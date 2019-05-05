Почему горит Забайкалье

Забайкальский край пал под огненной стихией. По официальным подсчётам, пострадавших от лесных пожаров местных жителей – сотни (около 800), убитого скота – около 10000. Это далеко не окончательные цифры. Люди массово теряют документы, ценности, жильё и смысл жизни, но власть «всё держит под контролем». СМИ замалчивают масштабы катастрофы в Забайкалье и активно освещают пожар во «вражеском» Париже. Эксперты из студии ТВ советуют послать к Нотр-Даму вертолёты, Президент готов выслать лучших реставраторов. Объявлен сбор средств (в России) на восстановление собора.

Тем временем в Забайкалье за спасение людей берутся в основном волонтёры. Федеральные новости не сообщают, что в огненном крае работают с десяток волонтёрских групп, которые оперативно сообщают, что нужно погорельцам. Союз добровольцев России, Волонтёрский отряд ЗАБЖД «Дорога добра», Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и другие нуждаются даже в топливе, чтобы доставлять помощь в убежища. СМИ сообщают только о единственной команде «Чипа и Дейла» - волонтёрах «Единой России», словно других не существует. Очевидно, с экранов нельзя говорить о том, что, предлагая Парижу вертолёты, в России огонь тушат вёдрами и ассенизаторскими машинами, поскольку 80% спасательной техники изношены!

Люди жалуются, что отключают связь, чтобы не просочилась информация о реальных масштабах трагедии (не было возможности транслировать в сеть). Желание власти — горите в тишине. Нынешний врио губернатора Александр Осипов предложил план компенсационных выплат: от 10 до 100 тыс. руб. или отстройка дома с нуля. При этом 100 тыс. и новый дом до холодов получат несколько погорельцев, чей ущерб оценят выше всего, ведь «бюджет не предусматривает экстренных случаев такого масштаба», говорит Осипов (это тот самый чиновник, который расплакался от жалобы бедной семьи из своего края).

Сегодня официальными причинами возгорания объявлены природные и человеческий факторы. Также среди причин возгорания называют переход огня с территории Монголии и Китая, обрывы линий электропередачи и распространение пламени с горящих свалок. Да, уже несколько лет в Забайкалье засуха, снега мало, сильные ветра, лёд в водоёмах ещё не растаял и воду для тушения брать негде — приходится возить на самолётах, которых всего два, (в глубинку леса пожарные машины не пройдут, да их и нет), а очагов возгорания множество и возникают они мгновенно, распространяясь с огромной скоростью из-за сильных ветров. Вёдрами такие пожары не потушить. Для тушения используются даже ассенизаторские машины.

На сайте ФБУ "Авиалесоохрана" сообщается, что палы сухой травы стали основной причиной лесных пожаров, возникших в Забайкальском крае. Основной причиной считается переход в лес огня от палов сухой травы на землях сельхозназначения и иных категорий. Однако эксперты утверждают, что сельхозпалы редко становятся причиной пожаров. Это крайняя мера, к которой прибегают аграрии. К ним готовятся, их проводят профессионально.

По данным ведомства Авиалесоохраны, на территории региона ежедневно регистрируется рост количества и площади термоточек, который связан с несанкционированным выжиганием сухой травы. Несанкционированные палы травы чрезвычайно опасны для лесных территорий, населенных пунктов и объектов экономики, так как имеют высокую скорость распространения, широкие огненные фронты, которые молниеносно меняют направление в результате даже небольших порывов ветра.

Масштабные природные пожары в Забайкальском крае вызваны в большинстве случаев поджогом прошлогодней травы заявили в правоохранительных органах региона. По данным ГУ МЧС по Забайкальскому краю, в ходе противопожарных рейдов в регионе выявлены 11 нарушителей запрета на выжигание сухой травы. Они привлечены к административной ответственности, а некоторые — к уголовной. Выявить поджигателя и доказать его вину крайне сложно. Надзорные органы не в состоянии выявить всех поджигателей. Чаще всего поджигатели и воры отделываются штрафом. По данным МЧС от 2008 г. в Читинской области уже выгорело более 45 процентов лесного запаса области. И это только официальные данные. Сегодня ситуация с пожарами только ухудшилась. Количество пожаров в 2019 году увеличилось в 7 раз по сравнению с 2018 г. А ведь в марте 2019 г. сообщалось, что «лесопожарная обстановка в Забайкальском крае взята на особый контроль Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства и оперативного штаба Рослесхоза".

В виду бедности Забайкальского края, денег не хватает на полноценный мониторинг территорий, на зарплату лесникам и оперативное тушение очагов пожаров. Ситуацию пытаются исправить пожарные-волонтеры, но без полноценной поддержки государства ситуация кардинально скорей всего не изменится. Президент дал распоряжение, и для тушения пожаров выделили ещё два самолёта, но это проблему всё равно не решит.

Лесники, милиция, налоговые органы, таможня — все они вроде бы заинтересованы, чтобы поймать за руку преступника. Однако серьезные государственные ведомства работают неэффективно, нет нормальной законодательной базы, нет и заинтересованности федерального центра. Власть видимо, ждет, что проблема решится сама собой: не будет леса — не будет и проблемы. Зато появляются глобальные экологические проблемы. Уже сегодня катастрофически мелеют забайкальские реки и озера, люди задыхаются в дыму пожаров, резко снижается число редких животных и растений. Забайкалье становится вторым Казахстаном с тотальным дефицитом воды.

