Новости Украины и Новороссии 20 апреля 2019
- 09:26 Петя и Вова всё: на Украине наступил день тишины.
- 08:31 Порошенко поговорил с госсекретарем США Помпео и пожаловался на Зеленского.
- 08:01 «Пo пoводу получения гpаждaнcтва PФ жителями Донбасса», — командир спецназа ДНР Ольхон.
- 07:00 Украина заслужила: Ей будет править мега-версия «героя всех котлов» Парасюка.
- 06:00 «Зеленский уничтожил Порошенко»: итоги противостояния глазами экспертов.
- 01:42 США находятся здесь надолго.
- 01:30 Зеленский поставил Порошенко на колени, — Савченко.
- 00:54 Kaк пopвaли пpeзидeнтa.
- Вчера 23:55 Кадыров рассказал, как запугал Порошенко и тот клялся в верности России.
- Вчера 22:30 Дебаты Зеленского и Порошенко на «Олимпийском»: опубликована стенограмма.
Петя и Вова всё: на Украине наступил день тишины
20 апреля — накануне второго тура президентских выборов — на Украине объявлен день тишины. Сегодня в «незалежной» запрещена любая агитация.
Согласно закону Украины о выборах президента, за сутки до голосования запрещается публикация и распространение какой-либо политической рекламы. Также запрещаются агитация, встречи кандидатов с избирателями, пресс-конференции и дебаты.
Впрочем, украинцам наверняка хватило вчерашнего действа.
Сегодня СМИ не могут распространять какую-либо информацию о кандидатах. В день тишины запрещена также и наружная реклама агитационного характера. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.
Завтра Украина выберет себе президента.
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Порошенко поговорил с госсекретарем США Помпео и пожаловался на Зеленского
После провальных дебатов на киевском стадионе «Олимпийский» пока ещё действующий президент Украины Петро Порошенко провёл телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, в котором пожаловался на своего соперника Владимира Зеленского.
Содержание состоявшейся беседы раскрывает пресс-служба администрации Порошенко.
Так, нынешний руководитель Украины «осудил применение своим оппонентом термина “повстанцы ДНР/ЛНР” в отношении российских оккупационных войск в Донбассе».
Также он обсудил с Помпео «угрозы ренационализации ПриватБанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины».
В Вашингтоне пообещали (или пригрозили?) Порошенко «оставаться бок о бок с Украиной»: в деле восстановления «её суверенитета и территориальной целостности», а также «на пути реформ и противодействии продолжающейся российской агрессии».
Заодно госсекретарь США издевательски поздравил действующего гаранта «со свободными конкурентными и демократическими выборами во время первого тура», в котором, напомним, Порошенко набрал в два раза меньше голосов избирателей, чем Зеленский.
Президент-олигарх, пользуясь случаем, призвал заокеанских господ «к более активным усилиям (по) освобождени(ю) украинских заложников и моряков, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах».
В заключение Помпео пожелал Порошенко «успехов» во втором туре президентских выборов.
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«Пo пoводу получения гpаждaнcтва PФ жителями Донбасса», — командир спецназа ДНР Ольхон
Знаменитый командир спецназа ДНР Ольxoн рассказал о имеющейся у него информации o грядущем предоставлении гpаждaнcтвa PФ грaждaнам Луганской и Донецкой Народных Республик. Напомним, что спецгруппа Ольхона освободила и несколько дней удерживала н. п. Логвиново во время Дебальцевской наступательной операции.
«Пo пoводу получения гpаждaнcтва PФ жителям, имеющим гpaждaнствo ЛДHP в упрoщённoм порядке.
Указ Президентa PФ o предoставлении грaждaнcтва PФ гpaждaнaм ЛДHP в caмoе ближaйшее вpемя будет пoдпиcан, a именнo тoчную дaту знaет тoлькo caм Пpезидент PФ. Ho, кaк мне cooбщили, случитcя этo дoлжнo нa cледующей неделе. Mы вcе ждaли этого в нaчaле aпpеля, нo почему этo не прoизошлo до cиx пop, пo пoнятным, нaдеюcь, всем причинaм, Пpезидент PФ со мнoй не oбщaется и co мнoй не coветуетcя.
