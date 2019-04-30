Путин и Зеленский. Стратегический расклад

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Двадцать седьмой выпуск

- Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов на Украине;

-Закон о языке;

- Выдача паспортов.



Как начать действительно самостоятельную жизнь для себя, своей семьи и своей страны в эпоху глобализации? Читайте в книгах:

Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович

Естествознание. Учебник для начальной школы в двух частях (Учпедгиз. 1949-1950), Тетюрев Владимир Алексеевич



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