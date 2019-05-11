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Первый в стране «Бессмертный полк» прошёл по Ростовской области ещё в 1981 году

17:12. 11 мая 2019 Просмотров - 183 Один комментарий Опубликовал:


Многие говорят о некоторых журналистах, которые придумали эту акцию в 2005 году – к 60-летнему юбилею Великой Победы.

Но признанным автором идеи принято считать тюменского пенсионера Геннадия Иванова. Согласно легенде, бытующей в Интернете, в начале мая 2007 года тюменец увидел сон, в котором горожане несли портреты родных-фронтовиков. Поражённый увиденным, пенсионер решил воплотить свой сон в жизнь.


А между тем задолго до тюменского марша семейные портреты фронтовиков пронесли жители Тацинки. Придумала эту великую акцию наша землячка – Юлия Синельникова.

Режиссёр Юлия Синельникова придумала "Бессмертный полк" в дни празднования 100-летия ст. Тацинской. Среди различных видовых эффектов, в том числе с инсценировками, реконструкцией, самой пронзительной была сцена матерей, несущих портреты погибших сыновей. Это и был первый в стране "Бессмертный полк". Мёртвые встали рядом с живыми…

Позже об идее «Бессмертного полка» ростовского режиссёра страна позабыла на долгие годы. Но, как известно, идеи и рукописи не горят, а возрождаются из пепла в новом исполнении.

Прошли многие годы, прежде чем эта идея возникла снова и была горячо поддержана всеми жителями нашей страны.

Теперь в каждом селе, в каждом городе в День Победы идёт свой "Бессмертный полк". В Ростове в этом году собираются пройти 100 тысяч человек…

Подготовил Владимир Сидашев

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8774978.html

Метки: бессмертный полк, история

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2108 1888
    mary 11 мая 2019 в 19:01

    Нужно было упереться в нравственное дно ,чтобы с таким одухотворением проникнуться идеей соприкосновения с великими предками,сумевшими остаться в аду человеками .

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