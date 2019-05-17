Смешанный тип куполов

… Тобольск . Церковь Пресвятой Богородицы. Купола на башенках луковицевидной формы, но вот крыши на башенках, на которых они воздвигнуты, весьма странные. Вполне возможно, что первоначально этот храм не был православным.

Смоленск. Очень странная система куполов. Луковицевидные позолоченные купола установлены на башенках, выходящих из сферических или даже шлемовидных куполов. А в основании луковицевидных куполов какие-то странные "юбочки".

Успенский собор в Смоленске. Луковицевидные позолоченные купола установлены на шлемовидных. Это, по всей вероятности, еще один стиль устройства куполов над храмами.

Астрахань. Никольский храм. Позолоченные луковицевидные купола установлены на башенках, венчающих высокие шлемовидные купола. Скорее всего, позолоченные купола на этом храме появились после присоединения Астраханского ханства к России.

Город Тобольск. Абалакский монастырь. Сдвоенные низкие сферические купола, а над ними на тоненьких башенках небольшие луковицевидные купола с крестами.

Киев. Михайловский собор. Луковицевидные купола установлены на куполах шлемовидных. Четырехконечные кресты явно католического типа. Сплошная позолота. Каким-то развращенным богатством веет от этого храма.

Храм близ города Чухлома в Костромской области. Купола луковицевидной формы воздвигнуты над шлемовидными куполами. Кресты позолоченные православные восьмиконечные с шарообразным утолщением в основании.

Харьков. Храм во имя Святых Жен-Мироносиц. Здесь очень сложная система куполов: есть и сферические, и конические, и луковицевидные. Обилие позолоты. Подчеркнутое богатство, роскошь. Неужели это угодно богу?

Смоленск. Храм с луковицевидными позолоченными куполами-главами, поставленными на большие сферические купола и тонкие башенки. Судя по архитектуре, храм построен очень давно. В облике храма просматривается строгость форм, изящество простоты, в отличие от предыдущего харьковского храма.

Еще один Смоленский храм. Луковицеобразный маленький купол венчает эту церковь и делает ее более возвышенной. А простота здесь просто божественна, от такой церкви не разит аляповатостью и царской роскошью. По-моему, такой стиль храма больше угоден и богу.

Ярославль. Древний храм со сложной системой куполов. Позолоченные луковицевидные купола-главы с крестами венчают сферические шлемообразные купола. В архитектуре этого храма нет аляповатой царственности как, например, в храме Василия Блаженного.

Астрахань. Никольский храм. Система куполов очень похожа на предыдущий храм в Ярославле. По всей вероятности, такой смешанный стиль соединение куполов и глав был свойственен православной церкви в Золотой Орде. Хотя вполне возможно, что купола луковицевидной формы на этих храмах появидись позже, когда Ярославль и Астрахань вошли в состав Московской Руси.

Храм на озере Ильмень в Новгородской области. Луковицевидные главы, надстроенные над шлемовидными куполами. Церковь одноглавая, вторая глава установлена на колокольне.

Коростынь на озере Ильмень. Шлемовидные и сферические купола и луковицевидные главы над ними – этот стиль характерен для многих церквей на Руси.

Город Чухлома. Храм с шлемовидными куполами, которые увенчаны типичными луковицеобразными главами. Обратите внимание на колонны.

Ярославль. Фото начала ХХ века. Видны два храма с разными куполами: на одном купола типично луковицевидные, на другом – сложные. Интересно, какой храм построен раньше?

Таким образом, мы смогли увидеть многие храмы, и не только христианские. Вероятно, следует различать купола, выполняющие роль крыш на башнях храмов, и главы, которые собственно крышами храмов не являются. Настоящими главами можно считать только луковицеобразные.



Шлемовидные купола все же являются крышами, а не главами. К русским элементам в храмовом строительстве следует отнести луковицеобразные главы и шлемовидные купола. Шлемовидные купола, характерные для Византии, на Руси не прижились.



Думаю, что луковицеобразные главы устанавливались на дохристианских храмах и постепенно, по мере проникновения христианства на север России, служителям христианской церкви пришлось смириться с пристрастием русичей к главам-луковицам на храмах. Так луковицеобразные главы были канонизированы.

Купола церквей в византийском стиле в виде сфер не прижились и в Киевской Руси, хотя самые первые храмы строились в типично византийском стиле, и на Софийском храме в Киеве купола были сферические.



Но по мере продвижения на север, уже во Владимире и Смоленске сферические купола удлинились и стали шлемовидными с оттянутым окончанием. Шлемовидные купола были похожи на привычные русскому человеку луковицевидные главы языческих храмов. В такие храмы народ пошел. Ну а когда на храмы поставили луковицеобразные главы, то в такую христианскую церковь пошли почти все.

Представлять дело так, что строительство храмов с куполами и главами пришло к нам из Византии, а до этого народ на Руси жил в землянках, носил невыделанные шкуры вместо одежды, не знал письменности, – значит сильно заблуждаться и искажать историю. Храмы на Руси строили задолго до принятия христианства, и железо выплавляли, и трехпольную систему земледелия создали, и Византию хлебом кормили.



Христианские проповедники поступили очень хитро, они почти все языческое перевели в христианскую обрядность, в результате получился гибрид византийского христианства и традиционной религии.



Кстати, почему древнюю религию русских называют языческой? Может, потому, что ее каноны не были записаны в книги, а передавались изустно через "языци", а вместо священного писания у русских было священное запоминание?

Нам втемяшили в головы, что древние наши предки молились идолам, то есть скульптурам, поэтому были дикими. А разве иконы и изображения на крестах не идолы? Разве христиане молятся не идолам?



