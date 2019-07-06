Главная » Невероятное в мире, Творчество

Наш человек! — несмотря на слухи, Фёдор Конюхов продолжает уникальный перелёт в Крым (ФОТО)

09:20. 6 июля 2019 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:
Наш человек! — несмотря на слухи, Фёдор Конюхов продолжает уникальный перелёт в Крым (ФОТО) | Русская весна

Российский путешественник Фёдор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.

Конюхов и глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома «Северка» (Московская область) утром в пятницу. Конечная точка маршрута — Евпатория. При этом полет пришлось временно прервать из непогоды и окончания светового дня.

Команда остановилась на ночёвку в Темрюке.

«Полет продолжается. Всё в штатном режиме. Вчера не успели долететь за один световой день. Сегодня команда вылетела на Евпаторию», — сказал РИА Новости Конюхов.

По его словам, первый этап полёта по маршруту Московская область (аэродром Северка) — Воронеж (Усмань) — Ростов-на-Дону (Ольгинская) — Гастагаевский аэродром (Краснодарский край) успешно завершен.

«Перелет прошел в штатном режиме. Пройдено расстояние 1340 километров», — рассказал собеседник агентства.

Самолет «Летающая лаборатория» оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета — провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах. Размах крыла самолета — 25 метров, вес — 900 килограммов. Маршрут полета включает в себя: Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Евпатория.

Как сообщали вчера украинские СМИ, Фёдор Конюхов прервал свой уникальный перелет в Крым, опасаясь санкций. Как мы видим, данная информация оказалась пропагандистской ложью.

Читайте также: На Украине селянин убил «чупакабру» (ВИДЕО)

Наш человек! — несмотря на слухи, Фёдор Конюхов продолжает уникальный перелёт в Крым (ФОТО) | Русская весна
Наш человек! — несмотря на слухи, Фёдор Конюхов продолжает уникальный перелёт в Крым (ФОТО) | Русская весна
Наш человек! — несмотря на слухи, Фёдор Конюхов продолжает уникальный перелёт в Крым (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1562394026

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Вспомним, как начинался майдан и очистим Россию от „пятой колонны”
... движение России» Евгением Фёдоровым.Депутат Фёдоров рассказал об Украине просто поразительные... слух действительно имел под собой место, но я его слышал от человека... «Знамя».И ничего – несмотря на возмущение общественности, наши власти тогда фактически взяли...
Фёдор Конюхов как символ мужества и русского духа
...прорваться к заветной цели, несмотря на бурные воды океана.Ждали...Президент России Владимир Путин направил Фёдору Конюхову поздравительную телеграмму, в .... С годами она обросла слухами о том, что он ...Бога. Я знаю, что человек на нашей планете не бывает одинок....
СО СЛОВА НАЧИНАЛСЯ ЧЕЛОВЕК
... языке в статье Фёдора Дмитриевича, вспомнила один... Святого! Да, наш кумир и наше божество - Красивое,... посмотри в словарь! Несмотря на то, что многие...audition coloree — цветным слухом. Тут я мог ...это визитная карточка человека. У каждого человека она своя! Со...
Что есть Православие для русского человека?
... по вышеупомянотому поводу Фёдором Михайловичем Достоевским: «Русский... чужеродных для русского слуха. Лишь бы раскалывали...несмотря на всю глубину падения нравственности и морали в нашем...…  Восстань же, русский человек! Перестань безумствовать! Довольно!...
Часть 3 – Физика реалий. ПОСЛЕСЛОВИЕ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПРОДОЛЖЕНИЯ...
... так называемые наши «оппоненты», собирая для своих публикаций слухи, домыслы и...всё это могут дать Человеку. Фёдор Дмитриевич Шкруднев – Человек, который заставит Вас это..., иногда даже очень серьёзные, несмотря на существующий уровень здравоохранения и...
Пушкин и масоны
... и “украшение нашей словесности” отправили ...Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная... унизительных оправдываний. Несмотря на это, ...Эресго, о котором Фёдор Иванович Тютчев писал...обществе разные нелепые слухи… Говорят, например,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)