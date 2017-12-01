Красная Солянка. Декабрь 2017
12:22. 1 декабря 2017 Просмотров - 61 Один комментарий Опубликовал: brahman
После существеного перерыва возобновляю выпуск "Красной Солянки".
Выходить будет примерно раз в 2 недели по мере отбора текстовых и видео материалов для дайджеста.
1. Из жизни левых. Лакмусовая бумажка.
Про себя я мысленно порадовался, что в своё время не вступил в РРП… выходить из неё теперь было бы досадно, а оставаться — тем паче.
Но занятно, как история с уренгойским мальчиком стала очередной лакмусовой бумажкой, вновь разделившей левых. Кстати, в минувшие выходные я провёл один вечер в компании журналистов, где было не менее четырёх либералов. И все они, как на подбор, оказались, как сказал бы незабвенный Солжик, "сочувственниками" уренгойского дитяти! Причём я указал им, что тем самым они солидаризируются с ненавидимой ими "вертикалью", ведь вся она, включая мэра, губернатора и президентского спикера, грудью встала на защиту этого несправедливо обиженного Онжеребёнка. Они только рассмеялись мне в ответ. Я спросил, действительно ли они считают, что солдаты вермахта "невинно погибли".
Ответ был примерно такой: "Этот мальчик всё правильно сказал, абсолютно! Нам пора забыть то, что сделали фашисты, сколько можно это мусолить, все эти воспоминания о войне пора предать забвению! Мы не были современниками этой войны, нас это не может задевать, и ворошат их только для одного — чтобы оправдать имперские амбиции России!".
https://maysuryan.livejournal.com/595074.html – полностью здесь (запись подзамочная, так что прочитать смогут не только лишь все, надеюсь товарищ Майсурян не будет против, уж больно дельные наблюдения)
2. За что арестовали руководителя рабочей организации Севастополя Олега Большакова.
— Было ли, по Вашему мнению, законным поведение спецслужбистов при проникновении в квартиру?
— Нет. Там была, по-моему, настоящая провокация. Во-первых, они в подъезде выкрутили лампочку. До этого всё время горела лампочка. И когда я шёл домой накануне вечером, она ярко горела. Но это так, деталь.
— Может быть, Вы оказывали сопротивление при задержании?
— Нет, вообще. Я сразу же получил крепкий удар в солнечное сплетение и затем против сердца. Какое тут сопротивление.
— Кто Вас задерживал? «Беркут»?
— Да. На одном рукаве у них надпись «Беркут», на другом – шеврон «Росгвардия».
— Иными словами, с Вами с самого начала обращались жёстко, как с преступником?
— С самого начала. Это может мама подтвердить. Понятые… ну это, видимо «их» ребята.
— Вас запугивали?
— Дошло до того, что передёрнули затвор и старший сказал: мол, «если что – вали его». Просто пугали или шутили – мне неизвестно. Но по факту держали на прицеле. И один сзади стоял и пару раз ударил слегка и сказал: «Малейшее шевеление – прострелю, …» С матюгами, в общем.
— А что за история со врачом? Врачу досталось?
— Врача не трогали, не били. Когда мне стало плохо, приехали парень и женщина и начали делать кардиограмму. Просмотрев результаты, врач заявила, что она меня забирает в больницу. На что последовал грубый отказ с рекомендацией «не лезть и молчать, делать своё дело и всё». После уколов и таблеток врач вновь заявила о необходимости госпитализации: «А если умрёт?» На это старший от Росгвардии сказал: «Подохнет – да и чёрт с ним, а не подохнет – закатаем где-нибудь в землю». Он вообще, по-моему, был там самый неадекватный. Психологически давили, конечно.
https://goo.gl/q6E8rb – полностью здесь
3. Реплика о становлении лженауки в СССР. Об идеологическом повороте в советской идеологии после смерти Сталина.
После смерти Сталина очень быстро забыли:
«Какова же цель социалистического производства, какова та главная задача, выполнению которой должно быть подчинено общественное производство при социализме?