Тaкже в пеpвую oчеpедь пoлучение гpaжданcтвa будет вoзможным толькo теми лицaми, кoтopые нa данный мoмент cдaли вcе неoбxoдимые документы для этoгo в ЛДHP (надеюcь, эти лица пpoчитaют этoт пocт и поймут, что pечь идет именно о ниx) . Еще нa cегoдня мoгу cooбщить то, чтo иcтopии типa «а можнo получить грaжданcтвo и пaспopт PФ и ocтaвить cебе укpаинcкий пacпoрт», тo здеcь разoчapую тaкиx «деятелей двoйного пpедпочтения гpaждaнcтвa», пacпopт Укрaины нaдo будет cдaть взамен выдaнногo паcпopтa PФ.
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Пo пoвoду пенсий лицaм, пoлучившим гpаждaнcтвo РФ и имеющим пpaвo нa пенcию, еще раз нaпишу, чтo для офоpмления пенсии неoбxoдимо будет офoрмить региcтpацию нa теppитoрии РФ, пo месту pегиcтpaции офopмить пенcию и c момента её oфopмления будет выплачивaтьcя (начисляться, – прим. РВ) пенcия.
24 aпреля вечеpом пocтараюсь сooбщить бoлее кoнкретные даты об Укaзе Президента PФ.
P. S. Читaл уже мнoгo негaтивныx «нoвocтей» пo пoвoду пoлучения гpаждaнствa PФ гражданaм ЛДHP, и чaще вcегo нa этoй теме cпекулиpуют oткpoвенные подoнки, дpугoгo oпределения им не нахoжу. Cоглаcен, чтo cделaть этo нaдo былo гораздo paньше co cтоpоны pукoводителей PФ, нo нacтpaивать людей против Pocсии и жителей Рoccии выгoднo либо упоpoтым долбoдятлам, либo мечтaющим петь «щеневмеpлу» c утpa дo вечеpa. Будь мoя вoля, я бы пacпopт PФ выдaвaл вcем желaющим, проживaющим на теppитории бывшей УCСP, БССP, КазСCP, ПMP и Пpибaлтики. Но пoкa я не действующий политик и не сocтою во влacти в PФ», — пишет Ольхон на своей официальной странице в соцсети.
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Украина заслужила: Ей будет править мега-версия «героя всех котлов» Парасюка
Известный журналист Марина Ахмедова прокомментировала лидерство Владимира Зеленского в борьбе за пост президента на Украине.
«Был и есть, наверное, такой Володимир Парасюк, засветившийся на Майдане.
До майдана перебивался видео-оператором на свадьбах. Вернувшись из зоны «АТО», где растерял весь свой батальон, молодой человек принялся ходить в эфиры и рассказывать, какой он храбрый вояка — сначала его взяли в плен ополченцы, потом чеченцы, потом снова ополченцы и опять чеченцы.
И каждый раз храбрый Парасюк бежал из плена. В одном эфире он появился с перебинтованной рукой.
Но, поразмыслив, на следующий пришел еще и с перебинтованной головой. Захлебываясь от счастья, рассказывал, как где-то там — в «АТО» — закопал очки со встроенной флешкой.
В общем, врал так, что слышать его было стыдно и неловко, а он сам себе верил во всех последующих версиях своего вранья.
На самом же деле, храброго Парасюка взяли в одном из котлов в плен один раз, и находился он вовсе не на поле боя, а прятался в помещении. Он сказал, что он призывник, его пожалели и отправили домой. Эта информация о нем тоже была доступна.
Однако во время предвыборной кампании избиратели приняли решение не замечать этой информации и голосовать за него.
