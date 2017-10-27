Константин Никифоров. Успешный опыт противодействия цветным революциям

В Венесуэле произошло невероятное – там наметился раскол оппозиции. Признаться, этого ожидалось меньше всего. Тем не менее, о выходе из оппозиционной коалиции заявил экс-кандидат в президенты страны Энрике Каприлес (в связи с фактическим переходом на сторону Мадуро четырех оппозиционных губернаторов).

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“Лидер оппозиции и бывший кандидат в президенты страны Энрике Каприлес во вторник, 24 октября, сообщил, что покинет коалицию оппозиционных партий “Блок демократического единства” (MUD), если из него не выйдет лидер партии “Демократическое действие” (AD) Хенри Рамос Альюп, сообщило венесуэльское онлайн-издание El Universal.

По его словам, Рамос Альюп несет ответственность за то, что четыре губернатора, представляющие партию AD, принесли присягу Конституционной ассамблее, созданной Мадуро для внесения изменений в конституцию и не признаваемой оппозицией. Тем самым четыре оппозиционных губернатора из пяти фактически перешли на сторону президента. Одновременно Каприлес призвал к созданию новой оппозиционной платформы.

…О намерении покинуть коалицию оппозиционных партий заявил и находящийся в тюрьме лидер “Народной воли” (VP) Леопольдо Лопес. “Ситуация изменилась, и MUD должен приспособиться к новым обстоятельствам”, – заявил вице-спикер парламента Венесуэлы, депутат от VP Фредди Гевара.

В тот же день президент Николас Мадуро объявил о готовности сотрудничать с политическими противниками. “Началась новая эра сосуществования, гармонии и сотрудничества с важным сектором венесуэльской оппозиции”, – заявил он.

545 представителей Конституционной ассамблеи были избраны в конце июля в результате голосования, сопровождавшегося сообщениями о многочисленных нарушениях. Она почти полностью состоит из сторонников президента-социалиста Николаса Мадуро, которого оппозиция обвиняет в попытке установить диктатуру в Венесуэле. В конце августа Конституционная ассамблея лишила законодательных полномочий парламент Венесуэлы, в котором большинство мест принадлежит оппозиции” ( конец цитаты).

По этому поводу не лишним будет вспомнить недавнюю встречу Президента Ирана с президентом Венесуэлы

http://www.iran.ru/news/politics/106756/Prezident_Irana_prizval_Venesuelu_obedinitsya_v_borbe_s_SShA#prettyPhoto

” Президент Ирана Хасан Роухани ( на встрече 11 сентября- К.Н.)затронул вмешательство США во внутренние дела других стран на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чья страна борется с многомесячными беспорядками.

Венесуэла была потрясена месяцами беспорядков, которые ввергли богатую нефтью страну в самый тяжелый экономический кризис в ее истории. Правительство этой страны заявляет, что Вашингтон подстрекает к беспорядкам и пытается подорвать южноамериканскую страну.

«Мы не сомневаемся, что новые методы правительства США не могут длиться долго», – сказал Роухани в кулуарах первого Научно-технического саммита Организации исламского сотрудничества (ОИК) в Астане.

Роухани подчеркнул важность единства и дальнейшего сотрудничества между независимыми странами перед лицом усилий США по созданию беспорядков, сообщает Press TV.

Мадуро рассказал Роухани, что его народ «стал свидетелем агрессивных маневров и вмешательства со стороны США, особенно в течение последних шести месяцев, но мы будем противостоять этому давлению, сохранив наше единство» ( конец цитаты).

Прошу прощения за повтор, но теперь становится ясным, что одним обсуждением экономического сотрудничества дело не обошлось. Неделю назад Ирак (при помощи Ирана) практически без потерь похоронил независимость Южного Курдистана. Кто следит за событиями, тот заметит прямую аналогию между произошедшем в Ираке и Венесуэле. “Разделяй и властвуй”- это ведь не римляне придумали. За спиной Тегерана- тысячи лет персидской дипломатии. Весьма эффективной, как показывают последние события. Тут даже России есть чему поучиться.



И напоследок.

http://russian.people.com.cn/n3/2017/1026/c31520-9285161.html

” Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник заявил, что сотрудничество его страны с Китаем в настоящее время становится более тесным. Он благодарит Китай за оказываемые в последние годы помощь и поддержку.

Во вторник Н. Мадуро вручил китайскому послу Чжао Бэньтану, который вскоре завершит свою дипломатическую миссию в Венесуэле, орден Франсиско де Миранды первого класса. На церемонии награждения президент высоко оценил успехи, достигнутые в отношениях между Венесуэлой и Китаем в течение последних лет.

Н. Мадуро отметил, что с 2015 года экономика Венесуэлы переживает относительно тяжелый период. “Однако друзья познаются в беде! Проходя испытания, венесуэльско-китайские отношения сотрудничества становятся более тесными”, – сказал он.

Глава венесуэльского государства заявил, что китайские философские идеи, богатая и многообразная культура, а также передовые концепции управления получили отклик в Венесуэле. Венесуэла намерена изучать концепцию КПК в сфере развития и программу развития КНР на ближайшие 30 лет.

Чжао Бэньтан в свою очередь выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям Китая и Венесуэлы, всеобъемлющие отношения стратегического партнерства между двумя странами продолжат углубляться на благо их народов” ( конец цитаты).

Инвестиции Китая в Венесуэлу- 60 млрд. баксов. Остальное- без комментариев.