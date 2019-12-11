Революция идиотов 1789

Например события, по недоразумению названные Великой Французской революцией. Что ей предшествовало? Великое торжество идеи Французских Королей. Полнота власти над страной. Впрочем, во всякой вершине уже есть корень падения. Если нет возможности идти вверх — значит ресурсы уже перенапряжены.

С чего начнём? С выбора процесса, свершившегося достаточно давно, что бы основные события уже произошли. Что бы анализ не мог задевать репутаций живых участников событий. И недостаточно далеко, что бы дела были забыты полностью.

Что делать? Как распознать истину? Есть такой метод. Нужно найти аналоги происходящего, выявить на аналогах некие "общие закономерности", сравнить их с изучаемыми событиями. Выявить отличия, собрать новое понимание происходящего. И не забыть, что метод хорош простотой и плох не готовностью показать все подробности "каждого процесса в частностях". Впрочем — нет методов без недостатков.

Что происходит в мире? Боливия, Украина, многие иные страны? Подробности часто неизвестны . Сведения нередко фальшивые. Многое яростно отрицается профессиональными ****за всё хорошее*****и против******.



В авиации это называется динамический потолок. Самолёт разгоняется вниз, набирает скорость, идёт вверх, за счёт набранной скорости превышает "статический потолок", истрачивает весь запас энергии, добирается до вершины траектории. Правильно. Начинает падать.

Людовики выстроили пирамиду власти так, что аристократы воевали не против короля, но за место, рядом с королём. Капитан королевских левреток? Почему бы и нет? Включая самые гадкие методы войны за место, под "Солнцем Короля". Фаворитки типа Монтеспан уже прямо занимались сатанинскими ритуалами в войне за влияние.

Заморские завоевания включали четверть сегодняшней территории США. Земли увязанные в транспортный массив доступный с реки Миссисипи. Сегодня это центр США, земледельческое их ядро.



В конце 18-го века откровенная дыра. Вкладывать сюда силы и деньги никто не собирался. Франция откусила гораздо больше, чем могла переварить. Финансы были в упадке, право сбора налогов давно отдано откупщикам. Потому, что собственно королевские чиновники с этим не справлялись. Избыток трат, недостаток платёжеспособных налогоплательшиков.

Не удивительно, что дело кончилось катастрофой. Но нас должны интересовать подробности. Мало отрицать, мало свергать, мало даже казнить короля. Всё это сугубо отрицательные действия. Чуть позже Бонапарт дал определение такого рода проблеме. "Штыками можно сделать многое, но сидеть на них невозможно". Нужны какие то комплексы положительных идей.

И здесь мы видим катастрофу. Даже не короля, не системы власти "вокруг короля". Дело обстоит гораздо хуже. Провал положительной программы революционеров. Да, готовили это дело великие умы Европы. Проект "Энциклопедистов" сразу, с самого начала был нацелен на создание не королевской системы мышления. Тем ужаснее выглядит результат усилий мышления лучших людей за много десятилетий.

Да да, та самая "Декларация прав человека и гражданина". Право же, она достойна внимания и анализа, как скверно собранная имитация живого организма. Если не обращать внимания, как на мусор в тёмном углу, — она может производить впечатление чего то грандиозного. Но внимательное чтение приводит нас в жестокое недоумение.

ЧТО это? КТО это написал? ПОЧЕМУ эта катастрофа сознания, целиком состоящая из ошибок так долго не подвергается анализу?

Давайте попробуем читать построчно.

"Мы, такие то сякие то единогласно решили, что причиной бедствий является отсутствие прав человека".

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Представители Французского Народа, составляющие Национальное Собрание, принимая во внимание, что неведение, забвение или презрение прав человека суть единственные причины общественных бедствий и порчи правительств, решили изложить в торжественном объявлении естественные, неотчуждаемые и священные права человека, дабы это объявление, будучи постоянно пред глазами всех членов общественного союза, непрестанно напоминало им их права и обязанности; дабы акты законодательной и исполнительной власти, при возможности во всякий момент сличить их с целью всякого политического учреждения, были тем более уважаемы; дабы требования граждан,

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Ну да, ну да. Сотни депутатов, и все — гениальные мыслители. Так и видится: "Всё было плохо, потому, что не было пролетариата".