— Но ведь он врун и свадебный оператор. Он не политик, — с тоской заглядывала я в глаза электорату. — А вам скоро бюджет принимать… — А ниче, — говорил мне, — пускай хлопец спробуэ.
Хлопец спробовал. Он начал драться. Таскал журналисток за воротники. Одного местного прокурора пнул ногой в голову — с разбегу, между прочим (это есть в ютьюбе). Короче, вел себя как и положено — как мелкий говнюк.
Во время принятия бюджета он, заседая уже в Раде, писал на бюджетных документах — «ПТН», «ПТХ».
В связи с принятием нового бюджета несколько детских садов в том регионе пришлось закрыть. И в целом жить стало тяжелей. И можно было сказать — вы сами заслужили то, что получили — «ПТН» и «ПТХ» вместо бюджета.
Но… наверное, мы все заслуживаем только то, что получаем. И Украина получит своего Зеленского — мега-версию Парасюка — вполне себе заслуженно.
И если б мне сейчас сказали, что выборы на Украине — это, вообще, не мое дело, я б согласилась — у меня, к счастью, другое гражданство.
Но… мне было б все равно, если бы все это так трагически не отражалось на Донбассе».
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«Зеленский уничтожил Порошенко»: итоги противостояния глазами экспертов
После завершения дебатов года — между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, состоявшихся на НСК «Олимпийский», украинское издание «Страна» опросило экспертов, кто на них победил.
Президент Международного центра Балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик Ирина Верещук:
Эмоционально победил Зеленский, он был искренним и простым, его команда правильно подобрала тональность, и вопросы, которые были от людей, они были болезненными и востребованными.
Зеленский часто не использовал предоставленное ему время, был краток и человечным. Порошенко в привычной манере давил авторитетом, пытался ударить его Коломойским.
Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев:
Зеленский не просто победил, а уничтожил Петра Порошенко морально. Посмотрите на Петра Алексеевича, на нем лица не было. Вова выступал коротко и четко, укладывался в регламент, задавал все те вопросы, которые реально беспокоят людей. А Порошенко сперва выступал с цинизмом, своей надменной улыбкой, а затем был просто деморализован и разбит.
Это победа с таким разгромным счетом, который даже было сложно спрогнозировать заранее.
Петр был уничтожен, он все понял, что он проиграл и это конец. Зная его всегда такой снисходительный образ, он оказался в полном отчаянии. После такого провала сложно говорить о каком-либо его дальнейшем политическом будущем. Молодая приходит команда, которая рвет шаблоны и не будет ничего прощать.
В принципе, он мог бы на что-то рассчитывать, учитывая, что вроде бы вышел во второй тур и имеет некоторую поддержку. Но три недели грязнейшей кампании и эти дебаты не оставляют ему шанса. Он мог бы более достойно воспринять поражение. А теперь он — это вчерашний день.
Глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев:
В целом, выиграл эти дебаты Зеленский. Он выиграл не только сами дебаты, он выполнил ту стратегическую цель, которую ставил перед собой. Порошенко стремился убедить колеблющихся, что Зеленский — это кот в мешке, молодой, зеленый и неопытный.
У Зеленского была цель — сохранить свое троекратное преимущество над Порошенко.
С первых минут стало ясно, что команда Зеленского подготовила его очень хорошо и достойно. Шквал вопросов, которыми Зеленский атаковал Порошенко, разбили все надежды Петра Алексеевича в пух и прах.
Он психологически оказался не готов к сильному сопернику и выглядел не очень уверенно. Поставленную перед собой установку не выполнил, по сути, проиграв дебаты. Зеленский же остался при своем — это его троекратное преимущество над Порошенко во втором туре.
Как говорится «прощальным костром догорает эпоха».
Политическое будущее Порошенко лежит в плоскости ошибок президента — Зеленского. Если Зе проявит рвение и правоохранительная система возьмется за нынешних коррупционеров, у Порошенко нет никакого будущего.
