Новости Украины и Новороссии 22 июля 2020

Как украинцы танкер с мели снимали (видео)

В начале июля Владимир Зеленский доверительно рассказал одесским властям, что танкер «Дельфи», который вот уже восемь месяцев лежит на боку в море рядом с пляжем, — это национальный позор. Не только потому, что из него постоянно сочится нефть пополам с нефтепродуктами, но и потому, что никто даже не думает его убирать. Хотя пляжный сезон вовсю идет, несмотря на коронавирус. И отдыхающие недовольны, потому что после купания на теле остаются какие-то черные жирные подтеки, будто принял целебную ванну с мазутом. Что негативно сказывается как на рейтинге лидера европейской нации, так и на электоральных перспективах его партии «Слуга народа».



Глава государства обозначил срок: судно нужно снять с мели до 20 июля. Иначе все решат, что на Украине власть импотентная.



Так и сказал, дословно.



Еще тогда возникло подозрение, что президент погорячился — никогда еще молодой древней державе не приходилось решать столь технологически сложные задачи. Мечтать о строительстве гиперлупов или отправке в космос межпланетных кораблей украинцы уже научились, а вот сдергивать с мели ржавое корыто пока не приходилось.

Вчера наступил день «икс», и местные профессионалы прикрепили к танкеру тросы, поднатужились, крикнули вполголоса «эй, ухнем!» и потянули. Потом еще раз. А третьего раза уже не было.



Потому что трос оборвался.



Я не знаю, почему не была предпринята хотя бы вторая попытка. Злые языки поговаривают, что тросов в Одессе больше нет, а тот, единственный, утонул. И водолазы пока не знают, как его поднять. Тоже ведь непросто. Координатор проекта в своем фейсбуке заявил, что он всегда знал, что задача сложнее, чем предполагалось. Все же, согласитесь, это не гиперлуп запустить или ракету в космос.

Короче, «Дельфи» остался на месте и даже мстительно впрыснул в Черное море еще пару центнеров нефти из своего чрева.



Зеленский пока импотентно отмалчивается.



А вот не надо было разбрасываться хлесткими эпитетами.



Павел Шипилин

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В Харькове задержали сообщника мужчины, захватившего заложников в Луцке

Фото: globallookpress.com Фото: globallookpress.com Сообщники были у мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, некоторые уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий, передает РИА Новости

“Готовился (к преступлению – ред.), у него есть сообщники, сейчас по сообщникам работают, и уже некоторые задержаны”, – сказал Баранецкий на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

В свою очередь глава МВД Украины Арсен Аваков на брифинге сообщил, что один из сообщников Максима Кривоша, захватившего автобус с заложниками, задержан несколько часов назад в Харькове. У них, по словам Авакова, были контакты. “Там мы изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так далее”, – добавил глава МВД.

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Культ уродства

Однажды мне в руки попалась занимательная книга под названием «Протоколы советских мудрецов». На её страницах автор, небезызвестный Г. Климов, помимо всего прочего, доходчиво и наверняка доводил до разума читателя один простой факт: зло склонно к самоуничтожению. Под злом он понимал деградацию души и тела человека, постоянно вспоминая различные физические дефекты известных исторических личностей, принесших людям немало горя. Среди таких чаще всего встречались дефекты конечностей, половых органов, «лошадиные зубы», косоглазие и всевозможные родимые пятна на разных частях тела. Всё это, дескать, является отражением состояния души, а не наоборот.

И вы спросите, при чём тут Украина? При том, что она является эпицентром реализации программы под условным названием «Культ уродства», которую давно и упорно реализуют США.

«В пятьдесят каждый из нас имеет такое лицо, какого заслуживает». Джордж Оруэлл

Что есть красота вообще? Спасёт ли она мир, и как там на предмет разницы вкусов? Ведь то, что кажется красивым индейцу из джунглей Амазонки, не понравится европейцу из Скандинавии. На этот вопрос уже давным-давно ответили древние греки. Не подозревая, что их будут называть древними, они ввели в обиход универсальные стандарты красоты, которые реализовывали в своём искусстве. Греки поклонялись красоте, а если и изображали кого-то в некрасивом виде, то это всегда были какие-то нехорошие мифологические ребята. Со временем эти стандарты, конечно, развивались, но центральная идея оставалась незыблемой. До поры до времени.

