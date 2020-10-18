В общем-то от России зависит, сможет она действительно использовать арктические транспортные пути, а тем более осваивать арктические природные ресурсы, на которые Китай и прочие страны будут претендовать, только если мы сами будем не в состоянии их осваивать. Не потому ли российские власти, понимая, что есть реальная опасность чисто экономической потери региона строят для региона не просто ледоколы, а боевые ледокольные суда? Ведь ледокольный флот нужен и для арктического транспортного потока, и для полноценного освоения Арктики.

Китай заходит в Арктику, нравится это кому-то или нет . Но заходит аккуратно, ровно настолько, насколько позволяют ему его партнёры, вернее, насколько они сами могут заходить в регион и осваивать его, ведь «свято место — пусто не бывает». А Арктика — удобный транспортный «хаб» в сравнении его с другими путями из «варяг в китайцы».



25 октября 2019 года, входящие в состав Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) «Адмиралтейские верфи» спустили на воду головной корабль проекта 23550 — «Иван Папанин».

Модель ледокола проекта 23550



Советник ОСК адмирал флота Виктор Чирков заявил, что впервые за всю российскую историю на воду спустили боевой корабль такого типа.

«Мы хотели его создать таким, чтобы он обеспечил безопасность плавания и проводки кораблей. Одновременно, чтобы на этом корабле можно было проводить научные исследования во льдах Арктики и, конечно, чтобы он надёжно обеспечил безопасность наших национальных интересов там, и вот он получился», — сказал Чирков.

Корабли проекта 23550 созданы для выполнения целого ряда задач в условиях Арктики. Их можно будет использовать в качестве патрульных кораблей, буксиров и ледоколов. Судно способно преодолевать лёд, толщина которого составляет полтора метра. При этом корабль имеет энергетическую установку мощностью примерно 15 МВт. Автономность плавания составляет 60 суток.



Как пишет ТАСС, корабль сможет защитить себя от атак с воздуха благодаря переносным зенитным ракетным комплексам. Ранее сообщалось, что корабли проекта 23550 смогут применять крылатые ракеты «Калибр».



В носовой части должны были установить универсальную пушку А-190 калибра 100 миллиметров: позднее СМИ сообщили о планах по установке 76,2-миллиметрового орудия АК-176МА. Не совсем понятно, какое вооружение будет нести головной корабль «Иван Папанин».

Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550



Следующим кораблем, который построят по этому проекту, станет «Николай Зубов». Его хотят заложить в 2020 году.

Подробности спуска на воду в статье:

Российские ледоколы перестали быть просто гражданскими судами, а становятся кораблями прикрытия, тогда как китайские «Снежные драконы 1 и 2» — суда чисто гражданского назначения. Хотя ясно, что отработав технологии на гражданских судах, никто не запрещает перетащить их потом на боевые.

А какие ледоколы пока у Китая?

«Xue Long-1» переоборудовали из грузового судна, построенного в 1993-м на Украине. С 22 июля по 2 августа 2012-го «Снежный дракон» преодолел по Северному морскому пути 2894 морских мили и стал первым в Китае, покорившим этот маршрут. Поход осуществили в рамках масштабной экспедиции в Арктику, длившейся 90 дней.



Китайские учёные изучали состояние вод региона. «Xue Long» дважды подвергался серьёзной модернизации. На судне установили новый двигатель и разместили глубоководный спускаемый аппарат. Ожидается, что ледокол останется в строю до 2030 года.

Китайский ледокол Xue Long («Снежный дракон»)



«Xue Long 2» несколько меньше предшественника.

Длина корпуса — 122,5 метра, ширина — 22,3 метра. Дизель-электрическая двигательная система позволяет развивать скорость до 15 узлов в открытой воде и три узла при колке полутораметрового льда.

Ледокол Xue Long 2



«Снежный дракон 2» оснащён современным оборудованием для океанографической съёмки, мониторинга полярного ледового покрытия, изучения атмосферных и экологических условий, морского дна, биологических ресурсов. Кроме того, ледокол займётся снабжением научных объектов страны в арктических и антарктических регионах.

Их более подробные описания по ссылке:

https://ria.ru/20190722/1556683024.html

Как видно, российские власти перестраховываются, но нельзя сказать, что от Китая, скорее — от заокеанских (за Северным ледовитым) партнёров. Но следует понимать, что только боевыми кораблями (или военными базами) из ситуации «прихода в Арктику Китая» не выйдешь. Притом Китай может довольно быстро изменить риторику в отношении Арктики.

