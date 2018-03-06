Вспомним, как начинался майдан и очистим Россию от „пятой колонны”

Как рассказали мне друзья с Украины, подготовка к такой революции началась примерно с 2011 года. Люди из посольства США активно подкупали депутатов Верховной Рады, в том числе и из пропрезидентской Партии регионов. Шёл активный нажим на местных олигархов, которые владеют большинством украинских СМИ – западники их просто грубо шантажировали, обещая проблемы с их банковскими счетами где-нибудь в Швейцарии или Лихтенштейне.

Однако Виктор Фёдорович продолжил политику своих «многомудрых» предшественников, стремясь усидеть на двух стульях сразу – одновременно заигрывал и с Россией, и с западным миром. Запад всё более и более проявлял недовольство. И однажды на Януковиче был поставлен жирный крест. Его свержение было подготовлено к 2015 году, во время очередных президентских выборов на Украине – по сценарию очередной оранжевой революции.

Революционный государственный переворот, который произошёл на Украине, должен послужить России хорошим и весьма поучительным уроком. В общем-то, сегодня не является особым секретом, что главной движущей силой евромайдана был Запад в лице США и Евросоюза. Когда-то эти силы привели к власти президента Януковича в надежде на то, что этот человек окончательно оторвёт Украину от России.



Был здесь и ещё один существенный фактор, на который обратил внимание главный редактор электронного издания «Русский мир Украины» Алексей Александров:

«Почему олигархи стремятся в ЕС? В 90-х им удалось создать для себя внутри страны режим наибольшего благоприятствования, и, попав из парниковых условий сверхмонополизированной Украины, в нормальную конкурентную среду, они очень быстро «сойдут с дистанции». Они это прекрасно понимают. Но они выжали уже из Украины всё, что можно.



И теперь говоря по-простому, сдают то, что осталось от некогда процветающей советской республики тем, кто гарантирует им легализацию на Западе и сохранение части награбленного. Уходят вслед за Березовским, Гусинским и другими беглыми «крёстными отцами». Путин, у которого и без того много проблем с собственными криминальными «выходцами из 90-х», подобных гарантий им давать, видимо, не стал…».

Одновременно западные некоммерческие организации, под видом «школ перспективных молодых политиков», натаскивали будущих уличных активистов. Причём методики подготовки применялись те же, которые в своё время были разработаны для египетских революционеров, в канун событий «арабской весны».

А в лесах на Западной Украине создавалось самое настоящее бандитско-террористическое подполье – на деньги спецслужб США были организованы специальные тренировочные лагеря.



Подробная информация об этом подполье – со всеми именами, денежными расходами, расположением лагерей – появилась летом прошлого года: говорят, в интернет-сеть её слили патриотически настроенные офицеры из Службы безопасности Украины. Так что вооружённые боевики из так называемого «Правого сектора» появились в Киеве отнюдь не случайно…

Повторяю, революция должна была начаться в 2015 году. Это, кстати, было открыто заявлено самой украинской властью, в лице заместителя руководителя парламентской фракции партии власти Олега Царёва, выступившего с трибуны Верховной Рады 20 ноября 2013 года. Но события ускорил отказ Януковича подписать соглашение об интеграции с ЕС.

Вот тогда Соединёнными Штатами и была дана отмашка на гражданскую войну на Украине – с акциями протеста, которые постепенно перешли в вооружённые столкновения. По данным СБУ Украины, непосредственным инструктором майданутых боевиков являлся гражданин США Марк Остромогильский, как бы частное лицо, но при этом находившееся на постоянной связи с американским посольством.



По свидетельству очевидцев, именно он координировал действия боевиков на улицах в режиме онлайн. В частности, американец разъяснял экстремистам, что события следует воспринимать, как «настоящую войну», растолковывал им принципы организации индивидуального террора против законно избранных народных депутатов, членов Партии регионов и компартии Украины, офицеров милиции, а также их семей, давая конкретные рекомендации о наиболее эффективных методах физического уничтожения…

По поводу всех этих кровавых событий у меня состоялся обстоятельный разговор с очень информированным человеком, депутатом Государственной Думы, одним из лидеров общественной организации «Народно-освободительное движение России» Евгением Фёдоровым.

Депутат Фёдоров рассказал об Украине просто поразительные вещи!