Есть такая наука ― физиогномика, которая изучает человеческие лица и, исходя из данных, полученных в результате анализа, представляет выводы о качествах и возможностях изученного человека. В отличие от лженауки типа френологии, чьи адепты утверждают о взаимосвязи между психикой человека и поверхностью его черепа, физиогномика вполне нормальное доказанное и устоявшееся учение, применяемое не только в психологии, медицине или искусстве, но и в криминалистике. И люди, посвятившие себя ей, могли бы много чего рассказать о нынешних политических лидерах современной Украины.

Взгляните сами в эти одухотворённые лица: Турчинов, Порошенко, Яценюк, Тягнибок, Кличко, Парубий… У вас есть к ним какие-нибудь вопросы? У меня нет. Я глубоко уверен в том, что лица этих людей уже дали ответы на все возможные вопросы. Также я уверен в том, что такая штука, как надгосударственное управление, не только реальна, но и имеет куда большую силу, чем принято считать. И вот те самые люди в верховьях реки Потомак, принимающие решения о судьбах мира и раздающие должности своим слугам, которые будут реализовывать задуманное ими, подбирают этих самых слуг на основе особенной системы особенных ценностей и тех самых физионогмистов, там наверху полно. Иначе чем объяснить, что эти бесконечные лидеры общественного мнения, вожди цветных революций, представители несистемных оппозиций все сплошь как из одного инкубатора? Это как раз тот случай, когда в нездоровом теле имеется нездоровый дух, и речь тут вовсе не о красоте или физическом здоровье как таковом.

Классический пример ― Виктор Ющенко, первый «майданный» украинский президент, пришедший к власти в результате государственного переворота в виде явления, вошедшего в историю как «Оранжевая революция». Знаете, каким был один из главнейших аргументов его сторонников?

― Какой представительный мужчина. Как он выглядит. Почти Ален Делон, не то что ваш боров Янукович.

А теперь вспомните, что было потом? Какая-то мутная история с отравлением каким-то диоксином, и удивительная харя будущего президента покрывается синими прыщами, опухает и становится совершенно ужасной. Сама природа говорила тогда: «Бегите глупцы!» Но люди не поняли намёка. Кстати, сказать, что человек отравился диоксином, это как сказать, что человек заболел болезнью: химия знает множество диоксинов, но для громкого заявления с телевизора сошло и так.

В итоге украинский «Ален Делон» превратился в украинского вурдалака, гоблина или тролля. Видимо, всему виной какие-то медицинские «омолаживающие» препараты, вызвавшие столь бурную реакцию, но точно так же можно сказать, что вмешалось божественное провидение: человек, уродливым образом пришедший творить уродливые дела, не может быть красивым. Получите и распишитесь ― это новое лицо вашей страны на ближайшие годы.

Смрадный ветер перемен

Теперь вот Зеленский. Обычный лицедей, актёр комедийного стиля, имеющий соответствующее лицо, не обременённое благодетелями. Выбрать такого президентом ― это насмешка над народом и страной. В США был президент-актёр Рейган, но он был скорее секс-символом своего времени ― эдаким местным Шварценеггером с ковбойским уклоном. Последнему, кстати, тоже нашлось место в политике. Но это было тогда. Теперь в будущей президентской гонке США будет участвовать Канье Уэст ― популярный в Америке рэпер, очень богатый и имеющий в супругах, как это принято сейчас называть, светскую львицу Ким Кардашьян. И вы знаете, шансы стать президентом США у мистера Уэста далеко не нулевые. Многие американцы немало дадут, чтобы иметь возможность получить себе в стране такую первую леди. Вполне реально, что на волне афропротестов затея ему удастся, и тогда Уэст и Зеленский смогут вдвоём исполнить что-нибудь оригинальное: первый с микрофоном, второй ― у рояля. Но для этого пану Володимиру нужно снова победить на выборах, в чём есть большие сомнения.

Почему этот невзрачный чернокожий хип-хоп-исполнитель может стать президентом? Потому что, при всём уважении к нему и его поклонникам, в США уже давно и безраздельно царствует культ уродства. Извращения стали не просто нормой, а обязательным атрибутом общества. Причём речь идёт не только о половых извращениях, но и о социальных, нравственных, физиологических и прочих гадостях, которые душевнобольные люди выдумывают то от скуки, то ради саморекламы.

Видели, как заклевали писательницу Джоан Роулинг недавно, когда та усомнилась в том, что трансгендерные женщины являются женщинами? Что после этого началось: продажи книг упали, фанаты отвернулись, пресса критикует, Гарри Поттера предали анафеме. Можно было бы пожалеть миссис Роулинг, да вот незадача: она сама годами подпитывала подобные идеи перед своей аудиторией, приветствуя каждую сумасшедшую выдумку, придуманную ультралибералами. А теперь, возможно, её карьере придёт конец. Змея укусила себя за хвост.

