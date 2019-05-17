Как некрофилия стала христианством

Какое отношение к Руси могут иметь библейские истории, написанные про совсем иных действующих лиц, на совсем иных землях? Безусловно, библейские тексты к Руси никакого отношения не имеют...

Религиозные структуры, либо те, которые выдают себя за оные без малейшего на то юридического и фактологического обоснования, имеют нехорошую особенность. Они регулярно организовывают «из ничего» склоки, пытаясь собрать эмоциональный урожай даже с той части населения, которая живёт по известному принципу «я, как нормальный человек, в церковь не хожу».

Содержательность этих «религиозных» войн при поверхностном анализе поражает своим уровнем, который «ниже плинтуса». Но поскольку основная часть населения не способна даже на поверхностный анализ явлений, эти внутрикорпоративные склоки не приносят их инициаторам тех последствий, которых они заслуживают.

Хотя при упоминании таких амбициозных и влиятельных структур, как РПЦ, анализ нужно начинать не с заявленных субъектом тем, а с выяснения того, чем же эти структуры являются по существу, и насколько их заявленные функционал и содержание соответствуют фактическому.

И хотя даже поверхностного анализа РПЦ достаточно, чтобы обнаружить тотальное несоответствие всего, чего только можно, именно фундаментальные факторы всегда уводятся из-под общественного обсуждения. Вместо них предлагаются к обсуждению малозначимые, либо вовсе несущественные факторы. И это притом, что при первичном анализе всплывают жуткие факты – ни «русской», ни «православной», ни «христианской» некая «РПЦ» именоваться не имеет совершенно никаких оснований!

Ну, какое отношение к Руси могут иметь библейские истории, написанные про совсем иных действующих лиц, на совсем иных землях? Безусловно, библейские тексты к Руси никакого отношения не имеют, и отрицать это не могут даже самые фанатичные сторонники того, что уже некоторое время именуется «русским православным христианством».

Так что если бы они были честны перед собой, то назвались бы Палестинской церковью. Но уж никак не русской! Но под своим настоящим названием палестинские сказания русскому народу и даром не нужны. Потому и пришлось этим волкам примерять овечьи шкуры.

Интересная такая «русская» религия. Настолько «русская», что соответствующая ей организация с самого начала именовалась «Императорское Православное Палестинское общество». Потому что религия всё-таки на самом деле – «палестинская». И палестинскую религию выдавать за русскую – всё же верх лицемерия.

Второй фактор: русская религия всегда была связана с иными богами – Сварогом, Перуном, Световитом, но никак не с палестинскими божками Иеговой, Саваофом и Господом. Однако такие «мелочи» нынешних почитателей чужих богов совершенно не волнуют!

Хоругвеносцы много раз демонстрировали готовность отстаивать палестинских богов до последней капли русской крови. Так что религия – это оружие. Эффективное информационное оружие, активно спаивающее русский народ. И заставляющее впадать в междоусобицы.

Итак, с так называемыми «русскостью» РПЦ разобрались. А что же в ней христианского? Ничего! Там стопроцентное павлианство! И не только по содержанию Нового Завета, но и по проводимым ритуалам.

В евангелиях вы не найдёте ритуалов на «антиминсе» – просто потому, что они никакого отношения к христианству не имеют! Абсолютная некрофилия выдаёт себя за «христианство» – чтобы избежать уголовной ответственности за некрофилию.

Ибо только попробуйте заняться этими же действиями с останками умерших не под брендом «христианства», вы не только подпадёте под уголовное преследование, но и останетесь без последователей.

Ведь нормальные люди не будут заниматься такими жуткими вещами. Но стоит исполнителям ритуалов на «антиминсе» выдать себя за «русское православное христианство», как народ оказывается обезоружен перед информационной агрессией.

Оснований именоваться «христианской» у РПЦ не больше, чем русской. Ещё великий русский мыслитель Лев Толстой предупреждал народ, что он столкнулся с подменой религии, и был за это «отлучён от церкви». Однако мужественное предупреждение великого человека остаётся вне осознания народом этого события.

Но если Новый завет составлен почти исключительно из посланий Савла-«Павла», а почти все евангелия названы «апокрифами» и признаны недостойными включения в библию, то как же ЭТУ религию можно именовать «христианством»?

По содержанию это однозначно, без вариантов, павлианство. На эту очевиднейшую вещь и обратил внимание народа русский писатель.

Однако управители информационного пространства манипулятивным образом извлекают из обсуждения фундаментальные темы, при этом постоянно внедряя совершенно никчемные. Типа внутренних междоусобиц, погрязших в корысти и безнаказанности структур. Ну, какая разница, кому принадлежат сегодня приходы, если там вместо заявленных божественных ритуалов проводятся ритуалы некрофилии?

Ведь не скрывается, что абсолютным условием проведения «христианских» ритуалов является наличие т.н. «антиминса» – костей умерших! По факту мы однозначно имеем дело с ритуалами некрофилии.

И вместо уголовного преследования этой кромешной жути мы имеем покровительство, якобы светского, государства, всего лишь потому, что очевидные акты некрофилии абсолютно безосновательно прикрываются именем «православия» и «христианства», хотя ни к тому, ни к другому, никакого отношения не имеют.

Четвёртый вопрос: на каком основании такие структуры, как РПЦ и им подобные, выдают себя за религиозные организации? Ведь для этого обязателен такой фактор, как контакт с Богом. И если такой контакт есть, а его наличие и содержание утаивается от паствы – это религиозное преступление. А если его нет, то все эти ряженные в рясах – обычные мошенники.

Культа Карго. Но никто не осознаёт этой простой и очевиднейшей вещи. И не привлекает мошенников к ответу. К юридической ответственности!

Повторюсь, ввиду важности темы – религиозная организация обязана иметь действующий контакт с Богом. Без оного она является стандартной фирмой «Рога и копыта» того самого Остапа Бендера, и ничем иным.

То, что заявляется в качестве обоснования религий, как якобы «контакты в глубокой древности», может быть интересным исключительно для лиц с «пониженным понятийным аппаратом». Которые, и являются основой для существования обсуждаемых структур. Но которые должны быть отлучены от принятия любых решений.

Что можно сказать по этому поводу – население, с которым можно проводить многослойные манипуляции такого масштаба, никак не может претендовать на разумность. И соответственно, его судьбу будет определять не оно само, а иные существа, имеющие в своём распоряжении необходимые для этого технологии.

В любом случае, первое лицо государства такие откровенно манипулятивные технологии должно вычислять в секунды и противостоять им, а не хвастаться электорату наличием «православного» «духовника».

Если же вести обсуждение в рамках заявленной религиозными деятелями тематики – то главный вопрос заключается в том, что если Фанар претендует на право раздавать томосы поместным церквям, то для этого он обязан предъявить публично свой томос, выданный уже самим основателем религии Иисусом Христом.

Без оного ряженые с Фанара являются обычными мошенниками и должны быть преданы первому же гражданскому суду за мошенничество в особо крупных размерах.

Но этот «джин из бутылки» способен поглотить не только Константинопольскую церковь.

Поэтому главный аргумент попы предпочитают не выкладывать на всеобщее обсуждение. Всерьёз предлагая населению и пастве обсуждать их внутренние дрязги на уровне – «Это была моя песочница»! И ни в коем случае не задумываться о глобальных вопросах, которые неизбежно закончатся сакраментальным: «А король-то голый»!

Источник: https://cont.ws/@rastenie/1220279