Бесы и бесовщина

В Киеве во время революции активно действовал спецназ стран НАТО, который расстреливал и демонстрантов, и сотрудников милиции из «Беркута» – чтобы провоцировать и тех, и других на взаимную агрессию. Натовцы перебрасывались на Украину специальными военно-транспортными самолётами из Польши – информация об этих самолётах открыто публиковалась на страницах украинской печати…

А ещё депутат Фёдоров в нашем разговоре подчеркнул, что в свержении законной власти на Украине виноват не только один Янукович. Да, он, конечно же, безвольная тряпка, он не решился взять на себя ответственность за наведение порядка и трусливо самоустранился от власти.

Однако немаловажная роль в случившемся принадлежит и самой настоящей «пятой колонне» из числа ведущих российских СМИ и нашей политической элиты. Первые до конца не говорили правду о событиях, преподнося их как сугубо внутренний конфликт, скрывая при этом информацию о грубом военном вмешательстве Запада. А вот вторые…

По словам Евгения Фёдорова, от имени российской власти Украиной занимались такие одиозные личности, как посол России в Киеве Михаил Зурабов и помощник президента Владислав Сурков. Именно они привели нашу украинскую политику в тупик и, в конечном итоге, к сдаче Украины. И, возможно, сделали это сознательно.

– Наличие в российской власти «пятой колонны» весьма содействует тому, чтобы украинский сценарий повторился уже на нашей земле, – подчеркнул Евгений Фёдоров.

Депутат рассказал, что сегодня американцы активно переключились на Россию. Точно так же, как и когда-то в Киеве, они сегодня ходят по коридорам уже нашей власти – в правительстве, в Государственной Думе – и ведут с важными государственными лицами некие секретные переговоры и консультации. Не исключено, что тем самым идёт активный подкуп нужных людей.

– Ещё меня лично очень тревожит нынешняя политика правительства, которая по непонятным причинам ослабляет курс рубля, хотя для этого нет никаких разумных экономических причин, – сказал Фёдоров. – Это неизбежно ведёт к резкому росту цен, к падению потребительской активности и к снижению уровня жизни вообще. Всё это объективно работает на интересы Запада, заинтересованного в дестабилизации страны.

Понятно, что в условиях дальнейшего падения уровня жизни довольно легко раскачать народ на массовые акции протеста – через так называемую «болотную оппозицию», которая даже не скрывает, что находится на полном содержании американского посольства. А следом в страну ринутся подготовленные боевики, которых мы уже лицезрели на улицах Киева. Впрочем, они уже в России.



Вот что пишет по этому поводу сайт журналистских расследований КМ РУ в статье «Боевиков для Майдана вербуют в России» (хотя материал написана ещё до победы украинской оппозиции, сегодня он актуален нашей страны как никогда):

"По данным правоохранительных органов РФ, активисты националистического народного движения Украины вербуют в России соратников для ведения боёв на Майдане… Правоохранители вычислили одну из ячеек организации «Правый сектор» в Курске. Там активисты во главе с некой Татьяной П. занимаются оказанием консультаций и координацией выездов в Киев…

Многие из тех, кто участвовал в московских митингах 2011—2012 годов, не ограничились обсуждением майдана в соцсетях, а посетили Киев — как наблюдатели, участники и переговорщики. Деловое издание РБК daily поговорила с некоторыми из них.

Один из создателей «Российского социалистического движения» Илья Будрайтскис, посещавший украинскую столицу, в разговоре с изданием оценил в несколько сотен количество российских белоленточников, побывавших на майдане за последние месяцы.



Такой же оценки придерживаются еще несколько собеседников издания. При этом разные силы политического спектра в украинской революции смогли увидеть то, что хотели: московские либералы — «протест среднего класса», левые — «народную самоорганизацию», «русские националисты радуются» за своих украинских коллег, смогших получить гораздо большее влияние в протестном движении, чем это было в Москве.

Российские оппозиционеры без проблем въехали на Украину — на границе развернули лишь сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова и члена президентского совета по правам человека Андрея Юрова.

В начале февраля на майдане появилась палатка «Русского легиона» — в ней живут русские националисты, непосредственно принимающие участие в столкновениях. У украинских националистов с Россией иногда обнаруживаются самые неожиданные связи.



К примеру, пресс-секретарь «Правого сектора» (одна из участвующих на майдане украинских националистических организаций) Артём Скоропадский подтвердил РБК daily, что не только окончил журфак МГУ, но и работал в 2007 году выпускающим редактором российского либерального портала «Грани.ру».