Скажем себе прямо. Делегатам раздали текст, провели агитацию, они согласились. Как это происходит — мы видели на последних Съездах депутатов СССР. Потом они делали вид, что не поняли сути процессов.

Теперь относительно "прав человека". Как тезис "наиболее болезненный в конкретный момент" годится. Однако же, провозглашать это единственным источником проблем значит называть себя безумными. Исчерпание ресурсов наличествующего экономико-политического уклада, неудачная война, изменение климата, извержение вулкана, эпидемия, сверхжадность элиты, вырождающаяся в неприкрытую тупость..…

Простите, естественное старение общественного устройства описано в классическом труде Мансура Олсона "Возвышение и упадок народов". Склероз общественного устройства! Простите меня, "старость пленных не берёт". К одним она приходит с мудростью, к другим только с опытом, к третьим с маразмом. И ко всем с всемогущей слабостью. Отчего вдруг "пожелания прав человека" ожидаются как прививка вечной молодости?

Мало ли может быть причин, вообще никак не увязанных ни с правами человека, ни с правами гражданина? Депутаты решили выставить себя энтузиастами. Только вот оказались альтернативно умными.

Дальше — больше. По непонятной мне причине депутаты совершили акт мошенничества. В декларации неотъемлемые права приписываются одновременно и гражданину и человеку. Формально — они похожи? Но ведь есть и абсолютные различия, никак не возможные к признанию несущественными.

Здесь нам нужно вернуться к первоосновам. И дать определения этим понятиям. Что такое гражданин, что такое патриот, что такое человек в самом общем смысле. Начать придётся с непроверенных сведений. (а лучше бы проверить). В языкознании есть разные методики анализа. В книгах о войне важной сценой был выход из окружения к окопам РККА. Правильный часовой требовал "Стой, кто идёт, пароль". Откуда у окруженцев мог быть пароль на конкретный участок фронта? Единственное слово, повторяемое из книги в книгу "СВОИ".

То есть — перед нами не просто "слово как таковое". Тут скорее жизненно важное понятие. Свои — те, на кого можно надеяться. Свои, те, кому ты многим обязан. Человек,

который никому не свой, у которого нет "своих" вообще то голый. В система уголовного права была такая форма воздействия "объявить вне закона". За большие к тому заслуги, человека могли объявить врагом для всех. И потребовать от всех убить его при первой же встрече. Человек вне общества? Получается, что уже не человек.

Согласен, такая мера уже "совсем отрицательная". Но ведь и полнота игнорирования человека, без обязанности убить — в Китае полагалась мерой мало отличающейся от той же казни. "Человек, лишившийся лица". Его обходят как дерево, его не слышат, к нему не обращаются.

Мало отличается от второго понятия "человек, который никому не нужен". Земледелец, случайно оказавшийся в степи, в пустыне. Кочевник в городе. Далеко не факт, что люди потратят силы на их спасение. Если человек свободен от общества, значит и обществу до него нет никакого дела. Баланс прав и обязанностей.

Вообще, самоЕ понятие "абсолютной свободы" есть самоубийство. Вот что такое вода? Важнейший компонент жизни? Жидкость, которая может стать газом и твёрдым телом? Не только, очень даже не только это. Видите ли, температура кипения жидкостей жёстко связана с молекулярной массой. При массе молекулы в 20 единиц неон ожижается при температуре в минус 246 градусов. Аргон, кислород, азот, хлор, гелий, радон, ртуть — все они укладываются в этот ряд закономерности.

