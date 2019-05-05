«Бессмертный полк» прошёл по Вашингтону (ФОТО, ВИДЕО)

До тысячи человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Вашингтоне в память о своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

В этом году «Бессмертный полк» прошёл по столице Соединённых Штатов в пятый раз.

Участники шествия собрались у Белого дома и прошли маршем до мемориала Второй мировой войны. Они держали в руках фотографии своих близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной, и пели песни военных лет.

Во второй раз к шествию «Бессмертного полка» присоединился посол России в США Анатолий Антонов.

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