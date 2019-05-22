Так кому всё таки нужна революция в России?

В данной пуликации я полностью на стороне автора.

Какое может быть государство равных возможностей и равных прав для всех граждан, если все граждане разного уровня эволюционного развитияразвития.

И чем ниже уровень развития у "гражданина", тем больше амбиций и претензий, как к государству.

В результате эти "граждане" максимально подвержены влиянию паразитов и за любое мнимое превосходство над другими готовы таскать каштаны из огня для них.

В справедливом обществе, чем ниже твой уровень развития, тем менше у тебя прав и возможностей.

Все возможности добываются упорным трудом, через качества, полученные в результате эволюционного развития и только после этого может идти разговор о расширении прав, ибо всё это в первую очередь увеличивает и меру ответственности перед окружающими.

Всё взаимосвязано.

Но в нашем "королевстве кривых зеркал" всё наоборот.

Каждый считает себя лучше всех и венцом творения природы!!!! А если кто-то не согласен, сразу начинается: толерантность, борьба за гумманное отношение к себе любимому, требование незаслуженных плюшек и прочее. А заканчивается это гейпарадами , словоблудием о дерьмократии и прочей труднообъяснимой борьбой за права животных и прочих парнокопытных и не очень индивидов...

С уважением,

СКАМАРОХ.

Автор: Виктор Анисимов

Уж сколько раз твердили миру..............., и всё не впрок. И опять идут разговоры о необходимости новой "социалистической революции" в России. Свергнут "несправедливый буржуазно - олигархический строй" в России, и построить новое, социалистическое государство. Государство равных возможностей и равных прав для всех граждан.

Вызывает некоторое недоумение формулировка "равные возможности", люди как известно все разные, как по интеллектуальным возможностям, так и по физическим. Какое равенство возможно в этом случае? Это просто очередной броский лозунг рассчитанный на невзыскательного читателя, и ничего больше.

"Равные права", мы это проходили ещё в Советском Союзе где все были равны, но некоторые были "равнее". Смешно было сравнивать права простого рабочего на заводе, и права директора этого завода. Смешно было сравнивать права колхозника и права председателя колхоза.

Равных прав и равных возможностей априори быть не может, те кто использует эти лозунги преднамеренно идут на обман людей.

И всё таки пропаганда необходимости новой революции проводится, и более того, набирает обороты. О необходимости революции говорят и неокоммунисты, и деятели тоталитарных религиозных сект в России, деятельность многих из них запрещена в России.

"Хорошая" программа, простое руководство к действию, и наши блогеры весьма активно выполняют её.

Так кому всё таки нужна революция в России? Народу России? Смешно даже и говорить об этом, народу нужна мирная жизнь и спокойное развитие, народу нужна работа и возможность достойно содержать свои семьи, а не разруха, не война, не голод, неизбежные спутники любой революции.

Цель США очевидна, устранить Россию как конкурента с мировой арены и завладеть всеми её природными и ископаемыми ресурсами.

Новый миропорядок США намереваются строить за счёт России, и на руинах России.

Вполне очевидно чтобы продлить своё существование США нужен хаос во всём мире, революции, эпидемии и войны. И вот что ещё у меня вызывает неподдельное изумление, наши некоторые вполне адекватные ранее блогеры прекрасно понимая всё это, вдруг как то скоропостижно перекрасились, и с "пеной у рта" стали доказывать необходимость и полезность революции для нашего народа.

С чего бы это? И в их призывах к революции, только мне слышится звон иудиных монет?

Исходя из вышеизложенного, можно сделать однозначный вывод. Революция в России нужна только США, и в целом западному миру. Нужна именно для устранения России как реального конкурента на мировой арене.

Источник: https://cont.ws/@fybcbvjd/1332046