Если Зе разочарует сторонников, голосовавших за него, то осенью Порошенко может попытаться отвоевать позиции. У него есть некий костяк сторонников, 20–30% людей, которые готовы простить ему войну, коррупцию, воровство. И на них он и будет опираться.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник:
Эти дебаты стали победой Зеленского. Начиная с того, что у Порошенко не получился нокаут по сути, заканчивая формой — Зе победил более эмоционально, искренне и ярко.
Несмотря на то что оба кандидата атаковали друг друга, а не озвучивали свое видение или формировали повестку будущего страны, у Зеленского получилось лучше донести свои месседжи аудитории.
Порошенко попытался войти в клинч, в итоге бросил своих сторонников, и под сценой его уже никто не поддерживал.
Вышла эдакая «Черная Рада» в эпоху постмодерна.
Что после этого разгрома будет с Порошенко, зависит от того, как он будет оставлять власть. Если произойдет мирная передача власти, то он может остаться в роли лидера оппозиции или сильного закулисного игрока. Он может быть Пинчуком, Медведчуком или Ахметовым — которые не мелькают в новостях, но участвуют в политике опосредованно.
В таком случае он может договориться в отношении неприкасаемости себя лично. Но команду придется сдать в любом случае. Если не будет мирной передачи власти, то не будет и будущего у Порошенко.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский:
Риторически, по содержанию сказанного, победил Порошенко, но тот запас неверия в каждое его слово, которое есть у зрителя, обесценивает все его слова.
То есть, это победа только для тех, кто не в теме.
Зеленский не подготовлен к таким сражениям, но он борется отчаянно и это выравнивает его шансы. В любом случае, эти дебаты никак не изменят расклады.
Зеленский уже победитель выборов.
И что будет дальше, теперь зависит от показателя Порошенко, если наберет до 40%, то есть шансы подняться, а если наберет 25%, то нет.
Кроме того, я вообще не понимаю, как может быть так, что против него не будут возбуждаться уголовные дела.
Генпрокурор Луценко очень принципиальный человек, бывший коммунист, декларирующий честность, он впишется в тренд. В общем, теперь представить продолжение политической карьеры Порошенко — это такая тоска.
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Галина Студенникова
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США находятся здесь надолго
В преддверии воскресных выборов я хотел повторить, что США находятся здесь надолго, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая видит, что ее границы и территории, включая Крым, полностью восстановлены. (c) Курт Волкер
Перед "днем тишины" США в очередной раз озвучили известную позицию, что никуда они с Украины уходить не собираются (привет хитроплановской "аналитике" про то, что "США устали и скоро сами уйдут с Украины", которой обывателей кормили несколько лет), безотносительно исхода выборов.
Данное послание достаточно характерно отражает основную суть послания – США контролируют основные политические процессы на Украине, поэтому персоналия первого лица не столь важна. Порошенко всеми силами стремился убедить Вашингтон, что он лучший выбор, но однозначных заверений в поддержке так и не дождался – не исключаю, что дело Манафорта таки вышло ему боком, да и обвинения в коррупции озвучивали не только на Украине, но и на Капитолийском холме.
Разумеется, никакой мирной, сильной, демократической и процветающей Украины не будет. Как не было ее после 2014 года. Как и ранее, США рассчитывают использовать ее как инструмент своей антироссийской политики, удобный плацдарм для ползучевого наращивания военной инфраструктуры на Украине и Восточной Европе, а также как системный фактор разрушающий отношения России и ЕС, которые несут существенные убытки от взаимных санкций друг против друга.
Никакого Крыма Украина конечно не увидит, как и Донбасса, но для США, с учетом глобализации конфликта с Россией, вопрос не сводится только к Донбассу и Крыму, это лишь одно из направлений конфликтизации отношений с Россией, которое заложено в основополагающие стратегические документы американской внешней политики.
