Новости Украины и Новороссии 12 августа 2020

Мир до крушения пассажирского «Боинга» над Донбассом и мир после — разные миры.

Правовая ответственность за установление причины гибели 289 пассажиров лежит на Королевстве Нидерландов. На ком историческая ответственность? Почему голландские следователи и суд заводят расследование в тупик?

Версии крушения «Боинга»

— «Боинг» сбил летчик Волошин по приказу бандеровцев. Сформулирована Генеральным штабом России и никем не опровергнута.

— «Боинг» сбили бандеровцы ракетой комплекса «Бук». Техническую возможность подтвердила экспертиза Концерна «Алмаз-Антей».

— На борту «Боинга» взорвалась бомба. Сформулировали независимые эксперты. Базируется на молчании экипажа.

— «Боинг» сбили ополченцы ракетой комплекса «Бук». Сформулирована бандеровцами и поддержана «подхрюкивающими» следователями.

Ни одна из версий не подтверждена и не опровергнута следствием. В своем исследовании, опубликованном в 2014 г., я поддержал версию ГШ РФ.

Кто стоит за катастрофой?

Операцией руководил планировщик, имевший глобальное влияние, что подтверждается: выводом «Боинга» украинскими диспетчерами в оптимальный по геополитическим последствиям в пользу планировщика район крушения; мгновенной реакцией глобальных СМИ и назначением виновного.

Даже бандеровская версия — сбили ополченцы, «имеющие на вооружении одну автономную установку Бук» — состоятельна лишь при признании, что расчет «Бука» и днепропетровский региональный диспетчер координировали действия.

Проводили совместные тренировки и имели устойчивую двустороннюю связь в день трагедии.

Бандеровцы и следствие факт взаимодействия не подтверждают.

Почему «следствие» сосредоточено на негодной версии, а суд «тянет резину» и игнорирует процессуальные процедуры

Очередность версий соблюдена с учетом вероятности события. Следствие перевернуло алгоритм расследования с ног на голову. Игнорирует очевидное: лайнер сознательно заводили в точку крушения; выгодоприобретатели — бандеровцы и их внешние покровители, а не ополченцы Донбасса и Россия.

Думаю, что правительство Нидерландов согласилось на «подхрюкивание» под давлением глобальных СМИ и заверение американцев: Петро скоро «освободит» Донбасс и найдет миллионы «свидетелей преступления»; заставим русских взять вину на себя и «перелистнем трагическую страницу».

Подтверждается отказами следственной группы собирать вещественные доказательства на месте катастрофы «по горячим следам». Даже «черный ящик», найденный МЧС ДНР, передали малайзийцам, приехавшим в Донецк по собственной инициативе.

Петя Донбасс не «освободил», а Кремль под угрозой «порвать экономику в клочья» не капитулировал. Задает каверзные вопросы и намекает, что обладает массивом неопровержимой информации и предъявит ее в нужное время. Для убедительности показал часть материалов Премьеру Малайзии, и тот выразил недоверие версии «подхрюкивающих». Вместо миллионов свидетелей Петя похитил с территории ДНР и предложил следствию Цемаха.

Цемах на печеньки не позарился и следователи признали — негодный свидетель.

Предпочли использовать анонимных из заробитчан — «близких родственников строителей египетских пирамид».

Правительство Королевства Нидерландов понимает, что публикация доказательств Россией спровоцирует политический кризис в Европе, а следователи побаиваются персональной ответственности.

Отсюда — затягивание судебного разбирательства, игнорирование законных требований защиты и уговоры — согласитесь, что катастрофа случилась «по трагической ошибке ПВО ДНР».

Сказав А, не говорят Б. При трагических ошибках — виновна сторона, выведшая лайнер в зону, где трагические ошибки заведомо вероятны. Обращение в ЕСПЧ с нарушением процедур — нервозность «подхрюкивающих».

Случайность или специальная операция

Катастрофа произошла в момент, когда бандеровский режим в Киеве приближался к поражению.

Интерпретации причин катастрофы легитимируют политику формирования антироссии на просторах УССР и оправдывают военные преступления бандеровцев против мирных жителей Донбасса.

Верить в случайное совпадение оснований нет.

Ракеты «воздух-воздух» и бортовое оборудование для самолета доставили на Украину из одной из ближневосточных стран, имеющей опыт подобной модернизации самолетов для ВВС Грузии.

Идентичность осколка с используемым в советских ракетах в 80-е объясняется участием в разработках БЧ советских специалистов.

Летчик Волошин — 33 боевых вылета на Донбасс с боекомплектами «воздух-земля» — не мог не понимать особенность задания, вылетая с ракетами «воздух-воздух». Дивизион «Бук», выдвигаясь на Донбасс, знал, что у ополчения нет авиации, а Путин Донбасс не бомбит.

Что пошло не так

Волошин летел спасать Украину от Путина. При приближении к «самолету Путина» понял, что обманули. Вывели на пассажирский «Боинг», похожий на путинский ИЛ-96 лишь окраской, и запаниковал.

«Диспетчер», руководивший операцией, приказал Волошину работать, а расчетам «Бук» — работать по двум целям.

Одна из них — самолет Волошина. Волошин задачу выполнил. О чем и сообщил встречающим на аэродроме базирования техникам.

