1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома. Часть 4
11:53. 19 июля 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома. Часть 1
1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома. Часть 2
1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома. Часть 3
Станица Баянаульская. Станичная администрация
Станица Баянаульская. Станичное правление
Станица Баянаульская. Станичный суд
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Станица Баянаульская. Станичная пожарный обоз
Станица Баянаульская. Детский строй
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Поселок Полтавский. Молитвенный дом
Поселок Полтавский. Молитвенный дом внутри
Станица Барыгинская
Станица Барыгинская. Алтарь церкви
Станица Кабановская. Смешанное Училище
Станица Кабановская. Смешанное Училище
Станица Кабановская Училище. На перемене
Станица Кабановская Училище. Домой с уроков
Станица Новорыбинская. Станичное правление
Станица Новорыбинская. Станичный хлебный магазин
Станица Новорыбинская. Церковь. Внутренний вид
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Станица Новорыбинская. Церковь. Распятие
Станица Прегорьковская. Внутренность храма
Станица Прегорьковская. Смешанное училище
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Станица Сандаковская. Смешанное училище. Внутренность училища
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Станица Семиярская