Вода — другая. Все молекулы газов/жидкостей между собой почти не взаимодействуют. Вода же состоит не из молекул, а из трудно определимой смеси как крупных скоплений, так и отдельных молекул. Это даже видно на графике теплоёмкости пара при больших температурах. При температуре более 340 градусов на графике резкий пик. Энергия "уходит непонятно куда". Потом — снова почти горизонтальная линия.

Энергия уходит как раз на разрыв тех самых "крупных скоплений". И эти то скопления и определяют столь странные свойства воды. Она реагирует на магнитное поле. Форма снежинки, в которую превратилась капля воды — зависит от того, была ли перед этим произнесена молитва, или же проклятие! Всего навсего — основа жизни, какая то там вода.

Решите же для себя, как будет выглядеть человечество, состоящее из абсолютно свободных "как бы людей"? Они никому не свои. Им никто не свой. Взаимосвязей и взимообязательств нет вообще. Вы сможете эту массу назвать человечеством?

Делаем шаг вверх. Банда. Семья. Клан. Ну….. может быть племя. Здесь можно применить понятие "свои". По большому счёту, в таком раскладе речь идёт даже не про "свои" или "не свои". Скорее даже "люди" и "не совсем что бы люди".

Извините, но "свои" могут быть и по праву совместно проливаемой крови. От банды с добротно поставленной идеологической работой до армии, где идеологическая работа развалена напрочь. Свои по сходству убеждений. По совместной работе. По религии.

Наконец по городу и стране. Это сограждане и патриоты. Различие тут не случайное. Граждане вообще то жители города, который сам по себе государство. Греция, Рим, Русь.

Основа основ — права гражданина равны его обязанностям. Суровая формула Голландии звучит примерно так: "Кто не строит стену защищающую нас от моря, тому нет места под защитой стены". Греческий гражданин был обязан защищать свой город с оружием в руках. Не участвовали в службе на стенах небоеспособные женщины, дети, старики и РАБЫ.

Если рабу давали в руки оружие — он становился свободным. Скандинавы жёстко относились к бытию. В случае голода могли загнать часть своих же людей в яму и закопать. Могли помиловать и впредь они назывались "дети могилы". Но трэль, получивший оружие — свободен. Римляне в час величайшей опасности от Ганнибала собрали рабов на два легиона за сам факт обещания гражданства. В тех же США служба в армии — один из путей получения гражданства.

Здесь есть прелюбопытные примеры провала в понимании этой проблемы. Поляки давали права казачества украинцам во время войны. И тут же отбирали оные после окончания неизбежной опасности. В 1812 году в России крестьяне собирались в партизанские отряды — давить европейских мародёров. После войны царь дал им оценку "народ же наш получит воздаяние от Бога". Согласитесь, что с таким отношением к вчера ещё вооружённым людям такие государства нежизнеспособны?

При всём при том — по отношению к "не своим" обязательств нет. Сограждане, те, с кем в равной мере оружием защищали город, страну — они имеют права. Потому, что несли обязанности.

Извините, долго объясняю простой вопрос. Суть дела в том, что французские депутаты заведомо отказали себе и народу в разумности. Поляки отказывали в правах тем, кто вчера ещё был опорой их выживания в войне? Но французские депутаты превзошли поляков по мере безумия. Они провозгласили равенство прав вне зависимости от дел человека. "Люди равны в правах от рождения". По самому факту рождения. Права даже не от Бога, а "от природы". И это заставляет усомниться в здравомыслии не только тех депутатов, но и всех, кто за ними следует как идеологический преемник.

В той же Греции как высочайшее достижение принимали факт государственности для города. И сам по себе факт гражданства был "весьма не просто так". Это и права гражданина и его обязанности. Просто факт проживания в городе не значил ничего. Иноземец — не более, чем метек.

Заметьте, что демократия прекрасно уживалась с порабощением людей. Освобождение французов от власти короля ничуть не означало освобождения негров в Африке или га Антильских островах. Практически то же самое по отношению к русским в бывших братских республиках.

