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Фёдор Конюхов. На веслах через Тихий океан. Один на один с Океаном

19:49. 13 января 2019 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал:

Россиянин Фёдор Конюхов стал первым человеком на планете, которому удалось пересечь на вёслах Южный Тихий океан «от континента до континента». Сделал он это в одиночку и автономно, без заходов на какие-либо острова. Переход лодки «К9 Тургояк» от Чили до Австралии, протяженностью более 9-ти тыс. морских миль (17 тыс. км), длился почти160 суток. 160 дней и ночей борьбы, испытаний, невероятного упорства и удивительной выдержки – один на один с Океаном

Источник: www.youtube.com

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