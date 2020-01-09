Угро-финский тип домов России



А.В. Галанин



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Так выглядит типичный дом угро-финского типа, который почему-то этнографы упорно называют северным русским. Но он более широко распрстранен в республике Коми, чем в русских селах. У этого дома на чердаке есть полноценная теплая комната с бревенчатыми стенами и двумя окнами.У него 7 окон по фасаду. Дом сделан из двух четырехстенных срубов, соединенных друг с другом бревенчатой капитальной вставкой. Фронтон бревенчатый, отчего чердак дома теплый. Мансардная комната есть, но она без окна. Стропила положены на боковые стены и нависают над ними.Обратите внимание на то, что дом состоит из бвух срубов, поставленных вплотную друг к другу. Фронтон бревенчатый, на чердаке устроена мансардная комната. Дом широкий, поэтому крыша довольно уплощенная (не крутая). Резные наличники отсутствуют. Стропила установлены на боковые стены. Дом, состоящий из двух срубов, был и в нашем селе Всехсвятское, только он был русского типа. Ребятишками, играя в прятки, я как-то раз залез из чердака в щель между срубами и едва вылез обратно. Было очень страшно…Все дома здесь одного типа.Даже новые дома, построенные в конце XX века, несут на себе отпечаток традиционного угро-финского стиля. Так велика сила традиции!Из мансардной комнаты в этом доме можно выйти на балкончик. Напуск крыши спереди такой, что на балконе можно находиться и в дождь. Дом высокий, практически трехэтажный. А в задней части дома – еще такие же три избы, а между ними огромная поветь. И это все принадлежало одной семье. Наверное, поэтому в семьях было много детей. Шикарно жили угро-фины в прошлом. Сегодня далеко не каждый новый русский имеет такой по площади коттедж.Дом поменьше, чем дома в республике Коми, но все равно угадывается угро-финский стиль. Нет резных наличников, поэтому лик дома более суровый, чем у домов русского типа.Характер крыши, переруб вдоль дома, бревенчатый фронтон, отсутствие резных наличников – все это характерно для данного типа. Дома такого же типа я видел на реке Печоре и ее притоке Усе в деревне Сынянырд. Крыша покрыта тесом, это тоже характерно для старых домов угро-финского типа.Первый этаж высокий, на нем расположена нижняя изба – подклеть (слева) и теплый хлев для скота (справа).Дом огромный, в нем помещаются все хозяйственные помещения: две зимние жилые избы, две летние избы – горницы, кладовки, мастерская, сени, хлев и т.п. Чтобы накормить скотину и птицу, утром не надо даже выходить на улицу. Долгой холодной зимой это было очень важно.Хочу обратить внимание на то, что тип домов в Коми и в Карелии очень сходный. А ведь это два разных этноса. И вот между ними мы видим дома совсем иного типа – русского. Замечу, что. Странно, не правда ли?Этот стиль здесь, вероятно, сохраняется с тех времен, когда угро-финское племя кострома еще не обрусело. Окна у этого дома с другой стороны, а мы видим заднюю и боковую стены. По настилу в дом на поветь можно было заехать на лошади с телегой. Удобно, не правда ли?Два этноса давно уживаются здесь вместе, но до сих пор сохраняют свои традиции при строительстве домов. Обращаю внимание на отсутствие резных наличников. Имеется красивый балкончик, комната – светелка на чердаке. К сожалению, такой хороший дом брошен хозяевами, которые потянулись к городской лежебочной жизни.Тоже брошенный, в городах людям негде жить, а тут пропадают такие дома.Они несколько отличаются друг от друга, но единый стиль легко угадывается.Наверное, достаточно примеров домов угро-финского типа. Разумеется, в настоящее время традиции строительства домов во многом утрачены, и в современных деревнях и поселках строят дома, отличающиеся от древних традиционных типов. Всюду в окрестностях наших городов сегодня мы видим нелепую коттеджную застройку, свидетельствующую о полной утрате наших национальных и этнических традиций.Как можно понять из этих фотографий, заимствованных мной на многих десятках сайтов, наши предки жили не стесненно,. Работали радостно, с песнями и прибаутками, были дружными и не жадными, возле домов нигде на российском Севере нет глухих заборов. Если сгорал дом у кого-то в деревне, то всем миром строили ему новый дом.Замечу еще раз, что возле русских и угро-финских домов не было и сегодня нет глухих высоких заборов,