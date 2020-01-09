Угро-финский тип домов России
08:54. 9 января 2020 206 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В предыдущих частях были показаны два типа домов на севере России: русский и словенский. Сегодня предлагаем ознакомиться с угро-финским типом домов. Ареалом их распространения являются не только республики Коми и Карелии, но и Вологодская, Архангельская, Костромская и др. области.
Угро-финский тип домов – это, как правило, пятистенок с продольным перерубом и значительно большим количеством окон, чем у домов словенского типа. Фронтон у него бревенчатый, на чердаке есть помещение с бревенчатыми стенами и большим окном, отчего дом как бы становится двухэтажным. Стропила крепятся прямо на стену, и крыша нависает над стенами, поэтому карниза у дома этого типа нет. Нередко дома такого типа состоят из двух состыкованных срубов под одной крышей
Конечно, встречаются дома смешанного типа постройки, несколько похожие на дома русского типа постановкой стропил и наличием карнизов. Самое главное то, что и русский, и словенский тип домов имеют свои ареалы. Дома русского типа на территории Новгородской области и западе Тверской области не встречаются или практически не встречаются. Я их там не нашел.
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Угро-финский тип домов – это, как правило, пятистенок с продольным перерубом и значительно большим количеством окон, чем у домов словенского типа. Фронтон у него бревенчатый, на чердаке есть помещение с бревенчатыми стенами и большим окном, отчего дом как бы становится двухэтажным. Стропила крепятся прямо на стену, и крыша нависает над стенами, поэтому карниза у дома этого типа нет. Нередко дома такого типа состоят из двух состыкованных срубов под одной крышей
Конечно, встречаются дома смешанного типа постройки, несколько похожие на дома русского типа постановкой стропил и наличием карнизов. Самое главное то, что и русский, и словенский тип домов имеют свои ареалы. Дома русского типа на территории Новгородской области и западе Тверской области не встречаются или практически не встречаются. Я их там не нашел.
Среднее течение Северной Двины выше устья Ваги.
Так выглядит типичный дом угро-финского типа, который почему-то этнографы упорно называют северным русским. Но он более широко распрстранен в республике Коми, чем в русских селах. У этого дома на чердаке есть полноценная теплая комната с бревенчатыми стенами и двумя окнами.
А этот дом находится в республике Коми в бассейне реки Вычегды.
У него 7 окон по фасаду. Дом сделан из двух четырехстенных срубов, соединенных друг с другом бревенчатой капитальной вставкой. Фронтон бревенчатый, отчего чердак дома теплый. Мансардная комната есть, но она без окна. Стропила положены на боковые стены и нависают над ними.
Дервня Кырканда на юго-востоке Архангельской области.
Обратите внимание на то, что дом состоит из бвух срубов, поставленных вплотную друг к другу. Фронтон бревенчатый, на чердаке устроена мансардная комната. Дом широкий, поэтому крыша довольно уплощенная (не крутая). Резные наличники отсутствуют. Стропила установлены на боковые стены. Дом, состоящий из двух срубов, был и в нашем селе Всехсвятское, только он был русского типа. Ребятишками, играя в прятки, я как-то раз залез из чердака в щель между срубами и едва вылез обратно. Было очень страшно…
Так выглядит деревня из домов угро-финского типа на юго-востоке Архангельской области на границе с республикой Коми.
Все дома здесь одного типа.
Ижемский район республики Коми.
Даже новые дома, построенные в конце XX века, несут на себе отпечаток традиционного угро-финского стиля. Так велика сила традиции!
Дом угро-финского типа на востоке Вологодской области.
Из мансардной комнаты в этом доме можно выйти на балкончик. Напуск крыши спереди такой, что на балконе можно находиться и в дождь. Дом высокий, практически трехэтажный. А в задней части дома – еще такие же три избы, а между ними огромная поветь. И это все принадлежало одной семье. Наверное, поэтому в семьях было много детей. Шикарно жили угро-фины в прошлом. Сегодня далеко не каждый новый русский имеет такой по площади коттедж.
