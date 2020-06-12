Венесуэла. Блокада, засуха и операции наемников
18:08. 12 июня 2020 27 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О текущей ситуации в Венесуэле после провала госпереворота и успешного прорыва иранских танкеров через американские угрозы.
Венесуэла. Блокада, засуха и операции наемников
Топливный кризис, к которому добавилась засуха, вызвавшая перебои в водоснабжении. Все это в условиях пандемии и непрекращающихся угроз в адрес законного правительства. Загнанная в тиски североамериканских санкций, Боливарианская Венесуэла продолжает бороться.
На прошлой неделе к берегам Венесуэлы начали прибывать танкеры из Ирана с бензином и сырьем, необходимым для нефтепереработки. Всего иранских танкеров пять. По данным СМИ, их вместимость – 800 тысяч баррелей и они доставят 127 миллионов литров бензина. Кроме того, на борту находится 800 тысяч литров химического сырья (катализаторов для дистилляции бензина), которое позволит обеспечить работу венесуэльских НПЗ на несколько лет. При заходе в территориальные воды Венесуэлы иранские корабли встречают авиация и флот Боливарианских вооруженных сил, обеспечивая их сопровождение. Эти меры были приняты в связи с угрозами со стороны США, которые пытаются не допустить оказания помощи блокированной Венесуэле.
В свою очередь Иран предупредил, что на любые незаконные действия в отношении своих кораблей ответит серьезными мерами. По словам главы иранского МИДа, «незаконные, опасные и провокационные угрозы США представляют собой тип пиратства, который несет в себе большой риск для международной безопасности и мира».
Из-за всеобъемлющих санкций со стороны США Венесуэла оказалась в бензиновом кризисе. Обывателю это может показаться парадоксом: дескать, как это в нефтяной стране нет бензина? В Венесуэле годами держались буквально символические цены на бензин, дешевое топливо вывозилось контрабандой в соседнюю Колумбию для последующей перепродажи, а тут вдруг возник его острейший дефицит. На самом деле нынешний топливный кризис, очевидной причиной которого является североамериканская блокада Боливарианской Республики, в очередной раз обнажил драму страны, исторически привязанной к производству одного экспортного продукта для одного рынка. Неважно, идет ли речь о нефти, о сахарном тростнике или о чем-либо еще. Это и есть суть неоколониальной зависимости, позволяющей держать страны «третьего мира» на коротком поводке, зависимости, от которой Боливарианская Венесуэла Чавеса пыталась избавиться.
Топливный кризис, очевидной причиной которого является североамериканская блокада Боливарианской Республики, в очередной раз обнажил драму страны, исторически привязанной к производству одного экспортного продукта и к одному рынку
Венесуэльские нефтеперерабатывающие заводы в точности копируют схему нефтепереработки в США и работают по североамериканским технологиям, напоминает обозреватель Франко Виэлма, объясняя корни бензинового кризиса. В 2009 и 2011 годах НПЗ Венесуэлы стали объектом существенных капиталовложений с целью увеличения их производственных мощностей. Однако для модернизации опять же использовались технологии, защищенные патентами США. Очевидным образом для нормального функционирования привязанные к североамериканским технологиям заводы постоянно нуждались в запчастях. «Хотя блокада официально началась в 2017 году, еще раньше североамериканские поставщики противились продаже запчастей уже устаревшим венесуэльским НПЗ. Что происходило в течение этих трех лет, так это то, что венесуэльские рабочие переделывали, адаптировали, ремонтировали и даже производили отдельные детали в цехах PDVSA, но это не касалось высокосовременного оборудования, чувствительного к процессам нефтепереработки», – пишет Франко Виэлма.
Рядовой венесуэлец, отмечает Виэлма, не особенно задумывался о происходящем, пока бензин, несмотря на накапливавшиеся сложности, продолжал поступать на заправки. К тому же обывателя активно убеждали, что все санкции – не против него самого, а «против Мадуро», а значит, беспокоиться не о чем. Реальность, увы, оказалась совсем иной.
