – то мы говорим о равноправии всех сил, каждая из которых действует по собственному внутреннему разумению. На практике это выглядит так: или мы расстреливаем бандеровцев. Или мы их не расстреливаем – но тогда они расстреливают нас. Вот, собственно, и весь выбор, другого-то нет!

А чего вы ждали от бандеровцев? Что они в ответ на вашу широкую улыбку и руку дружбы, вместо бандитского ножа под ребро вам тоже улыбнутся и руку пожмут? Не за этим их мама родила! Есть те, с кем можно договориться, а есть те, с кем нельзя. Свобода же требует договариваться со всеми методом увещевания. Включая и тех, с кем нельзя договориться – которые становятся могильщиками и самой свободы, и тех идиотов, которые её «устроили»…

Объясните – не мне, хотя бы самим себе, хотя бы раз в жизни – где переходное звено между площадным балаганом смуты – и высоким уровнем жизни в стране.

А пока вы это делаете – я расскажу вам СВОЮ версию, того, как НА САМОМ ДЕЛЕ -

…государство богатеет,

И как живёт, и почему

Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет…

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У экономического успеха ВСЕГДА только две причины: разумная организация производства и справедливое распределение его плодов. То есть производственный и распределительный рационализм. Люди в любой стране бедствуют по двум причинам:

- или им не дают произвести продукцию

- или отбирают по итогам произведённое.

Признав такое, папуасу Гудкову и всей либеральной шайке придётся вместо площадной и сетевой демагогии идти организовывать какую-нибудь фабрику резиново-технических изделий. А это на порядок сложнее, чем просто «требовать свободы». И впридачу «независимых» от всех, кроме тех, кто требует их «независимости», судов.

Нет никаких сомнений, что гудковы фабрики резиново-технических изделий, равно как и фабрики детского питания сроду не запустят и не отладят. Но даже если случится чудо, и фабрика под их руководством даст продукт, заработает на проектную мощность – что тогда? Куда они будут девать резиново-технические изделия, даже отменного качества, если рынок завален импортной резиной?

Причины две: односторонняя конвертация рубля и отсутствие протекционизма отечественному производству. Благодаря этим двум преступлениям гайдаровщины, лишившим нас экономического будущего, люди могут купить за рубли импортный товар, и прямо в пошаговой доступности, не выезжая со своими конвертируемыми рублями в Европу. Отечественному производству предлагается «свободно конкурировать» с импортными аналогами…

Я объясню, чтобы все поняли. Вот у вас есть сын-школьник, которого вы отдали в секцию бокса. Вчера отдали – а сегодня его выставили на ринг с чемпионом Европы по боксу. И говорят: давай, свободно конкурируй, ты боксёр, он боксёр, пусть победит сильнейший… Вы считаете такой бой честным? Вашего мальчика, который вообще не тренирован, выставляют против бойца, тренировавшегося много лет! Вашего мальчика нет смысла называть «боксёром», можно его сразу, до боя, назвать инвалидом…

Как «делают» боксёров? Все знают. Вначале их тренируют в секциях, с равными им по силам начинающими противниками. Потом устраивают школьные, районные, городские, областные соревнования. Это долгий и поступательный процесс – вырастить чемпиона. Стать чемпионом страны по боксу с первого же дня появления в боксе не сможет НИКТО!

Вот почему даже если папуасы гудковы (отец и сын, и нечистый дух) каким-то чудом смогли бы запустить производство крекеров или детских сандаликов, в существующей «расхлебененной» экономической реальности их продукции нет места на рынке. Нет продаж – хана предприятию.

Как делают умные люди? Вначале организуют ёмкость продаж, и только потом, когда уже есть те, кто готовы купить, и имеют возможность купить – запускают производство.

Допустим, нам точно известно, что в стране так или иначе покупают N-нное количество пылесосов в год. Мы вычищаем весь внутренний рынок от импортных пылесосов, чтобы две или три отечественных фабрики могли на нём конкурировать «в равной весовой категории». Потому что даже в спорте никто не выставить 60-килограммового бойца против 200-килограммового гиганта!

Обеспечив спрос – мы через спрос обеспечиваем поле продаж, рабочие места, налоги для государства от производителей пылесосов.

Только в этом случае и растёт жизненный уровень.

С чего ему иначе-то расти? С того, что производства нет, и людям работать негде? Или с того, что производство гонит вал нераскупаемой, невостребованной продукции?

Постепенно наше производство пылесосов встаёт на ноги. Оно оперилось и заматерело. Оно выиграло внутреннюю конкуренцию. Мы выехали с нашим пылесосом на международную выставку, и все там от него в восторге, он оказался лучшим в своём классе, и т.п.

ТОЛЬКО в этом случае мы можем очень осторожно открываться для внешних рынков. Например, продать пылесосы в Африку, где их не делают, но есть алмазы, или золото. Мы можем приоткрыть внутренний рынок – только если мы спокойны за качество своей продукции. И тут же захлопнуть его – если мы ошиблись в расчётах.

