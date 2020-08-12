Новости Украины и Новороссии 12 августа 2020
- 08:20 Певица Глюкоза, назвавшая Крым украинским заявила, что это монтаж и спецоперация.
- 05:03 Трагедия «Боинга» МН17 — бомба для Байдена.
- 03:56 Украина не получит компенсацию за сбитый «Боинг».
- 02:55 Прекрасная писательница-фантаст рассказала об экстремальном отдыхе в Донецке (ФОТО).
- 00:45 Российский корабль у украинских берегов навёл панику.
- 00:30 На Украине рухнуло автопроизводство — названы цифры.
- Вчера 21:59 Почему все украинские политики становятся мразями.
- Вчера 15:42 Зе подписал главный закон.
Певица Глюкоза, назвавшая Крым украинским заявила, что это монтаж и спецоперация
Певица Глюкоза (Наталья Ионова — прим. РВ) после скандала на украинской границе, когда она назвала Крым украинским, но всё равно не смогла попасть в «незалежную», рассказала своим поклонникам, что стала жертвой провокации и монтажа.
«Даа… Неделька выдалась не из простых. Я только пришла в себя от шока. Сложно было сразу дать какие-то комментарии, морально я была просто уничтожена. Не хочется, чтобы кто-то додумывал какие-то версии, и поэтому расскажу, что же всё-таки произошло», — объясняется она на странице в соцсети.
«Вечером 6 августа я прилетела в Киев. Я ехала увидеть друзей, поработать над новой музыкой и клипами с очень талантливыми людьми, творчество которых меня восхищает. У нас не было возможности личной встречи уже очень давно. До этого у меня уже стоял запрет на посещение Украины на три года из-за того, что я была в Крыму. После того как мой запрет закончился, я решилась поехать и навестить своих близких.
Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали больше трех часов.
С первых минут на меня давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка.
Со мной все время говорили на украинском языке, зная, что я на нем не разговариваю, говорили очень грубо, выводя и заводя в комнаты вновь и вновь. Человек, который меня допрашивал, всё время допроса снова и снова задавал один и тот же вопрос „Чей Крым?“.
Я долгое время пыталась объяснить, что я артист, что не готова и не хочу комментировать политику, я вне политики. Я просто еду к своим друзьям. Меня не отпускали, продолжали давить.
На третьем часу прессинга вопросом „Чей Крым?“ я задала встречный вопрос: „Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну отправляйте обратно, к чему эти допросы?“.
Но им просто нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше всё уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно.
Обидно до слез, что тебя бессовестно унижают, провоцируют, используют и просто кидают в топку политического фарса. Делают тебя пешкой в игре, которая нацелена на усугубление межнациональных конфликтов, в игре, где людям навязывают, кто друг, а кто враг.
Я прихожу в себя. Со мной были друзья и конечно же вы! Спасибо за поддержку всем тем, кто не поддался на провокации. Тем, в чьих сердцах, как и в моем, живет любовь ко всем людям мира, несмотря ни на что, в особенности на их место жительства на этой планете. Жизнь продолжается», — написала она.
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Трагедия «Боинга» МН17 — бомба для Байдена
Мир до крушения пассажирского «Боинга» над Донбассом и мир после — разные миры.
Правовая ответственность за установление причины гибели 289 пассажиров лежит на Королевстве Нидерландов. На ком историческая ответственность? Почему голландские следователи и суд заводят расследование в тупик?
Версии крушения «Боинга»
— «Боинг» сбил летчик Волошин по приказу бандеровцев. Сформулирована Генеральным штабом России и никем не опровергнута.
— «Боинг» сбили бандеровцы ракетой комплекса «Бук». Техническую возможность подтвердила экспертиза Концерна «Алмаз-Антей».
— На борту «Боинга» взорвалась бомба. Сформулировали независимые эксперты. Базируется на молчании экипажа.
— «Боинг» сбили ополченцы ракетой комплекса «Бук». Сформулирована бандеровцами и поддержана «подхрюкивающими» следователями.
Ни одна из версий не подтверждена и не опровергнута следствием. В своем исследовании, опубликованном в 2014 г., я поддержал версию ГШ РФ.
Кто стоит за катастрофой?