К дефициту запчастей добавились ограничения на закупки добавок, используемых для производства бензина. Например, Венесуэла никогда не производила собственный этанол, который здесь добавляют в бензин с 2006 года. В условиях вынужденной остановки работы нефтеперерабатывающих заводов из-за проблем с заменой вышедшего из строя оборудования национальная нефтяная компания PDVSA стала прибегать к закупкам бензина за рубежом. Возникавшие проблемы в какой-то мере помогала решать и расположенная в США дочерняя компания PDVSA – Citgo. В том числе, от своего имени она могла закупать часть оборудования для отправки его в Венесуэлу. Как известно, в прошлом году администрация Дональда Трампа конфисковала Citgo у Венесуэлы. Показательная деталь: в настоящее время судебная система США занимается ликвидацией Citgo. Верховный суд США вынес решение о продаже Citgo в пользу канадской золотодобывающей компании Crystallex. В 2011 году правительство Чавеса национализировало активы Crystallex в стране из-за невыполнения требований по охране окружающей среды. Напомним, Citgo оценивается в 8 млрд долларов.
Итак, на помощь Венесуэле приходит страна, имеющая многолетний опыт противостояния североамериканским санкциям, – Иран. И речь идет не только о танкерах. Некоторое время назад появилась информация о прибытии в Венесуэлу самолета из Ирана, который, как предполагается, доставил оборудование для венесуэльских нефтеперерабатывающих предприятий. «Работники Центра нефтепереработки Парагуана посвятили несколько недель процессу технологической подгонки. По всей видимости, иранские технологии частично совместимы с технологиями нефтепереработки в Венесуэле, речь идет об иранской адаптации французских технологий. Результат этого процесса нам предстоит увидеть», – пишет Франко Виэлма.
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Действия США против Боливарианской Венесуэлы не ограничиваются экономической блокадой. В начале мая законному правительству удалось предотвратить попытку вооруженного нападения на страну. По заявлению властей, группа наемников и террористов, прошедших подготовку в Колумбии и получивших поддержку США, попыталась проникнуть на территорию Венесуэлы в прибрежной зоне Макуто, штат Ла Гуайра, но встретила сопротивление национальных вооруженных сил. В результате завязавшегося боя восемь наемников были убиты. Еще одна группа была задержана в местечке Чуао, штат Арагуа, – при активном участии местных рыбаков. Провалившуюся «операцию Гедеон» уже окрестили венесуэльским вариантом высадки наемников в заливе Свиней для ликвидации Кубинской революции, что, как известно, закончилось полным поражением интервентов.
Из всех имеющихся доказательств участия Гуайдо в истории с попыткой вторжения, пожалуй, наиболее убедительным выглядит контракт с североамериканской частной военизированной компанией Silvercorp, на котором стоит подпись самопровозглашенного президента
На минувшей неделе Николас Мадуро объявил о задержании очередной группы наемников, участвовавших в нападении 3 мая. Известно, что в общей сложности венесуэльские власти задержали более шести десятков человек, в том числе двоих граждан США.
Правительство Венесуэлы обнародовало видео допроса бывшего североамериканского рейнджера Люка Денмана. По его признанию, перед группой стояла задача взять под контроль аэропорт, чтобы обеспечить посадку в самолет захваченного президента Мадуро.
Президент Трамп от обвинений в участии США в описанных событиях открестился в своей обычной манере – с новыми угрозами: «Если бы мы однажды сделали бы что-то с Венесуэлой, это происходило бы не так. Это было бы совсем по-другому, это было бы вторжение».