Цель социалистического производства не прибыль, а человек с его потребностями, то есть удовлетворение его материальных и культурных потребностей. Цель социалистического производства, как говорится в „Замечаниях» т. Сталина: „обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества“».
https://prorivists.org/khrushchev_pseudo_science/ – читать полностью
4. О ситуации на философском факультете МГУ. 1955-й год.
На протяжении ряда лет на факультете существовала порочная практика подбора преподавательских кадров. Заведующий кафедрой т. Белецкий, ранее работавший на факультете, подбирал кадры не по деловым и политическим качествам, а по личной преданности. Так им были оставлены для работы в МГУ Кочетков, Герман, Куражковская и другие.
Также без учета идейно-политической зрелости и опыта практической работы были оставлены на преподавательской работе Коровиков, Ильенков, Арефьев, Панюшев, Бурлак.
Теоретическая беспомощность одной части преподавателей, беспринципность и потеря политической бдительности другой части преподавателей дали возможность распространения на факультете антимарксистских взглядов.
На ученом совете факультета и на кафедрах настоящего отпора этим взглядам не давалось. Деканат и партийная организация также проявили беспечность и никак не отреагировали на теоретические извращения философии марксизма, тем самым дали возможность совершенно безнаказанно некоторым преподавателям ревизовать основы марксистской марксистско-ленинской философии и дискутировать по недискуссионным вопросам. Благодушие и безответственность в вопросах теории зашли так далеко, что тезисы Коровикова и Ильенкова были обсуждены на ученом совете философского факультета только через год после их появления. [6]
Научная работа философских кафедр также ведется неудовлетворительно. Кафедра диалектического и исторического материализма не подготовила ни одного учебника, ни одной монографии, она не имеет перспективного плана научной работы. Годовые планы не контролируются и поэтому из года в год не выполняются.
Кафедра истории русской философии подготовила и опубликовала ряд работ. Однако в работах имеются серьезные недостатки. Русская философия преподносится в отрыве от истории философии зарубежных стран, часто вне борьбы с идеалистическими течениями; в них упрощенно изображается социально-экономическая обстановка, породившая философские взгляды мыслителей.
В целом в научной работе на факультете царит кустарщина и неорганизованность, отсутствие коллективности и творческих дискуссий по действительно нерешенным и спорным проблемам философской науки.
http://www.caute.tk/ilyenkov/biog/ck.html – цинк
5. Свободомыслие как социокультурное явление.
Свободомыслие нередко ассоциируется с атеизмом (греч. άθεότης — безбожность), в основе которого лежит признание самодостаточности естественного мира (природы) и естественного (человеческого) происхождения религии. Атеизм — одна из наиболее последовательных в критике религиозных представлений форм свободомыслия. Различают стихийный, на уровне обыденного сознания, атеизм и теоретический, опирающийся на философию (как правило, это материализм в его исторических формах) и естествознание. Выделяют также вульгарный, догматический и естественно-научный виды атеизма, сочетающие в разной степени элементы стихийного и теоретического атеизма, а также других форм свободомыслия. В свою очередь, атеистические тенденции могут заключаться в скептицизме, религиозном индифферентизме, гуманизме и т. д., они находят свое выражение в искусстве, художественной литературе, в научных, этических, философских трактатах, в народном творчестве. Теоретически обоснованный атеизм, зачатки которого восходят к Лукрецию Кару (96 до н. э. — 55 н. э.), разрабатывался французскими материалистами, развивался в сфере марксизма, философского натурализма и материализма, секулярного гуманизма. Можно сказать, что теоретический атеизм есть наиболее обоснованная и последовательная по сравнению с другими формами свободомыслия о религии критика религии и ее институтов, наиболее адекватное знание о религии.
https://prometej.info/blog/religiovedenie/svobodomyslie-kak-sociokulturnoe-yavlenie/ – полностью здесь
6. Румынские воины-интернационалисты.
К сороковой годовщине Октября РКП удалось найти 600 живых ветеранов-интернационалистов Гражданской войны в России. Собрать удалось далеко не всех: болезни, старость, многие проживали за пределами Румынии.
На фото ветераны стоят в своих национальных костюмах (в штатском – партийные шишки). Мы знаем пятерых.
