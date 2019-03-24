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Фёдор Конюхов пережил 12-балльный шторм на вёсельной лодке в Тихом океане (ФОТО, КАРТА)

10:56. 24 марта 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:
Фёдор Конюхов пережил 12-балльный шторм на вёсельной лодке в Тихом океане (ФОТО, КАРТА) | Русская весна

Российский путешественник Фёдор Конюхов попал в полосу ненастья на вёсельной лодке — он встретился с 12-балльным штормом с восьмиметровыми волнами. Сейчас он совершает одиночный переход через Тихий океан.

Штаб его экспедиции сообщил, что на 106 день плавания лодку «АКРОС» накрыла первая волна шторма в Южном океане. 22 марта по состоянию на 11 утра (мс) скорость ветра составляет 35 узлов, с порывами в 45 узлов.

«С каждым часом ветер будет усиливаться, в порывах будет достигать 65 узлов. Мокрый снег, заряды града. Ветер с попутного направления — северо-западный. Координаты лодки 50’30 южной широты и 106’45 западной долготы 9:00 MSK», — говорится в сообщении штаба.

«Океан слился с небом. Горизонт пропал. Нет ни океана, ни неба. Сплошная летящая вода», — передаёт путешественник.

По состоянию на вечер 23 марта шторм продолжался.

По данным модели-GFS (Система глобального прогнозирования погоды), в районе нахождения вёсельной лодки Фёдора Конюхова (координаты 50’51 южной широты и 105’25 западной долготы) скорость ветра 40 узлов, на порывах превышает 50 узлов (90 км в час).

Однако самую большую опасность сейчас представляют мощные и разрушительные волны Южного океана. Модель GFS показывает высоту волны 8 метров и период 15 секунд. Длина волны 300-350 метров, и движется она со скоростью 90 километров в час (25 метров в секунду).

В сообщении штаба говорится, что Фёдор называет их «утюгами». Эти горы «утюжат» океан, оставляя после себя белый пенистый след. Раз в 15 секунд такая гора проходит под лодкой и устремляется в сторону мыса Горн на скорости под 100 км в час.

Лодка полностью утопает в ветровых, пенистых гребнях. В любой момент возможно опрокидывание лодки. По прогнозу этот шторм начнёт стихать через 6-8 часов, но передышка будет короткой, уже с понедельника в район придет новый шторм, а в середине недели — еще один.

На протяжении этих 7 дней Фёдору Конюхову придётся выдержать четыре шторма подряд с короткими перерывами, но эти перерывы в 12-15 часов не позволят Южному океану успокоиться, волна 5-6 метров будет сопровождать лодку «АКРОС» до четверга 28 марта.

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Фёдор Конюхов пережил 12-балльный шторм на вёсельной лодке в Тихом океане (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Фёдор Конюхов пережил 12-балльный шторм на вёсельной лодке в Тихом океане (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Фёдор Конюхов пережил 12-балльный шторм на вёсельной лодке в Тихом океане (ФОТО, КАРТА) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1553414180

Метки: Новости

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