Новости Украины и Новороссии 07 июня 2019

30 апреля 2019 г. новоиспеченный украинский президент объявил «кастинг» на вакантную должность своего спикера и пресс-секретаря.

Владимир Зеленский с присущим ему ежеквартальным пафосом заявил, что в конкурсе могут принять участие все желающие, которые владеют как минимум тремя иностранными языками, имеют опыт работы в сфере журналистики и готовы трудиться по графику «24/7».

А уже 2 июня 2019 г. на сайте украинского президента появилось сообщение, что по итогам такого скоропостижного, но якобы совершенно «открытого» конкурса на должность пресс-секретаря назначена 32-летняя феминистка Юлия Мендель.

Всего было подано более 4-х тыс. заявок на участие в конкурсе — а трех «финалистов» интервьюировал лично сам «Мистер Зе», который в итоге и остановил свой выбор на пани Мендель.

Самое интересное, что еще не высохли чернила или что там еще на соответствующем президентском указе, как Википедия уже разместила статью про Юлию Мендель.

Правда, всего в пару строчек — но зато какая оперативность! Как говорится, прогиб засчитан…

Так с чем же связана такая спешка с назначением пресс-секретаря? И кто такая сама Юлия Мендель?

Юля из Йеля

Юлия Мендель родилась 3 сентября 1986 г. в городе Геническе Херсонской области, обучалась журналистике в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.

Бегло взглянув на её послужной список, легко заметить, что она долгие годы плотно сотрудничала с европейскими и американскими изданиями и телеканалами, ведущими неутомимую борьбу против России.

Среди них — The New York Times, Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online.

Также работала на телеканалах ICTV, «112», «Украина», «Интер», а также созданном на американские гранты ТВ-канале «Espreso» — том самом, что освещал т. н. «евромайдан» в режиме «онлайн», но как-то чересчур однобоко: всячески восхваляя сторонников нацистского госпереворота и демонизируя при этом всех противников кровавой вакханалии.

А чему тут удивляться? Ведь Мендель проходила стажировку в Йельском университете и Варшавской евроатлантической академии, что само по себе говорит о многом.

Достаточно напомнить, что Йель — кузница заокеанских русофобов, давно поставившая на конвейер подготовку «бархатных революционеров».

На курсах по программам Yale World Fellows и THREAD Йельского университета, призванных создать глобальную сеть новых международных лидеров, стипендиаты проходят интенсивный тренинг по организации «мирных переворотов».

Выпускники этих программ оказывались непосредственными участниками «цветных революций», например, Фарес Мабрук, лидер «арабской весны» в Тунисе, а также небезызвестный российский оппозиционер Алексей Навальный.

Йельский университет финансируется за счёт политической элиты США, в частности, активно пользуется финансовой поддержкой фонда NED, основателями которого были отпетые русофобы Джон Маккейн и Мадлен Олбрайт.

Кстати, в 2015 г. курсы в Йеле успешно окончил и Святослав Вакарчук — решивший, видимо, сменить имидж украинского певца на очередного американского подпевалу.

Не менее интересными являются и курсы в WEASA — Варшавской евроатлантической академии. При этом WEASA декларирует, что ее цель — помочь участникам понять, как изменились политические технологии, социум и безопасность в эпоху цифровых технологий.

А в переводе на удобоваримый язык это означает форсированную подготовку специалистов по информационно-психологическим спецоперациям в интернет-пространстве.

При этом данное «образовательное» заведение особо приветствует кандидатов из следующих стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы, Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Черногории, Сербии и Украины. Такая себе «академия пана Кляксы» под крышей НАТО.

Так что подготовку мадам Мендель получила весьма серьезную и основательную — это вам не свежую прессу своему шефу по утрам доставлять. Тут вообще теперь неизвестно, кто кому будет носить кофе на блюдечке…

Я не такая…

В интернете Мендель стала известной благодаря нашумевшему секс-скандалу. В 2016 г. один из пользователей соцсетей написал «оскорбительный» комментарий к фотографии, где пани Юля в платье, с сигаретой между ног, раскорячилась так, что разрез вот-вот лопнет.