Затравить кого-то, сломать ему жизнь, лишить средств к существованию, а то и вовсе довести до самоубийства тех, кто настаивает на свободе слова и хотя бы немного не разделяет современные, так сказать, либеральные ценности, это норма для западной системы. Именно поэтому после проталкивания гомосексуализма во все капилляры мировой культуры, экономики и политики будет продолжение. Следующее, что уже готовится к проталкиванию, ― снижение так называемого «возраста согласия» с перспективами полного оправдания педофилии. А там ждите зоофилию, некрофилию и прочие занятные штуковины. Всё в соответствии с Окнами Овертона: сначала недопустимо, потом возможно, потом норма, а потом обязанность.

Это называется вырождением. И локомотивом этого дьявольского поезда являются США, чьё руководство поступает так, как когда-то поступала Римская империя, но только с точностью до наоборот. Если римляне насаждали культуру и строили дороги, то американцы разрушают дороги и насаждают бескультурье. Если римляне, воспитанные на поклонении красоте, принятой от древних греков, пропагандировали эту самую красоту, то США занимаются полностью противоположным ― пропагандой уродства души и тела.

Знаете, зачем они это делают? Чтобы отбить у человека правильные моральные ориентиры, подавить волю к сопротивлению и в конечном итоге получить космополита без рода, принципов и убеждений. У такого человека не будет понятия родины. Такой человек не возьмёт в руки оружие, если увидит, что отчизна в опасности. Такой человек станет послушной овцой в руках своего хозяина. И борьба с так называемым перенаселением планеты ― это глубоко вторичная причина, из-за которой происходят вышеописанные явления.

Гей-парады как знак качества

Возвращаемся к Украине. Адепты майданных ценностей за слово «родина» могут серьёзно возненавидеть. В украинском лексиконе есть слово «батькивщина», что буквально означает «отечество», а вот слова «родина» нет. Те же, кто предпочитают ненавидеть Россию, пользуясь русским языком, боятся употреблять это слово, как боятся, например, отмечать 23 февраля и 8 марта. Они мнят себя гражданами мира: завтрак на Монмартре с круассанами, а ужин в каком-нибудь ресторане Вены, сразу после посещения оперы. Нужно только собрать ещё пару ящиков огурцов, чтобы польский пан не ругался, и можно выдвигаться.

Или вот, например, взять такую штуку, как гей-парады. Гей-парады… Программа, в которой набирается этот текст, выпущена в 2003 году, и слова «гей» она не знает, несмотря на то что была создана в той самой благословенной Америке. Она не знает этого и ещё многих других похожих слов, а я их специально не добавляю в свой словарь. Пусть подчёркивает. Так вот, вот это самое «гейство» ― это один из важнейших элементов продвижения «демократии». Демократия тут в кавычках, потому что под этим понятием, внедрённым теми же древними греками, сейчас понимается нечто совершенно извращённое, точно такое же извращённое, какое понимается под такой штукой, как либерализм, который чем дальше, тем больше напоминает фашизм. Гей ― это очередное особенное американское слово, направленное на смягчение и сокрытие неприятного смысла, типа тех, которые предложил фейсбук при регистрации, где можно выбрать один из 58 (!!!) полов. А как началась коронавирусная пандемия, заметьте, умирают только мужчины и женщины. Остальные 56 полов, видимо, успешно вирус переносят.

Так вот, вы не задумывались, откуда это стремление американских кураторов к насаждению культа гомосексуализма в каждой стране, становящейся колонией США? Элементарно: гитлеровская Германия поощряла тех граждан колоний, которые учили немецкий и гладко брились, а американцы поощряют тех, кто учит американский английский и практикует содомию. Именно на этой почве они, заметьте, борются с православием. Не с христианством как таковым, а именно с православием. Последнее, в отличие от остальных направлений христианства, всё ещё считает содомию грехом, и его служители отказываются венчать гомосексуалистов. На самом деле ответ на этот вопрос прост. Как писал дедушка Климов, члены тех самых надгосударственных организаций сплошь и рядом эти самые. И приведение к власти граждан подобной ориентации является чем-то типа знака качества с обратным смыслом. Эдаким посвящением в достойные, с их точки зрения. Именно поэтому в российскую конституцию внесли поправки о том, что брак в России возможен только между мужчиной и женщиной. Именно поэтому законодательство РФ предусматривает уголовное наказание за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Именно поэтому вся наша типа несистемная оппозиция сплошь и рядом состоит из этих самых. Там ещё удивительно много евреев, но об этом как-нибудь в другой раз. И именно поэтому настоящая власть США никогда не простит Россию и её руководство за такую мощную палку в их толерантное колесо, с хрустом ломающее кости всем, кто посмеет пикнуть хоть слово против. Вот украинцы не посмели, и теперь многие из них воюют ради того, чтобы гей-парады были и в России тоже.