В Риме неполноправные иноземцы назывались перигрины. Никак не граждане. Когда Рим стал гегемоном, в Ранней Республике — завоёванные окружающие земли получали статус союзников. И вот это различие италиков и собственно римлян было предметом больших разногласий. За факт гражданства союзники вели с Римом войны! Собственно было из за чего. Завоёванные земли вообще могли попасть в разряд провинций. То есть — ИМУЩЕСТВА сената и народа Рима. Никто и звать никак.

Если не врут сплетни, то самые ушлые вообще мошенничали. Записывали себя в фиктивные рабы римлян, для того, что бы не фиктивно освободиться уже в полноправные римляне. Типа фиктивного брака с москвичами за факт прописки в привилегированном городе. Века идут, мало что меняется.

Но в Греции было ещё одно понятие. Те, кто живёт в городе, пользуется правами гражданина, но глубоко наплевал на обязанности. Не интересуется делами города. Таких называли слабоумными. "Политические идиоты". Полис — город. Политика — дела города. Отказ от участия в делах города — безумие. Нет участников, нет города — некому обеспечивать эти самые права горожан. Непроверенные слухи давали сведения, что "политических идиотов" изгоняли из города.

Ндасс…. В сегодняшней России отказом от соблюдения обязанностей, отказом от защиты интересов Родины — просто гордятся. Или это радостный паразитизм, или глупость уровня Березовского. Пока он гадил против России —

ему не мешали. Когда попытался укорениться — его разорили. Когда попытался вернуться в Россию и покаяться — его удавили шарфиком.

Спросим себя — был ли он глупым? Вроде бы нет. Пожелал ли он стать "политическим идиотом" относительно России? Да, ещё как стал! Но, разве его "приняли в свои, в буржуинсткие"? Это с какой такой вдруг бы стати? Местов нет, места заняты!

Да, в греческих городах были именно "идиоты".

Но, в Греции это были хотя бы нарушители общего устройства бытия, безбилетники. С Французской Катастрофой Сознания всё ещё хуже. Греческие "полисные идиоты" хотя бы первоначально имели права гражданства. Французы же эти права решили НАВЯЗЫВАТЬ всему миру, обитателям всей планеты.

Согласен, прямо это не сказано? Но ведь в политических документах не бывает слов, которые "просто так". Два термина упоминаются неразличимо, до степени слияния. И различий между ними нет. Фактически — есть, а в Декларации различий нет. Это не Декларация прав, это Акт Объявления Войны существующему бытию. Заметьте, те, кто будет провозглашать новые пакеты прав человека — получаются заведомо неподсудными обществу. Ну а массивы борющихся за возможность "сесть на шею обществу" станут бесплатным войском для самозваных судей.

Заметьте, страна десятилетиями создавала систему мышления "вне власти короля". Энциклопедисты расширяли сознания людей. И провал логики Декларации — никакая не случайная ошибка. Это намеренное деяние, задуманное за много десятилетий до казни Людовика.

Желаете ли проверить столь странное заявление? Проверяйте. Я утверждаю, что нет никакой "самостоятельной европейской философской школы". Есть локальное развитие философии региона Ближнего Востока и берегов Индийского океана. Условно "школа Вавилона". Хотя фактически это всего только одна из столиц тех мест.

Палестина, Ливан, Финикия? Далёкие окраины цивилизованного мира. Рим? Колония этрусков. Карфаген? Колония Финикии. Берега Средиземного моря? Колонии Греции, Финикии, Карфагена, Рима. Развитие идёт с Востока на Запад. Ориентировка? Именно на ВОСТОК. И вся культура, архитектура, структура общества Рима — их Этрурии. Кадис? Вообще то Гадес, этрусский, захваченный карфагенянами.

Резня в Тулузе, где как бы христиане истребляли альбигойцев? Вообще — спор двух ближневосточных учений. Альбигойцы и катары — развитие богумилов, созревших в Болгарии. Но ведь они сами то кто? Правильно! Это павликиане, выбитые из родных мест мусульманами, переселённые оттуда византийцами.

