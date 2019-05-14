Технологии управления «Матрицей возможных состояний»

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«Если мы о чём-то мечтаем, то мы создаём образ будущего.

Дальше вопрос о том, как этот образ будущего через процессы матрично-эгрегориального управления воплотить в жизнь.

Если вы не в состоянии вообразить будущее, то безальтернативно будет сделано то будущее, которое кто-то в состоянии вообразить.

И если это не самый добрый представитель Homo Sapiens, или вообще не представитель вида Homo Sapiens, но тоже не «шибко» добрый, то будущее будет не очень хорошим, мягко говоря…»

Данное наблюдения М. В. Величко, подтверждает предлагаемый вам взгляд об управлении «Матрицей возможных состояний» через модель.

А если вы смотрели предыдущее видео об управлении «Матрицей возможных состояний», то вы увидели ещё одно метрологическое подтверждение возможности управлять этой матрицей через модель, а соответственно своей «судьбой» и всем миром, выраженное в народном творчестве и наскальных рисунках.

Однако, даже если вы и согласны с предложенной парадигмой, то составляя свою мозаику Мироздания не все смогут определиться в том, а как именно осуществляются эти возможности, несмотря на то, что все элементы у них перед глазами!

Давайте уточним: для управления матрицей возможных состояний люди во все времена использовали несколько компонент, а именно:

1. компоненту, которую принято называть «модель», т.е. визуализация вектора цели;

2. компоненту, которую принято называть «энергия масс»;

3. компоненту, которую принято называть «воля масс»;

4. другие компоненты…

В данном случае не будем останавливаться на том, что здесь обозначено под определением «другие компоненты», так как нам придётся касаться альтернативной физики, то есть «магии», а это очень обширный и герметизированный пласт знаний и предположений, потому займёт много времени, а рассмотрим компоненты управления, а именно «энергия масс», «воля масс».

Таким образом мы видим два термина, которые возникли в социуме вследствие наблюдения за Мирозданием, но являются ли эти понятия тождественными или они имеют «конструктивные» различия.

Если вспомнить вопросы, задаваемые Л.Н. Толстым, предложенные в технократическом изложении, а также материалы «Достаточно общей теории управления», то несмотря на то, что создателем этих двух компонент, которые изменяют «Матрицу возможных состояний», являются массы (люди), они имеют разные, назовём так, конструктивные различия.

Если в вопросе с «волей» речь идет об осмысленном методе управления «Матрицей», то в вопросе с энергией речь идёт о неосознаваемом самими массами, методе управления…

Многие могут возразить, так как предложенное им наблюдение не имеет готового стереотипа в социуме , поэтому для метрологической состоятельности предлагаю найти факты подтверждающие или опровергающие данное наблюдение.

Вы конечно знаете уже распространённые, готовые стереотипы в социуме такие как: «командный дух», «воля к победе», «соборность», согласитесь, все они наблюдаемы многими людьми и неоднократно, более того часто наблюдаемо то, что называют «кто в лес, кто по дрова», что тем самым подчёркивает необходимость именно сознательного управления данной компонентой!

А как насчёт «энергии масс», как её наблюдать, могут спросить многие?!

А также как и с «волей», ведь вы наблюдаете не саму «волю», как предмет, вы наблюдаете её как процесс, т.е. достижение вектора цели, поэтому чтобы наблюдать «энергию масс» вы должны ответить себе на вопрос, а есть ли процесс «сбора» этой энергии!?

Таким образом, рассуждая логически, вы видите, что в случае с «энергией масс» мы видим две составные части, а именно:

1. сбор энергии,

2. использование собранной энергии!

Но прежде чем перейти к теме сбора и использования «энергии масс», введём новые понятия для вышеизложенного.

Если принимать вышеизложенную парадигму, то можно выделить две условные компоненты одного процесса по управлению «Матрицей возможных состояний», первый это «модель» тот вектор цели, того что хотим, то есть можно сказать, что это «Мера» в парадигме «Материя-Информация-Мера» (далее «МИМ»), второй это «воля масс» или «энергия масс», то есть энергия достижения вектора цели, а в парадигме «МИМ» — это «материя» !!!

Таким образом мы видим, что мы логически вышли на физическую возможность управления «Матрицей возможных состояний», и вопрос состоит не в чуде, магии, а в переходе одного вида энергии (материи) в другую, где энергия, воля масс создает из модели объективные обстоятельства (материю)!

Таким образом, в управлении «Матрицей возможных состояний», «модель» — это границы планируемых изменений в «Матрице возможных состояний», а энергия — это «материал» из которого «строятся» изменения!

Здесь необходимо оговорить процессы, сдерживающие и корректирующие управление «Матрицей возможных состояний».

Необходимо отдавать отчёт, что, говоря о парадигме «Матрицы возможных состояний» требуется осознание именно этих «возможных состояний»!

Мы или осознаём и принимаем «Матрицу возможных состояний» как возможность ВСЕГО, без ограничений или мы ограничены в способности отдать себе отчёт, что «всё» это действительно ВСЁ, без антропоморфных ограничений различных религий с их навязываемыми представлениями о Боге как о «дедушке с бородой на облаке»!

Следовательно, рассуждая с антропоморфных позиций мы ограничиваем для себя не только «виртуальные» представления, заложенные в различных культах, мы, если вы принимаете изложенную выше парадигму, ограничиваем свою РЕАЛЬНОСТЬ и ВОЗМОЖНОСТЬ рамками лексики…

То есть без образов нет моделей, а есть только слова!!!

Однако ограниченность можно преодолеть, если пытаться «вытравливая из себя раба» представлять себе Бога не как «дедушку с бородой на облаке», а как объемлющий ВСЁ процесс, как несущую ВСЁ частоту, как иерархически наивысшее объемлющее управление (ИНВОУ)!

Поэтому в «Матрице возможных состояний» нет «хороших или плохих» процессов, энергия масс позволяет осуществится любому процессу, вспомните атомную бомбу и Хиросиму, и другую нечеловеческую реальность, или тогда нужно признать, что это «Матрица НЕ ВСЕХ возможных состояний» и всё нехорошее, что происходит на планете Земля, это только божий гнев и люди здесь не причём!

Это и есть то, что иногда называют «божье попущение», это когда любой процесс, имеющий достаточно энергии масс может осуществиться!

Но в чём же тогда «божий промысел», можете спросить вы?!

А в том, что процесс несущий деструктивное, разрушающее влияние для Мироздания, то есть для других процессов может существовать (осуществляться) в «Матрице возможных состояний» только до тех пор, пока подпитывается энергией, а потому имеет внутреннюю ресурсную устойчивость против среды!

И если частоты процессов гармоничных ИНВОУ подпитываются самой несущей частотой, то деструктивные процессы подпитываются людьми!

Насколько логичен этот вывод вы сможете узнать из учений различных религий, где описываются процессы создания и свойств человека…

Таким образом, если изложенная парадигма вами принимается, то вы видите реальные возможности не только для создания лучших вариантов будущего в «Матрице возможных состояний», но и погашения других деструктивных процессов, и тем самым участвуете в процессах, которые иногда называют «божья справедливость» …

В дальнейших статьям перейдём к процессам сбора и применения «энергии масс»…

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a94b24af69000a9c48c30/tehnologii-upravleniia-matricei-vozmojnyh-sostoianii-5c4ec262e8ec5800ad625399