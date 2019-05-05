Главная » Невероятное в мире, Творчество

«Бессмертный полк» прошёл по Вашингтону (ФОТО, ВИДЕО)

12:46. 5 мая 2019 Просмотров - 123 3 коммент. Опубликовал:
«Бессмертный полк» прошёл по Вашингтону (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

До тысячи человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Вашингтоне в память о своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

В этом году «Бессмертный полк» прошёл по столице Соединённых Штатов в пятый раз.

Участники шествия собрались у Белого дома и прошли маршем до мемориала Второй мировой войны. Они держали в руках фотографии своих близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной, и пели песни военных лет.

Во второй раз к шествию «Бессмертного полка» присоединился посол России в США Анатолий Антонов.

Читайте также: Восстание в Одессе: штурм УВД и забившиеся в угол «майдановцы»

«Бессмертный полк» прошёл по Вашингтону (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Бессмертный полк» прошёл по Вашингтону (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Бессмертный полк» прошёл по Вашингтону (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Бессмертный полк» прошёл по Вашингтону (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Бессмертный полк» прошёл по Вашингтону (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Бессмертный полк» прошёл по Вашингтону (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Бессмертный полк» прошёл по Вашингтону (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1557048543

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Безсмертный полк шагает по Земле
...Вашингтоне. 9 мая 12:03 В Одессе по Аллее Славы прошёл «Бессмертный полк...фронтовика принял участие в шествии "Бессмертного полка" Фото:© Михаил Метцель/ТАСС © ... насчитывалось свыше полумиллиона человек. Фото: ТАСС Бессмертный полк, народ, единение, память,...
Новости Украины и Новороссии 26 сентября 2018
...герои, умирая, пополняют наш Бессмертный полк. — Как возникла идея написать...Порошенко продаёт судостроительный завод (ФОТО) Фонд «Прайм Эссетс ...: Порошенко с криком прошёл мимо переговорной России в...крымским санкциям» со стороны Вашингтона, Брюсселя и Киева. ...
Новости Украины и Новороссии 23 июня 2016
...Маккейном и другими сенаторами. В Вашингтоне лидер «Народного фронта» планирует обсудить...»: как «ЕС» помогал фашистам (ФОТО) На протяжении всей своей тысячелетней...всей Европой. В рядах «Бессмертного полка», который прошёл по Луганску на последнем Параде...
Новости Украины и Новороссии 07 мая 2016
...кургане Саур-Могила. Прошёл митинг в преддверии... печальным последствиям. В Вашингтоне не любят саботажников.... особо выделяется шествие «Бессмертного полка», над проведением которого...— клиническим проявлением психоза Фото: peremogi.livejournal.com Замсекретаря...
Новости Украины и Новороссии 09 мая 2015
...Победы в Донецке, который прошёл сегодня 9 мая. Пургин...Также в параде участвует "Бессмертный полк". Люди несут фотографии своих ...подпольщики провели очередную акцию (ФОТО) В центре города ...усомнился в том, что Вашингтон стремится урегулировать конфликт на...

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)