Операцией руководил планировщик, имевший глобальное влияние, что подтверждается: выводом «Боинга» украинскими диспетчерами в оптимальный по геополитическим последствиям в пользу планировщика район крушения; мгновенной реакцией глобальных СМИ и назначением виновного.
Даже бандеровская версия — сбили ополченцы, «имеющие на вооружении одну автономную установку Бук» — состоятельна лишь при признании, что расчет «Бука» и днепропетровский региональный диспетчер координировали действия.
Проводили совместные тренировки и имели устойчивую двустороннюю связь в день трагедии.
Бандеровцы и следствие факт взаимодействия не подтверждают.
Почему «следствие» сосредоточено на негодной версии, а суд «тянет резину» и игнорирует процессуальные процедуры
Очередность версий соблюдена с учетом вероятности события. Следствие перевернуло алгоритм расследования с ног на голову. Игнорирует очевидное: лайнер сознательно заводили в точку крушения; выгодоприобретатели — бандеровцы и их внешние покровители, а не ополченцы Донбасса и Россия.
Думаю, что правительство Нидерландов согласилось на «подхрюкивание» под давлением глобальных СМИ и заверение американцев: Петро скоро «освободит» Донбасс и найдет миллионы «свидетелей преступления»; заставим русских взять вину на себя и «перелистнем трагическую страницу».
Подтверждается отказами следственной группы собирать вещественные доказательства на месте катастрофы «по горячим следам». Даже «черный ящик», найденный МЧС ДНР, передали малайзийцам, приехавшим в Донецк по собственной инициативе.
Петя Донбасс не «освободил», а Кремль под угрозой «порвать экономику в клочья» не капитулировал. Задает каверзные вопросы и намекает, что обладает массивом неопровержимой информации и предъявит ее в нужное время. Для убедительности показал часть материалов Премьеру Малайзии, и тот выразил недоверие версии «подхрюкивающих». Вместо миллионов свидетелей Петя похитил с территории ДНР и предложил следствию Цемаха.
Цемах на печеньки не позарился и следователи признали — негодный свидетель.
Предпочли использовать анонимных из заробитчан — «близких родственников строителей египетских пирамид».
Правительство Королевства Нидерландов понимает, что публикация доказательств Россией спровоцирует политический кризис в Европе, а следователи побаиваются персональной ответственности.
Отсюда — затягивание судебного разбирательства, игнорирование законных требований защиты и уговоры — согласитесь, что катастрофа случилась «по трагической ошибке ПВО ДНР».
Сказав А, не говорят Б. При трагических ошибках — виновна сторона, выведшая лайнер в зону, где трагические ошибки заведомо вероятны. Обращение в ЕСПЧ с нарушением процедур — нервозность «подхрюкивающих».
Случайность или специальная операция
Катастрофа произошла в момент, когда бандеровский режим в Киеве приближался к поражению.
Интерпретации причин катастрофы легитимируют политику формирования антироссии на просторах УССР и оправдывают военные преступления бандеровцев против мирных жителей Донбасса.
Верить в случайное совпадение оснований нет.
Ракеты «воздух-воздух» и бортовое оборудование для самолета доставили на Украину из одной из ближневосточных стран, имеющей опыт подобной модернизации самолетов для ВВС Грузии.
Идентичность осколка с используемым в советских ракетах в 80-е объясняется участием в разработках БЧ советских специалистов.
Летчик Волошин — 33 боевых вылета на Донбасс с боекомплектами «воздух-земля» — не мог не понимать особенность задания, вылетая с ракетами «воздух-воздух». Дивизион «Бук», выдвигаясь на Донбасс, знал, что у ополчения нет авиации, а Путин Донбасс не бомбит.
Что пошло не так
Волошин летел спасать Украину от Путина. При приближении к «самолету Путина» понял, что обманули. Вывели на пассажирский «Боинг», похожий на путинский ИЛ-96 лишь окраской, и запаниковал.
«Диспетчер», руководивший операцией, приказал Волошину работать, а расчетам «Бук» — работать по двум целям.
Одна из них — самолет Волошина. Волошин задачу выполнил. О чем и сообщил встречающим на аэродроме базирования техникам.
