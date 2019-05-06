Провалившийся госпереворот в Венесуэле, Первомай и военные бюджеты

В очередном видеоблоге, записанном совместно с коллегами из Федерального Агентства Новостей, мы обсудили следующие темы:

00:12 — Почему не удалась попытка госпереворота в Венесуэле и что ожидать дальше

07:36 — Должна ли власть Венесуэлы арестовать Гуайдо за попытку госпереворота

11:29 — О значении Дня Весны и Труда в наши дни

19:29 — О рейтинге военных бюджетов ведущих военных держав

26:15 — Зачем Трамп потребовал увеличения расходов на оборону от членов НАТО

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Краткая текстовая версия от РИАФАН:

Попытка госпереворота в Венесуэле. Почему она не удалась и чего ждать дальше?

Во-первых, хочется сказать, что наши «американские партнеры» как-то разучились делать госперевороты. Я напомню, как это было раньше: на улицы выезжали танки, в небо поднимались самолеты, министр обороны формировал хунту и захватывал власть в каком-либо государстве. Классическим переворотом можно назвать захват власти Пиночетом в Чили, когда военные провели массовые аресты, пролили кровь и, в общем-то, совершили акцию, которая не могла произойти без поддержки США. Ситуация в Венесуэле похожая: страна расколота на левых и правых, есть военные, ориентирующиеся на Вашингтон, но в чем отличие? Армия остается за правительством и не хочет иметь дел с американцами. Поэтому США лишь разыгрывают некий опереточный «фэйсбучный» переворот. Кажется, что Гуаидо просто созвал какую-то движуху: он уже 3 месяца признан США как руководитель Венесуэлы, а толком ничего не происходит. Что нам показали? Человек 20–30 мечется, слезоточивый газ, люди на мотоциклах, 2–3 человека, как бы борцов за свободу, бегают с автоматами. Эти кадры смело можно выдвигать на «мини-оскар». Кстати, слова Гуаидо заслуживают отдельной премии. «Я призываю армию» и, внимание, «семьи военных» выйти на улицы. Представьте себе танки, бронемашины и… женщины с детьми. Еще бы призвал инвалидов для захвата власти.

Хочется привести историческую параллель: 1825 год, декабристы обманно выводят русских солдат на площадь. Им сказали, что Николай I узурпировал власть, а его брат Константин арестован, поэтому гвардейцы должны поддержать не свободу, не избирательное право, а законного императора Константина и жену его — Конституцию. Вернее, так они понимали слово «конституция». Дальше пролилась кровь, а первый день царствования Николая I стал одним из самых сложных дней в его жизни. К слову, методика обмана та же: вывести людей на улицы, наврать им с три короба, захватить власть, а дальше — кто же судит победителей? Надеюсь, сейчас кого-нибудь поймают и осудят — уж больно по-доброму власти Венесуэлы относятся к Гуаидо и этим «переворотчикам». Кстати, напомню, что с XIX века в США действует так называемая доктрина Монро. В ней США провозгласили весь американский континент зоной своих интересов и ни одна держава не должна туда соваться. Затем появилась доктрина Никсона, доктрина Рейгана, и они потихонечку зону интересов на всю Землю и натянули. Поэтому Штаты и дальше попытаются свергнуть законную власть Венесуэлы. Но не нужно терять оптимизм, ведь это борьба. Шахматная партия. А Венесуэла лишь одна из клеточек, т.к. партия идет по всему земному шару.

Первого мая в нашей стране отмечается День весны и труда, какое значение он имеет сегодня?

