Празднование Дня Победы 2019
- 21:15 Непогода не остановила шествие «Бессмертного полка» в Москве.
- 21:10 По Лондону прошёл “Бессмертный полк”.
- 21:10 Тысячи людей участвуют в акции “Бессмертный полк” в Казахстане.
- 17:37 «Бессмертный полк» в Николаеве.
- 16:41 Более 60 тыс. жителей ЛНР прошлись «Бессмертном полку».
- 16:35 Выставка военной техники в Луганске ко Дню Победы.
- 16:28 Парад Победы в Луганске.
- 15:30 В «Бессмертном полку» в Донецке прошли около 100 тысяч человек.
- 14:43 “Бессмертный полк” в Якутии.
- 14:41 Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата.
- 14:41 «Бессмертный полк» в Одессе.
- 14:17 «Бессмертный полк» собирается на шествие в Москве и Петербурге — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
- 13:39 9 мая 2019: «Одесса — русский город!».
- 13:39 Празднование Дня Победы в Молдове.
- 13:39 Как Киев отмечает День Победы.
- 13:08 День Победы в Луганске — в столице ЛНР прошли праздничные мероприятия (ФОТО, ВИДЕО).
- 12:21 “Атмосфера праздника непередаваемая”: В Пекине прошла акция «Бессмертный полк».
- 11:33 О Знамени Победы.
- 10:30 Парад Победы в Москве. Прямая трансляция.
- 09:55 Самая светлая и трогательная дата.
- 09:10 Парад Победы в Донецке — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
Непогода не остановила шествие «Бессмертного полка» в Москве
Подробности на https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
По Лондону прошёл “Бессмертный полк”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Тысячи людей участвуют в акции “Бессмертный полк” в Казахстане
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Бессмертный полк» в Николаеве
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Более 60 тыс. жителей ЛНР прошлись «Бессмертном полку»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Выставка военной техники в Луганске ко Дню Победы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Парад Победы в Луганске
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В «Бессмертном полку» в Донецке прошли около 100 тысяч человек
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Бессмертный полк” в Якутии
К оглавлению | Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Бессмертный полк» в Одессе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Бессмертный полк» собирается на шествие в Москве и Петербурге — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В эти минуты в Москве и Санкт-Петербурге сотни тысяч людей готовятся к шествию «Бессмертного полка».
В российской столице «Бессмертный полк» пройдёт по Ленинградскому проспекту, улицам 1-я Тверская-Ямская и Тверская, Манежной и Красной площадям, в Петербурге шествие начнётся на Невском проспекте.
Жители и гости двух столиц пронесут в руках фотографии своих близких: ветеранов-фронтовиков, блокадников, партизан и узников фашистских концлагерей.
Официальный старт шествий — в 15:00, хотя, по сути, народная акция в обоих городах уже началась.
Напомним, что в прошлом году, по данным МВД России, шествие в Москве собрало более миллиона человек, а в целом по России под знамена «Бессмертного полка» встали около 10 миллионов россиян.
Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
9 мая 2019: «Одесса — русский город!»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Празднование Дня Победы в Молдове
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Как Киев отмечает День Победы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
День Победы в Луганске — в столице ЛНР прошли праздничные мероприятия (ФОТО, ВИДЕО)
Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» прошли 9 мая в Луганске. Жители и гости столицы ЛНР вспоминают подвиг дедов и прадедов на фронтах Великой Отечественной войны.
По площади перед Луганским драмтеатром им. П. Луспекаева прошли пешие расчеты военнослужащих Народной милиции ЛНР, сотрудники спецподразделения «Беркут» МВД Республики, спасатели МЧС, а также военная техника: танки, БТРы, БМП, реактивные системы залпового огня «Град».
Праздничные мероприятия в городе продолжаются концертами детских, профессиональных и самодеятельных коллективов Республики, выставкой военной техники, «Балом Победы», а также концертом с участием артистов из России. Завершит программу фейерверк.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
“Атмосфера праздника непередаваемая”: В Пекине прошла акция «Бессмертный полк»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
О Знамени Победы
Коротко про тухлый наброс, что мол на параде носят порванное знамя Победы.
Для невеж – оригинальное знамя Победы выглядит так. Кусок в нижней части полотнища срезан, в нижней части флага есть отверстия от осколков.
Официальные копии знамени Победы для экспонирования и парадных мероприятий в точности повторяют его состояние.
О хранении оригинала.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Парад Победы в Москве. Прямая трансляция
К оглавлению | Источник: ss69100.livejournal.com
Самая светлая и трогательная дата
Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы некоторыми политиками и странами факты истории, 9 Мая — День Победы — остается неизменным, всеми любимым и дорогим. Трагичным и скорбным, но в то же время самым светлым, прекрасным и трогательным праздником.
9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой ценой досталась нашим дедам великая Победа.
Этот праздник – один из главных праздников нашей страны. Наверное, в каждом городе около Вечного огня в этот день собираются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, почтить минутой молчания павших и в который раз сказать им СПАСИБО…
Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! С глубокой признательностью и благодарностью мы вспоминаем всех, кто, не щадя собственной жизни, отстоял свободу и независимость нашей страны и всего мира. В этот день мы отдаем дань памяти вам, фронтовики и труженики тыла, гордимся вами и обещаем, что будем беречь правду о Великой Отечественной войне. И всегда помнить, что обязаны вашему поколению мирной, свободной жизнью. Ваш подвиг – это пример доблести и самоотверженного служения своему народу. Огонь славы, зажженный Великой Победой, будет гореть вечно. Здоровья вам, благополучия и праздничного настроения!
Владимир Корсак:
Наступит день, когда иссякнут списки,
Когда не станет встреч однополчан…
К взметнувшемуся в небо обелиску
Шагнёт один – последний – ветеран.
Один за всех, один во всей Вселенной,
Пройдёт к огню, медалями звеня,
Собрав все силы, встанет на колено,
Сверкнут медали отблеском огня.
Стальной канат, протянутый сквозь время, –
Проверенный войной седой старик
Оглянется. Толпе людской не внемля,
Застынет молча, памятью велик.
Уйдёт в себя, чтоб больше не вернуться.
Да и зачем? Что делать на Земле,
Когда в умах и душах мины рвутся,
Когда сердца в пожарах и золе?!
Очнитесь, люди! Ведь с околоземным,
С великим чем-то оборвётся нить!..
Он здесь – старик! И хорошо бы всем нам
Успеть спросить, что значит слово «жить»!
Мы склоняем головы перед теми, кто сегодня с оружием в руках защищает свою родную землю в Донбассе! Спасибо вам, наши защитники!
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Парад Победы в Донецке — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В эти минуты в столице ДНР начинается торжественный Парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
По окончании Парада Победы по центральным улицам Донецка пройдёт «Бессмертный полк»: жители и гости города будут нести портреты своих дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной и подаривших мирное небо своим потомкам.
Сегодня Донбасс переживает непростые времена, но люди верят — победа снова будет за нами!
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su