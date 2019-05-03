Между Россией и Западом противостояние цивилизационное

Во время моей поездки в Калининград, был приглашен в местный эфир канала «Россия 1».

Говорили о русофобии и фальсификации истории. Одним словом – о сегодняшнем состоянии западного мира…

Хронометраж:

01:00 — О ненависти Запада к России

05:45 — Почему политическая элита Европы поддерживает фашизм

06:41 — О январских событиях 1991 года в Литве

10:48 — Об информационной войне в Калининграде

12:39 — Что делать с низкой заинтересованностью молодежи к истории своего государства

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Видео ВК

Источник видео: Вести.Калининград

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103352