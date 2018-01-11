Константин Никифоров. Венесуэла – страна с гиперинфляцией

Ситуация в Венесуэле остается крайне сложной. И пока непонятно, как власть собирается из тяжелейшего кризиса выходить. На фото- пустые полки в супермаркете столицы Венесуэлы Каракасе в январе 2018 г. ( если не постановка) Очень напоминает прилавки магазинов в СССР в 1990- 91 годах.. http://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-2600-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/a-42074934?maca=ru-Twitter-sharing

Инфляция в Венесуэле превысила 2600 процентов

“Инфляция в Венесуэле по оценкам местного парламента превысила 2600 процентов. Как заявил один из депутатов, член финансового комитета Рафаэль Гусман, Венесуэла – единственная страна в мире с гиперинфляцией. Правительство страны уже несколько лет не публикует динамику роста цен. На 2017 год Международный валютный фонд спрогнозировал в Венесуэле инфляцию в размере 652 процентов, а на 2018 год – в 2350 процентов.

Из-за беспорядка в экономике, а также коррупции и относительно низких цен на нефть Венесуэла на протяжении многих лет находится в глубоком кризисе, который также затрагивает вопросы снабжения. Национальной экономике не хватает валюты, чтобы импортировать продукты питания и предметы повседневной необходимости. Ряд международных рейтинговых агентств считают Венесуэлу частично банкротом. “Центробанк (Венесуэлы. – Ред.) ответственен за гиперинфляцию. Он печатает деньги, чтобы финансово поддерживать правительство”, – заявил председатель финансового комитета, профессор экономики Хосе Герра” ( конец цитаты).

На счет уровня коррупции можно поспорить, но вот беспорядки в экономике- это серьезно. Они ведь не сами по себе возникли, всегда за ними стоят или чей- то умысел, или чья- то некомпетентность.

Как вариант выхода из ситуации с нехваткой валюты, Венесуэла решилась на выпуск собственной криптовалюты

https://teknoblog.ru/2018/01/07/86122

“Венесуэла, как и обещала, выпускает собственную криптовалюту под названием Petro (от petroleo – нефть). Официальная эмиссия petro стартует 14 января, объявил президент страны Николас Мадуро. “Я приказал провести эмиссию 100 млн petro, поддержанных всем венесуэльским богатством. Каждый petro будет иметь стоимость барреля венесуэльской нефти”, — отметил Мадуро



Впервые президент объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду Венесуэлы. В обеспечение стоимости petro страна выделила 5 млрд баррелей нефти, а также некоторое количество золота и бриллиантов. Министерство финансов Венесуэлы уточнило, что “петро” необходим, чтобы проводить транзакции и найти новые способы финансирования.



Стоит отметить, что Каракас отчаянно нуждается в средствах, чтобы обслуживать свои долговые обязательства в условиях американских финансовых санкций. Не далее, как месяц назад международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) вновь понизило кредитный рейтинг Венесуэлы по ряду облигаций до дефолтного уровня “D” с “СС”.



Венесуэла, как отмечается в пресс-релизе S&P, не исполнила платеж в 183 млн долларов по купонам своих глобальных облигаций со сроком погашения в 2023 и 2028 годах в течение льготного периода 30 дней. Таким образом долговая ситуация Венесуэлы продолжает усугубляться.



(…)В настоящее время, согласно оценкам экспертов, долг Венесуэлы может составлять от 120 млрд до 150 млрд долларов. Часть этой суммы – обязательства нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), и она пока справляется с платежами. Однако PDVSA постоянно задерживает поставки нефти в Китай и Россию. Еще на начало этого года «черного золота» было недопоставлено на сумму 750 млн долларов, а сейчас этот объем еще больше вырос.

(…)Общий сырьевой долг Венесуэлы перед кредиторами составил свыше 13 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, ранее сообщало агентство Reuters, указывая при этом, что перебои с поставками сырья вызваны нехваткой хранилищ, а также проблемами, которые связаны с логистикой и подготовкой нефтеналивных танкеров” ( конец цитаты).

Интересно, когда у китайцев кончится терпение, что они заберут себе за долги?

Между тем, нефтедобыча в Венесуэле обвалилась до 15-летнего минимума

https://teknoblog.ru/2018/01/10/86212



“Согласно данным S&P Global Platts, нефтедобыча в Венесуэле в декабре прошлого года составляло 1,7 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с 2002 года…Еще летом 2014 года, когда цены на нефть составляли свыше 100 долларов за баррель, Венесуэла производила 2,3 млн баррелей в сутки.



Нефтедобыча в этой стране снижается уже довольно длительное время. По мнению экспертов, этот процесс будет продолжаться и дальше, так как венесуэльская нефтяная государственная корпорация Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) испытывает острую нехватку денежных средств, а также ее раздирают коррупционные скандалы. К тому же, нефтяную промышленность этой страны буквально “подкосил” нефтяной кризис, который случился в 2014 году – в результате цены на нефть рухнули ниже 30 долларов за баррель к концу того же года.



“Венесуэла не привлекает к себе такого большого внимания, как Иран, Ливия или Нигерия, но она будет постоянным риском в 2018 году”, – считает главный аналитик исследовательской фирмы Wood Mackenzie Энн-Луиза Хитт.



