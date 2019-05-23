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А.А. Клёсов. Страшное имя: арии

13:55. 23 мая 2019 Просмотров - 54 Один комментарий Опубликовал:


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4472112.html

Метки: r1a1, Арии, археология, гаплотип, днк, история, клёсов, Культура, народ, наука

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 612 404
    чужой 23 мая 2019 в 14:13

    Не надо воевать с евреями. Они живут войной, сталкивают, обманывают, и ломают хорошее.
    Это рабы и любая склока им на руку, потому что сами ничего хорошего сделать не могут.
    Нужно жить своим народом и созидать себя и себе.

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