Наш человек! — несмотря на слухи, Фёдор Конюхов продолжает уникальный перелёт в Крым (ФОТО)
Российский путешественник Фёдор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Конюхов и глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома «Северка» (Московская область) утром в пятницу. Конечная точка маршрута — Евпатория. При этом полет пришлось временно прервать из непогоды и окончания светового дня.
Команда остановилась на ночёвку в Темрюке.
«Полет продолжается. Всё в штатном режиме. Вчера не успели долететь за один световой день. Сегодня команда вылетела на Евпаторию», — сказал РИА Новости Конюхов.
По его словам, первый этап полёта по маршруту Московская область (аэродром Северка) — Воронеж (Усмань) — Ростов-на-Дону (Ольгинская) — Гастагаевский аэродром (Краснодарский край) успешно завершен.
«Перелет прошел в штатном режиме. Пройдено расстояние 1340 километров», — рассказал собеседник агентства.
Самолет «Летающая лаборатория» оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета — провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах. Размах крыла самолета — 25 метров, вес — 900 килограммов. Маршрут полета включает в себя: Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Евпатория.
Как сообщали вчера украинские СМИ, Фёдор Конюхов прервал свой уникальный перелет в Крым, опасаясь санкций. Как мы видим, данная информация оказалась пропагандистской ложью.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1562394026