Весной 2010 года контр-адмирал ВМС КНР Инь Чжо сделал нашумевшее заявление о том, что:

«Арктика принадлежит всему миру, так что ни у одного народа нет над ней единоличной власти».

Позже сотрудник Китайского института международных проблем Юань Цзунцзэ подчеркнул, что:

«Северный морской путь является глобальным общим достоянием и не может управляться отдельными государствами».

В дальнейшем, чтобы не вызывать дипломатических конфликтов, китайские официальные лица смягчили свою политическую риторику, но сохранили её общий смысл. Во внешнеполитических инициативах Китая активно продвигалась идея о необходимости распространения статуса общего наследия человечества на регион Арктики, подобно Антарктике, а также конкретно в отношении Северного морского пути и Северо-Западного прохода.

Эта позиция неоднократно озвучивалась и в ходе дискуссий на экспертно-научных мероприятиях, проводимых с участием китайской стороны, причём порой даже не в качестве предложения или оценки, но как констатация «фактического» состояния дел.

Поэтому нужно, в первую очередь, развивать масштабную инфраструктуру, закрепляющую нашу страну в регионе всерьёз и надолго. Без этого открываются возможности потерять Русскую Арктику.

Заключение о том, что уже Россией делается

Вся история освоения СМП с древнейших времен до наших дней однозначно указывает на приоритет русского народа и Российского государства в исследованиях арктических морей и земель, развитии мореходства в морях Северного Ледовитого океана и освоении земель Заполярья Европы и Азии.



Из исторического приоритета вытекает законное и неотъемлемое право России на обладание арктическими островами и морями, прибрежными регионами русской Арктики.

«Арктика — территория диалога»

«По ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей все арктические регионы необходимо вывести на уровень не ниже среднероссийского. Обращаю внимание: именно такая задача должна быть не только чётко обозначена в новой стратегии развития Арктики, но и служить ориентиром для работы всех федеральных ведомств и региональных властей России.

[…]

Особое внимание — развитию транспорта и другой опорной инфраструктуры. Хорошо понимаем, что это основа, необходимая база для будущих инвестиций и бизнес-инициатив. Среди ключевых инфраструктурных проектов — строительство Северного широтного хода.

[…]

…с учётом особенностей Арктики — преференции для инвесторов должны быть и будут здесь, как говорится, ещё более продвинутыми, более устойчивыми.

[…]

Для комплексного развития региона, для решения уникальных, нестандартных задач в высоких широтах нам нужна мощная научная, кадровая, технологическая база. Мы уже приступили к созданию в регионах страны научно-образовательных центров, которые интегрируют возможности университетов, исследовательских институтов, бизнеса, реального сектора экономики.

[…]

полномочия Министерства по развитию Дальнего Востока расширены: теперь в его сферу, в сферу ответственности этого ведомства, входит и Арктика. В этой связи считаю логичным распространить на Арктику и работу институтов развития Дальнего Востока, если необходимо — обеспечить докапитализацию Фонда развития Дальнего Востока для целевого финансирования арктических проектов.

[…]

…будущее — за активными академическими и университетскими обменами, за созданием международных исследовательских команд, альянсов высокотехнологичных компаний. И приглашаем всех заинтересованных коллег к совместной работе в области судостроения, связи, безопасности мореплавания, в сфере экологии, добычи полезных ископаемых и биоресурсов».

Так описал Владимир Путин планы России на Арктику во время пленарного заседания V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», прошедшего 9 апреля 2019 года.

Распределение ледокольного флота России

По известным данным, сейчас в нашей стране эксплуатируется 55 ледоколов нескольких классов и типов. Эти суда способны обеспечивать деятельность портов или проводить караваны по маршрутам. Все имеющиеся ледоколы распределены между несколькими основными эксплуатантами и работают во всех регионах, где требуется их помощь.

Наиболее крупный флот ледоколов принадлежит ФГУП «Росморпорт» — более 30 единиц. В составе этого флота служат суда нескольких типов, причём речь идёт только о дизельных ледоколах. Техника схожих классов также имеется у нескольких пароходств разных регионов, не входящих в состав «Росморпорта».

Немногочисленный, но важный ледокольный флот принадлежит ФГУП «Атомфлот». Эта организация отвечает за эксплуатацию четырёх атомных ледоколов, одного атомного лихтеровоза ледового класса и судов обеспечения. Существуют планы по выводу части атомных ледоколов из эксплуатации с заменой новыми судами.

