Фёдор Конюхов как символ мужества и русского духа

Финиш в «Пасти дьявола»

Поздравление из Кремля

Загадочный символ русского духа

Верить всю жизнь

Неверие в себя

О Вере

Про спорт и духовность

Об одиночестве

О страхе

Фёдор Конюхов благополучно завершил первую из трёх частей своего кругосветного плавания, добравшись до островов Диего-Рамирес, непосредственно за которыми находится заветный мыс Горн. Таким образом, он стал первым человеком, кому удалось пройти этот маршрут на вёсельной лодке.Переход через Южный океан занял больше времени, чем ожидалось, – чуть более 154,5 дней вместо 120. Виной тому – тяжелейшие погодные условия, с которыми пришлось столкнуться Конюхову. Конечно, они не стали для него неожиданностью, поэтому он смог прорваться к заветной цели, несмотря на бурные воды океана.Ждали путешественника сразу три яхты во главе с экспедиционным штабом. И здесь, у мыса Горн, Конюхова встречал сильный встречный ветер скоростью до 45 узлов (почти 84 км/ч). Неспроста у моряков это место называется «Пастью дьявола».Как рассказал Оскар Конюхов, сын легендарного мореплавателя, чтобы забрать Фёдора с лодки «Акрос», им пришлось добираться до него по верёвке в спущенной на воду надувной лодке. Судно, служившее Конюхову-старшему верой и правдой пять последних месяцев, закрепили на 100-метровом буксировочном тросе позади яхты.В целом, по словам Ирины Конюховой, супруги путешественника-рекордсмена, состояние здоровья у него удовлетворительное, хотя присутствуют признаки цинги, авитаминоза и истощения. «И вчера и сегодня мы с ним разговаривали по телефону, у него довольно бодрый голос», – отметила она. Как только самочувствие окончательно придёт в норму, Фёдор Конюхов вылетит в российскую столицу. Впереди подготовка к следующему этапу кругосветного путешествия, старт которого намечен уже на ближайший декабрь. Следующая точка на карте – мыс Люин, Австралия.Окончание экспедиции не осталось без внимания первого лица страны. Президент России Владимир Путин направил Фёдору Конюхову поздравительную телеграмму, в которой отметил мужество путешественника и его стойкость в борьбе со стихией. По словам главы государства, эти незаурядные качества «восхищают миллионы людей во всём мире».Президент также выделил то обстоятельство, что и эта уникальная экспедиция, и предыдущие многочисленные рекордные достижения мореплавателя являются крайне важными для воспитания молодёжи. Путин также пожелал путешественнику здоровья и реализации новых исследовательских задумок.Вот уже многие годы Фёдор Конюхов остаётся для всего мира символом русского духа, человеком-легендой без всякого преувеличения.– сказал в одном из интервью телеведущий и любитель экстремальных путешествий Тимофей Баженов. Он также добавил, что с удовольствием отправился бы в совместную экспедицию с Конюховым, поскольку это было бы огромной честью.Была в жизни Фёдора Конюхова и воинская служба в рядах ВМФ СССР, проходившая на одном из десантных кораблей Балтийского флота. С годами она обросла слухами о том, что он якобы принимал участие в секретных операциях во Вьетнаме. Сам Конюхов подобные публикации в прессе не отрицал, однако и официальных подтверждений эта информация не нашла. Во всяком случае, в Организации ветеранов войны во Вьетнаме сведениями об участии советских подразделений в такого рода спецоперациях не располагают.Как бы то ни было, и здесь жизнь путешественника была связана с морем, пусть и не в мирном пространстве.Безусловно, крайне важную роль в жизни Фёдора Конюхова играет религия. «Я верующий – сколько живу. Ни одного дня не был неверующим», – говорил он в 2008 году в одном из интервью. Тогда он уже задумался о том, чтобы стать священником. Однако была преграда – нельзя вступать во второй брак (всего у него трое детей и шестеро внуков). Тем не менее спустя два года было сделано исключение. 22 мая 2010 года Конюхов был рукоположен в сан иподиакона Запорожской епархии. В том же году, в День Святого Николая Чудотворца, то есть 19 декабря, он торжественно принял сан православного священника путём рукоположения в Свято-Никольском храме украинского города Запорожья, являющегося для него родным.– рассказывал Конюхов.Что же касается принятия сана, то после этого события он хотел прекратить свои экспедиции, но довольно быстро передумал – настолько сильна его тяга к путешествиям. И не исключено, что без молитв, без обращений к Господу, Богородице, различным святым заканчивались бы они не столь благополучно.– признался Конюхов информационной службе Челябинской епархии в 2014 году.Увы, находятся люди, которые как-то болезненно воспринимают достижения Фёдора Конюхова. Мол, какая польза от всех этих экспедиций, постоянных лишений и испытаний? Некоторые даже намекают на то, что все (или часть) эти путешествия – фейковые, срежиссированы и так далее.Наверное, у каждого из них есть своя причина так рассуждать. Уж они-то всего «достигли» в этой жизни, всё успели – поэтому и раздают советы окружающим, что и как делать.Всё это напоминает знаменитую фразу из фильма «Обыкновенное чудо»: «Я три дня гналась за Вами, чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Или такая позиция идёт от подсознательного неверия в себя. Или ещё хуже – от сознания того, что русский человек способен на столь грандиозные поступки, неподвластные им. Впрочем, на этих вечно недовольных людей не стоит обращать внимание, нужно лишь просто продолжать делать своё дело. И эту здоровую упёртость Фёдора Конюхова каждый из нас может перенести и в свою жизнь.Приведём несколько высказываний легендарного путешественника, которые отчасти раскрывают его безусловно неординарную личность.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8776611.html