Красная Солянка. Май 2019
21:35. 9 мая 2019 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
На праздники читатели накидали массу годноты, так что даю оптом.
Наиболее толковые материалы присланные читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды" даю в рамках праздничной "Красной Солянки".
- Полководцы победы. Новый отличный проект МО РФ с редкими фронтовыми фотографиями выдающихся советских маршалов и генералов http://mil.ru/files/files/front_photos/index.html
- О соотношении потерь мужчин и женщин в Великой Отечественной Войне https://asskorobogatov.livejournal.com/36781.html
- Военно-исторические миниатюры (не все по ВОВ, но те которые по теме, очень годные, особенно Берлин) https://picturehistory.livejournal.com/4469399.html
- День Победы. Ленинград. 9 мая 1945 года – https://vk.com/student_historian?w=wall-29115409_471033&z=album-33685562_215144581
- Как советская разведка в 1939 году добыла образец немецкого противогаза https://picturehistory.livejournal.com/4463213.html
- Полицаи поймали женщину с георгиевской лентой в Мелитополе https://www.mv.org.ua/news/198054-v_melitopole_zaderzhali_zhenshinu_s_georgievskoi_lentoi.html
- Концерт "Этих дней не смолкнет слава" организованный Луганской гимназией иностранных языков №7 https://youtu.be/ybSdhK5rmEo
- Дворец-пионеров города Кирова https://tornado-84.livejournal.com/53849.html и его текущее состояние https://xfer5.livejournal.com/3651.html (интересно, чем там заняты местные власти?)
- Детей на День Победы вооружили M-16 https://yuripasholok.livejournal.com/11825608.html
- Кто не празднует – тот побежден – https://blau-kraehe.livejournal.com/651182.html
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История, на которой базировался фильм "Жаворонок" и фильм "Т-34". https://poltora-bobra.livejournal.com/1447224.html
Плюс обзор Евгения Баженова на "Т-34".
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Вклад монгольских товарищей.
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Русские прусских всегда бивали! В том числе и на американском "Шермане".
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Саур-Могила. Связь времен.
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История от Алексея Растригина.
У меня дед ветеран гражданской, а после Собора (где патриархом избрали Тихона) был по новым правилам (не назначение а избрание в приходе) в священники избран
В поволжский голод спас от самосуда дочь мельника, взяв в жены. Люди на что были озверевшие от голода, но семью священника тронуть не посмели
Был очень уважаем в народе, поэтому его долго всеми способами склоняли перейти из канонической РПЦ в обновленцы, отстали только в 39-ом
В конечном счете – сан с себя снял (хотя авторитета у местных нисколько не утратил), из десяти новорожденных восемь преставились во младенчестве (то есть до семилетнего возраста), выжили только старшая дочь и младший сын (мой отец)
Когда пришла война ему уже было за 40, мобилизации не подлежал, но все равно ушел в ополчение, сказав жене и дочери (отцу два года было): "у соседей все мужчины пошли, и если я останусь – как мы сможем соседям в глаза смотреть?"
Согласно справке архива МО РФ, дед считается пропавшим без вести 06 декабря 1941 года в боях на волоколамском направлении
Отец и тетя всю жизнь получали содействие/протекции/льготы как дети погибшего ветерана РККА двух войн
Тетя, кстати, в свои 16 тоже не стала сидеть, ушла медсестрой в ближайший госпиталь. Конец войны застала аж в Туркмении. Выходила погоревшего танкиста и стала ему женой :)
* * *
Помните нас
Осень усталою дымкою ви́лась, горстями
Листья бросая и пеплом окутав дома.
Поле засыпано было чужими костями,
Да вперемежку своими, и близко зима.
Шел пятый месяц с тех пор как дурными вестями
Нам со столбов прохрипела большая война.
Мы отступали, дрались, умирали, и снова,
Шли в штыковую, коль не было больше патронов.
Много зимой полегло, но не сдали столицы:
Встали стеной и за нею сдержали иных.
Сталь рассыпалась, но стали мы тою границей,
Что беспредельной ценою спасла остальных.
Помнишь ли те измождённые бурые лица,
Что не пустили чуму дальше в земли живых?
Мы отступать перестали, но снова и снова,
Лезли с гранатой под танки, раз нету патронов.
Год весь второй полыхало ни капли не меньше:
Фронт упирался спиною в две наших реки.
Новые мы уходили из дома от женщин,
Чтоб заменить старых нас, тех что в землю легли.
Нам говорили: "Ни шагу назад!", сумасшедшим:
Мы выгрызали клочки безымянной земли.
Кровью чужой заливали мы родину снова,
И не жалели себя и тем паче патронов.
Третий, четвёртый, блокада, прорыв, наступленье…
В зареве мир раскололся почти насовсем.
Мы пронесли до чужбины всё наше отмщенье -
Если ж кто спросит потом: "Почему и зачем?"
Просто мы знали: вот грех, ну а вот искупленье,
И всё равно как ты жил, важно умер ты кем.
Были мы счастливы? Были. И просим вас снова:
Чтите и помните нас без штыков и патронов.
Были мы счастливы? Были. И просим вас снова:
Чтите и помните нас без штыков и патронов.
Илья Попов
http://samlib.ru/i/ilxja_e_p/pomnitenas.shtml – цинк
Всем кто присылал ссылки и материалы спасибо. Еще раз всех с праздником.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4978133.html