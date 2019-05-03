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Боевые ледоколы России: цель — вытеснить корабли противника из Арктики (ФОТО)

05:06. 3 мая 2019 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:
Боевые ледоколы России: цель — вытеснить корабли противника из Арктики (ФОТО) | Русская весна

О настоящих боевых ледоколах проекта 97П.

Они осуществляли не только проводку судов, но и выполняли боевые задачи. Об этом в рассказе Объединённой судостроительной корпорации. 

В конце 60-х годов у командования советского флота и погранслужбы появился интерес к боевым ледоколам. Необходимость в них появилась, когда у арктических границ СССР периодически стали появляться «суда, колющие льды» из США и Канады. Посылать для их вытеснения боевые корабли и гражданские ледоколы было нерационально, требовалось специальное вооруженное судно c усиленным ледовым классом. Выход был быстро найден, новый корабль решили разработать на основе ледокола проекта 97, и он получил проектный номер 97П. 

Техпроект был реализован в 1970 году конструкторами ЦКБ «Айсберг» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию), а спуск головного ледокола «Иван Сусанин» со стапеля Ленинградского адмиралтейского объединения (в настоящее время — завод «Адмиралтейские верфи», входит в ОСК) состоялся в 1973 году. 

Надо отметить, что если представители проекта 97 были ледокольными судами, то представители проекта 97П стали пограничными сторожевыми кораблями (ПСКР). Они отличались от прототипа отсутствием носового винта, увеличенной длиной, кроме того новые ледоколы обладали взлётно-посадочной площадкой для вертолёта Ка-25ПС. Корпус был разделен главными поперечными переборками на семь отсеков, непотопляемость обеспечивалась при затоплении одного или двух смежных отсеков. Двухвальная главная энергетическая установка давала возможность получить ледопроходимость до 70 см. 

В период с 1973 по 1981 заказчикам было сдано 8 кораблей проекта 97П.

«Иван Сусанин» и «Руслан» построили в качестве патрульных ледоколов для ВМФ (вооружение с них впоследствии сняли), остальные корабли — как пограничные сторожевые корабли для морских частей пограничных войск КГБ СССР. Оба варианта проекта практически не отличались друг от друга. 

«Иван Сусанин» и «Руслан» в строю ВМФ

В конце этой зимы Министерство обороны России сообщало, что военный ледокол «Иван Сусанин» обеспечивал безопасную навигацию в Авачинской бухте и на выходе из неё для обеспечения безопасности мореплавания, в том числе и гражданских судов.

«Иван Сусанин» отряда вспомогательных судов Войск и сил на Северо-востоке выполнил обколку льдов у юго-восточного побережья Камчатки.

«Особенно сложная ледовая обстановка сложилась в бухтах Малая Лагерная и Крашенинникова, а бухты Раковая и Ильичева практически были блокированы массивами льда толщиной до 1,2 метров, — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

«В ходе работ ледокол провёл обколку на площади более 12 кв. км, где средняя толщина льда достигала 70 см. Ледоколы вспомогательных сил Тихоокеанского флота, позволяют осуществлять круглогодичную навигацию как военных, так и гражданских судов в Авачинской бухте», — говорилось в сообщении Вооружённых сил РФ.

«Руслан»

Также не так давно Минобороны сообщало, что ледокол «Руслан» Беломорской военно-морской базы помогал новейшему ледоколу Северного флота «Илье Муромцу» совершить первую проводку атомной подводной лодки «Юрий Долгорукий».

«Ледоколы прошли в горло Белого моря, где приняли на сопровождение стратегический подводный крейсер», — говорилось в сообщении пресс-службы Северного флота.

«Толщина льда на судоходных фарватерах в Белом море составляет около 40 сантиметров. В таких условиях самостоятельное плавание кораблей и судов неледового класса становится невозможным», — уточнялось в пресс-релизе.

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Автор фотографии Виталий Вашуткин

Боевые ледоколы России: цель — вытеснить корабли противника из Арктики (ФОТО) | Русская весна
Боевые ледоколы России: цель — вытеснить корабли противника из Арктики (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1556810100

Метки: Новости

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