Упоминание Крыма не случайно, так как США не заинтересованы в любых вариантах прекращения конфликта, в том числе и через пресловутые Минские соглашения, через попытки России впихнуть Донбасс на Украину, чтобы блокировать вступление Украины в НАТО и влиять на внутренние украинские дела через автономный регион экономически зависимый от России. Кремлю ясно дают понять, что Донбассом требования США не исчерпываются, что обессмысливает любые уступки на украинском направлении – уступив в вопросе Донбасса, Кремль просто окажется перед новыми требованиями относительно Крыма, Сирии, Венесуэлы и прочих конфликтных тем в отношениях с США. Поэтому в московском прочтении минские соглашения конечно не могут быть выполнены. Ультимативный же характер требований США, включая Донбасс и Крым, делают невозможным их выполнение в прочтении Вашингтона и их киевских марионеток.
В этой связи надежды на некую нормализацию отношений в случае победы Зеленского представляются иллюзорными.
Поэтому украинским избирателям и другим игрокам сообщают, что США эту территорию пометили и считают ее своей сферой влияния, уходить откуда они не собираются. Они тут действительно надолго и по доброй воле они с Украины конечно не уйдут. Как показывает опыт Ирака и Афганистана, США уходят, когда издержки от оккупации страны начинают существенно превосходить выгоды продолжения прямого директивного контроля. На текущий момент их издержки на Украине очевидно не носят критического характера, особенно в сравнению с издержками, которые несут Европа и Россия.
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Зеленский поставил Порошенко на колени, — Савченко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поставил своего оппонента, пока еще действующего президента, Петра Порошенко на колени.
Об этом заявила внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко.
«Зеленский поставил Порошенко на колени и раком и показал пример, как быть человеком», — написала она на своей странице в соцсети.
«Государственный гимн из уст Петра и Марины Порошенко прозвучал как похоронный марш. Зе! END!» — заключила Савченко.
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Kaк пopвaли пpeзидeнтa
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Кадыров рассказал, как запугал Порошенко и тот клялся в верности России
Комментируя сегодняшние дебаты кандидатов в президенты Украины в своем официальном телеграм-канале, Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил сенсационные сведения о своей встрече с Порошенко в 2014 году, в ходе которого тот поклялся в верности России.
«Господин Порошенко, я убедился, что с памятью у вас большие проблемы. Кажется, вы забыли, как при передаче мне журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко клялись в верности и любви к России. Вы забыли слова о том, что не будет у России более близкой и лояльной страны, чем Украина, не будет никого с более пророссийской позицией, чем вы лично? Вы давали такое слово, и было это перед предыдущими выборами»
Также он пообещал, что Порошенко «придется отвечать» за свои слова и упоминание имен Кадырова и Путина «всуе»:
«Почему вы столь спешно освободили по моему жёсткому требованию корреспондентов, похищенных по вашему указанию, если вы лично не испугались Рамзана Кадырова? А теперь вы пытаетесь свой сугубо личный грех и чуть ли не детский страх приписать Владимиру Зеленскому… А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России.
Я ещё раз напоминаю, что за оскорбление личности, кто бы этого ни допустил, спрошу должным образом, как и предусмотрено в нормальном обществе. Напоследок советую сто раз подумать, прежде чем произносить имена Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Вы лично не достойны упоминать эти имена», — резюмировал свое заявление Глава Чечни.
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Дебаты Зеленского и Порошенко на «Олимпийском»: опубликована стенограмма
Сегодня на НСК «Олимпийский» состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Опубликована текстовая расшифровка дискуссии — прямые цитаты без косвенной речи.
Вступительное слово Владимира Зеленского
Очень благодарен, всем привет!
Мы собрали стадион. Я чувствую себя немного Вакарчуком (лидером «Океана Эльзы» Святославом Вакарчуком, который в августе 2018 года собрал полный НСК «Олимпийский, — прим. Ред.).
Вы знаете, очень интересная ситуация. Сейчас громко кричат люди. Прошу вас не кричать, потому что нас смотрит весь мир.