Ошибки «планировщика» — это Украина, «детка»
Планировщик действовал стандартно и без учета украинской специфики. Поставил задачу главным бандеровцам, считая, что вертикаль сработает на автомате. Жадность «посвященных» деформировала замысел еще на стадии подготовки.
Под предлогом конспирации, а на самом деле жадности, решили использовать исполнителей втемную.
Даже Коломойского, курировавшего днепропетровский региональный пункт управления воздушным движением, привлекли без посвящения в детали. Коломойский под обещания стать «главным рабовласником» Юго-Востока, согласился «поучаствовать в охоте на Путина», отнявшего активы в Крыму. После катастрофы понял, что попал в плохую историю. Стал готовить пути отхода и «коллекционировать свидетелей», за что попал в немилость Петра, а затем и Байдена, а когда Волошина не стало, бежал в Израиль.
Время играет на руку Донбассу и России.
За час до катастрофы было не более пяти посвященных в детали операции. Через час используемые втемную стали потенциальными свидетелями, что увеличивает их количество как минимум на порядок.
Даже предположив, что не только «душа Волошина отправилась на аудиенцию к Бандере» — их более сотни, включая экипаж скорой помощи, «исповедовавший» раненого Волошина. Доставка ракет, доработка самолетов, подготовка летчиков, самолетов и ракет к боевому вылету, встреча и осмотр самолета после посадки, перебазирование дивизиона «Буков» — документируются.
Отличительной чертой украинцев является хороший нюх на деньги и зраду.
После сообщения о катастрофе все причастные на всякий случай припрятали компромат. Одни — продать. Другие — шантажировать посвященных. Третьи — от греха подальше.
Волошин шантажировал и проиграл. Коломойского обидели больше других, но он не Волошин. Анализирует сигналы от ФБР и, если поймет, что пора, появится в нужном месте с неоспоримыми доказательствами.
О странном Зе-решении
Подозревать украинские расчеты «Бук» основания имеются, но без картинки с американского спутника, запечатлевшей пуск и показаний свидетелей об инверсионном следе ракеты — доказать сложно.
Зе без объяснения причин отменил выборы на территориях, подконтрольных бандеровцам, понижающие порог страха свидетелей.
Также заявил о невмешательстве в американские выборы, что означает — расследований по злоупотреблениям Петра и Байдена не будет.
Почему нервничает Байден
Байден подробно описал свои приключения на Украине в мемуарах. Понимает, что только дурачки верят — цветные революции про демократию и для людей. Американцы знают — способ борьбы за ресурсы. Украинские разоблачения по Бурисме и Хантеру подтверждают крутизну Байдена, что повышает, а не понижает его шансы на выборах.
Пленки Деркача — бомба не только для Байдена, но и планировщика — элемент глубинного государства.
А вдруг Деркач опубликует разговор с Петром о «Боинге». Последствия — предсказуемы. Для спасения системы придется признать старика Джо невменяемым. Неуклюжие угрозы в адрес России за вмешательство в выборы через Деркача — демонстрация страшных снов Байдена. Трамп или Байден стоят за возней ФБР вокруг «Коломойского-Деркача» — покажет время.
Российская тактика — наблюдаем и ждем
В руках Кремля оказалась геополитическая бомба большой разрушительной силы. Любое прозрачное разбирательство подтвердит версию, озвученную Генеральным штабом России.
Планировщик знает причину крушения МН17, нервничает и гипнотизирует мировое общественное мнением.
Цель — отвлечь внимание от версии ГШ РФ.
Вбросил осколок БЧ, «найденный» в обломках «Боинга». Концерн «Алмаз-Антей» провел комплексное исследование высшего уровня и доложил о результатах на брифинге. Докладчик — технарь. Не начал с фразы — «если “Бук”, то не наш», повторов, способствующих запоминанию даже тупыми, увлекся техническими доказательствами, понятными только узкому кругу специалистов.
Отдать должное — все же сказал: если «Боинг» сбила ракета комплекса «Бук», то советская. Доказал, что с подобной БЧ на вооружении и хранении в ВС РФ ракеты не числятся. В точку встречи с целью пришла с территории, не подконтрольной ополчению. Указал координаты старта.
