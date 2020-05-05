А.А. Клёсов – Это страшное имя „Арии”
19:33. 5 мая 2020 91 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Хорошее интервью Анатолия Алексеевича Клёсова.
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Идите по земле, сбивайте о камни ноги, карабкайтесь по склону. Все трудности, которые вам будут даны, вы должны преодолеть одну за другой. Никогда не слушайте тех, кто, желая вам помочь, советует отбросить хоть одно из ваших исканий. Враги помогут вам закалиться. Это их дело, они с ним прекрасно справляются.
Клёсов так много наврал и напутал что уже в категории Лёня Голубков ))
Ариец американский ))