Новости Украины и Новороссии 20 апреля 2019

Сегодня на НСК «Олимпийский» состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Опубликована текстовая расшифровка дискуссии — прямые цитаты без косвенной речи.

Вступительное слово Владимира Зеленского

Очень благодарен, всем привет!

Мы собрали стадион. Я чувствую себя немного Вакарчуком (лидером «Океана Эльзы» Святославом Вакарчуком, который в августе 2018 года собрал полный НСК «Олимпийский, — прим. Ред.).

Вы знаете, очень интересная ситуация. Сейчас громко кричат люди. Прошу вас не кричать, потому что нас смотрит весь мир.

Я стою на этой сцене. Мог бы я, простой парень из Кривого Рога, думать, что буду бороться за пост президента с кандидатом, которого мы уверенно выбрали в 2010 году.

Я сам был за Порошенко. Но мы ошиблись.

Могли ли мы думать, что его «закончить войну» будет нашим Дебальцево (там проходили наиболее ожесточенные бои военного конфликта на Донбассе летом 2014 года, а также зимой 2015 года; по разным данным, там погибли от 300 до 3000 военных со стороны Киев, — прим. Ред.), что революцией достоинства воспользуются негодяи, что обогащаться будут только приближенные к Порошенко люди.

Есть два Петра Порошенко — Петр первый и Петр второй.

Петр первый кричит на Михайловской против Путина, а второй — передает ему приветики через Медведчука.

Петр первый говорит, что открывает школы, а Петр второй тем временем открывает магазины «​Рошен». Петр первый говорит: «Я передаю магазины в слепой траст», а Петр второй за год обогащается в 82 раза. Петр Первый обещает доллар по 10, а второй — делает по 30. Поэтому мы здесь. Я — результат ошибок Порошенко.

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Вступительное слово Петра Порошенко

Добрый вечер, Украина!

Добрый вечер, НСК «Олимпийский»!

Наконец-то мы смогли собраться на дебаты. Мы дождались, пока команда моего оппонента решится прийти на дебаты.

Господин Владимир прятался от оппонентов, журналистов и украинского народа.

Право украинского народа — знать, что будет делать президент воюющей страны. Что именно он будет делать, а не его советники. Для украинцев важно знать, как побеждать врага, а не распространять российские фейки.

У нас сейчас очень эффективно работает пропаганда России как часть гибридной войны.

Как он собирается исполнять функции Верховного главнокомандующего? Сказали, что он начал курс молодого бойца. Нужно было делать это четыре года назад, но тогда он прятался от повесток из военкомата (13 апреля в Минобороны заявили, что Зеленский четырежды уклонялся от мобилизации, — прим. Ред.)

Я верю, что господин Владимир не хочет сдать Украину. Но у Путина есть такие мечты. И если он не знает, как этому противостоять…

Я акцентирую внимание: мы видим дорогую обертку его предвыборной программы. Кто-то — повышение пенсий, кто-то — снижение тарифов, а кто-то — движение в Европу.

Владимир, вы сам сказали, что вы — кот в мешке. Так вот: вы — просто мешок.

Вопрос № 1 Петру Порошенко от Зеленского

Как так получилось, что Украина превратилась в самое бедное государство в Европе?

Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?

Не хотите ли вы в качестве эксперимента прожить на минимальную зарплату?

Почему вы отправили 23 моряка в Керчи на верную смерть?

Почему не покараны соратники Януковича?

Почему не снята неприкосновенность с депутатов?

Сколько вам занесли за Роттердам+?

Выберите любой из этих вопросов и ответьте на него.

Ответ Порошенко:

Если бы вы встречали наших бойцов из Дебальцево, у вас бы не было таких вопросов. Виноват Путин. А мы ценой невероятных усилий восстанавливали армию тогда, когда вы прятались от повесток.

Я получил страну без золотовалютных резервов, без армии. А вы в это время унижали нашу страну, называя ее проституткой. А вы в это время получали деньги из российского бюджета на кино.

Мы, украинцы, сохранили страну.

И мне приятно констатировать: Украина под моим руководством сделала больше, чем за предыдущую четверть столетия. А вы в это время извинялись перед Кадыровым. Не вам задавать мне эти вопросы.

