Между Россией и Западом противостояние цивилизационное
Во время моей поездки в Калининград, был приглашен в местный эфир канала «Россия 1».
Говорили о русофобии и фальсификации истории. Одним словом – о сегодняшнем состоянии западного мира…
Хронометраж:
01:00 — О ненависти Запада к России
05:45 — Почему политическая элита Европы поддерживает фашизм
06:41 — О январских событиях 1991 года в Литве
10:48 — Об информационной войне в Калининграде
12:39 — Что делать с низкой заинтересованностью молодежи к истории своего государства
Источник видео: Вести.Калининград
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103352