По-моему, разумнее молиться Солнцу, Земле, Океану, Атмосфере и богу Всевышнему, который создал все это. Да, во всем сущем есть частица божественного начала, даже в человеке она есть, в одном больше, в другом меньше.



Индия, Дели, храм Гурдвара. Луковицеобразные купола на храмах в Индии очень похожи на купола на храмах в России. Почему? В Византии, Армении, Грузии, Западной Европе луковицеобразных куполов-глав нет, а в Индии есть.



По-моему, объясняется это очень просто: луковицеобразные купола – это изобретение еще древних ариев, когда они жили на севере Восточной Европы.



Часть ариев ушла в Индию и унесла туда эту традицию, а часть осталась на прежнем месте и продолжала ее. Когда на прародину ариев пришло христианство, то традиции храмовых куполов-глав были канонизированы и православной церковью. Так что традиции в архитектуре очень живучи.

Здесь куполов и глав нет, но обратите внимание на крышу этого храма. Она трехскатная со светелкой, как у типично русских домов. Случайно ли это сходство? Думаю, что нет – не случайно, как не случайны слова в санскрите, которые всякому русскому понятны без перевода: веды, агни… Что символизирует шикарный головной убор на голове жреца? Правильно, Солнце.

Купола и главы индийских и мусульманских храмов

Индия. Храм Лотоса в городе Дели.

Примерно так могли выглядеть языческие храмы на Руси до принятия христианства. Купола-главы в виде луковиц, каждая символизирует определенную ипостась единого бога: самый большой купол, вероятно, посвящен самому всевышнему богу Кришне.

Индия. Город Адмитсар. Оказывается, индийцы часто украшают свои нехристианские храмы луковицеобразными храмами-куполами. Они бывают позолоченные и не позолоченные, гладкие и ребристые. Так что луковицеобразные купола – это особенность арийской культуры, а мы являемся ариями не в меньшей степени, чем индийцы и иранцы.

Индия. Древний храм увенчан луковицеобразным куполом почти таким же, как на наших церквах, толко без креста.

Индия, Дели. Купола-главы луковицеобразной формы.

Индия. Мечеть. На храме купола шлемовидной и луковицевидной формы. Если судить по архитектуре, то между исламом и православным христианством большое сходство и какие-то общие корни.

А эта мечеть находится в Иране. Огромный шлемовидный купол немного расширен кверху. Этот купол очень напоминает шлемовидные купола на древних храмах Владимира и Москвы.

Иран, мечеть со сферическим куполом.

Бахайский храм в Иране. Сферический ребристый купол напоминает мне некоторые церкви в Костромской области.

Мечеть со шлемовидными куполами. Явный оригинальный новодел. Оригинальные формы, а вот купола традиционные.

Мечеть в городе Казани. Купол типичной шлемовидной формы. Башня очень похожа на колокольню православной церкви. Согласитесь, при желании такую мечеть можно быстро перестроить в церковь. Для этого надо над крышей построить пять бешенок с куполами-главами. Вероятно, в истории России так делали не раз и не в одном городе.

Суннитская мечеть с двумя башнями-минаретами, которые увенчаны луковицеобразными главами. Большой купол в виде шлема. Замени серпы крестами, и получится христианский храм.

Казань. Мечеть с центральным сферическим куполом и башнями, увенчанными шлемовидными и высокими конусовидными куполами. Сооружение очень похоже на православные соборы, вот только башни повыше.

Таким образом, на приведенных примерах храмов разных религий можно убедиться, что православные храмы Руси и России больше похожи на храмы мусульманские и индийские, чем на католические и Византийские.



В этой статье я хотел не столько объяснить происхождение формы куполов и глав, возводимых над православными христианскими храмами, сколько обратить внимание на проблему их происхождения, на неслучайность распространения глав в форме луковиц в России и в Индии.



Наша дохристианская история гораздо богаче и интересней, чем принято считать, и нам не следует об этом забывать.



У меня не вызывает сомнения то, что цивилизация ариев-ориев сформировалась на территории Северо-Восточной Европы в эпоху голоценового оптимума. Похолодание вынудило часть из них уйти на юг в Индию и Иран, но часть осталась на месте, распавшись на множество этносов, населяющих сегодня Восточную Европу и Западную Сибирь. Темных пятен незнания на истории Руси-России гораздо больше, чем светлых пятен знания.

Процитируем здесь слова кн. Е.Н.Трубецкого из работы "Два мира в древнерусской иконописи":



"Мы чувствуем, что в этом луковичном стиле в Древней Руси строились не одни храмы, но и все, что жило духовной жизнью, – вся церковь и все мирские слои, в ней близкие, от царя до пахаря.



В древнерусском храме не одни церковные главы – самые своды и сводики над наружными стенами, а также стремящиеся кверху наружные орнаменты зачастую принимают форму луковицы. Иногда эти формы образуют как бы суживающуюся кверху пирамиду луковицы.



В этом всеобщем стремлении ко кресту все ищет пламени, все подражает его форме, все заостряется в постепенном восхождении. Но, только достигнув точки действительного соприкосновения двух миров, у подножия креста, это огненное искание вспыхивает ярким пламенем и приобщается к золоту небес.



В этом приобщении – вся тайна того золота иконописных откровений, о котором мы уже достаточно говорили: ибо один и тот же дух выразился в древней церковной архитектуре и живописи.



В этой огненной вспышке весь смысл существования "святой Руси". В горении церковных глав она находит яркое изображение собственного своего духовного облика; это как бы предвосхищение того образа Божия, который должен изобразиться в России."

А.В. Галанин



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