Хотелось бы поздравить с этим прекрасным весенним праздником всех трудящихся, кто с нами смотрит этот блог, читают, сопереживают и думают. Но хочется затронуть немного иную сферу. Первое мая корнями уходит в противоборство капитализма с трудящимися, и постепенно дата наполнялась иным смыслом. В этот день рабочие демонстрировали солидарность — так это выглядело в СССР, но тоже постепенно уходило. В итоге первое мая просто стало днем, где мы ходили на демонстрации, было весело, здорово, шарики, транспаранты — проще говоря, народные гуляния. Идеологический смысл из этого праздника ушел. А вот сейчас, мне кажется, самое время этому смыслу появиться. Посмотрите, кто сегодня возглавляет колонны в этот день. Это профсоюзы и политические партии, которые бьются за избирателей, то есть трудящихся. А роль профсоюзов заключается в росте доходов, уровня жизни и напрямую в воссоединении разорванного на части великого народа. Объясню свою мысль. К примеру, Владимир Путин издал указ, к которому многие давно призывали, в том числе и ваш покорный слуга: упрощенная выдача паспортов ДНР. Следующий шаг — предоставление гражданства украинцам по такой же схеме. Все это юридическая сторона дела, но есть и другая — сторона эмоционально-иррациональная.

Вот сидит гражданин Украины, например, в Житомире и смотрит ТВ как российское, так и украинское. Читает новости и видит: «в России увеличили пенсионный возраст, на Украине увеличили», «там взорвалось, тут сгорело, ещё что-то произошло». Новости по большей части негативные. И зачем кому-то после этого становиться гражданином РФ? Да, у нас есть новости о том, что, например, открылся завод, новый роддом, но в процентном отношении их мало. Мы сами создаем негативный образ России, причем не только из новостей, но и ток-шоу. Не политических, а тех, где люди обсуждают «грязное белье». Один негатив. А теперь возьмите западные новости, включите ленту Германии или Франции, там этого не будет. Они создают у граждан позитивный настрой внутри страны. Вот и у нас должно быть так же. Тогда условный житель Житомира решит, что ему выгодно стать гражданином РФ. Скажем честно: когда крымчане решили воссоединиться с нашей страной, они считывали эти эмоционально-материальные факторы: пенсия в России выше, зарплаты выше, защита от боевиков и кровавых сценариев — надежнее. Все это и сыграло. Сегодня точно так же мы должны формировать позитивный образ государства через СМИ. А первое мая — как раз тот день, когда партии и профсоюзы должны бороться за лучшие условия для россиян, чтобы они жили лучше и притягивали к нам другие оторванные части русского мира.

Обнародован рейтинг военных бюджетов ведущих военных держав, как вы прокомментируете эти данные? И какие выводы мы можем сделать из опубликованных цифр?

Россия занимает шестое место по своему военному бюджету. То есть он не растет, а сокращается. Из этого мы сразу делаем вывод: в ближайшее время Россия не считает войну обязательным условием развития событий. Однако у нас уже прошел определенный этап перевооружения, и теперь мы стараемся расходы сократить. Итак, Россия на шестом месте. Возникает вопрос: а кто же перед нами? Понятно, что на первом месте — «цитадель демократии» — США. На втором — её конкуренты из Китая. А вот третье место для некоторых может стать неожиданным — Саудовская Аравия. Она тратит огромное количество денег на американское вооружение, а затем пытается его применить в Йемене: бомбежки, обстрелы, убийство мирного населения — все это при полном молчании западных СМИ. А все потому, что Саудовская Аравия имеет третий военный бюджет. Далее четвертое место — Индия.

Страна тоже усиливает сотрудничество с США, и мы сразу видим, как оно приводит к росту военных расходов и закупкам американских вооружений. И, наконец, пятое место, как раз перед Россией, это Франция, член НАТО. Нам все время Запад говорит об агрессивности России. Якобы мы хотим захватить кого-то, оккупировать. Однако военный бюджет, например, США в 10 раз больше, чем у России. Но разве мы можем им угрожать? У нас либо сверхэффективные люди руководят военным ведомством, когда «с копеечки» угрожают тому, у кого 10 рублей, либо нам просто врут, и российский бюджет не агрессивный, а призван защищать страну. Как известно, для обороны средств нужно значительно меньше, чем для наступления. Так что выводы совершенно однозначны.