Крайний справа в первом ряду, похожий на пацана – Петру Грэмада из Сучава.
Служил в австро-венгерской армии. Дрался честно – в плен не сдавался, взяли контуженного. Нахлебался лиха в лагере в Ташкенте. Там же, в 1918 году, вступил в 3-й Интернациональный полк. Боевой путь: защищал Оренбург, стал там "красным казаком", с эскадроном ушел в рейд Блюхера, по окончании рейда вернулся в полк, войну закончил на Каспии.
Усатый дед, второй слева в нижнем ряду – живой укор всем, кто огульно считает румын трусами – Николае Милитару из Бэилешти. Его усы скрывают два штыковых удара в лицо: один – привет от Юденича, второй – от Врангеля. Дед принимал участие еще в румынском крестьянском восстании 1907 года (over 11000 убитых с обеих сторон – замес был не хуже чем у нас).
https://d-clarence.livejournal.com/202639.html – полностью здесь
7. "Красный проект". Прерванный полет.
Что касается конвергенции, то на ней я хочу остановиться подробнее, так как это одновременно прояснит и моё отношение к третьей концепции. Конвергенция — это такая же фантазия, как «тяни-толкай» из «Доктора Айболита» К.И.Чуковского. Если в каком-то обществе существуют элементы прежних формаций — это не конвергенция, а пережитки, которые нужно изживать. Конечно, несостоятельность теории конвергенции не очень заметна. Она видна только через призму диалектики, а, как оказалось, в современной России с диалектикой большие проблемы. Я долго не хотел верить в то, что диалектика как «синяя птица» из популярной когда-то песни навсегда покинула нашу страну. Но как-то я натолкнулся на статью неизвестного мне автора Магомеда Султанова-Барсова, опубликованную в мае 2013 на сайте «Частный корреспондент», под названием «Диалектика и неодиалектика», страница http://www.chaskor.ru/article/dialektika_i_neodialektika_32130, которая поставила точку в моих сомнениях. В ней подтверждались мои самые худшие опасения: «Острый дефицит в нашем обществе диалектических знаний вообще и непонимание применимости законов диалектики к познанию мира… в частности.», «… знания диалектики мало удовлетворительны в среде российских учёных-гуманитариев, а в ряде случаев, особенно в региональных вузах и институтах, парадоксально эклектичны, а то и вовсе отсутствуют.» Действительно, за 70 лет коммунистической схоластики и 25 лет инерции мышления наша научная среда утратила адекватное понимание диалектики, что привело не только к стагнации самой этой науки, но и к догматизации и деградации главной общественной науки — Политэкономии. Науки, которая формирует мировоззрение основной массы населения и гармонизирует общественное сознание, науки, которая вносит научную объективность в понимание главного общественного вопроса — вопроса о социальной справедливости. Именно политэкономия помогает человеку ориентироваться в сложной системе производственных отношений. За прошедшие 100 лет были перепутаны и деформированы многие политэкономические и философские понятия. В результате была не просто потеряна наука политэкономия, было потеряно адекватное видение реальности, потеряна общность мировоззрения советских людей, потерян образ будущего и в результате была потеряна целая страна. Безусловно, это было результатом наличия системных ошибок в управлении страной. Но также очевидно, что огромная доля ответственности за такие последствия лежит на научном сообществе, точнее на тех научных работниках, кто занимался общественными науками не ради поиска истины, а только ради зарплаты и был готов в угоду власти доказывать всё, что ей хотелось.
http://michael-ky.livejournal.com/51967.html – цинк (плюс у автора неплохой материал https://michael-ky.livejournal.com/100952.html про массовый геноцид индийцев при Черчилле)
8. Г.Д. Гай. В боях за Волгу. Освобождение Симбирска.
Гая Дмитриевич Гай. Арестован в 1935 году за призывы в частных разговорах "убрать Сталина". Приговорен к 5 годам, пытался бежать, был пойман. Расстрелян в 1937 году.