Журналисты, подвластные планировщику, «пропустили мимо ушей» ключевую фразу эксперта.
Назвали исследование Концерна опровергающим версию Генерального штаба и приступили к «курским фантазиям».
Планировщик «нашел на месте катастрофы» фрагмент ракеты с номером и через бандеровцев предъявил мировой общественности. Российские военные доказали, что осколок принадлежит ракете, находящейся на балансе ВСУ.
Российские СМИ, «подхрюкивающие» планировщику, подтасовывали «факты», разрушающие репутацию России.
Страна теряет триллионы, а расследование по «умышленному нанесению ущерба в особо крупных размерах» не начато.
Профессиональные патриоты, надувающие щеки в телевизоре, вместо разоблачения «подхрюкивающих» отвечают «сам дурак».
Непрофессиональные патриоты нервничают от ощущения, что из России лепят терпилу. Успокаивает опыт: Ичкерия стала эмиратом; Россия развалилась на вассальные княжества; Ходорковский купил власть над Россией; Саакашвили победил в кавказкой войне; Петя взял Кремль; российская экономика — порвана в клочья; Бацька взял Россию за Вагнера.
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Валентин Днепров, специально для «Русской Весны»
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Украина не получит компенсацию за сбитый «Боинг»
Иран отказался платить МАУ за пассажирский лайнер, сбитый по ошибке.
В Тегеране объяснили свое решение тем, что самолет был застрахован в Европе, а не в Иране. Иранская сторона прямо заявила Киеву — пусть платит страховщик. Неожиданно.
«Украинский самолет застрахован европейскими компаниями на Украине, а не иранскими (страховыми) компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию»
На самом деле Иран прав в какой-то степени — где страховали, там и просите компенсацию. Это из серии: если человек разбил машину, он идет в свою страховую компанию за компенсацией, а не к соседу.
Аналогичная история и с пассажирским самолетом. Вот только чисто по-человечески выглядит это ужасно. Как-никак, Иран несет полную ответственность за произошедшее, и подобные резкие комментарии кажутся неуместными.
Тем более, что самолет был сбит по ошибке иранскими вооруженными силами. Погибли абсолютно невинные люди.
Следует отметить, что европейские страховщики никак не комментируют ситуацию. И, надо сказать, вряд ли вообще будут. Украина в таком случае останется без денег. Она уже предъявляла претензии по поводу иранских выплат семьям погибших, которые, по мнению Зеленского, было слишком малы. Окончательный размер суммы обсудят только в октябре.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Прекрасная писательница-фантаст рассказала об экстремальном отдыхе в Донецке (ФОТО)
Интервью с молодой донецкой писательницей, любящей активный отдых, из которого неожиданно выясняется, что в ДНР, где седьмой год идет война, возможен первоклассный туристический отдых на природе: сплав на байдарках по местным рекам, лазание по скалам и, конечно же, романтические ночи в палатках под звездным небом.
— Фалена, видел в вашем FB (https://www.facebook.com/darina.lysakova) необычные фото, как вы с друзьями сплавлялись на лодках в ДНР. Это необычно, так как в Донбассе война, а тут такой интересный туризм. Расскажите о том, где и как проходил сплав?
— Война-войной, но пожить ведь тоже хочется, особенно, молодежи. Очень обидно, что в самый интересный и активный период жизни нас буквально во всем ограничили. Поэтому мы, молодежь, не унываем и стараемся находить во всем что-то хорошее. Ну, и наполнять будни чем-то интересным и позитивным.
Я с детства любитель активного отдыха; в далеком прошлом мы большой компанией каждое лето ходили двухнедельным походом по Крымским горам, и это время сохранилось у меня в памяти, как нечто волшебное.
Нетронутая человеком природа, закаты, виды с высоты, всяческая живность… Всего этого мне сейчас очень не хватает. Поэтому, когда я узнала о том, что у нас можно сплавиться на байдарках, я сразу же загорелась. Да и друзьям идея пришлась по вкусу, поэтому мы решили попробовать.
Сплав происходил в районе поселка Придорожное и длился около двух с половиной часов.
Конечно, мы видели отзывы, что это дело весьма экстремальное, но даже и не подозревали, что настолько! Управлять байдаркой, которая плывет туда, куда хочет сама, — то еще занятие!
