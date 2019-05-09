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Празднование Дня Победы 2019

10:30. 9 мая 2019 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал:

Непогода не остановила шествие «Бессмертного полка» в Москве

Подробности на https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…

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По Лондону прошёл “Бессмертный полк”

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Тысячи людей участвуют в акции “Бессмертный полк” в Казахстане

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«Бессмертный полк» в Николаеве

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Более 60 тыс. жителей ЛНР прошлись «Бессмертном полку»

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Выставка военной техники в Луганске ко Дню Победы

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Парад Победы в Луганске

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В «Бессмертном полку» в Донецке прошли около 100 тысяч человек

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“Бессмертный полк” в Якутии



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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

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«Бессмертный полк» в Одессе

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«Бессмертный полк» собирается на шествие в Москве и Петербурге — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

«Бессмертный полк» собирается на шествие в Москве и Петербурге — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Русская весна

В эти минуты в Москве и Санкт-Петербурге сотни тысяч людей готовятся к шествию «Бессмертного полка».

В российской столице «Бессмертный полк» пройдёт по Ленинградскому проспекту, улицам 1-я Тверская-Ямская и Тверская, Манежной и Красной площадям, в Петербурге шествие начнётся на Невском проспекте.

Жители и гости двух столиц пронесут в руках фотографии своих близких: ветеранов-фронтовиков, блокадников, партизан и узников фашистских концлагерей.

Официальный старт шествий — в 15:00, хотя, по сути, народная акция в обоих городах уже началась.

Напомним, что в прошлом году, по данным МВД России, шествие в Москве собрало более миллиона человек, а в целом по России под знамена «Бессмертного полка» встали около 10 миллионов россиян.

Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».

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9 мая 2019: «Одесса — русский город!»

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Празднование Дня Победы в Молдове

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Как Киев отмечает День Победы

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День Победы в Луганске — в столице ЛНР прошли праздничные мероприятия (ФОТО, ВИДЕО)

День Победы в Луганске — в столице ЛНР прошли праздничные мероприятия (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» прошли 9 мая в Луганске. Жители и гости столицы ЛНР вспоминают подвиг дедов и прадедов на фронтах Великой Отечественной войны. 

По площади перед Луганским драмтеатром им. П. Луспекаева прошли пешие расчеты военнослужащих Народной милиции ЛНР, сотрудники спецподразделения «Беркут» МВД Республики, спасатели МЧС, а также военная техника: танки, БТРы, БМП, реактивные системы залпового огня «Град».

Праздничные мероприятия в городе продолжаются концертами детских, профессиональных и самодеятельных коллективов Республики, выставкой военной техники, «Балом Победы», а также концертом с участием артистов из России. Завершит программу фейерверк.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

“Атмосфера праздника непередаваемая”: В Пекине прошла акция «Бессмертный полк»

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О Знамени Победы



Коротко про тухлый наброс, что мол на параде носят порванное знамя Победы.
Для невеж – оригинальное знамя Победы выглядит так. Кусок в нижней части полотнища срезан, в нижней части флага есть отверстия от осколков.
Официальные копии знамени Победы для экспонирования и парадных мероприятий в точности повторяют его состояние.


О хранении оригинала.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Парад Победы в Москве. Прямая трансляция


 К оглавлению | Источник: ss69100.livejournal.com

Самая светлая и трогательная дата

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы некоторыми политиками и странами факты истории, 9 Мая — День Победы — остается неизменным, всеми любимым и дорогим. Трагичным и скорбным, но в то же время самым светлым, прекрасным и трогательным праздником.  
9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой ценой досталась нашим дедам великая Победа.   
Этот праздник  – один из главных праздников нашей страны. Наверное, в каждом городе около Вечного огня в этот день собираются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, почтить минутой молчания павших и в который раз сказать им СПАСИБО…

Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! С глубокой признательностью и благодарностью мы вспоминаем всех, кто, не щадя собственной жизни, отстоял свободу и независимость нашей страны и всего мира. В этот день мы отдаем дань памяти вам, фронтовики и труженики тыла,  гордимся вами и  обещаем, что будем беречь правду о Великой Отечественной войне. И всегда помнить, что обязаны вашему поколению мирной, свободной жизнью. Ваш подвиг – это пример доблести и самоотверженного служения своему народу. Огонь славы, зажженный Великой Победой, будет гореть вечно. Здоровья вам, благополучия и праздничного настроения! 

Владимир Корсак: 

Наступит день, когда иссякнут списки,  
Когда не станет встреч однополчан…  
К взметнувшемуся в небо обелиску  
Шагнёт один – последний – ветеран.  
 Один за всех, один во всей Вселенной,  
Пройдёт к огню, медалями звеня,  
Собрав все силы, встанет на колено,  

Сверкнут медали отблеском огня.  
 Стальной канат, протянутый сквозь время, –  
Проверенный войной седой старик  
Оглянется. Толпе людской не внемля,  
Застынет молча, памятью велик.  
 Уйдёт в себя, чтоб больше не вернуться.  
Да и зачем? Что делать на Земле,  
Когда в умах и душах мины рвутся,  
Когда сердца в пожарах и золе?!  
 Очнитесь, люди! Ведь с околоземным,  
С великим чем-то оборвётся нить!..  
Он здесь – старик! И хорошо бы всем нам  
Успеть спросить, что значит слово «жить»!

Мы склоняем головы перед теми, кто сегодня с оружием в руках защищает свою родную землю в Донбассе! Спасибо вам, наши защитники!

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Парад Победы в Донецке — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Парад Победы в Донецке — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Русская весна

В эти минуты в столице ДНР начинается торжественный Парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По окончании Парада Победы по центральным улицам Донецка пройдёт «Бессмертный полк»: жители и гости города будут нести портреты своих дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной и подаривших мирное небо своим потомкам. 

Сегодня Донбасс переживает непростые времена, но люди верят — победа снова будет за нами!

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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