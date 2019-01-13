Фёдор Конюхов. На веслах через Тихий океан. Один на один с Океаном

Россиянин Фёдор Конюхов стал первым человеком на планете, которому удалось пересечь на вёслах Южный Тихий океан «от континента до континента». Сделал он это в одиночку и автономно, без заходов на какие-либо острова. Переход лодки «К9 Тургояк» от Чили до Австралии, протяженностью более 9-ти тыс. морских миль (17 тыс. км), длился почти160 суток. 160 дней и ночей борьбы, испытаний, невероятного упорства и удивительной выдержки – один на один с Океаном

Источник: www.youtube.com