Вы думаете, что автор сгущает краски? Отнюдь. Смотрите сами: в марте этого года украинский журнал «Публичные люди» посвятил номер «самым влиятельным геям Украины». Среди них оказались такие ребята, как М. Нефёдов ― бывший глава таможенной службы, Р. Рябошапка ― бывший генеральный прокурор Украины, А. Сытник ― директор заведения со смешным названием Национальное антикоррупционное бюро Украины, А. Гончарук ― бывший премьер-министр Украины, Т. Милованов ― бывший министр экономики Украины. Несостоявшийся оппозиционер и певец ртом С. Вакарчук также оказался в этих рядах. И это, чтобы вы понимали, лишь небольшая часть от той гомоармии, заполонившей украинский политический и культурный истеблишмент.

Красота по-американски

Знаете, что такое политика по-американски? Это, когда белое называют чёрным, добродетель называют пороком, порок ― добродетелью, красивое ― уродливым, а уродливое ― красивым. Всё в точности по Климову, который писал о том, что дьявол всегда всё делает наоборот. Как тут не вспомнить сентенцию средневековых европейских церковников о том, что дьявол ― это обезьяна Бога. В итоге получите мужиков в женских платьях на подиумах и на политической арене, армии женщин, усиленно не следящих за собой, поскольку быть красивой нетолерантно, извращённое искусство, извращённые нравы и извращённые законы. За всем этим якобы стоит свобода. Но все мы знаем, что там, где начинается свобода одного, там заканчивается свобода другого. Как быть в этом случае тому, кто не согласен со всем тем культом уродства, который насаждает Америка во всём мире? Сопротивляться, начав хотя бы с себя. Развиваться в первую очередь духовно, стараясь не стать частью стада. О стаде очень доходчиво рассказал Н. Носов, описывая остров Дураков, на котором коротышки отказывались размышлять, предаваясь коллективному забвению в развлечениях.

Кстати, о развлечении. Так уж сложилось, что культ уродства проявляет себя тогда, когда кривая забот идёт вниз, а кривая скуки ― вверх. Это было доказано учёными, стоявшими за проектом под названием «Вселенная 25», более известным как «Мышиный рай». Суть эксперимента была в том, что колонии мышей создали идеальные условия. И до какого-то момента мыши с удовольствием этими самыми условиями пользовались, но потом, что-то сломалось: самки принялись пожирать своих детёнышей, самцы начали спариваться с самцами и колония в итоге полностью погибла, несмотря на то что пространства и питания было в избытке. Ничего не напоминает?

Однако мы подходим к главному: если мир не спасёт продуктовый и жилищный рай, то, может быть, его всё-таки спасёт красота?

― Так что же? ― спросят украинцы. ― Может, стоит выбрать себе в президенты топ-модель с пятым размером и ногами от шеи? Красота нас спасёт?

Попробуйте. Хуже во всяком случае точно не будет. Зато некоторое эстетическое удовольствие сможете получить. Хотя, судя по тому, как граждане Украины, голосуя сердцем, на каждых новых выборах выбирают того, кто оказывается хуже, есть мнение, что выбрать какую-нибудь красотку у них тоже не получится. Ну, не привыкли украинцы к красоте. За последние неполные 30 лет в их умы и души уже столько раз гадили, что электорат стал плохо разбираться в том, где красиво, а где не очень. Потому как бы ни было грустно, но Украина стала полигоном для самых ужасных американских экспериментов по прививанию уродства душе и телу, которые чем дальше, тем ужаснее.

Украинок ещё не угоняют в рабство? Возможно, когда начнут, их родителям придётся насильно развивать в семьях культ уродства. Видели представительниц некоторых африканских народностей с растянутыми мочками ушей и нижними губами в стиле «Запись диска завершена»? Это сейчас у них подобное стало народным обычаем и как бы модой, а изначально так делали вынужденно, поскольку у изуродованного ребёнка больше шансов избежать участи стать рабом и отправиться на страшном корабле в какую-нибудь далёкую страну. Возможно, этот опыт скоро станет для Украины передовым, ибо до недавнего времени там были две красивые вещи: природа и девушки. С природой потихоньку разделываются, на очереди девушки, и не говорите потом, что вас не предупреждали. Ведь там, где начинаются гей-парады, красивые девушки пропадают.