Христианство? Одна из ближневосточных ересей. Доведение до ума христианства Савлом, принявшим имя Павел? Слияние воедино двух ранее малозависящих друг от друга учений Ближнего и Среднего Востока. Ислам? Возник под сильнейшим влиянием как иудаизма, так и христианства. При том — на общих с ними корнях этого региона.

Более того, сам по себе иудаизм вообще то выглядит весьма подозрительно. Не факт, далеко не факт, что он создан под влиянием именно божественных откровений. Скорее это заказ от влиятельных банкиров стагнирующего Вавилона. Просто потому, что нет нужды Богу трястись над каким то там деньгами!

Но, среди вероучений нам известных, есть как минимум одно малозаметное. Митраизм. Внешне всё выглядело как благочестивые консультации между наиболее квалифицированными специалистами разных профессий относительно методологии мышления в самом общем плане. Воины, купцы, строители и так далее.

Когда возник митраизм? Не позднее, как 4000 лет назад. На алтарях Митреумов изображается одна и та же сцена. Орион режет горло Тельцу. Если в полдень главного дня года, Весеннего Равноденствия, вы сможете устроить затмение Солнца — оно окажется в одном из Зодиакальных Созвездий. Конкретно сейчас оно будет на границе созвездий Рыб и Водолея. Полный цикл около 25 000 лет. На одно созвездие чуть более 2000 лет. Точка Весеннего Равноденствия ушла из созвездия Тельца более 4000 лет назад.

Учение митраистов уже тогда было достаточно влиятельным для того что бы самоё себя реформировать. И создать систему храмов с изменённой символикой. Орион, Скорпион, Псы, Телец. Заметьте, что на алтарях Орион изображается в странной шапке, позднее названной фригийской. Митру провозглашали Высшим Существом, сосредоточием Мудрости и тому подобное.

Теперь смотрим на символы Французской Катастрофы Сознания. Храм Верховного Существа. Храм разума. Фригийские шапки как символ свободы. Вообще то шапка Ориона, Митры! Символы, пришедшие через 4000 лет. И система мышления, заново собранная масонами. И кто вам сказал, что масоны не сегодняшняя версия митраизма?

А теперь подумаем заново. Система мышления с опытом в 4000-5000 лет. Могли они не просчитать такую вот не сбалансированность? Позвольте в это не поверить.

За много лет до ФКС тамошняя Академия Наук отказалась более принимать в рассмотрение проекты Вечного Двигателя. Ндассс. Механические Вечные Двигатели запретили рассматривать, но фактически создали политический ВЕЧНЫЙ двигатель.

Ещё раз!

Провозглашается неограниченное количество прав для неограниченного количества человеков. При том человеки то "от природы", а вот граждане — от города, от государства. При том — никаких источников ресурсов для наполнения этих прав возможностью из реализации в Декларации не указано. Скажите, это точно "Декларация ПРАВ"? А может это Акт Объявления ВОЙНЫ собственно гражданам? Кто должен нести ОБЯЗАННОСТИ? И по какой такой причине?

Согласен, есть там три пункта, которые "как если бы на тему ресурсов". То есть пункты 12, 13, 14. Только мало знать про них, их нужно прочесть и осознать.

12. Гарантия прав человека и гражданина вызывает необходимость организованной государственной силы; эта сила, таким образом, установлена в интересах всех, а не для частной пользы тех, кому она вверена.

13. Для содержания государственной силы и для расходов управления необходимы общественные сборы; они должны быть равномерно разложены на всех граждан соответственно их средствам.

14. Все граждане имеют право удостоверяться, сами или через своих представителей в необходимости общественных сборов, свободно давать согласие на них, следить за их употреблением и определять их размер, основание, порядок взимания и срок существования.