И хотя нам посоветовали просто отдаться течению, наша лодка предпочитала плыть задом наперед и коварно врезалась во все склонившиеся над водой ветки, с которых на нас щедро сыпались пауки. На некоторых порогах мы застревали, и приходилось выбираться и подталкивать байдарку своей силой.
По пути нам часто встречались уточки, лягушки, а еще один раз — красивая серая цапля.
Последний участок проходил через зоопарк (да, у нас есть и огромный зоопарк!), где и птиц в воде стало больше (они нагло преграждали нам дорогу и нехотя уплывали), и по обоим берегам мы могли лицезреть вольеры с животными.
Мы устали, насквозь промокли, перепачкались илом и были засыпаны древесным мусором, а еще я хорошенько свезла колено, но никакими словами не передать, как мы были довольны! И теперь у меня в голове крутится единственная мысль: хочу еще!
— Посоветуйте, какие еще природно-туристические маршруты или места в ДНР вы могли бы порекомендовать?
— О-о, если хорошенько поискать, в окрестностях Донецка можно найти просто огромное количество туристических мест и занятий! Самый простой способ — поискать в соцсетях клубы донецких туристов (например, еще довоенные «Азимут», «Вертикаль»), где ребята постоянно устраивают походы, сплавы, велотуры, просто отдых выходного дня в палатках.
Там можно найти себе отдых на любой вкус, а главное — в компании единомышленников (так что не страшно, если у вас нет знакомых, падких на приключения). У нас есть даже клуб дайверов!
Самое главное — все это очень бюджетный отдых.
Можно поставить палатки в Зуевке и любоваться фантастическим звездным небом, сплавиться по Крынке или Кальмиусу (причем сплав можно растянуть на несколько дней, также с палатками), полетать на дельталетах и парапланах, полазить по скалам…
Для большинства из этих видов активного досуга не важна даже физическая подготовка — могут участвовать и дети, и те, кто далек от какой-либо нагрузки в обычной жизни. В общем, было бы желание — а мест и предложений у нас хватает.
— Не опасно на природе сейчас — мин, заложенных в 2014 году, не осталось?
— Опасно там, где эти самые мины есть, то есть там, где проходили боевые действия. Например, в Путиловском лесу, где я часто гуляла в детстве… увы, я даже не надеюсь, что смогу снова когда-нибудь прийти туда на шашлыки и полюбоваться красотами.
В тех же местах, где люди активно отдыхают (Придорожное, Зуевка и т. д.), никаких мин нет. Дончане прекрасно знают, где можно, и где нельзя бродить, уж поверьте.
— Насколько дорого стоят все эти сплавы?
— Если у вас есть собственная байдарка/резиновая лодка или друзья, обладающие оными, — то совершенно бесплатно!
В Донбассе множество рек и дикой природы, где можно заняться сплавом.
Если лодки у вас нет — можно воспользоваться услугами замечательного клуба «Донецкое небо». Для подобного мероприятия цена достаточно демократичная — пятьсот рублей плюс порядка двадцати пяти рублей на дорогу в обе стороны.
— Насколько отдых на природе популярен среди дончан? Какой именно отдых на природе предпочитает донецкая молодежь?
— Как раз-таки сейчас, когда люди оказались ограничены не только в поездках за границу/на курорты, но и по территории ДНР особо не поездишь (из-за карантина), подобные виды досуга набирают популярность. И не только среди молодежи! Активный отдых, туризм интересен всем, независимо от возраста и увлечений, а главное — куда более доступен.
Я вижу все больше соотечественников, в том числе моих знакомых, которые отправляются на природу, ставят палатки, ищут что-то более интересное, нежели ленивое лежание на пляже — и это здорово!
У меня есть друзья, которые не ограничиваются Донбассом и прокладывают маршруты в Крыму, на Алтае, в Карелии…
Нельзя сказать, что абсолютно вся молодежь сейчас предпочитает активный отдых — все же, многим еще тяжело оторваться от гаджетов и решиться на приключение, требующее каких-никаких физических усилий. Но по сравнению с довоенным временем, таких людей становится все больше, и лично меня это радует.
