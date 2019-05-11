Фёдор Конюхов как символ мужества и русского духа
20:20. 11 мая 2019 Просмотров - 28 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Путешественник Фёдор Конюхов вновь стал первым: ему удалось пересечь южную часть Тихого океана на вёсельной лодке. Миллионы людей не перестают задаваться вопросом: «Зачем он это делает?»
Финиш в «Пасти дьявола»
Фёдор Конюхов благополучно завершил первую из трёх частей своего кругосветного плавания, добравшись до островов Диего-Рамирес, непосредственно за которыми находится заветный мыс Горн. Таким образом, он стал первым человеком, кому удалось пройти этот маршрут на вёсельной лодке.
Переход через Южный океан занял больше времени, чем ожидалось, – чуть более 154,5 дней вместо 120. Виной тому – тяжелейшие погодные условия, с которыми пришлось столкнуться Конюхову. Конечно, они не стали для него неожиданностью, поэтому он смог прорваться к заветной цели, несмотря на бурные воды океана.
Ждали путешественника сразу три яхты во главе с экспедиционным штабом. И здесь, у мыса Горн, Конюхова встречал сильный встречный ветер скоростью до 45 узлов (почти 84 км/ч). Неспроста у моряков это место называется «Пастью дьявола».
Как рассказал Оскар Конюхов, сын легендарного мореплавателя, чтобы забрать Фёдора с лодки «Акрос», им пришлось добираться до него по верёвке в спущенной на воду надувной лодке. Судно, служившее Конюхову-старшему верой и правдой пять последних месяцев, закрепили на 100-метровом буксировочном тросе позади яхты.
В целом, по словам Ирины Конюховой, супруги путешественника-рекордсмена, состояние здоровья у него удовлетворительное, хотя присутствуют признаки цинги, авитаминоза и истощения. «И вчера и сегодня мы с ним разговаривали по телефону, у него довольно бодрый голос», – отметила она. Как только самочувствие окончательно придёт в норму, Фёдор Конюхов вылетит в российскую столицу. Впереди подготовка к следующему этапу кругосветного путешествия, старт которого намечен уже на ближайший декабрь. Следующая точка на карте – мыс Люин, Австралия.
Поздравление из Кремля
Окончание экспедиции не осталось без внимания первого лица страны. Президент России Владимир Путин направил Фёдору Конюхову поздравительную телеграмму, в которой отметил мужество путешественника и его стойкость в борьбе со стихией. По словам главы государства, эти незаурядные качества «восхищают миллионы людей во всём мире».
Москва, Кремль, 12 июня 2018 года. Президент России В. Путин вручает путешественнику, протоиерею Ф. Конюхову орден Почёта.
Президент также выделил то обстоятельство, что и эта уникальная экспедиция, и предыдущие многочисленные рекордные достижения мореплавателя являются крайне важными для воспитания молодёжи. Путин также пожелал путешественнику здоровья и реализации новых исследовательских задумок.
Загадочный символ русского духа
Вот уже многие годы Фёдор Конюхов остаётся для всего мира символом русского духа, человеком-легендой без всякого преувеличения.
Мне кажется, он символ русского богатыря и русского путешественника, живой символ свободы для тех, кто хотел бы оторваться от цивилизации и измерить свою жизнь в русле стихии,
– сказал в одном из интервью телеведущий и любитель экстремальных путешествий Тимофей Баженов. Он также добавил, что с удовольствием отправился бы в совместную экспедицию с Конюховым, поскольку это было бы огромной честью.
Москва, 30 октября 2018 года. Владимир Машков и Фёдор Конюхов (слева направо) на пресс-конференции, посвящённой старту кругосветного плавания Ф. Конюхова на вёсельной лодке.
Была в жизни Фёдора Конюхова и воинская служба в рядах ВМФ СССР, проходившая на одном из десантных кораблей Балтийского флота. С годами она обросла слухами о том, что он якобы принимал участие в секретных операциях во Вьетнаме. Сам Конюхов подобные публикации в прессе не отрицал, однако и официальных подтверждений эта информация не нашла. Во всяком случае, в Организации ветеранов войны во Вьетнаме сведениями об участии советских подразделений в такого рода спецоперациях не располагают.
Как бы то ни было, и здесь жизнь путешественника была связана с морем, пусть и не в мирном пространстве.