Казалось бы? Пункт 12 просто сияет мудростью? Государство признаётся полезным явлением. Над государством установлено ограничение — оно "для пользы всех", а не для обогащение тех, кому вверено управление. Особенно забавно выглядит вторая часть пункта. Ну да не об нём речь. Проверьте мои слова — "гражданин и человек" написаны нераздельно. И неслиянно. Вроде бы похожие, но не равные.

Но, мы переходим в пункт 13). И что же мы видим? Права то обеспечивать собираются в соответствии с пунктов 12)? То есть — права человеков и граждан? Ндаааа… Но вот по пункту 13) сборы то будут только с граждан. И где тут налоги, возложенные на человеков?

Спросите себя! Тратить собираются на интересы в том числе человеков. А налоги на них возлагать не станут. Есть ли у человеков банальный материальный интерес таким вот способом грабить граждан? Вот и я весь в задумчивости. Если человеки все как один высокоморальные, то от каких бы вдруг причин им претендовать на налоги, собираемые с добросовестных граждан?

Если перед нами прибалты, желающие жить красиво, то почему бы им не пожелать возложить на Россию контрибуцию? Или прибалты уже не человеки? Странно. Вот африканцы рвутся в Европу, им там нравится жить на социалке. Неужто у прибалтов нет соображений как сидеть на чужой шее?

Вот в после разумного изучения пунктов 12) и 13) можете оценить реальную полезность пункта 14). Вы — гражданин? Вы платите налоги? Ну а теперь попробуйте высказать своё мнение про тех, кто захватил в России СМИ? Кто стал диктаторами над системой образования? Ведь это даже не идиоты в версии греков. Это уже что то гораздо хуже идиотов.

Впрочем, пока что мы смотрим на Европу, "благословенный образец бытия во всех отношениях". Масса врагов народа тащит человеков из Африки в Европу. И всем им требует ресурсов на бытие. За счёт именно государства. Вы думаете, что это безумцы? Странно. Я вот вижу здесь реализацию замыслов митраистов из 18 века.

Представляете акробатические этюды аквалангических конных водолазов на льду под самым куполом цирка? Какие то крендели вваливаются в московский аэропорт с каких то там самолётов. Рвут документы и требуют убежища. Нам то что за печаль в их существовании? Откуда они? Отвечать отказываются. Тамошние "как бы государства" про них знать ничего не знают и знать не хотят. Вылетел "ко всем чертям", им жить легче.

Ну да, ТАМ рожают, как взбесились, а отвечать за ИХ дела отчего то должна Россия? Их загоняют в изоляторы аэропорта и ищут, куда их деть. Сейчас какие то чудаки собрались, назвали себя "Судом ООН" и требуют от России заплатить этим нарушителям наших границ кучу денег за нарушение их ПРАВ? Извините, а с какой стати? Потому, что 250 лет назад какие то масоны придумали, как ломать государства?

Заметьте, презабавнейший анекдотец тех лет. Я же показал вам заведомую несбалансированность этой декларации? Права получают те, кто НЕ ХОЧЕТ нести обязанностей. Те, кого в Греции даже не признали бы ИДИОТАМИ. Просто "никто и ниоткуда".

Вот так, королевская система власти сгнила на корню. И даже столь важное дело, как сбор налогов отдали откупшикам. Дайте денег "здесь и сейчас". А уже как вы выколотите деньги с подданных КОРОЛЯ — ваше дело. Про упорядоченность системы и речи нет. Всего то и нужно было уничтожить избыток выгодополучателей по всей Франции. И об этом честно и открыто писали умные люди. Дескать умрут 10 000 принцев, герцогов, графов и прочей сволочи — Франция этого не заметит. Но, если пропадут 10 000 высших специалистов во всех полезных делах — государство погибнет.

Это присказка. Сказка же в том, что одним из откупщиков был некто Лавуазье. Умнейший человек. Исследователь бытия. В частности открыл закон сохранения. Его бы применить к пользе Республики? Совместить идеи Лавуазье, Карно, создать паровые двигатели? Паровые буксиры? Собрать все линкоры, посадить на них десант, да и взломать оборону Англии. Качество именно войск и командования при Наполеоне у французов было много выше, чем у англичан. Захват многовекового врага на фоне безветрия в Проливе решал все проблемы Франции на века вперёд.

