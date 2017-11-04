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Константин Никифоров. Венесуэла. Перманентная революция и кредитная удавка

14:04. 4 ноября 2017 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

Правительство Венесуэлы планирует реструктурировать внешний долг, считая это единственным способом борьбы с последствиями американских санкций для экономики страны.

http://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3/a-41232403
Для переговоров на эту тему власти пригласили иностранных кредиторов на встречу в Каракас 13 ноября. Об этом в пятницу, 3 ноября, в эфире государственного телевидения сообщил исполнительный вице-президент Тарек эль-Айссами.
Размер зарубежных заимствований Венесуэлы достигает 155 млрд долларов (почти 133 млрд евро).
В четверг, 2 ноября, президент Николас Мадуро объявил, что государственная нефтегазовая компания PDVSA в полном объеме выплатит последний транш своего долга размером 1,2 млрд долларов (1 млрд евро)” ( конец цитаты).

В середине октября стало известно, что Москва согласилась реструктурировать долг Венесуэлы.

https://www.globalresearch.ca/dont-mention-it-russia-pardons-1-billion-of-venezuelas-debt-for-2017/5616172.
“Россия не будет требовать от Венесуэлы погашения задолженности в размере 1 миллиарда долларов в 2017 году, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

…«Венесуэла обратилась к нам за реструктуризацией долга. Обсуждались условия этой реструктуризации. В целом мы вместе с Министерством финансов разработали условия. Если венесуэльская сторона сможет быстро инициировать эти соглашения, есть все основания подписать условия реструктуризации до конца этого года », — сказал министр.
В настоящее время условия, на которых будет реструктуризироваться задолженность, уже подготовлены, и соглашение должно быть одобрено властями Венесуэлы.

Это вторая реструктуризация венесуэльского долга со стороны России за последние два года. Ранее, в сентябре 2016 года, долг составлял 2,84 миллиарда долларов. Эти деньги Каракас должен был начать возвращать в марте 2019 года равными долями в течение трех лет. В рамках новой реструктуризации условия, вероятно, будут схожими, поэтому платежи могут начаться не ранее 2020 года.

В общей сложности за последние 11 лет Россия инвестировала в Венесуэлу 17 миллиардов долларов, включая кредиты «Роснефти» на 6 миллиардов долларов в качестве предоплаты за поставку венесуэльской нефти.

…По данным МВФ, Венесуэле ежегодно требуется до 30 миллиардов долларов только для того, чтобы спасти экономику от краха.
Экономическая ситуация в Венесуэле остается очень тяжелой, и ожидается, что инфляция ускорится до 1 тысячи 660 процентов, а также продолжаются девальвация национальной валюты и рост государственного долга” ( конец цитаты).

Как сообщалось ранее, проблема у Венесуэлы не с Россией, как кредитором, а с рядом западных банков. С учетом этого рейтинговое агентство Standard& Poor’s (S&P) в пятницу, 3 ноября, понизило долгосрочный кредитный рейтинг Венесуэлы с ССС- до СС в ожидании вероятного дефолта. За несколько часов до этого другое рейтинговое агентство – Fitch приняло аналогичное решение, снизив долгосрочный кредитный рейтинг Венесуэлы с СС до С и тоже заявив о высокой вероятности дефолта в стране. 

http://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-sp-%D0%B8-fitch-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8B/a-41233409
“,.. Каракасу предстоят … многомиллионные выплаты по внешнему долгу до конца 2017 года, а также миллиардные – в 2018 году, подчеркнуло агентство Fitch.
Между тем Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу, 3 ноября, направил Каракасу предупреждение в связи с непредоставлением экономических данных. МВФ дал венесуэльской стороне шесть месяцев для восполнения недостающих сведений. Как сообщили источники агентству Reuters, Москва выразила несогласие с таким решением МВФ. До этого фонд уже указывал на сложность составления экономических прогнозов по Венесуэле, поскольку правительство в Каракасе не предоставляет МВФ необходимую информацию” ( конец цитаты).

Счет пошел буквально на дни. А между тем 28 октября вышла 1 серия 3 сезона  остросюжетного сериала от режиссеров Марка Пеллингтона и Маркоса Сиега
Оригинальное название сериала звучит «Blindspot», которое многие переводят как «Слепая зона». Производство NBC. Только с первой серии врагами агентов ФБР и ЦРУ в исполнении Джейми Александр, Салливана Степлтона, Одри Эспарза, Роба Брауна  и Эшли Джонсон выступают венесуэльские военные ( плохие парни), желающие узнать американские секреты. Вот негодяи! Их герои при поддержке неких повстанцев ( хороших парней) довольно лихо истребляют их. Умеют американцы создавать неприглядный образ злодеев! Рекомендую.

Источник: pravosudija.net

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