А.А. Клёсов. Страшное имя: арии
13:55. 23 мая 2019 Просмотров - 54 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Я открыл в себе, что есть Вселенский творец – Господь Бог. Чтобы Его узреть, мне потребовалось много ночей не спать на дрейфующем льду, висеть на верёвках над пропастью в несколько тысяч метров в Гималаях, замерзать и терять сознание от беспощадного холода Антарктиды, переживать и выходить из жестоких штормов в океане.
Не надо воевать с евреями. Они живут войной, сталкивают, обманывают, и ломают хорошее.
Это рабы и любая склока им на руку, потому что сами ничего хорошего сделать не могут.
Нужно жить своим народом и созидать себя и себе.