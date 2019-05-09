Красная Солянка. Май 2019



Полководцы победы. Новый отличный проект МО РФ с редкими фронтовыми фотографиями выдающихся советских маршалов и генералов http://mil.ru/files/files/front_photos/index.html

О соотношении потерь мужчин и женщин в Великой Отечественной Войне https://asskorobogatov.livejournal.com/36781.html

Военно-исторические миниатюры (не все по ВОВ, но те которые по теме, очень годные, особенно Берлин) https://picturehistory.livejournal.com/4469399.html

День Победы. Ленинград. 9 мая 1945 года – https://vk.com/student_historian?w=wall-29115409_471033&z=album-33685562_215144581

Как советская разведка в 1939 году добыла образец немецкого противогаза https://picturehistory.livejournal.com/4463213.html

Полицаи поймали женщину с георгиевской лентой в Мелитополе https://www.mv.org.ua/news/198054-v_melitopole_zaderzhali_zhenshinu_s_georgievskoi_lentoi.html

Концерт "Этих дней не смолкнет слава" организованный Луганской гимназией иностранных языков №7 https://youtu.be/ybSdhK5rmEo

Дворец-пионеров города Кирова https://tornado-84.livejournal.com/53849.html и его текущее состояние https://xfer5.livejournal.com/3651.html (интересно, чем там заняты местные власти?)

Детей на День Победы вооружили M-16 https://yuripasholok.livejournal.com/11825608.html

Кто не празднует – тот побежден – https://blau-kraehe.livejournal.com/651182.html



Всем кто присылал ссылки и материалы спасибо. Еще раз всех с праздником.

На праздники читатели накидали массу годноты, так что даю оптом.Наиболее толковые материалы присланные читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды" даю в рамках праздничной "Красной Солянки".* * *История, на которой базировался фильм "Жаворонок" и фильм "Т-34". https://poltora-bobra.livejournal.com/1447224.html Плюс обзор Евгения Баженова на "Т-34".* * *Вклад монгольских товарищей.* * *Русские прусских всегда бивали! В том числе и на американском "Шермане".* * *Саур-Могила. Связь времен.* * ** * *У меня дед ветеран гражданской, а после Собора (где патриархом избрали Тихона) был по новым правилам (не назначение а избрание в приходе) в священники избранВ поволжский голод спас от самосуда дочь мельника, взяв в жены. Люди на что были озверевшие от голода, но семью священника тронуть не посмелиБыл очень уважаем в народе, поэтому его долго всеми способами склоняли перейти из канонической РПЦ в обновленцы, отстали только в 39-омВ конечном счете – сан с себя снял (хотя авторитета у местных нисколько не утратил), из десяти новорожденных восемь преставились во младенчестве (то есть до семилетнего возраста), выжили только старшая дочь и младший сын (мой отец)Когда пришла война ему уже было за 40, мобилизации не подлежал, но все равно ушел в ополчение, сказав жене и дочери (отцу два года было): "у соседей все мужчины пошли, и если я останусь – как мы сможем соседям в глаза смотреть?"Согласно справке архива МО РФ, дед считается пропавшим без вести 06 декабря 1941 года в боях на волоколамском направленииОтец и тетя всю жизнь получали содействие/протекции/льготы как дети погибшего ветерана РККА двух войнТетя, кстати, в свои 16 тоже не стала сидеть, ушла медсестрой в ближайший госпиталь. Конец войны застала аж в Туркмении. Выходила погоревшего танкиста и стала ему женой :)* * *Осень усталою дымкою ви́лась, горстямиЛистья бросая и пеплом окутав дома.Поле засыпано было чужими костями,Да вперемежку своими, и близко зима.Шел пятый месяц с тех пор как дурными вестямиНам со столбов прохрипела большая война.Мы отступали, дрались, умирали, и снова,Шли в штыковую, коль не было больше патронов.Много зимой полегло, но не сдали столицы:Встали стеной и за нею сдержали иных.Сталь рассыпалась, но стали мы тою границей,Что беспредельной ценою спасла остальных.Помнишь ли те измождённые бурые лица,Что не пустили чуму дальше в земли живых?Мы отступать перестали, но снова и снова,Лезли с гранатой под танки, раз нету патронов.Год весь второй полыхало ни капли не меньше:Фронт упирался спиною в две наших реки.Новые мы уходили из дома от женщин,Чтоб заменить старых нас, тех что в землю легли.Нам говорили: "Ни шагу назад!", сумасшедшим:Мы выгрызали клочки безымянной земли.Кровью чужой заливали мы родину снова,И не жалели себя и тем паче патронов.Третий, четвёртый, блокада, прорыв, наступленье…В зареве мир раскололся почти насовсем.Мы пронесли до чужбины всё наше отмщенье -Если ж кто спросит потом: "Почему и зачем?"Просто мы знали: вот грех, ну а вот искупленье,И всё равно как ты жил, важно умер ты кем.Были мы счастливы? Были. И просим вас снова:Чтите и помните нас без штыков и патронов.Были мы счастливы? Были. И просим вас снова:Чтите и помните нас без штыков и патронов.Илья Попов http://samlib.ru/i/ilxja_e_p/pomnitenas.shtml – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4978133.html