Это и называется «суверенная власть»: когда нам выгодно, мы открываемся, а когда нам невыгодно – закрываемся. В зависимости от интересов отечественного производства мы варьируем режимы открытости и закрытости.

Только при такой политике у нас внутри что-то появляется. Иначе у нас чего бы ни выросло – всё смоет. Мы хотим конкурентоспособной экономики – как амбициозные родители хотят видеть сына чемпионом.

Но если родители не идиоты – они же не отправят сына СРАЗУ на Олимпиаду! Между результатом (чемпионством) и мечтой о нём – долгие годы упорных тренировок, тщательной подготовки к выходу на ристалище.

Если мы оставляем систему открытой импорту и иностранной валюте – то наше отставание, как у африканских стран, становится, во-первых, "вечным", а во-вторых, нарастающим.

Естественно, что импортёр и покровительствующее ему ЕГО правительство заинтересованы в том, чтобы подавить у нас все перспективные очаги роста, сделать так, чтобы мы ничего, кроме сырья, не продавали, а всё нужное – покупали за счёт сырья, импортного производства.

А вот теперь вопрос: какое это имеет отношение к «драйверам роста» в голове папуаса Гудкова и вообще всего, солидарного с ним, «Эха Москвы»?

Как может демократия произвести продукцию? Какая вообще связь между бесконечной клоунадой голосований и производством сыра, мыла, например?

Вот отсталые племена в экваториальной Африке или джунглях Амазонки – они же живут в условиях абсолютной и прямой демократии. У них каждый член племени – депутат парламента, государства, как машины угнетения, они не знают. Сильно это помогло их экономике? То, что они каждый вечер совершенно демократически решают свои племенные дела у костра?

Причём тут пресса, суды и «власть, подконтрольная народу»? Если бы власть прятала продукт, а народ бы её за руку ловил – тогда понятно. Гудков, как человек, стоящий на самой низшей ступени умственного развития, так, видимо, и думает. Что у власти всего полно – просто она раздавать не хочет. А получает блага она непосредственно с Солнца магическим образом…

Но ведь мы же не Гудковы и не слушатели «Эха Москвы», мы понимаем, что народу, чтобы лучше жить – надо больше производить. Да так, чтобы произведённое не украли. Тем, кому нужен дом – нужны возможности строить дом и чтобы никто не ломал построенного.

Народ, который ничего, кроме добычи сырья, не делает – одичает, деградирует, и в итоге потеряет территории, где расположено сырьё, потому что элементарно не сумеет их защитить!

И потому для «финляндского уровня» власть должна заняться делом, а не судами, прессой, выборами-перевыборами и прочими балаганными забавами праздношатающейся публики. Вон, у Сталина ничего из перечисленного Гудковым не было. А экономика и уровень жизни росли, как на дрожжах! Потому что Сталин делом занимался, а не майданной гомозой!

Он изучал, что нужно людям, и заставлял это делать, людям обеспечивал деньги для покупки, и через то предприятиям – производственную прибыль. Поэтому в считанные годы в деревне, тысячелетиями ничего, кроме деревянной сохи, не знавшей – появились трактора «Сталинцы»!

Нужно замкнуть в цикл потребности людей, их платежеспособность и возможности удовлетворения платежеспособных потребностей трудами местного производителя. И когда такое кольцо образуется (людям нужна обувь – люди получили деньги – люди могут купить обувь только отечественной фабрики – фабрика получила прибыль – получив прибыль, обеспечила зарплаты и налоги) – тогда и начинает формироваться национальное благосостояние.

А как иначе оно образуется? Из драк в парламенте? Из газетных войн между олигархами (знакомым нам по перепалкам Березовского с Гусинским)? Или независимый (от кого? От закона?) суд непосредственно займётся производством сыра, мыла, вара?

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Я ещё и ещё раз говорю: любые демократические процедуры бессмысленны в бантустане. И совершенно неважно, честно они проводятся или нечестно!

Они бессмысленны – как бессмысленно решать птичкам в клетке, на юг им хочется лететь или на север.

Допустим, зеки в тюрьме собрались на сходку и чего-то там решили. И кого-то выбрали. Допустим, процедура была безупречной с точки зрения подсчёта голосов (или нет, какая разница?). Но всё равно ведь всё решает администрация тюрьмы, от которой зависит подвоз продовольствия и тепло в батареях. Зеки, живущие в камерах, не имеют возможности самостоятельно произвести себе пищу. Луком, выращенном на подоконнике, сыт не будешь! Печку в камере топить им тоже нечем. Поэтому все решения принимает администрация тюрьмы.

Любой бантустан, как бы в нём ни голосовали – зависим извне, зависим товарно и финансово.

Мы уже убедились всемирно, что выборы в Молдавии или Греции бессмысленны, их результаты, какими бы ни были – ничего не дают и не меняют.

Товарно-финансовая зависимость извне делает избирателей заложниками. А какой толк заложникам голосовать? Кому они будут предъявлять итоги своего волеизъявления – захватившим их террористам?!