Ледоколы приписаны к ряду портов России, но основная их масса сосредоточена лишь в нескольких местах. Наибольшее число ледоколов служит в Санкт-Петербурге и Мурманске. Также суда базируются в Архангельске, Владивостоке, Калининграде и т.д. Такое распределение ледокольного флота позволяет обеспечивать деятельность портов и перевозки на всех основных направлениях, как на море, так и на некоторых реках.

Объём грузоперевозок по СМП

В 2019 году объём перевозок по СМП достиг 29 млн. тонн, на 60% превысив достижения 2018 года. Ожидается, что в 2020 году его грузооборот составит 31 млн. тонн.

Цель на 2024 год, поставленная Президентом РФ, — 80 млн. тонн. Для сравнения: советский рекорд — 6,6 млн. Рост обеспечивают промышленные проекты. И если раньше главным клиентом СМП был «Норильский никель», то в последние годы к нему добавились нефтяники, газовики, угольщики.

Ледоколы: Россия, Канада, США, Китай, Дания, Норвегия, Япония.



Масштабные проекты

Самый маштабный проект — завод по выпуску сжиженного природного газа на Ямале, запущенный в конце 2017 года компанией «Новатэк». Несмотря на санкции, в него вложились инвесторы из Китая, Франции и Италии. Танкеры ледового класса для транспортировки СПГ производит Южная Корея.



А по всей России благодаря этой стройке появилось 60 тыс. рабочих мест. Тогда же, в 2017 году, по Северному морскому пути ушла в Китай первая партия антрацита, добытого на Таймыре. В 2020 году на Новой Земле начнут строить самый северный российский ГОК, выпускающий свинцовый и цинковый концентрат.

В 2017 году по СМП прошли 423 российских и 80 иностранных судов. Исключительной монополией на перевозку сырья, добытого в российской Арктике, обладают корабли под флагом РФ. Однако, чтобы загрузить СМП по полной, важно развивать перевозки по заказам других стран. А для этого недостаточно построить мощные ледоколы.

«На арктическом побережье слабо развита сеть портов, бункеровочных пунктов, ремонтных баз, — обращает внимание эксперт «Проектного офиса развития Арктики» Александр Воротников. — Дополнительно важно создать систему оперативного мониторинга ледовой обстановки, чтобы предлагать судну оптимальный маршрут по ходу движения».

Модернизация инфраструктуры Арктики

Для обеспечения бесперебойных перевозок по Северному морскому пути Правитель­ство РФ планирует к 2024 году модернизировать инфраструктуру 16 арктических и дальневосточных портов. Так, рядом с заводом «Ямал-СПГ» развивается новый грузовой порт Сабетта. На Таймыре недалеко от Диксона строится порт Чайка. Крупный перевалочный хаб для транспортировки в Европу углеводородов и минералов планируется разместить в Мурманской области.

Из федерального бюджета в Арктику до 2025 года будет вложено 240 млрд руб. Остальные триллионы будет инвестировать бизнес. По планам правительства и крупнейших компаний, в ближайщие 5 — 7 лет «на северах» будет запущено 150 новых проектов. При этом в каждом из 8 регионов, имеющих выход к Ледовитому океану, выделяется опорная зона — территория, которая сама развивается как отдельный проект.

Документ «Стратегия развития Арктической зоны России»

«Стратегия развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», которая проходит сейчас согласование в Правительстве РФ, после того, как 7 мая 2020 года Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло туда её проект, смотрит дальше указанных дат и в качестве интересов указывает такие:



обеспечение суверенитета и территориальной целостности;



сохранение экосистемы Арктики;



защита территории проживания коренных народов;



сохранение Арктики как территории мира, а также высокий уровень жизни и благосостояния граждан России, живущих в Арктической зоне.



Именно эти интересы определяют цели новой арктической стратегии.

Сейчас, имея немногим более 1,5% населения страны, Арктическая зона даёт почти 10% ВВП России за счёт нефтегазодобычи, 10% всех инвестиций, демонстрирует высокие темпы роста производительности труда и заработной платы.

При этом все ключевые показатели, характеризующие качество жизни населения (бедность, безработица и т.д.), хуже среднероссийского уровня. В результате люди бегут с Севера — за последние 15 лет численность населения упала на 0,3 млн. чел.

В течение ближайших 15 лет будут запущены несколько сотен проектов в Арктике, создано до 200 тыс. рабочих мест. Чтобы решить проблему кадров, нужно сделать работу на Севере вновь популярной среди молодого поколения, привлекать на работу в Арктику людей со всей страны.

«Курс на лёд»: фильм RTД о том, как работают полярники в Арктике



Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке будет ежегодно обновлять долгосрочный прогноз потребности в кадрах для Арктики, заниматься вместе с регионами изменением набора специальностей и контрольных цифр приёма под потребность.

