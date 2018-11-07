Красная Солянка. 07.11.2018
12:00. 7 ноября 2018 Просмотров - 187 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Праздничный выпуск "Красной солянки" к 101-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции.
1. 1917-й в цвете.
[Нажмите, чтобы прочитать]
Колоризированная хроника 1917 года.
2. Чем отличается революция от евромайдана.
[Нажмите, чтобы прочитать]
Наглядный разбор очевидных вещей, а то до сих пор можно встретить людей, всерьез верующих, что на Украине произошла революция, а не обычный переворот, мимикрировавший под революцию.
3. А если бы не Октябрь?
[Нажмите, чтобы прочитать]
Для любителей альтернативной истории, разбор тезиса о том, а что было бы, если бы большевики не победили.
В последние годы подключилась «тяжелая артиллерия» доморощенных национал-либералов. Они доминируют на политико-идеологической сцене РФ с тех пор, как ее власти втянулись в опасное противостояние с превосходящими силами подлинных хозяев империалистического мира. Неудивительно, что их идеологи страшатся «цветной революции» типа двух украинских; но еще больше они боятся, как бы это противостояние не привело Россию и мир к «левому повороту». Поэтому им остается одно: римэйк «феодального социализма» в полицейски-охранительном варианте, позволяющий отмежеваться разом и от «гниющего Запада», и от советской эпохи. Это требует изобразить исторический путь России как сплошное «державное могущество», которое лишь время от времени подрывали смуты, учиняемые «врагом внешним и внутренним». Октябрь 1917-го принято ныне изображать самой страшной из смут – с подачи еще отцов-основателей «Белого дела», не поднявшихся в осмыслении событий XX века выше уровня XVII-го (назвал же генерал А.И. Деникин свои мемуары, будто современник Дмитрия Самозванца, – «Очерки русской смуты»).
Излюбленный конек такого рода «патриотической» пропаганды разных оттенков, от ультраправого до национал-либерального, – тема «украденной» большевиками «победы» России в Первой мировой войне и будто бы открываемых этой «победой» необъятных перспектив. На этот счет неоднократно высказывались не одни лишь желтые СМИ и готовые к услугам «историки», но и «сам» президент РФ. Недавно он даже назвал «главным выгодополучателем» Октябрьской революции ни много ни мало как «Запад». Интересно, многие ли из слушателей успели забыть, что сам «Запад» так никогда не думал, а, наоборот, бился против «своей выгоды» буквально насмерть – начиная с британского резидента в предоктябрьской России, будущего писателя С. Моэма, и кончая М. Тэтчер, Р. Рейганом и Дж. Бушем-старшим…
Часть №1 https://prometej.info/blog/istoriya/esli-ne-oktyabr/
Часть №2 https://prometej.info/blog/istoriya/esli-ne-oktyabr-chast-2/
4. Империализм и трансформация стоимости в цену.
[Нажмите, чтобы прочитать]
Об экономическом базисе современной империалистической системы.
Термин «темная стоимость» вдохновлен открытием физиков, что обычная материя и энергия составляют лишь 5% от известной вселенной, а «темная материя» и «темная энергия» составляют остальную часть. Подобно тому, как неучтенная темная энергия управляет расширением Вселенной, «темная стоимость» скрывает неоплаченный труд, который стимулирует расширение капиталистической мировой системы.
Если бы iPad был собран в Соединенных Штатах, себестоимость производства составляла бы не $ 45, а $ 442. И если мы углубимся на один шаг в производственную структуру iPad, в субкомпоненты и сырьевые ресурсы, мы узнаем, что большая часть этих материальных ресурсов также производится на Юге с приблизительными расходами на заработную плату в $ 33 за iPad. Если бы это производство также осуществлялось в Соединенных Штатах, его стоимость составляла бы приблизительно $ 210.
Рабочим в цепочке производства iPad платят меньше не потому, что их производительность ниже, чем у рабочих на Севере. Фактически, они, вероятно, более производительны. Поставщики Apple — мировые лидеры, использующие самые современные технологии. Их управленческий персонал управляет работниками, используя методы Тейлоризма и более длительные рабочие недели, которые запрещены законодательно на Севере. Поставщики составляют графики с ежедневными сменами по 12 часов для повышения производительности труда работников и тщательно следят за соблюдением графика и стараются его перевыполнить. Рабочие недели превышают шестьдесят часов, поскольку работники обязаны работать сверхурочно, превышая установленные законом нормы. Таким образом, неудивительно, что в 2011 г., когда Стиву Джобсу, на тот момент генеральному директору Apple, на ужине в Белом доме президент Обама задал вопрос: «Что потребуется для того, чтобы Apple вернула свое производство домой?», Джобс ответил: «Эти рабочие места не возвращаются»
Читать полностью здесь http://scepsis.net/library/id_3829.html
5. О сотрудничестве США с нацистами и об угрозе фашистского реванша.
