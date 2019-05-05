«Бессмертный полк» прошёл по Вашингтону (ФОТО, ВИДЕО)
До тысячи человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Вашингтоне в память о своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
В этом году «Бессмертный полк» прошёл по столице Соединённых Штатов в пятый раз.
Участники шествия собрались у Белого дома и прошли маршем до мемориала Второй мировой войны. Они держали в руках фотографии своих близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной, и пели песни военных лет.
Во второй раз к шествию «Бессмертного полка» присоединился посол России в США Анатолий Антонов.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1557048543
Русские, возвращайтесь домой!
ты чё? Пукин выдаст им расейские паспорта и начнёт гранатометить пиндосию.
Никогда не верил раньше что гниды каркают.