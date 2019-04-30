Путин и Зеленский. Стратегический расклад
Концептуальные итоги недели. Двадцать седьмой выпуск
- Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов на Украине;
-Закон о языке;
- Выдача паспортов.
Как начать действительно самостоятельную жизнь для себя, своей семьи и своей страны в эпоху глобализации? Читайте в книгах:
Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович
Естествознание. Учебник для начальной школы в двух частях (Учпедгиз. 1949-1950), Тетюрев Владимир Алексеевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-i-zelenskiy-strategicheskiy-rasklad