Деревня Кинерма в Карелии.
Дом поменьше, чем дома в республике Коми, но все равно угадывается угро-финский стиль. Нет резных наличников, поэтому лик дома более суровый, чем у домов русского типа.
Дом угро-финского типа на реке Вычегде в республике Коми.
Характер крыши, переруб вдоль дома, бревенчатый фронтон, отсутствие резных наличников – все это характерно для данного типа. Дома такого же типа я видел на реке Печоре и ее притоке Усе в деревне Сынянырд. Крыша покрыта тесом, это тоже характерно для старых домов угро-финского типа.
Республика Коми. Дом пятистенок угро-финского типа с мансардой на чердаке.
Первый этаж высокий, на нем расположена нижняя изба – подклеть (слева) и теплый хлев для скота (справа).
Республика Коми. Все говорит о том, что перед нами дом, построенный в угро-финском стиле.
Дом огромный, в нем помещаются все хозяйственные помещения: две зимние жилые избы, две летние избы – горницы, кладовки, мастерская, сени, хлев и т.п. Чтобы накормить скотину и птицу, утром не надо даже выходить на улицу. Долгой холодной зимой это было очень важно.
Республика Карелия.
Хочу обратить внимание на то, что тип домов в Коми и в Карелии очень сходный. А ведь это два разных этноса. И вот между ними мы видим дома совсем иного типа – русского. Замечу, что словенские дома больше похожи на угро-финские, чем на русские. Странно, не правда ли?
Дома угро-финского типа встречаются и на северо-востоке Костромской области.
Этот стиль здесь, вероятно, сохраняется с тех времен, когда угро-финское племя кострома еще не обрусело. Окна у этого дома с другой стороны, а мы видим заднюю и боковую стены. По настилу в дом на поветь можно было заехать на лошади с телегой. Удобно, не правда ли?
На реке Пинеге (правый приток Северной Двины), наряду с домами русского типа, встречаются и дома угро-финского типа.
Два этноса давно уживаются здесь вместе, но до сих пор сохраняют свои традиции при строительстве домов. Обращаю внимание на отсутствие резных наличников. Имеется красивый балкончик, комната – светелка на чердаке. К сожалению, такой хороший дом брошен хозяевами, которые потянулись к городской лежебочной жизни.
Дом угро-финского типа в среднем течении реки Северная Двина.
Тоже брошенный, в городах людям негде жить, а тут пропадают такие дома. Что-то совсем неладное творится в нашей России.
Типичные угро-финские дома в бассейне реги Пинеги.
Они несколько отличаются друг от друга, но единый стиль легко угадывается.
Наверное, достаточно примеров домов угро-финского типа. Разумеется, в настоящее время традиции строительства домов во многом утрачены, и в современных деревнях и поселках строят дома, отличающиеся от древних традиционных типов. Всюду в окрестностях наших городов сегодня мы видим нелепую коттеджную застройку, свидетельствующую о полной утрате наших национальных и этнических традиций.
Как можно понять из этих фотографий, заимствованных мной на многих десятках сайтов, наши предки жили не стесненно, в экологически чистых просторных, красивых и удобных домах. Работали радостно, с песнями и прибаутками, были дружными и не жадными, возле домов нигде на российском Севере нет глухих заборов. Если сгорал дом у кого-то в деревне, то всем миром строили ему новый дом.
Замечу еще раз, что возле русских и угро-финских домов не было и сегодня нет глухих высоких заборов, и это о многом говорит.
А.В. Галанин
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Источник.
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Бла, бла, бла…про угро – финский стиль. Венгр (угр) ни слова не поймет из эстонского, финского,удмуртского языков, также удмурты не поймут напрочь финнов, эстонцев… Коми с удмуртами – языки схожи. Найдете в Удмуртии такие дома?
Фино-угорский мир – новодел “историков”