Причины? Появление «организаторов» подобных развлечений в Донбассе; жизненные реалии, препятствующие иному досугу; в конце концов, потребность в моральной разгрузке из-за постоянного психического напряжения. А природа помогает отдохнуть душой лучше, чем что-либо иное.
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Эдуард Шаповалов, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Российский корабль у украинских берегов навёл панику
Российский пограничный корабль подошел к материковому побережью Бердянска на Азовском море на расстояние менее 2 миль (3,2 км). Чем встревожил не только ВМСУ, но и «свидомых» граждан Украины.
Бывший так называемый «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин на своей странице в соцсети рассказал, что «провокацию совершил» пограничный сторожевой корабль с бортовым номером 499-го проекта 10410 («Светлячок»).
«Корабль морской охраны „Донбасс“ обнаружил подозрительные действия и приписал российскому кораблю отойти от нашего побережья на расстояние более 2 миль», — пишет Бабин.
В ответ на своё «приписание» украинцы услышали заявление от российских пограничников, что соглашение по Азовскому морю, где указано, что это «внутреннее море двух государств», позволяет совершать подобные манёвры.
Украина всё еще болезненно реагирует на любые действия сотрудников ФСБ России и российских военных в водах Азовского и Чёрного морей. Однако, кроме истерик в Сети и СМИ больше ничего предпринять не может.
«”Еще чуть-чуть и пальнули бы”: пограничное судно РФ совершило провокацию в водах Азовского моря», – гласят заголовки разгоняющих панику киевских пропагандистских ресурсов.
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На Украине рухнуло автопроизводство — названы цифры
На Украине за семь месяцев текущего года производство автотранспорта обвалилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 2122 единиц.
Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».
Согласно сообщению, за январь–июль было собрано 1783 легковых автомобиля, что на 42% меньше по сравнению с 2019 годом.
Количество произведённых грузовых автомобилей смехотворно — 28 единиц, что на 39% меньше результата годичной давности.
Автобусное производство на Украине в январе–июле 2020 года сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 311 штук.
В июле на украинских заводах было произведено 236 единиц автотранспортной техники, что на 62% меньше, чем в июле прошлого года.
Отмечается, что, как и годом ранее, в этом сегменте украинского автопрома работал только один завод — «Еврокар», где в июле в режиме крупноузловой сборки было собрано 172 автомобиля марки Skoda.
При этом производство автобусов выросло на 11%, до 60 штук. В июле автобусы производили такие предприятия, как «Черкасский автобус», Часовоярский завод и ЗАЗ.
Сегмент коммерческих автомобилей сократился на 84% — до 4 штук (все изготовлены на заводе «Черкасский автобус»).
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Почему все украинские политики становятся мразями
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Зе подписал главный закон
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Несмотря на все версии, виновато руководство Украины,
потому что не закрыло небо над Донбассом для полета “Боинга”.
Вопрос , Руса, ” А кому было выгодно ? ” никто не отменял. Через пол-часа после события уже обвиняли Россию. И сделал это ВАЛЬЦМАН.
Вот носится Жвания с просьбой ,чтобы суд принял его доказательства и признания ,что он лично возил 5млн евро в Европу и вручал этим из Европарламента для госпереворота и прихода Вальцмана.Никто не слышит ,не печатает ,не видит-все СМИ мира в ИХ же руках (кого отрицает Хохол)-не нужно уже или пока ,как и то что Башни взорвали службы МОСАД и ЦРУ собственноручно и тоже никому не интересно ,правда писателей там всех удавили.Кому нужен Боинг после шести лет ??отыгран спектакль,война не случилась из-за ленивой России ,может Байдена попугают с Клинтонихой ,но после Ливии и Каддафи-это такая малость -300чьих-то не местных трупа ,которые никто не искал,не спрашивал,а был ли мальчик там вообще?.
П.С. Жора ,мы уже все участники нового мирового спектакля с Ковидом ,а дальше тьма всяких Заготовок и Договорняков -все бежит стремительно к чему-то -Новому мировому порядку ,как они наметили ,но добегут” не только лишь все”
Только в одном поправлю Валика Днепрова – не “бандеровцы” , а жидобандеровцы.