Вопрос № 1 Владимиру Зеленскому от Порошенко

Господин Владимир, вы сказали, что собираетесь учиться на должность президента. Так вот, сели бы вы в самолет, который бы сел порулить ученик. А пошли бы вы к такому хирургу?

Ответ Зеленского:

Я много раз был в «​АТО». От каких повесток я прячусь? Я — публичный человек, от кого я прячусь? Меня что, не могли найти и вручить повестку?

Я никогда не говорил с Путиным. А вы — много раз через Медведчука.

С начала войны я ни разу не был в России.

Вы как главнокомандующий должны мне отвечать, почему до сих пор не закончилась война.

А по поводу кота в мешке или мешка. Мне кажется, лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.

Вопрос № 2 Петру Порошенко от Зеленского

Почему ваши соратники до сих пор имеют по обе руки? (В 2017 году Порошенко, выступая перед СМИ, сказал: «Никому не разрешу красть у армии. Тем, кто будет красть у армии — руки обрублю. Это позиция президента». Прим. Ред.)

Помните ли вы такое слово, как люстрация?

Почему ваши конфеты до сих пор можно купить в магазинах Москвы?

Есть ли ваши конфеты в пайках повстанцев «ДНР» и «ЛНР»?

Выберите любой вопрос и ответьте на него.

Ответ Порошенко:

Все это ложь и не соответствует действительности.

Про отрубленные руки позиция такая: я — не палач и не судья. Я делал и продолжу делать все для реформирования судебной системы.

Ни один мой друг не будет иметь отношения к коррупции. Потому что как только будут аргументированные обвинения, он перестанет быть моим другом и будет в тюрьме.

Скажите, что касается вашего партнера, который с офшорного счета перевел вам миллионы. Нормально вам пожимается его рука?

У нас еще нет результатов президентских выборов, а они уже подняли голову и вчера пришли за ПриватБанком.

А я, Владимир, буду ждать, пока вы себе и своим партнерам будете рубить руки.

Вопрос № 2 Владимиру Зеленскому от Порошенко:

Уважаемый господин Владимир, вы никогда никому не говорили… А я хочу спросить о ваших ценностях. Узнать позицию по верховенству права. Спросить, какой вы видите Украину через пять лет?

Ответ Зеленского:

Я не у прокурора, и ничего не сделал, чтобы там быть. А вам, возможно, придется с ним встретиться.

Украина выбрала путь в Европу и заплатила за это большую цену — жизнями на Майдане. Ни вы, ни я — не пророк и не Моисей, не нам решать, куда вести страну. Она сама идет своим путем. А вы как Верховный главнокомандующий должны ее защищать.

Я иду на пять лет (одну президентскую каденцию, — прим. Ред.). И держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не было.

По поводу Коломойского. Все Свинарчуки, Гладковские и если среди них окажется Коломойский, сядут в тюрьму. Тогда, когда нарушат закон.

У нас все каналы принадлежат олигархам: Фирташу, Пинчуку, Коломойскому, Ахметову и… уважаемому господину президенту. Напомню, вы меня туда тоже приглашали работать. Но я свободный человек, поэтому не пошел к вам работать. Я считаю, что президент не должен быть олигархом, он должен быть человеком из народа.

Вопрос № 3 Петру Порошенко от Зеленского

Петр Алексеевич, главный вопрос: понесет ли власть уголовную ответственность? И, если вам доведется оказаться в суде, будете ли вы говорить, что это месть и политическое преследование?

Ответ Порошенко:

Я горжусь тем, что я являюсь собственником «​5 канала» — оплота свободы слова. А канал «​1+1», который положил господина Зеленского в теплую ванну, тогда, в 2014 году, извинялся перед страной за свою политику .

Я хотел, чтобы вы поучились как человек творческий, как канал вел себя в разные годы и какова его роль в революции достоинства.

Сегодня я назвал конкретные цифры — 160 миллиардов, которые вывел Коломойский. Сможете ли вы защитить банковскую сферу?! Вам ничто не мешает с этим человеком состоять в партнерских отношениях.

Владимир — хороший актер. Но сегодня — это красивая обертка, которая покрывает тех, кто уехал из страны в 2014 году.