Верить всю жизнь
Безусловно, крайне важную роль в жизни Фёдора Конюхова играет религия. «Я верующий – сколько живу. Ни одного дня не был неверующим», – говорил он в 2008 году в одном из интервью. Тогда он уже задумался о том, чтобы стать священником. Однако была преграда – нельзя вступать во второй брак (всего у него трое детей и шестеро внуков). Тем не менее спустя два года было сделано исключение. 22 мая 2010 года Конюхов был рукоположен в сан иподиакона Запорожской епархии. В том же году, в День Святого Николая Чудотворца, то есть 19 декабря, он торжественно принял сан православного священника путём рукоположения в Свято-Никольском храме украинского города Запорожья, являющегося для него родным.
У нас в роду все священники и моряки. И я с 8 лет уже знал, что буду путешественником, таким, как Георгий Яковлевич Седов. Мой дедушка участвовал в его первой экспедиции на Новую Землю,
– рассказывал Конюхов.
Что же касается принятия сана, то после этого события он хотел прекратить свои экспедиции, но довольно быстро передумал – настолько сильна его тяга к путешествиям. И не исключено, что без молитв, без обращений к Господу, Богородице, различным святым заканчивались бы они не столь благополучно.
Ближе всего из святых для меня Николай Чудотворец. Он для меня как близкий друг. Когда мне тяжело, хочется прижаться к его бороде седой. Когда молюсь Матери Божией, мне совестно перед ней за мои грехи. А перед Господом Нашим Иисусом Христом мне хочется встать по стойке смирно, как перед главным адмиралом,
– признался Конюхов информационной службе Челябинской епархии в 2014 году.
Неверие в себя
Увы, находятся люди, которые как-то болезненно воспринимают достижения Фёдора Конюхова. Мол, какая польза от всех этих экспедиций, постоянных лишений и испытаний? Некоторые даже намекают на то, что все (или часть) эти путешествия – фейковые, срежиссированы и так далее.
Наверное, у каждого из них есть своя причина так рассуждать. Уж они-то всего «достигли» в этой жизни, всё успели – поэтому и раздают советы окружающим, что и как делать.
Всё это напоминает знаменитую фразу из фильма «Обыкновенное чудо»: «Я три дня гналась за Вами, чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Или такая позиция идёт от подсознательного неверия в себя. Или ещё хуже – от сознания того, что русский человек способен на столь грандиозные поступки, неподвластные им. Впрочем, на этих вечно недовольных людей не стоит обращать внимание, нужно лишь просто продолжать делать своё дело. И эту здоровую упёртость Фёдора Конюхова каждый из нас может перенести и в свою жизнь.
Приведём несколько высказываний легендарного путешественника, которые отчасти раскрывают его безусловно неординарную личность.
О Вере
Нам необходимо во что-то верить. Говорят, в мире всего 5% неверующих, но я даже не знаю, что это за люди. Не может быть, чтобы человек ни во что не верил… Кто-то верит в политическую систему, кто-то – в деньги, кто-то – в маму и папу. А я верю в Бога. И всегда верил.
Про спорт и духовность
Сколько заслуженных мастеров спорта спилось, в тюрьмы село, особенно в 90-х годах. Почему? Потому что к спорту надо ещё духовность иметь. Мы просто учим спорту, а что может спортсмен без духовности? Только морды бить, и всё.
Об одиночестве
Я не боюсь его (одиночества), ведь я верю в Бога. Я знаю, что человек на нашей планете не бывает одинок. Людям надо объяснять, что придет время – и они тоже поймут, что нет одиночества. Всегда кто-то есть рядом – рыбы, птицы, животные, ветер, океан, горы. Это всё живое. Если сказать, что люди одни во всей Вселенной, – это же с ума можно сойти!
О страхе
Ко мне часто приходят с вопросом: «Вы что, ничего не боитесь?» А я всегда отвечаю: «Нет, я боюсь. Но надо уметь побеждать свой страх». Представьте человека, который ничего не боится! Он уже и не человек вовсе. Потому что мы остаёмся людьми, только когда чувствуем боль, любовь, страх. Только тогда мы живём.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8776611.html
Он такой же герой ,как и астронавты побывавшие на Луне.Все его подвиги обыкновенная постановка.Лично меня от него тошнит….Точно так же как от “великого выходца в открытый космос” Леонова .Как можно врать ,всей стране ,на протяжении стольких лет…Ни совести ,ни чести….