Сергей Донецкий

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Иск по делу крушения «Боинга» MH17 может обернуться катастрофой для Нидерландов

Западная элита вот уже несколько лет пытается перевалить ответственность за крушение малайзийского «Боинга» на Москву. С момента этой трагедии прошло уже 6 лет, но этого так и не хватило, чтобы как следует навредить России. Эксперты склонны утверждать, что к гибели 298 человек причастен Амстердам. Глава Института политических исследований Сергей Марков сделал такой вывод после сообщения о том, что иск по делу МН17 передан в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По его словам, эта ситуация привела к конфликту между правительством и прокуратурой Нидерландов. Голландские власти дали делу ход, несмотря на то, что у обвинения фактически нет доказательств вины Москвы. Политолог отметил, что слабость доказательств привела к тому, что заседание по делу экстренно перенесли на следующий год. Марков подчеркнул, что разобщенность представителей Нидерландов подтверждает невиновность России. «Они уже не знают, как реализовать эту ложь. Позиции иска в ЕСПЧ против России, мягко говоря, очень слабы», — пояснил специалист. Марков подчеркнул, что спешка при подаче иска в ЕСПЧ может обернуться для Нидерландов катастрофой. Он заявил, что голландские власти забывают, что в суде также будет учитываться мнение представителей РФ. «Также там уменьшается влияние непосредственно Нидерландов, факт фальсификации официального расследования может всплыть наружу», — пояснил политолог. Если факт фальсификации вскроется, Нидерландам грозят нешуточные последствия. Всех сотрудников, причастных к расследованию крушения «Боинга», могут признать соучастниками преступления, в результате которого погибло 298 человек. Более того, с России будут официально сняты обвинения. Это нанесет сильнейший удар по репутации ЕС. Читайте также: В США призывают Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей» Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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Чудовищное шоу: что не так с захватом луцкого террориста? (ВИДЕО)

Одесский журналист Юрий Ткачёв обратил внимание на странные моменты в спецоперации по нашумевшему задержанию террориста в Луцке. «Моя версия: Кирилл Тимошенко (замглавы Офиса президента Украины, — прим. РВ) посмотрел первую серию „Чёрного зеркала“*. И да, Зеленский по ходу ещё легко отделался. А мне всё это напоминает какую-то комедию и фарс», — прокомментировал он эту историю. В своём видео журналист обратил внимание на совершенно абсурдные моменты из видеоролика со штурмом автобуса, где, оказывается, не было никакого террориста, который стоял в стороне и спокойно с кем-то беседовал. Всё это очень напоминает обычное дешёвое шоу с участием элитного спецназа СБУ. Ткачёв, как и многие другие эксперты, предполагает, что Зеленскому и его команде идею с захватом и освобождением заложников подсунули креативные пиарщики для спасения стремительно падающего рейтинга. В итоге исполнители подкачали и конец этого сюжета был исполнен крайне неправдоподобно. «Мне одному сегодняшняя украинская история с террористом напоминает 1 серию “Черного зеркала”?» — также задаётся вопросом российский политик и публицист Егор Холмогоров. Справка РВ *«Чёрное зеркало» — британско-американский научно-фантастический сериал, лейтмотивом которого является влияние информационных технологий на человеческие отношения. В первой серии первого сезона в центре сюжета история про премьер-министра, занимавшегося сексом со свиньёй по требованию взявшего в заложники принцессу анонимного преступника. Читайте также: «Взрыв бомбы-вонючки» на Украине: народ задыхается от ядовитого выброса

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Зеленый театр Луцка

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Повышенная опасность: Нацполиция усиливает меры безопасности на Украине

Для обеспечения безопасности украинцев руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка в ряде областей Украины. Полицейские отмечают, что такие мероприятия осуществляются «для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений». В частности, усиливать меры «по предупреждению террористических проявлений» будут в девяти регионах: Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В полиции никак не поясняют, почему решили нарастить контингент патрулей только в этих регионах, отметив лишь, что к полицейским нарядам добавили военнослужащих Национальной гвардии Украины. Отмечается, что правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлены мобильные посты. Полицейские осуществляют проверку документов у подозрительных лиц, проводят поверхностный осмотр, проверку с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время. Опять же, логику своих действий в полиции никак не объясняют. Читайте также: Украинское направление в Кремле «обнулилось», но Славянск и Мариуполь не потеряны навсегда — мнение

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