В конце прошлого года Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало, что венесуэльская нефтедобыча будет и дальше снижаться, «нервируя» нефтяной рынок в 2018 году.



“Коллапс нефтяной отрасли Венесуэлы происходит прямо на наших глазах, – заявлял глава отдела нефтяной отрасли и рынков МЭА Нил Аткинсон, по мнению которого « не исключена возможность, что в 2018 году мы станем свидетелями масштабного падения (добычи нефти — ред.) в Венесуэле, и это в корне изменит ситуацию с балансом на нефтяном рынке”. В октябре 2017 года нефтедобыча в Венесуэле, которая обладает одними из самых крупных запасов «черного золота» в мире, составляла 1,955 млн баррелей в сутки, согласно данным JODI” ( конец цитаты).

Такое впечатление, что США просто избавляются от конкурента. Причем он им невольно помогает в этом.

Есть мнение, что в наступившем году Соединенные Штаты могут стать лидерами по добыче нефти, увеличив по данным аналитической компании Rystad Energy ее добычу на 10 процентов и довести ее до уровня примерно в 11 миллионов баррелей в день.

http://fox43.com/2018/01/04/america-could-become-oil-king-of-the-world-in-2018/

“Всплеск производства сланцевой нефти позволит Соединенным Штатам свергнуть Россию и Саудовскую Аравию с их «тронов» ведущих нефтедобывающих стран мира, предсказали эксперты Rystad Energy в недавно опубликованном докладе. С 1975 года Соединенные Штаты не были глобальным лидером в этой сфере и ни разу не опережали Россию и Саудовскую Аравию.

«Рынок полностью изменился из-за формирования сланцевой индустрии в США», – сказала Надиа Мартин Вигген, вице-президент компании Rystad по нефтяным рынкам.



Прогноз показывает, что «сланцевая революция» превратила Америку в энергетическую сверхдержаву, причем президент Дональд Трамп пообещал ускорить это превращение, ослабив государственное регулирование. Долгосрочный сдвиг в этом направлении позволил США стать менее зависимыми от импорта нефти, в том числе поступающей с непредсказуемого Ближнего Востока.



Дешевая нефть вынудила сланцевые компании в Техасе, Северной Дакоте и других местах, свернуть производство. Согласно данным Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), в сентябре 2016 года объем добычи нефти в стране составил 8,55 миллионов баррелей в сутки, что на 11 процентов ниже, чем в апреле 2015 года.

Однако, нефтяная индустрия во главе с добывающими мощностями пермского бассейна в Западном Техасе, в значительной степени восстановилась в прошедшем году. Это было обусловлено ростом цен на сырую нефть, а также внедрением новых технологий, которые привели к снижению издержек и трудоемкости производства.



Недавно EIA опубликовало прогноз, что добыча нефти в США в 2018 году вырастет в среднем до 10 миллионов баррелей в сутки. Это приведет к тому, что будет побит прежний рекорд, установленный в далеком 1970 году – 9,6 миллиона баррелей в сутки.



(…)Ряд экспертов настроены скептически по отношению к подобным прогнозам. Так, Байрон Вьен, вице-президент компании Blackstone’s, специализирующейся на решениях для частных инвесторов, предсказал на этой неделе, что темпы производства сланцевой нефти будут в 2018 году «разочаровывающими», что приведет к росту цен на сырую нефть выше уровня в 80 долларов за баррель.



В прошлую среду цена на нефть поднялась выше 61 доллара за баррель впервые за последние два с половиной года. Недавний скачок цен был вызван взрывом трубопровода в Ливии и протестами в Иране.



В общемировом масштабе, отскок цен на нефть был вызван устойчивым спросом и сокращением гигантского избытка предложения, которое в первую очередь и вызвало обвал в 2014 году. Главным ключом к устранению проблемы избыточного предложения была договоренность между ОПЕК и Россией о сокращении добычи. В прошлом ноябре ОПЕК и независимые производители во главе с Россией договорились о пролонгации этого соглашения до конца 2018 года. Эти меры позволили стабилизировать цены на мировом рынке, проложив путь к оживлению сланцевой индустрии в США.



(…)Как бы то ни было, рост добычи нефти в стране привел к снижению потребности Америки в импорте из таких нестабильных источников как Венесуэла и страны Ближнего Востока.



«Тот факт, что Соединенные Штаты значительно увеличили темпы добычи нефти, имеет огромное значение с точки зрения энергетической безопасности», – заявила Вигген.



По данным EIA, импорт нефти в США за последние девять лет сократился на 25 процентов. В то же время, американский экспорт нефти процветал до введения 40-летнего запрета на вывоз нефти из страны, который был снят в 2015 г оду. В прошлом году объем экспорта увеличился более чем в три раза, достигнув беспрецедентно высокого уровня. Соединенные Штаты все еще импортируют больше нефти, чем экспортируют, но этот разрыв заметно сокращается” ( конец цитаты).

Представляется, в любом случае американцы Венесуэлу без внимания не оставят. Потерпеть инакомыслие на собственном “заднем дворе”- это выше их сил.

Ко всему прочему с 15 по 22 января пройдет апостольский визит папы Франциска в Чили и Перу. Наверняка затронет тему и Венесуэлы, как это было во время его визита в Колумбию. А может, постарается форсировать события?