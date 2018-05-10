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По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО)

09:03. 10 мая 2018 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:
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По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО)
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО)
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО)

Сотни человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка», которое проходит четвертый год подряд в День Победы в центре немецкой столицы и в третий раз — от Бранденбургских ворот до мемориала павшим воинам в парке Тиргартен.

Участники акции несли в руках портреты ветеранов. Они возложили цветы к подножью памятника в Тиргартене и провели минуту молчания. К шествию присоединилась колонна международного мотопробега «Дороги Победы». Полиция перекрыла Улицу 17 июня в одном направлении, чтобы байкеры смогли комфортно припарковать свои мотоциклы.

В Германии 9 мая шествия в рамках акции «Бессмертный полк» прошли во всех 16 федеральных землях, более чем в 20 городах, сообщил журналистам ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Он выразил благодарность немецким властям за поддержку в организации этого мероприятия и обеспечение безопасности.

«Сегодня, в этот замечательный день, в День Победы мы все собрались здесь, чтобы возложить цветы, отдать дань памяти нашим дедам, прадедам, чтобы поблагодарить их за то, что дали нам эту прекрасную жизнь. Мы очень гордимся ими», — заявил РИА Новости русскоязычный житель Германии Николай, который принял участие в акции в Тиргартене.

«Мы проделали большой путь до Берлина — из Польши в Москву, потом через Белоруссию и Европу приехали сюда. Нас привела наша Победа.

Страшно, что поляки забывают об этом, но мы вместе с русскими брали Берлин. Я не согласен с тем, что об этом надо забыть. Мы будем приезжать сюда до конца нашей жизни. У меня четыре сына, будет кому и после меня приехать», — рассказал РИА Новости польский участник пробега «Дороги Победы» Дариуш.

Акция «Бессмертный полк» в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Участники акции несут портреты своих предков, сражавшихся с нацистами на фронтах Второй мировой войны.

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По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По Берлину прошёл «Бессмертный полк» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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