Вопрос № 3 Владимиру Зеленскому от Порошенко

Первая цель, которая стоит перед нашей страной — мир. И сделать это можно, дав отпор российской агрессии. И не на коленях надо ползти к Путину. Нужно беречь Украину. Каким образом и когда извинитесь за то, что называли Украину проституткой, а украинцев — хохлами?

Ответ Зеленского:

По поводу колен перед Путиным. Я говорил: «Я готов стать перед вами на колени, только не ставьте на колени Украину».

Я готов сейчас стать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа, отца, перед детьми, которые потеряли отца. И вас приглашаю (Зеленский становится на колени, Порошенко отворачивается спиной к сцене и становится на колено перед ветераном «​АТО» — прим. Ред.).

Вот видите, Петр Алексеевич, не так сложно быть человеком.

Вопрос № 4 Петру Порошенко от Зеленского:

По поводу Коломойского и бизнеса: у меня есть контракт с «​1+1». «​Квартал 95» — это есть мой бизнес. А вы приватизировали фабрику им. К. Маркса и сделали фабрику «​Рошен». Скажите, как с того времени вы стали олигархом?

Прим. Ред.: Время ограничено, поэтому Порошенко не отвечает на вопрос № 4.

Блиц

Вопрос Петру Порошенко от Зеленского:

Вам не стыдно?

Ответ Порошенко:

Нет, потому что я горжусь Украиной и пятью годами.

Вопрос Владимиру Зеленскому от Порошенко:

Готовы ли вы сделать все, чтобы ваши партнеры, Коломойский и его клика, Азаров, были отсечены от доступа к государственным ресурсам?

Ответ Зеленского:

Да.

Заключительное слово Владимира Зеленского

Большое спасибо каждому из вас. Я бы с удовольствием эти пять минут провел среди вас.

У Петра Алексеевича было много достижений: томос, мова, армия, безвиз — все, что было на билбордах.

Только я не понимаю, почему все эти достижения вы записали себе?

Украинский язык был и до вас. Безвиз — это и ваша победа тоже, но за вас задолго за него боролись дипломаты и диаспора. Томос — это победа Филарета, он занимался этим давно, когда вы еще были прихожанином Московского патриархата. Армия — это победа наших бойцов и волонтеров.

И дело даже не в том, что в вашем окружении взяточники. Самое плохое, что вы отняли у нас пять лет.

Сделаем их вместе!

Заключительное слово Петра Порошенко

Уважаемый господин Зеленский, вы — талантливый актер, сделали разные хорошие продукты. Сегодня вы дали людям возможность услышать малую толику нашей дискуссии. Давайте продолжим ее на Общественном телевидении.

Вы — не Голобородько (герой сериала «Слуга народа», которого играет Зеленский, — прим. Ред.). Вы сюда приехали не на троллейбусе и не на велосипеде. Вы — проводник олигархов, в частности, одного, который прячется с 2014 года.

Мы не услышали вашей стратегии.

Хочу обратиться к сторонникам Зеленского: друзья, нам надо смотреть в будущее, а не отдать ее в руки Коломойского и Путина. Обновление власти можно сделать на парламентских выборах, но не президентских. Не может войну с российской агрессией вести актер, пусть и талантливый.

Уважаемые мои избиратели, спасибо за поддержку!

Дорогой народ, я приму любой ваш выбор 21 апреля. И 22 апреля жизнь будет продолжена, и мы должны объединиться. Вперед к победе!

Финальная реплика Зеленского

Петр Алексеевич, вы хотели увидеть наши принципы. Это: равенство всех перед законом, закон об импичменте президента… Если нет медицины, если нет доступных лекарств — какая это нафиг реформа? Если нет дорог…

Мы пришли, чтобы это исправить.

Финальная реплика Порошенко

Они не видят, что сделано. Но мы должны объединиться, чтобы вернуть Крым и Донбасс. Мы с вами продолжим наше движение вперед, потому что мы знаем, что и как делать, знает наша обновленная команда.

Я хочу завершить, как и наше любое публичное мероприятие, совместным исполнением гимна.

Зрители и оба кандидата в президенты исполняют гимн Украины.

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