Антирусская риторика украинских националистов никогда не мешала их партнёрским отношениям с русскими, взаимодействие продолжилось и на майдане. Один из лидеров движения «Русские» Александр Поткин рассказал изданию, что сейчас несколько его соратников находятся в Киеве как наблюдатели, а не участники столкновений. Но ранее принимали участие — например, в уничтожении киевского памятника Ленину.



Поткин говорит, что российские националисты провели переговоры со «Свободой» и «Правым сектором», в ходе которых украинские националисты заверили русских в том, что к братьям-славянам претензий у них нет.

Майдан посетили и около 30 российских анархистов. «Трупов я не видел, но вести в травмпункт человека, которому выбило глаз, тоже удовольствие небольшое», — рассказывает московский анархист Сергей… Он говорит, что ехал, желая внести вклад в развитие украинских событий, но полученный опыт будет полезен в будущих протестах уже на родине.

В конце января в Москве несколько либеральных движений создали «Комитет солидарности с майданом». Его участник, политолог Андрей Пионтковский, рассказал РБК daily, что московский комитет вошел в общеевропейское объединение структур, солидаризующихся с майданом. Основная деятельность комитета — участие в пикетах солидарности в Москве, распространение информации о ситуации на Украине.

Другой участник комитета, глава Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков, говорит, что представители комитета сейчас занимаются съемками документального фильма об Украине, помогают в сборе гуманитарной помощи для майдана. Однако Аншаков отказался рассказать, сколько участников комитета находится в Киеве и каков объем переданной помощи.

По словам социалиста Будрайтскиса, если Виктор Янукович удержится, можно ожидать дальнейшего сворачивания демократии и в России, что скажется и на оппозиции. Свержение Януковича воодушевит российских белоленточников.

Гендиректор Центра политического анализа и экс-член политсовета «Молодой гвардии Единой России» Павел Данилин надеется, что националистические проявления и массовые убийства изменят отношение части российских оппозиционеров к майдану — и по этому признаку белоленточное движение вскоре ждет раскол».

«По информации российских правоохранительных органов, из России на Украину вылетели 32 человека — практически все неформальные лидеры и активисты националистических организаций, — сообщает Life news.

Так, например в начале февраля в Киев прибыл лидер праворадикальной организации «Национал-социалистическая инициатива» Дмитрий Бобров — создатель фашистской организации «Шульц-88» и первый человек в России, в отношении которого было возбуждено дело по статье 282 «организация экстремистского сообщества».

Сам Бобров прокомментировал изданию, что в ходе визита он провёл встречи с рядом лидеров националистических группировок, принимающих участие в беспорядках, а также представителями партии «Свобода».

Бобров заявил, что внимательно наблюдал за организацией протестных акций и решил перенять опыт своих более «успешных» коллег. После возвращения обратно в Россию, Бобров успел провести семинар для своих соратников.

Евромайдан в феврале посетил и блогер Эдуард Глезин, который в 1991 году принимал участие в обороне «Белого дома», в ноябре-декабре 2004 года — в Оранжевой революции на Украине, а в 2006 году был арестован на 15 суток за участие в мирной белорусской «джинсовой революции».

Сейчас Глезин активно поддерживает Евромайдан.

В начале месяца в Киев для поддержки майдановцев прибыл и леворадикал Алексей Сутуга. Молодой человек также активно в участвовал в Евромайдане. Отметим, что Сутуга был судим в России за хулиганство.

В столицу Украины приехал и Дмитрий Бученков — кандидат политических наук, леворадикал. Своим присутствием на баррикадах отметилась и питерская активистка Движения сопротивления имени Петра Алексеева, организатор выставки «Подарки для лохов и импотентов» — Татьяна Трифонова.

В Киев в феврале прибыли и участники организации «Русское имперское движение» под началом Станислава Воробьёва. Молодой человек, который являлся организатором многих националистических акций в Санкт-Петербурге, прибыл на Украину, чтобы помочь своим «единомышленникам». Отметим, что Воробьёв является членом политсовета объединения «Русские».

Недавно на подкрепление российского корпуса поддержки протестующим прибыл и лидер «Российского социалистического движения» Альберт Саркисянц.