Утром 12 сентября войска дивизии неудержимой лавиной перешли в атаку. Противник вначале упорно сдерживал натиск, но части 1-го Симбирского полка во главе с т. Устиновым, с криком «ура» ворвались на южную окраину города через Киндяковку. В 12 часов с востока ворвался в город 1-й Курский полк во главе с т. Седякиным. В 12 часов 30 минут Симбирск был взят окончательно.
Трогательна была встреча с освобожденными из губернской тюрьмы красноармейцами и политзаключенными. Освободили в этот день около 1500 человек. Нас окружала толпа изможденных и бледных товарищей, которые, плача от радости, целовали нас и благодарили за освобождение из учредиловских застенков.
Насколько поспешно отступали белые, видно уже из того, что на правом берегу оставлен был весь обоз и артиллерия; четыре тяжелых орудия им пришлось бросить в Волгу. Много белых, в особенности только что мобилизованных из ближайших сел, побросав оружие в садах подгорья, в беспорядке убегали по правому берегу Волги вверх по течению. Их уже не преследовали. Все три аэроплана противника попали в наши руки. На станции Киндяковка забрано много вагонов с военным имуществом белых.
После взятия нами Симбирска белогвардейские части отошли в направлении на Мелекесс. Но белое командование решило вернуть Симбирск, для чего оно перебросило с самарского и уфимского направлений свежие части.
Неустойчивые части Орловского и Крестьянского полков (входивших прежде в Курскую бригаду) под натиском белогвардейцев отступили на правый берег. 16 и 17 сентября Симбирск стал обстреливаться белыми, занявшими вновь Нижнюю Часовню и имевшими артиллерию в районе Верхней Часовни. Не помогло героическое усилие батальона 1-го Симбирского полка, который, будучи выдвинутый на левый берег Волги в районе завода, наткнулся на проволоку, и его атака успеха не имела. Пришлось отвести наши части на правый берег и, выиграв время, подготовить новый удар в другом направлении. Защита железнодорожного моста была поручена Интернациональному полку. Под убийственным пулеметным огнем белых бесстрашный командир полка т. Варга, с горстью храбрецов не только отстояли переправу, но захватили у белых на том берегу несколько пулеметов.
18 сентября белогвардейцы прочно заняли левый берег, а мы – правый. Мост остался на нейтральной зоне и обстреливался как с нашей стороны, так и со стороны противника. С обеих сторон подготавливались новые операции: белые – по взятию Симбирска, а мы – по их разгрому. А в это время усталые полки нашей дивизии частью наступали через Тереньгу на Сызрань, а частью очищали территорию севернее и южнее Симбирска, одно временно совершая указанную им перегруппировку.
Четыре дня Симбирск был под артиллерийским обстрелом белых. Жизнь в городе вновь замерла.
Положение было довольно серьезным, тем более что в это время Симбирск оборонялся одной лишь артиллерией, а мост – несколькими сотнями храбрецов из Интернационального полка. Наше положение осложнялось еще и тем, что одновременно приходилось воевать с артиллерией, бронепоездами противника и пожарами, возникавшими в городе. Бронепоезда противника то и дело подходили к мосту и обстреливали его западный край, где окопались наши доблестные интернационалисты. Белые неоднократно предпринимали попытки перейти мост и ворваться в город, но каждый раз они отходили обратно, оставляя на мосту много трупов.
В конце концов от частого обстрела, от пожаров и злостных слухов в городе создалось паническое настроение.
Помню такой эпизод: для связи и информации один из членов губисполкома постоянно дежурил в штабе дивизии. Однажды, вернувшись с моста, где шел горячий бой с наступающими белыми, я застал дежурившего товарища в состоянии большого беспокойства. Он взволнованно говорил о панике, возникшей среди населения, боявшегося перехода белых через мост. Я указал на какую-то кнопку на моем письменном столе (кажется, от звонка к начальнику штаба) и сказал:
- Успокойтесь, товарищ! Передайте населению, что белые через мост не перейдут. Мост минирован. Вот видите эту кнопку? Провода отсюда идут до моста. Достаточно легкого нажима, и мост целиком взлетит на воздух со всеми белогвардейцами.