Я стою на этой сцене. Мог бы я, простой парень из Кривого Рога, думать, что буду бороться за пост президента с кандидатом, которого мы уверенно выбрали в 2010 году.
Я сам был за Порошенко. Но мы ошиблись.
Могли ли мы думать, что его «закончить войну» будет нашим Дебальцево (там проходили наиболее ожесточенные бои военного конфликта на Донбассе летом 2014 года, а также зимой 2015 года; по разным данным, там погибли от 300 до 3000 военных со стороны Киев, — прим. Ред.), что революцией достоинства воспользуются негодяи, что обогащаться будут только приближенные к Порошенко люди.
Есть два Петра Порошенко — Петр первый и Петр второй.
Петр первый кричит на Михайловской против Путина, а второй — передает ему приветики через Медведчука.
Петр первый говорит, что открывает школы, а Петр второй тем временем открывает магазины «Рошен». Петр первый говорит: «Я передаю магазины в слепой траст», а Петр второй за год обогащается в 82 раза. Петр Первый обещает доллар по 10, а второй — делает по 30. Поэтому мы здесь. Я — результат ошибок Порошенко.
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Вступительное слово Петра Порошенко
Добрый вечер, Украина!
Добрый вечер, НСК «Олимпийский»!
Наконец-то мы смогли собраться на дебаты. Мы дождались, пока команда моего оппонента решится прийти на дебаты.
Господин Владимир прятался от оппонентов, журналистов и украинского народа.
Право украинского народа — знать, что будет делать президент воюющей страны. Что именно он будет делать, а не его советники. Для украинцев важно знать, как побеждать врага, а не распространять российские фейки.
У нас сейчас очень эффективно работает пропаганда России как часть гибридной войны.
Как он собирается исполнять функции Верховного главнокомандующего? Сказали, что он начал курс молодого бойца. Нужно было делать это четыре года назад, но тогда он прятался от повесток из военкомата (13 апреля в Минобороны заявили, что Зеленский четырежды уклонялся от мобилизации, — прим. Ред.)
Я верю, что господин Владимир не хочет сдать Украину. Но у Путина есть такие мечты. И если он не знает, как этому противостоять…
Я акцентирую внимание: мы видим дорогую обертку его предвыборной программы. Кто-то — повышение пенсий, кто-то — снижение тарифов, а кто-то — движение в Европу.
Владимир, вы сам сказали, что вы — кот в мешке. Так вот: вы — просто мешок.
Вопрос № 1 Петру Порошенко от Зеленского
Как так получилось, что Украина превратилась в самое бедное государство в Европе?
Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?
Не хотите ли вы в качестве эксперимента прожить на минимальную зарплату?
Почему вы отправили 23 моряка в Керчи на верную смерть?
Почему не покараны соратники Януковича?
Почему не снята неприкосновенность с депутатов?
Сколько вам занесли за Роттердам+?
Выберите любой из этих вопросов и ответьте на него.
Ответ Порошенко:
Если бы вы встречали наших бойцов из Дебальцево, у вас бы не было таких вопросов. Виноват Путин. А мы ценой невероятных усилий восстанавливали армию тогда, когда вы прятались от повесток.
Я получил страну без золотовалютных резервов, без армии. А вы в это время унижали нашу страну, называя ее проституткой. А вы в это время получали деньги из российского бюджета на кино.
Мы, украинцы, сохранили страну.
И мне приятно констатировать: Украина под моим руководством сделала больше, чем за предыдущую четверть столетия. А вы в это время извинялись перед Кадыровым. Не вам задавать мне эти вопросы.
Вопрос № 1 Владимиру Зеленскому от Порошенко
Господин Владимир, вы сказали, что собираетесь учиться на должность президента. Так вот, сели бы вы в самолет, который бы сел порулить ученик. А пошли бы вы к такому хирургу?
Ответ Зеленского:
Я много раз был в «АТО». От каких повесток я прячусь? Я — публичный человек, от кого я прячусь? Меня что, не могли найти и вручить повестку?
