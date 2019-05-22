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Как некрофилия стала христианством-2

18:30. 22 мая 2019 Просмотров - 2,177 4 коммент. Опубликовал:

Как некрофилия стала "христианством"-2

Бывший священник РПЦ о мощах в церкви

Начало: https://pandoraopen.ru/2019-05-17/kak-nekrofiliya-stala-xristianstvom

 

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qy89mAkebBM

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 7243 1965
    krikunoleg 22 мая 2019 в 18:47

    “Бывший священник РПЦ о мощах в церкви” – бывший, а что с крестом на видео?
    Плохой священник, однако, если не знает откуда мощи в церкви. Не стоит такого слушать – это как плохой преподаватель…;))

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    • 22448 14859
      Ликвидаторkrikunoleg 22 мая 2019 в 18:57

      Даа, надо слушать экумениста-безсеребренника-квартирного рейдера Кирилку. И krikunolegа – уж они-то не обманут.
      У тебя монополии на кресты? Предъяви томос на монополию! Или выключи уже своё безконечное враньё. Испугался, что народ про вас всю правду узнает??? Сионистская .. прислуга.

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      • 7243 1965
        krikunolegЛиквидатор 22 мая 2019 в 19:08

        Вы в своем уме, любезный? Вы даже не анализируете ситуацию, а пишите… Писательский зуд?

        В статье написано – “Бывший священник РПЦ”, а раз бывший, значит должен снять крест. Да с него снимут и без его желания, если что. А он на видео с крестом. Почему пишут “бывший” тогда? Потому что врут? Или по не знанию? Если не знают пусть учатся, а если врут значит враги.

        Но вам, похоже пофиг…
        Не забывайте потрясывать головой – лапшу с ушей стряхивайте, а то новой висеть не где будет…;))

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        • 22448 14859
          Ликвидаторkrikunoleg 22 мая 2019 в 19:15

          Кому он доложен??? Тебе? человек, говорящий правду – сионистской прислуге??? И должен????? много на себя берёшь!! Запомни – вам никто ничего не должен!! Это вы всем должны!!! Твоё место – в тельаливе!! У Ягве под хвостом. На Руси ни одной сионистской шавки не останется!!! Так что или вали в свой тельалив к Ягве и Саваофу, или замолчи. ферштейн?

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