Всего за два месяца беспорядков, в Киев из Москвы выезжали 32 активиста различных российских организаций. Среди них и представители партии «Другая Россия», «Русь сидящая», национальных объединений украинцев в России, организации «Русский вердикт», Femen, Национал-демократической партии, клуба болельщиков «Ярославка», участники ЛГБТ-сообществ, «Нация труда», «Голос»…

В общем, если у этих майданутых россиян появится возможность «порезвиться» уже на наших просторах… Вот тогда польётся кровь, да в таких масштабах, которые той же Украине даже не снились! И вопрос о крахе Российского государства как такового станет очень даже злободневным…

Если враг не сдаётся

Как не допустить этого? Евгений Фёдоров считает, что прежде всего российские власти должны сказать полную правду об украинских событиях – честно, откровенно, безо всякой политкорректности и дипломатичности. Затем следует зачистить наше общество от «пятой колонны» – и в СМИ, и в органах власти, и в других сферах жизни.

В общем-то, Владимир Путин сегодня взял курс на национализацию нашей элиты, запретив ей держать за границей денежные счета и недвижимость. Однако сегодня эту национализацию, да и другие необходимые меры, вроде немедленной отставки из правительства чиновников, которые способствуют ухудшению жизни народа, надо ускорять – в противном случае завтра будет уже поздно…

Что же касается «пятой колонны» в нашем обществе, радующемуся победе киевского майдана, то здесь жёсткий отпор сегодня следует давать самому обществу. Ведь речь идёт не просто о «протестных революционерах», а о самых настоящих русофобах, которые буквально ненавидят всё русское.



Напомню лишь отдельные высказывания этих деятелей болотной оппозиции, в которых они выражают полное презрение к собственному народу, и прежде всего — русскому, которого кроме как за быдло они не держат. Вот только некоторые такого рода признания.

Валерий Панюшкин, автор книги, прославляющей олигарха Михаила Ходорковского, ведущий оппозиционного канала «Дождь»:

«Всем на свете было бы легче, если бы русская нация прекратилась. Самим русским стало бы легче, если бы завтра не надо было больше складывать собою национальное государство, а можно было бы превратиться в малый народ наподобие хантов или аварцев… Логика, которой руководствуется русский народ, сродни логике бешеной собаки…».

Альфред Кох, большой друг Анатолия Чубайса и Бориса Немцова:

«Будущее России — это сырьевой придаток. Безусловная эмиграция всех людей, которые могут думать, но не умеют работать (в смысле — копать), которые только изобретать умеют. Далее — развал, превращение в десяток маленьких государств… У России нет никаких перспектив… Русские ничего заработать не могут…».

Артемий Троицкий, бывший главный редактор журнала «Плейбой», активно выступал и даже что-то пел на оппозиционных митингах:

«Я считаю русских мужчин в массе своей животными. Существами даже не второго, а третьего сорта. Когда я вижу их — начиная от ментов, заканчивая депутатами — то считаю, что они, в принципе, должны вымереть. Чем они, к счастью, сейчас успешно и занимаются».

Евгений Ихлов, эксперт «Движения за права человека» и член Московского либерального клуба:

«Надо честно признать, что генерал Власов был прав: лучшая участь для нашей страны — это разделиться на этнические государства, высшим достижением которых будет интеграция в Западную Европу на правах трудно воспитуемых младших братьев».

Игорь Юргенс, член президентского совета, от имени либерального окружения Дмитрия Медведева контактирует с оппозицией; как полагают эксперты, именно с его подачи на акциях протеста в конце 2011 года на первый план выставлялись лозунги, направленные против Владимира Путина:

«России мешают русские — основная масса наших соотечественников живёт в прошлом веке и развиваться не хочет… Русские ещё архаичны. В российском менталитете общность выше, чем личность»…

Спрашивается — ну какой нормальный человек, который хотя бы мало-мальски уважает себя и собственную страну, пойдёт поддерживать политическую силу, у которой такие вот идеологи и активисты, явно страдающие патологической русофобией?!

Этих деятелей следует предельно жёстко ставить на место, вплоть до возбуждения судебных исков. Как это, к примеру, произошло с либеральными хамами с телеканала «Дождь». Напомню, что в годовщину снятия блокады Ленинграда сей телеканал провёл опрос на тему: а может, стоило сдать город немцам и не мучить жителей блокадными лишениями?