Я никогда не говорил с Путиным. А вы — много раз через Медведчука.
С начала войны я ни разу не был в России.
Вы как главнокомандующий должны мне отвечать, почему до сих пор не закончилась война.
А по поводу кота в мешке или мешка. Мне кажется, лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.
Вопрос № 2 Петру Порошенко от Зеленского
Почему ваши соратники до сих пор имеют по обе руки? (В 2017 году Порошенко, выступая перед СМИ, сказал: «Никому не разрешу красть у армии. Тем, кто будет красть у армии — руки обрублю. Это позиция президента». Прим. Ред.)
Помните ли вы такое слово, как люстрация?
Почему ваши конфеты до сих пор можно купить в магазинах Москвы?
Есть ли ваши конфеты в пайках повстанцев «ДНР» и «ЛНР»?
Выберите любой вопрос и ответьте на него.
Ответ Порошенко:
Все это ложь и не соответствует действительности.
Про отрубленные руки позиция такая: я — не палач и не судья. Я делал и продолжу делать все для реформирования судебной системы.
Ни один мой друг не будет иметь отношения к коррупции. Потому что как только будут аргументированные обвинения, он перестанет быть моим другом и будет в тюрьме.
Скажите, что касается вашего партнера, который с офшорного счета перевел вам миллионы. Нормально вам пожимается его рука?
У нас еще нет результатов президентских выборов, а они уже подняли голову и вчера пришли за ПриватБанком.
А я, Владимир, буду ждать, пока вы себе и своим партнерам будете рубить руки.
Вопрос № 2 Владимиру Зеленскому от Порошенко:
Уважаемый господин Владимир, вы никогда никому не говорили… А я хочу спросить о ваших ценностях. Узнать позицию по верховенству права. Спросить, какой вы видите Украину через пять лет?
Ответ Зеленского:
Я не у прокурора, и ничего не сделал, чтобы там быть. А вам, возможно, придется с ним встретиться.
Украина выбрала путь в Европу и заплатила за это большую цену — жизнями на Майдане. Ни вы, ни я — не пророк и не Моисей, не нам решать, куда вести страну. Она сама идет своим путем. А вы как Верховный главнокомандующий должны ее защищать.
Я иду на пять лет (одну президентскую каденцию, — прим. Ред.). И держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не было.
По поводу Коломойского. Все Свинарчуки, Гладковские и если среди них окажется Коломойский, сядут в тюрьму. Тогда, когда нарушат закон.
У нас все каналы принадлежат олигархам: Фирташу, Пинчуку, Коломойскому, Ахметову и… уважаемому господину президенту. Напомню, вы меня туда тоже приглашали работать. Но я свободный человек, поэтому не пошел к вам работать. Я считаю, что президент не должен быть олигархом, он должен быть человеком из народа.
Вопрос № 3 Петру Порошенко от Зеленского
Петр Алексеевич, главный вопрос: понесет ли власть уголовную ответственность? И, если вам доведется оказаться в суде, будете ли вы говорить, что это месть и политическое преследование?
Ответ Порошенко:
Я горжусь тем, что я являюсь собственником «5 канала» — оплота свободы слова. А канал «1+1», который положил господина Зеленского в теплую ванну, тогда, в 2014 году, извинялся перед страной за свою политику .
Я хотел, чтобы вы поучились как человек творческий, как канал вел себя в разные годы и какова его роль в революции достоинства.
Сегодня я назвал конкретные цифры — 160 миллиардов, которые вывел Коломойский. Сможете ли вы защитить банковскую сферу?! Вам ничто не мешает с этим человеком состоять в партнерских отношениях.
Владимир — хороший актер. Но сегодня — это красивая обертка, которая покрывает тех, кто уехал из страны в 2014 году.
Вопрос № 3 Владимиру Зеленскому от Порошенко
Первая цель, которая стоит перед нашей страной — мир. И сделать это можно, дав отпор российской агрессии. И не на коленях надо ползти к Путину. Нужно беречь Украину. Каким образом и когда извинитесь за то, что называли Украину проституткой, а украинцев — хохлами?
