Друзья, Фёдор Конюхов в центре Тихого океана просит нашей молитвенной поддержки

«Шторм перешел на третьи сутки, ветер не меняет направление, дует с юга-запада.Волна гигантская. Идет то град, то снег. Волны с грохотом обрушиваются на лодку.Чтобы как-то заглушить этот шум слушаю Владимира Высоцкого в наушниках.Горячего не ел два дня, невозможно газовую печку включить, даже сидеть не получается, приходится лежать в каюте пристёгнутым защитным поясом, чтобы не бросало с борта на борт.Вот такой у меня 1 февраля. Начало последнего летнего месяца в Южном полушарии. Для жителей северного полушария – это наш август.С момента старта прошел по лагу 5 000 километров, еще не половина пути, но уже близко. До мыса Горн примерно столько же.Периодически появляется солнце в дымке, этого достаточно чтобы зарядить аккумуляторы от солнечных батарей. Никогда у меня еще не было таких эффектных солнечных батарей, с наступлением светового дня сразу идет заряд аккумуляторов. В Южном океане редко бывает чистое небо, обычно оно затянуто плотной облачностью как сейчас, но пока я не испытывал проблем с зарядкой батарей.Слава Богу, жив и пока здоров. Лодка — молодец, держит удар. Спасибо конструктору Филиппу Моррисону и судостроителям за то, что построили такой крепкий болид. Меня отделяет от океана 12-ть миллиметров обшивки корпуса, слышно, как шумит вода за бортом. А когда смотришь на карту, понимаешь, что здесь тебе никто не поможет, только на Бога, на лодку и на свои силы надежда.Прошу ваших молитв».Фёдор Конюхов49’20 Южной широты , 138’45 Западной долготы

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8249423.html