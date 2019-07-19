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1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома. Часть 4

11:53. 19 июля 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:


1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома. Часть 1
1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома. Часть 2
1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома. Часть 3


Станица Баянаульская. Станичная администрация


Станица Баянаульская. Станичное правление


Станица Баянаульская. Станичный суд


Станица Баянаульская. Станичная пожарная команда


Станица Баянаульская. Станичная пожарный обоз


Станица Баянаульская. Детский строй


Медвеженское станичное правление


Поселок Полтавский. Молитвенный дом


Поселок Полтавский. Молитвенный дом внутри


Станица Барыгинская


Станица Барыгинская. Алтарь церкви


Станица Кабановская. Смешанное Училище


Станица Кабановская. Смешанное Училище


Станица Кабановская Училище. На перемене


Станица Кабановская Училище. Домой с уроков


Станица Новорыбинская. Станичное правление


Станица Новорыбинская. Станичный хлебный магазин


Станица Новорыбинская. Церковь. Внутренний вид


Станица Новорыбинская. Церковь. Певчие


Станица Новорыбинская. Церковь. Распятие


Станица Прегорьковская. Внутренность храма


Станица Прегорьковская. Смешанное училище


Станица Прегорьковская. Смешанное училище. На перемене


Станица Сандаковская. Смешанное училище


Станица Сандаковская. Смешанное училище. Внутренность училища


Станица Сандаковская. Смешанное училище Школьная гимнастика


Станица Семиярская

Источник: https://humus.livejournal.com/6738891.html

Метки: акмолинская область, интерьеры, история, Россия, фото, этнография

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