Ко всей этой истории, по заявлениям венесуэльских властей, оказался непосредственным образом причастен Хуан Гуайдо, более года назад провозгласивший себя президентом Венесуэлы. Гуайдо, конечно, принялся все отрицать и обвинять своих политических оппонентов в инсценировке. Из всех имеющихся доказательств участия Гуайдо в истории с попыткой вторжения, пожалуй, наиболее убедительным – и наиболее пикантным – выглядит контракт с североамериканской частной военизированной компанией Silvercorp, на котором стоит подпись самопровозглашенного президента (со стороны компании контракт подписан экс-военным Джорданом Гудро). Текст документа обнародовала газета The Washington Post. Любопытный анализ контракта предоставили эксперты венесуэльской аналитической группы Misión Verdad. Интересно это еще и тем, что в целом дает хорошее представление о механизмах управления янки на территориях, которые им удается взять под контроль.
Итак, первой задачей операции было устранение президента Николаса Мадуро и других высших руководителей страны, после чего планировалось установить длительную оккупацию Венесуэлы силами частной армии наемников. По условиям контракта, Silvercorp остается в стране на 495 дней в качестве «сил безопасности» правительства де-факто для «стабилизации обстановки в стране». Гуайдо в свою очередь обязывался ежемесячно оплачивать услуги Silvercorp. «Оплата предусмотренных договором услуг могла бы осуществляться в баррелях нефти или прибегая к помощи частных инвесторов. Silvercorp брала на себя обязательство создать мосты между Гуайдо и инвесторами, получая процент в размере 55% в адрес компании наемников Гудро.
В соответствии с этими условиями, Silvercorp выступала бы в качестве финансового посредника между фейковым правительством Гуайдо и капиталистами, заинтересованными в получении экономической прибыли от незаконных операций наемников на венесуэльской территории. Таким образом, контракт являлся также финансовой авантюрой и навигационной картой наступательного неолиберализма. Компания Гудро превратилась бы в звездного подрядчика нефтяных, горнодобывающих и промышленных компаний, которые должны бы были прибегать к услугам Silvercorp, чтобы работать в Венесуэле «в безопасных условиях».
Подобные отношения между транснациональными компаниями и частными фирмами наемников являются обычным делом для Колумбии, Ирака, Афганистана, где корпорации заключают договоры с частными охранными компаниями, чтобы защитить свой бизнес в условиях вооруженного конфликта малой или средней интенсивности. Это бизнес в условиях войны», – анализируют эксперты Misión Verdad.
Понятно, что в случае реализации описанного сценария североамериканская частная военная компания действовала бы в Венесуэле безо всякой оглядки на законы страны. «Национальные вооруженные силы страны были бы заменены на частную оккупационную армию, и представители властей были бы отнесены к разряду «враждебных сил». На практике это означало бы преследование любых представителей чавизма. «Пользуясь де-факто военным положением и присутствием головорезов Silvercorp на улицах страны, был бы произведен демонтаж Боливарианской Республики, обеспечено физическое исчезновение чавизма как политической силы и созданы условия для ликвидации государственных компаний в пользу транснациональных», – продолжают авторы Misión Verdad.
Свержение конституционного правительства логичным образом не было бы принято всем венесуэльским обществом, а значит, путчистам пришлось бы столкнуться с народным сопротивлением перевороту. Несколько месяцев назад, после государственного переворота в Боливии, все мы были свидетелями того, как силы, узурпировавшие власть, немедленно приступают к зачистке политического поля от сторонников свергнутого правительства и к подавлению народных протестов на улицах. В контракте на этот случай предусматривалось создание группы стратегического командования под контролем Silvercorp для руководства незаконными военными операциями против «враждебных сил», манифестантов и людей, идентифицированных как чависты. «В целом, контракт открывает двери для классической североамериканской интервенции, односторонней и вне рамок Совбеза ООН», – обращают внимание эксперты Misión Verdad. Конечная цель – создать ситуацию, при которой крупные корпорации смогли бы взять под свой контроль природные богатства Венесуэлы.
Ольга Гарбуз
https://prometej.info/blokada-zasuha-i-operacii-naemnikov/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5942384.html