Это помогло. Дежуривший тогда товарищ как бомба вылетел из моего кабинета, и через час весь город успокоился, узнав, что мост минирован, и конец проводов находится у меня под столом. В действительности, конечно, ничего подобного не было.
http://home.samgtu.ru/~fedosov/history/1918/Gaj.htm – полностью здесь
9. Какие памятники советской эпохи сохранились в Барнауле.
Ну, если со Сталиным и Лениным всё понятно – они власти не нужны, но о них хотя бы спорят и снимают фильмы, то про других деятелей вековой давности в крае не вспоминают вовсе, хотя памятники им ещё стоят. Так, возле администрации города на проспекте Ленина, чуть в глубине, ближе к глухой стене стадиона, стоит бюст усатого мужчины. Современная молодёжь наверняка не знает, что это не Чапаев, тоже забываемый постепенно, а Матвей Цаплин – большевик и председатель Барнаульского военно-революционного комитета. Когда в 1918 году он попал в плен к сторонникам буржуазного развития страны – его казнили в окрестностях Барнаула. Сейчас бы в администрации города большевику никто бы и руки не подал, но памятник не сносят – он не мешает и имеет интересное художественное решение.
Другой бюст – главы партизанского отряда времён Гражданской войны Ефима Мамонтова, – установили в 1982 году на пересечении улицы Льва Толстого с проспектом Ленина. Уже через десять лет он оказался неактуальным.
Хотя, вероятно, самым неактуальным сегодня является бюст Кире Баеву на площади Текстильщиков. Его установили в ноябре 1966 года возле молодёжного театра. Во время Гражданской войны 14-летний Кирилл Баев передавал большевистскому подполью информацию о планах белогвардейцев. Однажды его настигли белые. Будучи раненым в ногу, Кирилл пять часов вёл неравный бой и, не желая сдаваться в плен, застрелился. Советская власть включила юношу в список пионеров-героев, хотя пионером он никогда не был. О Кире Баеве писались книги, ставились спектакли, снимались фильмы. Средства на памятник пионеры Барнаула собирали, сдавая металлолом, четыре года. Сейчас бюст стоит в сквере огороженный, прохожие мимо него не ходят. Нынешние школьники города о Кире Баеве знают куда меньше, чем о репере Оксимироне.
http://politsib.ru/news/100030 – полностью по ссылке
10. "Троцкий" первого канала.
В круговороте фантазий создателей “Троцкого” куча выдуманных встреч (будь то визит Льва Давидовича на лекцию к Зигмунду Фрейду или дискуссия с “вешателем” Столыпиным), выглядят ещё вполне безобидной шалостью. Настоящую, коробящую до глубины несуществующей души, дичь здесь находишь едва ли не в каждой второй сцене. Вот Ленин пытается столкнуть Троцкого с крыши (не иначе Виктор Пелевин заглядывал к сценаристам с мешком наркотиков). Вот легендарный II съезд РСДРП, на котором партия раскалывается на большевиков и меньшевиков, представлен как сборище, на котором глаголятся глупые абстрактные монологи, никак не относящиеся к реальной повестке собрания. Вот Июльский кризис 1917 года начинается с речи “демона революции” перед кронштадтскими матросами. Вот Троцкий, дабы срубить хайпа, самолично начинает октябрьское восстание (как дело обстояло в реальности – почитайте хотя бы здесь). Вот главный герой намеренно отправляет на гибель создателя волжской флотилии и своего приближённого Маркина. Вот выясняется, что Троцкий не возглавил советскую Россию только потому, что он был… (тадааам!) евреем. И апофеоз экранного трэша – большевики во главе с главнокомандующим Красной Армии спонтанно убивают участников похоронной процессии прямо на кладбище.
http://vestnikburi.com/trotskiy-pervogo-kanala-titanicheskaya-rabota-po-izvrashheniyu-istorii/ – полностью здесь (я его так досмотреть не смог, посмотрел только 3,5 серии – редкая шляпа).
Видео:
Бренды Советской эпохи. Госплан СССР.
Профессор Попов об изучении ленинизма.
Награждение коммунистами из РКП луганских ополченцев.
Маннергейм. Взгляд из Карелии.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Спасибо, brahman, за материалы. Есть над чем подумать.