[Нажмите, чтобы прочитать]
Статья 1949 года о связях США с нацистами во время второй мировой войны и после нее, а также актуальный комментарий на тему угрозы фашизации.
Секрет завидного упорства, с которым из-под земли выползают живые трупы в нацистских мундирах, прост и лишен всякой мистики: они никогда не были по-настоящему похоронены. Фашизм есть мобилизованный для тотальной войны – внешней и внутренней – капитализм. Капитализм никуда не делся. А вместе с ним остались и предпосылки для внешней войны — а война после 1945-го в мире ни на минуту не прекращалась. Предпосылки же для войны внутренней, связанные с окончательным прорастанием монополий во все сферы общественной жизни, с каждым годом усиливаются. Причем — по всему миру. Да и что говорить, о предпосылках, если тут и там уже открыто приходят к власти фашистские и профашистские правительства.
Хотя почему уже? В 1945 не было остановлено и шествие фашизма по планете, и мы имеем в послевоенный период испанский, португальский, греческий, чилийский, бразильский и множество более мелких — но не менее тиранических и деспотичных фашизмов. Распад СССР и последующее его разграбление на время смягчили неумолимые противоречия капитализма, фашизация мира на время приостановилась и даже, казалось, повернула вспять. Только вот ни капитализм, ни его потребность в максимуме прибыли, а максимальная прибыль — всегда — есть прибыль военная, ни сама эта тотальная война никуда не делись. Когда мы говорим о приближении фашизма, на нас часто смотрят как на сумасшедших. Но угроза фашизма не возникла сегодня ниоткуда. Она ни на минуту не исчезала ни в одной стране мира.
Читать полностью здесь – https://goo.gl/oNvrX6
Читать полностью здесь – https://goo.gl/oNvrX6
6. Проданная целина
[Нажмите, чтобы прочитать]
О социальной ситуации на селе.
– А почему, если было так много техники на руках, она так дорого стоила? По идее, это должно сбивать цену.
– Техника, выводившаяся из производства, как правило, конвертировалась в металлолом, металлолом в деньги, а деньги вкладывались как можно дальше от сельскохозяйственного производства. Техники было мало сколько бы её не распродавалось.
– Почему колхозники не препятствовали этому развалу? Ведь когда ввели эти земельные паи, имущественные паи, они не стали разбегаться – они добровольно сложили их и выразили желание жить как прежде.
– Да, это было добровольно, что хотели… Но надо понимать, что администрация была подсадная и у нее в руках был мощный рычаг в виде зарплаты. А зарплата была натуральной тогда, мы будто бы снова за трудодни работали. Денег никто не видел, давали зерном, ещё чем… Подсобные хозяйства в этот период, кстати, большую роль стали играть. Что вырастишь, то и продашь. С этим связано и возрастание низового воровства – сколько утащишь, столько скотину и сможешь кормить. Администрация могла задерживать зарплату, урезать, а то и прямо запугивать. Люди хотели выжить, не до борьбы, никого было не поднять.
– Что сейчас с этими людьми? Из правления, с председателями…
– Они преимущественно «рантье» (с пренебрежением), владеют землей, но сами на ней не работают. Сдают, имеют доход. Тем же фермерам, например.
Читать полностью здесь http://compaper.info/?p=7203
7. О попытках закрыть школу в Ленинских Горках.
[Нажмите, чтобы прочитать]
О том, как пытаются закрыть школу в Ленинских Горках. Подробно история расписана вот здесь http://vidnoe24.ru/news/2018/10/2592/, ну а ниже показательная встреча родителей с чиновниками, а также разбор "Последнего звонка".
8. Белая книга: Действия по ликвидации бедности и прогресс в сфере прав человека в Китае.
[Нажмите, чтобы прочитать]
О программе по ликвидации бедности в Китае, которая была запущена Коммунистической Партией Китая в 2016 году.
Для того, чтобы осуществить вышеуказанную цель, китайское правительство, опираясь на статистические данные по бедному населению конца 2014 г., разработало несколько различных проектов ликвидации нищеты.
1. Со стороны промышленности будет оказана помощь в ликвидации нищеты 30 млн чел. работоспособного населения, имеющего навыки работы на производстве.
2. 10 млн чел. сможет избавиться от нищеты благодаря переквалификации.
3. Около 10 млн чел. будет отселены из районов, где "земли не в силах прокормить свое население", и таким образом смогли преодолеть бедность.
4. Внедрение минимальных социальных гарантий во все сферы занятости создает возможность более тщательной реализации социальных гарантий.
Китайское правительство пообещало, что на базе достижения 2015 г., когда от бедности были избавлены 14,42 млн чел., будет осуществлена задача по избавлению от бедности ежегодно 10 млн чел., начиная с 2016 г.