Ндаааа……

Откупщика арестовали, судили, осудили, казнили. Сложно судить, насколько это правда, но были слухи, что за него просили умные и даже влиятельные люди. Ответ судилища достоин занесения в книгу мудрости. "Республике не нужны учёные и химики".

Позвольте мне высказать сомнение в причинах казни. По моему — там казнили не откупщика, за дела прошедшие, а именно учёного — химика. Он мог указать на глубочайшее противоречие Декларации. Нет источника ресурсов и все провозглашаемые права не стоят решительно ничего. Или же эта декларация требует разграбления ВСЕХ успешных государств. Точно так же, как сегодняшние требуны требующие прав, грабят традиционные семьи, захватывая там детей. Потому, что гомосексуалисты "тоже имеют право воспитывать".

Множество иных "казалось бы глупостей" такого же толка заставляют признать, что "Декларация" была провозглашением именно войны против общества.

Ну осознает общество факт войны? Ну осознает, что руками взбесившегося меньшинства его грабят? Согласен, даже можно это меньшинство истребить. И что? "Малин что ли мало в Марьиной роще?". Вот для упражнения мозга, давайте мысленно выселим на Марс всех политических феминисток. Лаборатория — виртуальная. Это деяние временное, виртуальное, бесплатное. Вот какие будут последствия? (После окончания эксперимента — верните их обратно. Марс не виноват в наших внутренних безумиях.)

Большинство на малое время облегчённо вздохнёт. Потому, что на два часа уменьшится количество скандалов. Навряд ли больше. Иные агрессивные меньшинства быстро осознают, что "рынок безумств" стал чуток свободнее. ИМ место чуток освободилось.

Но, ради всего святого, кто вам сказал, что у заказчиков будет на секунду огорчение? Этот состав скандалистов — бесплатный! Максимум, что будет произнесено "Бабы с воза и волки сыты".

Мало ли иных меньшинств? Мигранты, свидомиты, прибалты, правозащитники, защитники природы, всех не перечислить!

Им уже сейчас показывают, как выгодно быть агрессивным меньшинством! Истреби этих — невидимые правители мобилизуют сто других "как бы угнетённых", как бы меньшинств. Это же вроде как у Гообса? Дескать самое страшное животное — БОЛЬШИНСТВО? И что дальше? Против большинства на этом основании следует вести войну? Правда что ли?

А если наоборот? И все эти агрессивные меньшинства начнут уничтожать "нам всякий случай"? Правда любопытная штука выйдет? И кто сказал, что "Рукописи не горят"? А если эту логическую формулу захотят проверить? Вот просто поймут, что нет другого способа спасти себя и проверят? Право же, странные и даже страшные умозаключения могут прийти в голову, когда в мире бушуют особо радостные погромщики. Не потому, что мне того сильно хочется.

Но всё же, всё же! Кампучийское горе — Пол Пот и Иенг Сари — вообще то ученики французских философов. Хорошо, что их смогли остановить войска Вьетнама. И страшно, что кроме них столь ярких реализаторов мудрости французской общественной мысли остановить оказалось некому.

Вот такие то у меня возникли странные мысли. Скажите мне, что я неумный человек. Покажите мне, в чём я ошибся? Успокойте мне душу. А то я тут дошёл до странной мысли. СССР разрушили сверхжадные, тупые, воспитанно агрессивные меньшинства. Они просто хотели ЖРАТЬ. И им было глубочайше наплевать на интересы народа как такового. Захват власти суждения, неконтролируемой никем и ничем — вот высший интерес этих вчерашних властителей дум России.

Ну же? Ну скажите мне, ведь это все — НЕПРАВДА? Развейте мои сомнения. Вдруг всё это — не более, чем печальная ошибка?

Аббе



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