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Единственный актуальный вопрос – экономически встать на ноги, научится импортозамещению (или хотя бы заиметь возможность оного), чтобы закрыться от шантажа, хотя бы от самых беззастенчивых и наглых форм шантажа извне. Все либералы (при всей их разномастности) – страшно далеки от единственно-актуального вопроса!

Они будут вам вешать лапшу на уши про газеты и телеканалы, которым не дают собачится друг с другом, про суды, судьям в которых не дают стать самодостаточной мафией, про регулярность смены бургомистров при верхмате (без которой в оккупированной деревне, ясен перец, не жить!), про «смену лиц» – как будто с лица воду пить, и т.п.

Единственное, что понос их демагогии не затрагивает – это действительно важные вопросы фундаментальной состоятельности, товарно-финансового паритета на случай шантажа извне.

Но пока наша экономика не сможет на любой шантаж ответить шантажисту сопоставимым ущербом – всё остальное просто бессмысленно.

Путь тут один: дать людям возможность производить и возможность покупать произведённое. То есть замкнуть в цикл воспроизводства конструмент[5], инструмент[6] и кводомент[7].

Этот процесс – совершенно параллельный либеральному дискурсу, он вообще в другой плоскости.

Он превращает «экономическое чудо» во вполне внятную и понятную технологию национального богатства, далёкую от всякой мистики, чудес и чертовщины. Этот процесс может идти при диктатуре или при демократии, главное – чтобы он шёл.

То есть главное в нём самом, как в идее, овладевшей массами, а не в той политической форме, в которую идея расширенного воспроизводства приняла.

[1] https://echo.msk.ru/blog/gudkov/2429503-echo/ [2] Здесь нужно сказать, что вообще-то ресурсы принадлежат не той территории, где расположены, а той, на которой ими пользуются. Сапоги – не собственность того, кто их делает, а того, кто их носит (откуда и поговорка «сапожник без сапог»).



Нефть, которую сожгли в США, оплатив бумажками, которые для ФРС США ничего не стоят – принадлежит США, а не той стране, где была выкачана. Вообще сегодня всеми ресурсами планеты, благодаря статусу «мировой валюты» у доллара распоряжаются США, выступая самозваным, но верховным собственником всех ресурсов Земли.



С помощью доллара США выделяют ресурсы планеты «субарендаторам» – кому много, кому мало. А такую глупость говорить, что «страна богата без ресурсов» – может только человек, совершенно не понимающий цикла производства в экономике (в котором вообще любое дело начинается с ресурсов и является обработкой того или иного сырья, полуфабрикатов). [3] Отец рациональной науки – реализм требует считать властью всё, что по сути является властью. То есть: любая инстанция, как бы она не называлась, если она осуществляет распределение благ и распоряжается людьми – это власть.



Если, например, вы наняли маляра, и даёте ему указания в обмен на средства к существованию, то вы в данный момент выступаете для маляра государственной властью.



Либералы типа Авраменко находятся во власти номинализма – то есть считают властью лишь то, что само себя называет властью.



А если оно себя так не называет – то оно и не власть. Это открывает широчайший простор для манипуляции сознанием людей: мало ли кто и с какой целью может называть себя властью, или, наоборот, не называть себя так?



Уже и на Давосском форуме глобальных элит озвучено, что реально Америкой и миром правят 64 банкира, обладающие всеми деньгами (т.е. системами распределения благ и распоряжения людьми). Их власть – не выборная, наследственная, бесконтрольная, естественно, никаких «прав и свобод» относительно себя она людям не предоставляет, самодержавно распоряжаясь их бытом, жизнью и смертью.



Что же касается номинальной власти в США – то да, над ней позволено глумиться и куражиться всяким «гражданским активистам», но лишь по той единственной причине, что она – не власть. Понимаете? [4] Ф. Бродель писал: «Капитализм является порождением неравенства в мире; для развития ему необходимо содействие международной экономики. Капитализм вовсе не мог бы развиваться без услужливой помощи чужого труда».



Бродель сделал этот вывод после подсчета притока ресурсов из колоний в Англию. «Услужливая помощь чужого труда» есть условие выживания капитализма. В промежутке между 1750 и 1800 годами Англия только из Индии извлекала ежегодно доход в 2 млн фунтов стерлингов, в то время как все инвестиции в Англии оценивались в 6 млн фунтов стерлингов.



Доход от колоний Англии оплачивал все инвестиции и уровень жизни англичан, включая образование, культуру, науку, спорт и так далее. Бродель породил афоризм: «Запад построил себя из материала колоний» [5] КОНСТРУМЕНТ – экономическое понятие, обобщающее всё то ИЗ ЧЕГО делают товары и услуги. Конструмент – всё то, что обрабатывается трудящимся. [6] ИНСТРУМЕНТ – всё, что вводится (ИН) в конструмент, то ЧЕМ делаются блага из сырья. [7] КВОДОМЕНТ – смысл прилагать инструмент к конструменту, вознаграждение, оплата труда, мотивы заниматься производственной деятельностью.

В.Л. Авагян ***

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