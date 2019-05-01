Как рождаются Боги? Сказки о любви. Алексей Орлов и Михаил Ять 18+
Как рождаются Боги?
Алексей Орлов и Михаил Ять
Все мы родом из детства, и многие из нас в детстве любили слушать сказки про заморские города и страны, про тридевятые царства – тридевятые государства.
В этой передаче мы будем говорить о том, что для многих может быть воспринято как сказка, однако есть мудрая присказка: “Сказка – ложь, да в ней намёк, кто познает тем урок”.
Тема сказки будет уж очень интересная и загадочная. Многие слышали словосочетание “Неземная любовь”. А какая она на самом деле – эта “неземная любовь”?
Для того, чтобы понять это, мы решили рассказать Вам как проходят любовные взаимоотношения между представителями разных полов в “Низших” и в “Высших”, по отношению к Нашей Земле, Мирах.
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