Красная Солянка. 07.11.2018

О социальной ситуации на селе.

– А почему, если было так много техники на руках, она так дорого стоила? По идее, это должно сбивать цену.

– Техника, выводившаяся из производства, как правило, конвертировалась в металлолом, металлолом в деньги, а деньги вкладывались как можно дальше от сельскохозяйственного производства. Техники было мало сколько бы её не распродавалось.

– Почему колхозники не препятствовали этому развалу? Ведь когда ввели эти земельные паи, имущественные паи, они не стали разбегаться – они добровольно сложили их и выразили желание жить как прежде.

– Да, это было добровольно, что хотели… Но надо понимать, что администрация была подсадная и у нее в руках был мощный рычаг в виде зарплаты. А зарплата была натуральной тогда, мы будто бы снова за трудодни работали. Денег никто не видел, давали зерном, ещё чем… Подсобные хозяйства в этот период, кстати, большую роль стали играть. Что вырастишь, то и продашь. С этим связано и возрастание низового воровства – сколько утащишь, столько скотину и сможешь кормить. Администрация могла задерживать зарплату, урезать, а то и прямо запугивать. Люди хотели выжить, не до борьбы, никого было не поднять.

– Что сейчас с этими людьми? Из правления, с председателями…

– Они преимущественно «рантье» (с пренебрежением), владеют землей, но сами на ней не работают. Сдают, имеют доход. Тем же фермерам, например.

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