Британский опыт: как и революцию оплатить и бюджет пополнить

«Голь на выдумку хитра» — гласит русская поговорка. Подобной метафоры в английском языке должна удостоиться власть Великобритании. Помнится у Остап Бендер знал 400 относительно законных способов отъема денег.

Четыреста первый был придуман, реализован и начал работать в Великобритании. По сути, он списан с… мира растений. Хищные представители сего мира питаются насекомыми, завлекая доверчивых и наивных мушек ароматами и красивыми цветами. После чего ловушка захлопывается, а доверившаяся красоте и запаху мошкора благополучно переваривается.

«С января 2018 года у правоохранительных органов Великобритании появился новый инструмент борьбы с коррупцией: приказы о раскрытии информации об имуществе неясного происхождения (unexplained wealth orders, UWO)». Forbes

Процедуру этих самых «приказов» (UWO) ввел «Закон о криминальных финансах 2017 года (Criminal Finances Act 2017)».

Работает вся эта процедура следующим образом. Если имеются подозрения в отношении того, что имущество нажито на преступные доходы, то ведь необходимо с этим разобраться, так ведь? Конечно, так. Согласно закону пять английских правоохранительных органов (Налоговая служба, Управление по финансовому регулированию и надзору и другие) получили право обратиться в суд, чтобы получить этот самый ордер-приказ, который должен помочь разобраться в вопросе, «на какие средства» приобретено сомнительное имущество.

При этом стартовой планкой является сумма в 50.000 £ (около 4 млн рублей), что для Великобритании фактически означает вопросы ПО ВСЕМУ недвижимому имуществу. Но на самом деле, согласно этому закону, можно «взять за фаберже» вообще кого угодно.

«Имущество должно иметь два признака: стоить свыше £50 000 и находиться во владении соответствующего лица. Закон не требует, чтобы имущество было именно в собственности ответчика (используется термин «holds») или чтобы иные лица не имели прав на имущество». Forbes

Вариант «успешных бизнес-жен», «богатых детей» у хитрых англичан не прокатит – не важно в чьей собственности имущество. Если Британия считает кого-то политически значимым лицом (politically exposed persons, или РЕР), то этому лицу могут быть заданы «неудобные вопросы».

Но не только ему.

«РЕР может быть признано не только такое лицо лично, члены его семьи или лица, тесно с ним связанные (close associate), но и лица, связанные с РЕР иным образом (otherwise connected). Это оставляет возможность очень широкого толкования» — пишет об этом законе издание «Форбс», которое сложно заподозрить в нелояльности Великобритании и его правосудию. Forbes

При этом не менее широкое толкование имеет и временной промежуток, в течении которого некто мог быть признан «политически значимым лицом». Министр, политики – если десять лет назад кто-то занимал эту должность, а с тех пор просто бизнесмен, распространяется ли на него и ВСЕХ ЕГО БЛИЗКИХ (!) и ВСЕХ СВЯЗАННЫХ С НИМ ИНЫМ ОБРАЗОМ (!)? Четкого ответа нет – как решат судьи и сотрудники пяти английских правоохранительных органов!

Кстати, а otherwise connected, связанные с РЕР иным образом, люди, это кто?

Бывший сослуживец? Любовница? Бывшая теща? Друг? Ответа нет – как решат английские правоохранители, так и будет.

Не менее любопытен механизм работы закона об имуществе неясного происхождения.

Поскольку Великобритания считает себя демократической страной «было принято решение… перенести бремя доказывания на самих подозреваемых. Теперь не правоохранительные органы, а ответчики должны объяснить источники своих доходов, использованных для приобретения имущества, пока имущество пребывает под арестом (interim freezing order, IFO). Отказ предоставить такие объяснения создает презумпцию наличия оснований для его конфискации» (Forbes).

Как говорится — и дешево, и мило!

Справедливое британское правосудие отменило презумпцию невиновности, возложив на подозреваемых бремя доказывания того, что их дом (квартира или др. имущество) приобретено на честно заработанные средства.

При этом в законе:

дается весьма пространное описание периода, за который могут быть заданы вопросы;

предельно широко толкуется вопрос кому эти вопросы могут задаваться;

сроки предоставления доказательств (документов) определяются судом.

Как вы думаете, сколько неподкупный английский суд дает время на предоставление документов – доказательств?

