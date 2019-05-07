Стариков ответил русской писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лауреат литературной премии «Русский Букер» писатель Елена Чижова опубликовала на Западе статью, в которой утверждает, что Сталин, как и Гитлер, несет ответственность за массовую гибель людей во время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

«Это малоизвестно — ненависть Сталина к городу (Ленинграду) способствовала планам Гитлера по его уничтожению. Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», — говорится в статье Чижовой, опубликованной в преддверии Дня Победы в авторитетной швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.

По мнению автора статьи, глава советского государства Иосиф Сталин ненавидел Ленинград из-за «самосознания и способности к независимому мышлению» его жителей. Чижова утверждает, что Сталин считал необходимым вырвать это самосознание с корнем для укрепления своей «богоподобной власти».

Писательница считает, что именно поэтому Сталин ничего не сделал, чтобы наладить нормальное снабжение Ленинграда продовольствием во время блокады, хотя, по ее утверждению, возможности для этого были, сообщает РИА Новости.

По мнению писателя и публициста Николая Старикова, подобные высказывания — отнюдь не заблуждения, а злонамеренная пропаганда.

«Подобные мнения мы слышим каждый год (в канун Дня Победы), и каждый год историки, общественность, средства массовой информации дают на них ответ, но на следующий год все это появляется вновь в еще большем объеме, — отметил Стариков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Из этого можно сделать вывод, что это вовсе не заблуждения, а очередное продолжение пропаганды лживых идей. Это первое».

«Второе, что важно помнить, — продолжил Стариков, — лидер нацистской Германии Адольф Гитлер действительно дал приказ не входить в Ленинград, удушить город блокадой, а тех, кто выйдет за ее кольцо, силой возвращать назад — в полном смысле слова на верную смерть. Что касается Сталина, то называть его виновником блокады — это примерно так же, как сегодня называть Россию виновницей войны в Сирии, выдавая следствие за причины».

Трагедия Ленинграда стала следствием нападения Гитлера на Советский Союз, напомнил писатель.

«Советское руководство сделало все, от него зависящее, чтобы нападение не состоялось. К сожалению, это не получилось. Точно так же сегодня можно обвинять [президента Сирии] Башара Асада, что якобы он виноват в появлении группировки ИГИЛ1, запрещенной в России», — говорит Стариков.

Но для этого нужно совершенно сознательно игнорировать все данные о роли Соединенных Штатов в создании и взращивании этой террористической группировки, подчеркивает публицист.

«Сознательное «незамечание» неудобной информации является ключом к появлению подобных материалов, как по Сирии, так и по блокаде Ленинграда. Поэтому нужно понимать, что это не «мнение», не заблуждение — это сознательная пропаганда, которая будет продолжаться и дальше», — подчеркнул он.

По мнению Старикова, заявления, которые позволила себе Чижова, не должны остаться безнаказанными не в юридическом плане, но в плане общественного порицания.

«Думаю, российская общественность уже научилась бороться с подобными «мнениями», — напомнил Стариков. — Стоило [лидеру группы «Машина времени»] Андрею Макаревичу многократно повторить, что Крым якобы «оккупирован», и его нужно вернуть вместе с жителями на Украину, как посещаемость его концертов резко снизилась. Многие люди, кто уважал и любил его действительно талантливые произведения, разочаровались и, может быть, стали слушать их меньше и не хотят идти на его концерты».

Так будет и в случае с Чижовой, считает Стариков.

«Давайте голосовать в полном смысле рублем. Пусть тот, кто раз за разом высказывает подобные мнения, имея возможность разобраться, — в конце концов, писатель — это все-таки интеллектуал, — почувствует на себе результаты мнения своих сограждан. Такие люди должны быть для нас просто нерукопожатными, в том числе непокупателепожатными и непосещателепожатными», — резюмировал Николай Стариков.

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней — с 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года. Полностью осада города была снята 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллиона человек, большинство — от голода.

Елена Чижова — российский писатель и переводчик. В 2009 году она была удостоена премии «Русский Букер» (российский аналог Букеровской премии) за роман «Время женщин».

Крым воссоединился в Россией в марте 2014 года по итогам референдума и, как неоднократно подчеркивали в Москве, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103490