Рассматривая ликвидацию нищеты как главный пункт своей работы, китайское правительство составило планы борьбы с бедностью по всей стране на период 13-й пятилетки, а также планы ежегодного уменьшения количества бедных, при этом различные департаменты центрального правительства разработали конкретные проекты и предложения в поддержку борьбы с бедностью. Решение ЦК о борьбе с бедностью взялись в полном объеме выполнять все провинции, автономные районы и города центрального подчинения, для чего был составлен план борьбы с бедностью на 13-ю пятилетку для провинциального уровня, а также издана серия документов, связанных с целенаправленной борьбой с бедностью, в частности серия "1+N"– т.е. один документ, продвигающий борьбу с бедностью по всем направлениям, и несколько сопутствующих ему документов. Поддержка малоимущего населения также была включена отдельными пунктами, рассчитанными на приоритетное выполнение, в специальные планы на 13-ю пятилетку по различным отраслям.Читать программу полностью http://russian.people.com.cn/n3/2016/1108/c31521-9138861.html
9. Сталин и вопрос "рыночного социализма" в СССР.
[Нажмите, чтобы прочитать]
Доклад Виджая Сингха на конференции в МГУ в 1994 году.
Коренное изменение экономического курса имело место в период между смертью Сталина и XX съездом КПСС .
Перспектива плановой закладки основ коммунистического общества была отброшена и заменена программой потребительского обеспечения. Предложение Сталина, одобренное XIX съездом КПСС, о постепенном переходе к продуктообмену
Перспектива плановой закладки основ коммунистического общества была отброшена и заменена программой потребительского обеспечения. Предложение Сталина, одобренное XIX съездом КПСС, о постепенном переходе к продуктообмену
между городом и деревней вместо товарного обращения, было по сути отброшено в мае 1953 г., и была принята программа расширения товарооборота под лозунгом расширения «советской торговли». Сфера деятельности Госплана в советской экономике все больше сокращалась с
расширением экономических прав союзных министерств в апреле 1953 г. и с расширением полномочий директоров предприятий и министров союзных республик в 1955 г. Система централизованного директивного планирования в форме закона, унаследованная от сталинского периода, перестала
существовать с 1955 г. и была заменена новой системой «согласованного планирования» Госпланом, союзными и союзно-республиканскими министерствами
существовать с 1955 г. и была заменена новой системой «согласованного планирования» Госпланом, союзными и союзно-республиканскими министерствами
Читать/скачать доклад http://revolutionarydemocracy.org/russian/RDRusMarkSoc.pdf
10. Белый террор: Стихия или политика?
[Нажмите, чтобы прочитать]
Историк Марианна Рейбо разбирает различные мифы о белом терроре.
На эту тему также рекомендую отличную книгу Ратьковского "Хроника белого террора в России" - https://www.ozon.ru/context/detail/id/143598293/ (одна из лучших работ последних лет на тему)
11. Красный парус Валентина Катаева.
[Нажмите, чтобы прочитать]
Отличная статья о повести Валентина Катаева "Белеет парус одинокий"
Но для того, чтобы пришло осознание этой взаимозависимости, этой тонкой диалектической грани, еще многое предстоит открыть, пережить, испытать миллионам девушек и юношей. «Белеет парус одинокий» – замечательная книга. Её хочется перечитывать снова и снова. А сегодня особенно. Мир, в котором капитализм жестоко убивает детство, делая из ребенка идеального потребителя, а не активного участника жизни, нуждается в таких книгах. Мир, в котором прекрасный город у Черного моря снова в осаде, в нем сжигают людей, преследуют несогласных, снова нуждается в таких героях. Мир, в котором миллионы людей голодают, пока сытые с жиру бесятся, нуждается в воспитании отнюдь не сентиментальных барышень. Мир, в котором эксплуатация приняла настолько изощренные формы, приходиться искать настолько же изощренные способы борьбы и сопротивления.
Читать вот здесь http://vestnikburi.com/krasnyiy-parus-valentina-kataeva/
12. Советы в эпоху военного коммунизма.
[Нажмите, чтобы прочитать]
Отличный сборник документов о периоде военного коммунизма в СССР.
Выходил в 1928-1929 годах и дает возможность на основе документальных материалов самому составить мнение о том, что из себя на практике представлял военный коммунизм и почему ему на смену пришел НЭП.
Часть №1 - http://istmat.info/files/uploads/59840/antonov-saratovskiy_v.p._sovety_v_epohu_voennogo_kommunizma._1928_chast_i.pdf
Часть №2 - http://istmat.info/files/uploads/59841/antonov-saratovskiy_v.p._sovety_v_epohu_voennogo_kommunizma._1929_chast_ii.pdf
С праздником товарищи!
Источник: colonelcassad.livejournal.com