Неделю.

И вишенка на торте: закон не требует связи с преступлением! То есть богатство РЕР, не соответствующее публичным данным о его доходах, не преступно само по себе, но может создать основания для конфискации в гражданско-правовом порядке!

Десять лет назад вы купили дом в Лондоне – докажите, что это были честные деньги. У вас неделя. Не можете доказать – ничего, вы не преступник. Просто ваш дом будет конфискован, продан, а деньги пойдут в казну Великобритании.

Помните, Путин всем, кто «я уехал жить в Лондон», ещё лет десять назад предлагал срочно возвращаться самим и деньги вести обратно? Вот этот момент уже ушел. «Пыль глотать» уже поздновато.

Эта система уже применяется. Началось все в 2018 году. Начали с Азербайджана.

«В Британии арестовали потратившую в универмаге £16 млн иностранку. Задержанная является женой экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, он отбывает на родине 15-летний тюремный срок за растрату. У 55-летней Замиры Гаджиевой также заморозили активы, передает РБК. Иностранка стала первым человеком, которого Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяло в рамках закона «О криминальных финансах». Внимание также привлекла недвижимость Гаджиевой в Лондоне стоимостью £15 млн. По данным Вестминстерского магистратского суда Лондона, Гаджиева была арестована ещё на прошлой неделе, сотрудники полиции Лондона действовали по запросу властей Азербайджана. У нее были конфискованы ювелирные изделия стоимостью более £400 тысяч». Новости Mail.RU

В 2020 году поступили новые сообщения по делу Гаджиевой. Почти два года она судилась, но «в итоге проиграла апелляцию и не смогла получить разрешение на продолжение тяжбы в последней инстанции — Верховном суде». В отношении нее был выписан приказ –ордер и теперь Гаджиева должна в течение семи дней предоставить англичанам объяснение откуда она взяла деньги на покупку дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с гольф-полем в шикарной провинции. При этом к покупкам на 16 млн. фунтов в магазине и частному самолету претензий и вопросов нет. Они только по недвижимости. Если за неделю подозреваемый не сможет предоставить документы, что сложно даже для кристально честного человека, то «NCA попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании. Если же Гаджиева покажет законный источник средств, у NCA есть 60 дней на изучение её счетов, после чего следователи решат, принимать и закрывать дело или отклонять и добиваться конфискации». Новости Mail.RU

Подведем итог. В Великобритании принят закон, согласно которому можно все, что угодно забрать у кого угодно. При одном условии: это политически значимые лица другой страны, которые живут или просто купили недвижимость в Великобритании.

Это с одной стороны инструмент пополнения казны, так как все прекрасно знают, что на «запах демократии» в Лондон бегут жулики и воры, выдающие себя за «борцов с режимом» (вроде Ходорковского) со всего мира.

С другой стороны – закон написан так, что его можно трактовать в любую сторону. А значит «взять за фаберже» любого иностранного «беженца».

Поможете делу революции в своей стране? Нет – тогда вам неделя рассказать нам откуда у вас поместье…

И последнее – когда вы будете читать про российских (иранских, сирийских, иракских, грузинских, африканских и т.д. и т.п. ) оппозиционерах, гневно обличающих режим у себя на Родине не забывайте, как и почему они стали столь бескомпромиссны и принципиальны.

Система почти идеальна:

Сначала громко говорите, что «не выдаете» в другие страны бежавших в Англию. Не выдаете нескольких, вроде Березовского. К вам бегут, перефразируя Ленина не только полезные, но и «богатые идиоты». Принимаете закон, по которому может у них все забрать. Сами решаете, кого показательно «пороть», как даму из Азербайджана, а с кем задушевно беседовать. Получаете рычаг воздействия и контроля за оппозицией десятков стран. Получаете инструмент формирования и финансирования за счет «богатых идиотов» госпереворотов и революций по всему миру. Получаете легальное «окно» для финансирования нужных операций по всему миру. Кончатся деньги у бежавшего в Лондон политика- жулика, можно передать средства ему и под прикрытием его имени финансировать оппозицию в других странах, скрывая участие Великобритании в этих процессах.

Бинго.

Источник: https://nstarikov.ru/britanskij-opyt-kak-i-revoljuciju-oplatit-i-bjudzhet-popolnit-112997