Арктика — как зона взаимодействия цивилизаций

С позиций цивилизационного взаимодействия, Арктика потенциально может стать конфликтной областью между цивилизациями, и уже становится, причём между всеми: и Западной, и Восточной (в лице Китая в первую очередь), и Российской (Русской).



Нынешние территориальные споры могут перерасти в экономические войны, а они — в гибридные (деятельность экоактивистов против российских компаний вполне укладывается в часть «гибридной» агрессии) и, не дай Бог, открытые военные действия.

Готовым нужно быть ко всему, поэтому вполне рациональным нам видится развитие боевых ледоколов, однако, лучшим решением будет, конечно, освоение Арктики людьми, но для этого требуются идеи большие, нежели просто высокие зарплаты.

О мотивации «арктической» молодёжи

Молодёжь не хочет работать в Арктике даже за 270 тысяч в месяц.

Значимость объектов инфраструктуры для работающих в Арктической зоне



«Для молодых людей очень важен уровень социальной среды, к которому они привыкли, обучаясь в больших городах. Причём, самое главное, судя по результатам опросов, — это наличие физкультурно-оздоровительных комплексов, вокзалов и аэропортов.



То есть молодой человек, который готов поехать на Крайний Север или, по крайней мере, допускает такую возможность, должен быть уверен в том, что сможет после работы заниматься спортом, а на выходные или в отпуск ездить домой»,

— рассказывает доцент кафедры организации и управления Санкт-Петербургского горного университета Анна Никулина, проводящая социологическое исследование.

На графике: обеспокоенность неблагоприятными факторами у мужчин и женщин



Судя по предварительным результатам исследования, одним из важнейших факторов, влияющих на удовлетворённость сотрудника своим статусом и местом жительства, является наличие льгот. Речь идёт не о государственных гарантиях, а о программах корпоративной социальной ответственности компаний, которые берут на себя «повышенные» обязательства.



Например, не просто оплатить сотруднику, ушедшему в отпуск, проезд в плацкарте, а предоставить ему путёвку в отель на черноморское или средиземноморское побережье. Это немаловажная часть работы в области создания кадрового резерва и мотивации сотрудников к повышению своего профессионального уровня.

«Согласно эконометрическим расчётам, мы не сможем преодолеть негативную динамику в том случае, если на государственном уровне не будут приняты новые стимулирующие меры.



Факт оттока населения из Заполярья ясно показывает, что существующие государственные гарантии — ранний выход на пенсию, отпуск длиной 56 календарных дней и пониженная продолжительность рабочей недели для женщин (36 часов — ред.) — являются недостаточными.



Необходимо внести серьёзные изменения в законодательство, трудовой кодекс, дать рекомендации к программам корпоративной социальной ответственности компаний. Необходимо также более активно строить современные объекты инфраструктуры и жильё, чтобы мотивировать людей, которые хотят самореализоваться в профессии и способны ради этого поехать на Север.

Тут можно вспомнить советский опыт подвижничества молодёжи, но мотивация тогда базировалась на Большой идее. Хорошим примером художественного творчества в этом мотивирующем на свершения направлении является книга Куваева и фильмы (как старые, так и новый) «Территория».



Советуем всем, кто соскучился по сталинскому кино. Фильмы про Арктику, рассказывающие о романтике северной работы делали образ человека труда, работающего на севере, привлекательным для людей, к тому же чётко была обрисована перспектива материального обеспечения выше среднего. Думаем, этот опыт стоит взять на вооружение теперешним руководителям.

Фильм Александра Мельника «Территория»



Главная проблема

Мы можем предположить, что даже обеспечение всех описанных в опросе населения условий не даст желаемого результата. Более того эксперты считают, что для Арктики не менее важно и создание единой руководящей структуры, которая обладала бы всеми необходимыми полномочиями, в том числе правом вносить предложения по изменению законодательства.



В противном случае освоить богатейшую ресурсную базу Заполярья и реализовать фундаментальные для экономического развития России проекты будет весьма проблематично.



Ведь сегодня решения, которые принимаются различными министерствами и ведомствами, плохо скоординированы по целям, срокам и масштабам, а потому зачастую противоречат друг другу и далеко не всегда способствуют эффективному развитию региона.

Для решения этой задачи требуется общая Большая идея, которая на концептуальном уровне свяжет все решения и нацелит их в одном направлении. Простое механическое создание некой общей структуры не даст желаемого результата.

Какая это может быть Большая идея? Как вы думаете?

Школа аналитики



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