Реакция оказалась чрезвычайно бурной! «Дождь» получил гневные отповеди как от рядовых граждан России, так и от власть имущих. Операторы кабельного телевидения даже отключили канал от своей сетки вещания, а Генеральная прокуратура России начала проверку канала на предмет соблюдения Закона «О СМИ».

Да, с одной стороны, такая реакция нашего общества вызывает полное удовлетворение – наконец-то вызывающе бредовые откровения либералов о нашей истории получают достойный отпор. А с другой стороны, надо помнить, что вопрос, прозвучавший на «Дожде» возник не просто так. В принципе он стал закономерным последствием того издевательства над советской историей, которое мы наблюдали в последние 20 лет. И это издевательство проходило при полной поддержке нашей власти!

Вообще отношение нашей новой власти к памяти Великой Отечественной войны всегда было очень противоречивым. С одной стороны, она всячески восхваляет Великую Победу, объявляя её самым значительным событием в истории России, а с другой, – резко критикует правящий во время войны сталинский режим за «антидемократичность» и «антигуманность».



Абсурд такой критики очевиден любому думающему человеку: ну какая «гуманность» и «демократичность» могут быть во время страшной схватки с врагом, когда на кону стоял вопрос не просто существования нашего государства, но и всей нации в целом?

Особо власть имущие в этом плане «порезвились» во времена президента Ельцина. Тогда руководство страны чуть ли ни «пеплом голову посыпало», громко и публично проклиная СССР и его правителей. Советская история рисовалась исключительно в чёрных красках, а все возникающие в ходе либеральных реформ проблемы объяснялись «тяжким коммунистическим наследием».

Говорят, где-то в самом начале 1993 года у ельцинского окружения даже возникла идея ввести в обиход новое наименование Великой Отечественной войны: обозвать её «Второй гражданской» и тем самым исторически оправдать генерала Власова и его приспешников как продолжателей белого дела, как «пламенных борцов с проклятым большевизмом».



Не знаю, насколько этот слух действительно имел под собой место, но я его слышал от человека, который в те времена работал в Администрации президента России…

Увы, ситуация с уходом Ельцина мало чем изменилась. Особо это было заметно в канун 65-летия Победы. В ряде своих выступлений тогдашний президент Дмитрий Медведев сформулировал очень странную мысль о том, что-де наш народ, конечно же, проявил массовый героизм во время войны. Но сделал это якобы… вопреки своей преступной власти, которая, судя по словам президента, кроме «массовых репрессий» ничем иным и не занималась(?!).

Это утверждение вызвало большое недоумение. Согласно нормам международного права никакой, даже самый «героический народ», не может вести справедливой войны, если в стране правит «преступный режим». Такой режим может вести только преступную войну!

Кстати, именно окружение Дмитрия Медведева стояло за созданием телеканала «Дождь» — а именно Наталья Тимакова, вечный пресс-секретарь нашего премьера…

На фоне такой поддержки либералы в деле оплёвывания нашей военной памяти чувствовали себя вполне комфортно. Как, например, бывший правозащитник Александр Подрабинек, который в 2009 году назвал ветеранов Великой Отечественной войны «лагерными вертухаями», а настоящими военными героями – бандеровцев с Западной Украины. Или старый сподвижник Чубайса Леонид Гозман, в прошлом году пожелавший объявить сталинский НКВД преступной организацией.

Кстати, мысль о том, что «Ленинград надо было сдать немцам», российские западники-либералы обсуждают уже давно, ещё с начала перестройки. В последний раз – перед опросом «Дождя» – об этом открыто год назад говорила в эфире 5-го российского телеканала некая Наталья Иванова, литературный критик, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя».

И ничего – несмотря на возмущение общественности, наши власти тогда фактически взяли этих либеральных болтунов под свою защиту. Как сказал в своё время Владимир Путин (в связи с хамскими высказываниями Подрабинека), у нас, мол, демократия, и каждый может высказывать свою точку зрения(?!)…

Я не знаю, что случилось с нашими начальниками сегодня и почему они вдруг поддержали негодование общественности. Очень хочется надеяться, что власть наконец одумалась и поняла, что с «пятой колонной», в том числе и в собственных рядах, следует не дискутировать, а воевать — воевать на полное моральное и информационное уничтожение.



В противном случае, говорить о нормальном будущем России просто бессмысленно.





Игорь Невский





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