Ответ Зеленского:
По поводу колен перед Путиным. Я говорил: «Я готов стать перед вами на колени, только не ставьте на колени Украину».
Я готов сейчас стать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа, отца, перед детьми, которые потеряли отца. И вас приглашаю (Зеленский становится на колени, Порошенко отворачивается спиной к сцене и становится на колено перед ветераном «АТО» — прим. Ред.).
Вот видите, Петр Алексеевич, не так сложно быть человеком.
Вопрос № 4 Петру Порошенко от Зеленского:
По поводу Коломойского и бизнеса: у меня есть контракт с «1+1». «Квартал 95» — это есть мой бизнес. А вы приватизировали фабрику им. К. Маркса и сделали фабрику «Рошен». Скажите, как с того времени вы стали олигархом?
Прим. Ред.: Время ограничено, поэтому Порошенко не отвечает на вопрос № 4.
Блиц
Вопрос Петру Порошенко от Зеленского:
Вам не стыдно?
Ответ Порошенко:
Нет, потому что я горжусь Украиной и пятью годами.
Вопрос Владимиру Зеленскому от Порошенко:
Готовы ли вы сделать все, чтобы ваши партнеры, Коломойский и его клика, Азаров, были отсечены от доступа к государственным ресурсам?
Ответ Зеленского:
Да.
Заключительное слово Владимира Зеленского
Большое спасибо каждому из вас. Я бы с удовольствием эти пять минут провел среди вас.
У Петра Алексеевича было много достижений: томос, мова, армия, безвиз — все, что было на билбордах.
Только я не понимаю, почему все эти достижения вы записали себе?
Украинский язык был и до вас. Безвиз — это и ваша победа тоже, но за вас задолго за него боролись дипломаты и диаспора. Томос — это победа Филарета, он занимался этим давно, когда вы еще были прихожанином Московского патриархата. Армия — это победа наших бойцов и волонтеров.
И дело даже не в том, что в вашем окружении взяточники. Самое плохое, что вы отняли у нас пять лет.
Сделаем их вместе!
Заключительное слово Петра Порошенко
Уважаемый господин Зеленский, вы — талантливый актер, сделали разные хорошие продукты. Сегодня вы дали людям возможность услышать малую толику нашей дискуссии. Давайте продолжим ее на Общественном телевидении.
Вы — не Голобородько (герой сериала «Слуга народа», которого играет Зеленский, — прим. Ред.). Вы сюда приехали не на троллейбусе и не на велосипеде. Вы — проводник олигархов, в частности, одного, который прячется с 2014 года.
Мы не услышали вашей стратегии.
Хочу обратиться к сторонникам Зеленского: друзья, нам надо смотреть в будущее, а не отдать ее в руки Коломойского и Путина. Обновление власти можно сделать на парламентских выборах, но не президентских. Не может войну с российской агрессией вести актер, пусть и талантливый.
Уважаемые мои избиратели, спасибо за поддержку!
Дорогой народ, я приму любой ваш выбор 21 апреля. И 22 апреля жизнь будет продолжена, и мы должны объединиться. Вперед к победе!
Финальная реплика Зеленского
Петр Алексеевич, вы хотели увидеть наши принципы. Это: равенство всех перед законом, закон об импичменте президента… Если нет медицины, если нет доступных лекарств — какая это нафиг реформа? Если нет дорог…
Мы пришли, чтобы это исправить.
Финальная реплика Порошенко
Они не видят, что сделано. Но мы должны объединиться, чтобы вернуть Крым и Донбасс. Мы с вами продолжим наше движение вперед, потому что мы знаем, что и как делать, знает наша обновленная команда.
Я хочу завершить, как и наше любое публичное мероприятие, совместным исполнением гимна.
Зрители и оба кандидата в президенты исполняют гимн Украины.
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Вот это цирк! Народ развлекается как может.