Недвусмысленные намеки интернет-мачо, возбужденного явным Юлиным профессионализмом, до глубины души оскорбили ранимый внутренний мир будущего «незалежного» пресс-секретаря.

Мадам Мендель, выставляя это фото на всеобщее обозрение, видимо, думала, что ей будут писать стихи и петь дифирамбы — а в ней лишь узрели только то, что находится на уровне пониженной социальной ответственности. Униженная таким вниманием феминистка решила расквитаться с обидчиком — и выставила их переписку на публичное обозрение.

Опубликованный в Facebook пост, в котором Мендель жаловалась на «извращенца», вызвал бурную дискуссию в соцсетях — особенно после прямо-таки патетического пассажа самой пани Юлии: «Перестаньте… Я не б…дь!».

Призыв был услышан и, затравленный толпою таких же оголтелых феминисток, как и сама Юля, неизвестный мужчина извинился за свою неудачную попытку проявить симпатию.

После чего «товарищ Мендель», почувствовав себя сильной и незалежной, а заодно и пропиарившись в соцсетях, успокоилась и удалила пост.

Как говорится, я не такая — я жду трамвая. И, судя по результатам президентского кастинга, таки дождалась. Жаль, что при этом тема титек так и осталась нераскрытой…

Выборы, выборы — кандидаты хороши…

На первом этапе «конкурса» на должность пресс-секретаря президента «родины хероев» проверяли соответствие кандидатов заявленным требованиям — т. е. знание трех иностранных языков, готовность работать в режиме «24/7» и профессиональный опыт в публичной сфере или журналистике.

На этом этапе отсеяли большую часть кандидатов.

На втором этапе проводили телефонные собеседования, после которых только 50 человек получили творческие задания. В финал из почти 4-х тысяч претендентов прошли только три кандидата.

Для финалистов устроили импровизированную пресс-конференцию, на которой оценивали понимание политического контекста в Незалежной и мире, стрессоустойчивость, чувство юмора и скорость реакции.

Также они прошли личное собеседование с Зеленским, где в полной мере смогли проявить свою виртуозность во владении языками и публичный опыт.

Однако некоторые участники «кастинга» были явно недовольны его организацией.

В частности, озвучивались претензии, что не были обнародованы четкие критерии отбора и установленные сроки. Сам «конкурс» проходил в закрытом режиме, то есть не было возможности проверить реальное количество кандидатов, кто на каком этапе и по какой причине был отсеян.

Да и вообще, отбор кандидатов больше был похож на формат талант-шоу, а не на реальный серьезный конкурс.

Иными словами, весь этот балаган с громким названием «кастинг» являлся банальным фарсом для прикрытия заранее согласованного решения.

Можно не сомневаться, что ни в каком конкурсном отборе Мендель на самом деле не участвовала — её «победа» была предрешена заранее. И, что самое главное, даже не здесь — а за океаном.

И это цинично подтвердил Илья Осадчук — известный международный лоббист и инсайдер, нередко наводящий «шорох» в блогосфере и шокирующий политиков и экспертов своими откровенными высказываниями. На сайте интернет-издания Strana.ua этот украинско-австралийский блогер-тяжеловес непринужденно заявил:

«Зеленский обещает завтра назвать имя своего пресс-секретаря. Помогу ему — и назову сегодня. В США принято решение назначить Юлию Мендель. Она — директор киевского бюро New York Times. Президент ещё не знает её имя, но сейчас узнает и сообщит…»

Вот так просто — без разных выкрутасов и всяческих реверансов. Эдакий американский пендель в поддержку Юлии Мендель — такой себе милой девочки с повадками матерой волчицы…

А из всего вышесказанного можно быть уверенным в том, что пресс-секретарь украинского президента была приставлена к Зеленскому не только для выполнения своих медийных функций.

Судя по всему, эта «акула пера» из ЦРУ будет курировать вопросы именно на российском направлении.

И одной из главнейших задач мадам Мендель будет противодействие любым попыткам Зеленского наладить нормальные отношения как с Россией, так и республиками Донбасса.

Александр Павлов, Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»