Ошибки «планировщика» — это Украина, «детка»

Планировщик действовал стандартно и без учета украинской специфики. Поставил задачу главным бандеровцам, считая, что вертикаль сработает на автомате. Жадность «посвященных» деформировала замысел еще на стадии подготовки.

Под предлогом конспирации, а на самом деле жадности, решили использовать исполнителей втемную.

Даже Коломойского, курировавшего днепропетровский региональный пункт управления воздушным движением, привлекли без посвящения в детали. Коломойский под обещания стать «главным рабовласником» Юго-Востока, согласился «поучаствовать в охоте на Путина», отнявшего активы в Крыму. После катастрофы понял, что попал в плохую историю. Стал готовить пути отхода и «коллекционировать свидетелей», за что попал в немилость Петра, а затем и Байдена, а когда Волошина не стало, бежал в Израиль.

Время играет на руку Донбассу и России.

За час до катастрофы было не более пяти посвященных в детали операции. Через час используемые втемную стали потенциальными свидетелями, что увеличивает их количество как минимум на порядок.

Даже предположив, что не только «душа Волошина отправилась на аудиенцию к Бандере» — их более сотни, включая экипаж скорой помощи, «исповедовавший» раненого Волошина. Доставка ракет, доработка самолетов, подготовка летчиков, самолетов и ракет к боевому вылету, встреча и осмотр самолета после посадки, перебазирование дивизиона «Буков» — документируются.

Отличительной чертой украинцев является хороший нюх на деньги и зраду.

После сообщения о катастрофе все причастные на всякий случай припрятали компромат. Одни — продать. Другие — шантажировать посвященных. Третьи — от греха подальше.

Волошин шантажировал и проиграл. Коломойского обидели больше других, но он не Волошин. Анализирует сигналы от ФБР и, если поймет, что пора, появится в нужном месте с неоспоримыми доказательствами.

О странном Зе-решении

Подозревать украинские расчеты «Бук» основания имеются, но без картинки с американского спутника, запечатлевшей пуск и показаний свидетелей об инверсионном следе ракеты — доказать сложно.

Зе без объяснения причин отменил выборы на территориях, подконтрольных бандеровцам, понижающие порог страха свидетелей.

Также заявил о невмешательстве в американские выборы, что означает — расследований по злоупотреблениям Петра и Байдена не будет.

Почему нервничает Байден

Байден подробно описал свои приключения на Украине в мемуарах. Понимает, что только дурачки верят — цветные революции про демократию и для людей. Американцы знают — способ борьбы за ресурсы. Украинские разоблачения по Бурисме и Хантеру подтверждают крутизну Байдена, что повышает, а не понижает его шансы на выборах.

Пленки Деркача — бомба не только для Байдена, но и планировщика — элемент глубинного государства.

А вдруг Деркач опубликует разговор с Петром о «Боинге». Последствия — предсказуемы. Для спасения системы придется признать старика Джо невменяемым. Неуклюжие угрозы в адрес России за вмешательство в выборы через Деркача — демонстрация страшных снов Байдена. Трамп или Байден стоят за возней ФБР вокруг «Коломойского-Деркача» — покажет время.

Российская тактика — наблюдаем и ждем

В руках Кремля оказалась геополитическая бомба большой разрушительной силы. Любое прозрачное разбирательство подтвердит версию, озвученную Генеральным штабом России.

Планировщик знает причину крушения МН17, нервничает и гипнотизирует мировое общественное мнением.

Цель — отвлечь внимание от версии ГШ РФ.

Вбросил осколок БЧ, «найденный» в обломках «Боинга». Концерн «Алмаз-Антей» провел комплексное исследование высшего уровня и доложил о результатах на брифинге. Докладчик — технарь. Не начал с фразы — «если “Бук”, то не наш», повторов, способствующих запоминанию даже тупыми, увлекся техническими доказательствами, понятными только узкому кругу специалистов.

Отдать должное — все же сказал: если «Боинг» сбила ракета комплекса «Бук», то советская. Доказал, что с подобной БЧ на вооружении и хранении в ВС РФ ракеты не числятся. В точку встречи с целью пришла с территории, не подконтрольной ополчению. Указал координаты старта.

Журналисты, подвластные планировщику, «пропустили мимо ушей» ключевую фразу эксперта.

Назвали исследование Концерна опровергающим версию Генерального штаба и приступили к «курским фантазиям».

Планировщик «нашел на месте катастрофы» фрагмент ракеты с номером и через бандеровцев предъявил мировой общественности. Российские военные доказали, что осколок принадлежит ракете, находящейся на балансе ВСУ.

Российские СМИ, «подхрюкивающие» планировщику, подтасовывали «факты», разрушающие репутацию России.

Страна теряет триллионы, а расследование по «умышленному нанесению ущерба в особо крупных размерах» не начато.

Профессиональные патриоты, надувающие щеки в телевизоре, вместо разоблачения «подхрюкивающих» отвечают «сам дурак».

Непрофессиональные патриоты нервничают от ощущения, что из России лепят терпилу. Успокаивает опыт: Ичкерия стала эмиратом; Россия развалилась на вассальные княжества; Ходорковский купил власть над Россией; Саакашвили победил в кавказкой войне; Петя взял Кремль; российская экономика — порвана в клочья; Бацька взял Россию за Вагнера.

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Валентин Днепров, специально для «Русской Весны»