А всему виной сросшийся спрут лесной мафии, выросший из-за близости к китайской границе и соответствующего отношения силовых и надзорных структур. Китай, куда уходит большая часть читинского леса, поглощает, в принципе, любую продукцию. В самом же Китае вырубка леса запрещена, а за поджог леса или сухой травы введена смертная казнь.

Местные жители и сами спасатели рассказывают, что почти каждый год российскую тайгу целенаправленно поджигают подготовленные люди (специально обученные отряды - спецдесант). Обожженный лес потом продают китайцам или иным людям под вырубку за копейки. Если раньше полиция даже ловила этих поджигателей и они получали сроки, то сейчас все тихо. Поджигатели имеют высокопоставленную "крышу" и действуют безбоязненно.

Эксперты Министерства природных ресурсов Забайкальского края оценили ущерб от незаконной вырубки лесов в период с 2016 по 2019 год. Он составил 284,15 млн руб. Однако массовыми пожарами можно ежегодно скрывать и тем самым уменьшать ущерб, свалив вину на пожароопасность региона.

До перестройки пожаров было мало. Пожары стали нормой ещё и потому, что были уничтожены многие службы и структуры лесного хозяйства, созданные в СССР. Местные жители считают, что «все беды пришли, когда военные ушли с Забайкальских степей. Армейцы, когда уходили из сокращаемых гарнизонов, оставили вполне исправную инфраструктуру - здания, котельные, насосные станции, КОС и т.п. Местные власти брать это на баланс не стали, ссылаясь на то,что распоряжений таких нет. Часть жителей лишилась работы. Теперь приходится жителям отапливать квартиры буржуйками. Кроме того многие держали скотину и выкашивали поля под чистую. Много земель запахивали для посевов. Остальное доедала скотина на свободном выпасе. Гореть было нечему. А теперь коров и овец в деревне почти нет. Горит то, что должны были съесть животные. На земле нет хозяина.».

Во время совещания в Бурятии по вопросам экологического состояния природной байкальской территории Президент В.В. Путин предостерег от незаконной вырубки лесных массивов во время природных пожаров и призвал не уничтожать деревья, которые можно спасти от пожара. Министр природных ресурсов заверил, что со стороны МЧС и других надзорных служб предусмотрен такой контроль . Только вот беда. Как быть с коррупцией, которая захватила все структуры лесного хозяйств (вплоть до лесников), Рослесхоз, МЧС, правоохранительные органы, таможню и транспортные структуры, включая РЖД .

Существует множество отработанных за годы перестройки схем, технологий как нелегальной вырубки, так и продажи, а затем и вывоза нелегальной древесины (отлажена целая система). Нищета, отсутствие работы и элементарных бытовых условий, деградация населения (некоторые дети вообще не учатся) заставляют жителей участвовать в этих преступных схемах. О непрофессиональных, вороватых и лишённых совести чиновниках и говорить нечего.

В отличии от СМИ народ России выдвинул свою причину пожаров в Забайкалье (землю края готовят китайцам) и не верит, что ежегодно случайно загораются одни и те же территории. Многие жители Забайкалья и независимые эксперты уверенны, что пожары устроены специально, чтобы либо скрыть массовую незаконную вырубку забайкальского леса, либо, исполняя закон о ликвидации сгоревших деревьев, вырубить ещё больше здорового леса. Часто под санитарные рубки идёт абсолютно здоровый лес — всё можно потом списать на пожары.

Продав древесину Китаю, «чёрные» лесорубы и готовят земли для аренды восточному соседу. Идёт зачистка территории от населения для Китая. Не случайно ТОР-ы создаются рядом с границей или недалеко от неё. Как рассказывают очевидцы пожаров, огонь перебрасывался с лесных угодий на жилые дома за 2-3 минуты, словно территорию специально подожгли в ветреный день. Местных жителей буквально выкуривают из посёлков и крупных городов (Чита, др. города и посёлки месяцами задыхается от угарного газа!).

Китаю уже передано более 4 млн. га Забайкальского края на десятки лет:

- под вырубку — 40 % территории Тунгиро-Олёкминского района;

- более 20% пашни, имеющейся в Еврейской АО, находятся в аренде у китайских предприятий это более 25 тысяч га);

- Китай арендовал в Забайкальском крае 1,7млн. га под вырубку леса;

- китайцы арендовали в России 426,6 тысяч га приграничной земли на сельскохозяйственные нужды.

Это информация 2015 года. А что сейчас? Продолжается зачистка от аборигенов "территорий опережающего развития", варварское уничтожение и вывоз леса (примечательно, что местные жители и предприниматели не могут приобрести и купить для себя необходимую древесину). Согласно сведениям, закрытым для общественности, в дополнение к Закону о ТОР, были подписаны соглашения с КНР, согласно с которыми, РФ обязуется очистить отдаваемую в аренду территорию от поселений и местных жителей. Многие эксперты считают, что пока лес идёт в Китай, а земли сдаются ему в аренду (на 70 лет!) и создаются ТОР-ы для китайцев, пожары в Забайкалье будут продолжаться.

И решение этой проблемы не только в полном запрете (не на словах, а на деле) на вырубку и вывоз легального кругляка и распила, ужесточении наказания за поджёг, за участие в преступных схемах нелегальной вырубки леса, продажи его и нелегального вывоза а Китай. Необходимо, прежде всего, обеспечить населению края достойную жизнь, возродить систему лесного хозяйства (такую же, какая была в СССР), остановить китайскую экспансию и создание ТОР-ов в Забайкалье и многое другое. Но это требует серьёзного и профессионального рассмотрения, а также принятия необходимых мер на федеральном уровне.

Источник: https://www.vladtime.ru/obsh/719812