Новости Украины и Новороссии 07 июня 2019
- 11:02 Азаров назвал главные ошибки Зеленского в ходе первого визита в ЕС.
- 08:00 Ляшко рассказал, как власти обманули украинцев с газом (ВИДЕО).
- 07:56 План Пинчука. Перезагрузка.
- 06:30 Мощный смерч пронёсся по Одесской области (ФОТО).
- 06:04 Савченко продолжает удивлять своими высказываниями о будущем Украины.
- 04:39 Акула из ЦРУ: кем на самом деле является спикер Зеленского (ФОТО).
- 04:14 В лечении отказано: миллионы украинцев остались без медпомощи.
- 03:00 Период неопределённости закончился: Пушилин о «крымском сценарии» для Донбасса, Ахметове и очередях за паспортами РФ.
- 01:48 Эта Верховная Рада сгнила.
- 00:31 В ДНР прокомментировали секретные планы Зеленского по Донбассу.
- Вчера 22:14 В ООН неожиданно отметили помощь России Донбассу.
Азаров назвал главные ошибки Зеленского в ходе первого визита в ЕС
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Ляшко рассказал, как власти обманули украинцев с газом (ВИДЕО)
Украинские власти обманывают граждан страны с ценами на газ и причинами их повышения.
Об этом заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина».
Парламентарий отметил, что в Европе цена на голубое топливо находится на самом низком уровне за последние три года, а на Украине в это время она только растет, и не является рыночной.
«Это искусственно установленная цена постановлением власти. Когда власти рассказывают, что не знают, как формируется цена, пускай прочитают свое постановление от 26 апреля 2017 года, где они сами установили минимальные цены на газ, и тем самым решением руководствуется «Нафтогаз», — пояснил Ляшко.
Он добавил, что, несмотря на то, что «Нафтогаз» — государственная компания, власти заявляют, что не знают, «чем она занимается». Депутат подчеркнул, что руководство «Нафтогаза» выплачивает себе огромные премии и выводит их в офшоры, но Киев при этом заявляет, что ничего не может с этим сделать и не может вернуть украденные деньги, а также управлять «Нафтогазом», и вообще не понимает как формируется цена.
«А у меня тогда вопрос: есть ли вообще власть на Украине? Если вы не управляете госкомпаниями, где вы можете назначать руководство, если вы не руководите процессами, для чего вы нужны? Поэтому я считаю, что это чистый обман людей, это доказательство того, что цена несправедлива. Но откуда она взялась? Она же не с неба упала. Она взялась с меморандума с Международным валютным фондом», — сказал он.
Ляшко напомнил, что в сериале «Слуга народа» персонаж Зеленского президент Василий Голобородько в грубой форме разорвал сотрудничество с МВФ, однако настоящий действующий президент Украины недавно встретился с миссией фонда и заверил, что сотрудничество продолжится.
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План Пинчука. Перезагрузка
План Пинчука. Перезагрузка
В свете назначения Кучмы официальным представителем Украины в переговорном процессе на Донбассе и озвученных предложений обсудить возможность снятия экономической блокады Донбасса в обмен на заключение сделки «Донбасс в обмен на Крым», снова оживились разговоры о том, что уж при Зеленском у этих переговоров есть шанс на успех.
Напомню, какие тезисы озвучивал Пинчук:
– Украина должна рассмотреть возможность временно исключить членство в ЕС из наших заявленных целей на ближайшее будущее. Мы можем построить европейскую страну, быть привилегированным партнером, а обсуждать вступление позже.
– В то время, как мы сохраняем свою позицию относительно того, что Крым — это часть Украины, и он должен быть возвращен, Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на приемлемых условиях. Украине потребуется 15-20 лет, чтобы сгенерировать достаточный экономический рост и стабилизировать нашу инфраструктуру, социальную защиту и финансовую систему. Все жители Крыма захотят в таком случае жить в этой будущей Украине — как восточные немцы хотели стать частью Западной Германии.
– Конфликт на востоке был инициирован из-за границы и не является настоящим движением за автономию или гражданской войной. Для справедливых выборов условий не будет, пока Украина не получит полный контроль над своей территорией. Однако, возможно, нам придется проигнорировать эту правду и согласиться на проведение местных выборов. Такие компромиссы могут означать, что будут разочарованы украинцы востока, которые сильно пострадали. Однако если это то, что необходимо, чтобы Украина могла продемонстрировать свою приверженность мирному объединению, возможно, нам придется пойти на этот компромисс, ради спасения тысяч жизней.
– Мы должны сосредоточиться на помощи тем, кому пришлось покинуть свои родные города, кто не могут вернуться из-за угрозы жить в условиях репрессий и опасности, предложив им всю возможную поддержку, чтобы восстановить их жизни в новой реальности.
– Наконец, давайте признаем, что Украина не вступит в НАТО в ближайшей или среднесрочной перспективе. Предложение нам не сделано, но, если бы оно и было сделано, оно могло бы привести к международному кризису беспрецедентных масштабов. На данный момент, мы должны стремиться к альтернативной конфигурации в области безопасности и согласиться на нейтралитет — как наше видение ближайшей перспективы на будущее.
– Украине будут необходимы гарантии безопасности. Согласно Будапештскому меморандуму 1994 года, США, Россия, Великобритания, Франция и Китай предоставили Украине заверения в безопасности в обмен на отказ от ядерного арсенала. Мы поверили в эти соглашения, но самым болезненным образом узнали, когда Россия вторглась в Крым, что заверения — это не гарантии. Украина должна предложить реальные, детализированные предложения по всем этим пунктам. Мы также должны четко дать понять, что мы готовы согласиться на постепенное снятие санкций с России по мере приближения к решению, обеспечивающему свободную, единую, мирную и безопасную Украину.
«Жизни украинцев, которые будут спасены, стоят болезненных компромиссов, которые я предложил».
Стоит отметить, что официальная позиция РФ по Украине исключает какое-либо включение Крыма в эти расклады. Крым Россия не намерена с кем-либо обсуждать (ибо сам факт таких обсуждений означает, что Москва признает неполный суверенитет над полуостровом со всеми вытекающими отсюда последствиями).
Отсюда вытекает неизбежная ситуация, когда Украина будет предлагать поменять Донбасс на «нормализацию самой себя» — то есть, Украина будет стараться быть менее неадекватной, отказаться от провокационного курса на вступление в НАТО, вернуться к многовекторности времен Кучмы и Януковича и отказаться от перекладывания ответственности только на Россию. Вы, главное, сдайте Донбасс. Собственно, в этом и заключается посыл Пинчука, который вновь начали обсуждать после возвращения Кучмы в переговорный формат.
Разумеется, в Москве не очень много доверия к подобным заявлениям, так как Зеленский на данном этапе даже не может полноценно сменить министра обороны и министра иностранных дел, попутно делая заявления, которые взяты из стандартной риторики Порошенко. В результате этого, попытки «закруглить конфликт», дабы получить Донбасс, возвращают к классической фразе «Обещайте этим тварям все что угодно, а вешать будем потом».
Текущая Украина не может дать никаких сколь-нибудь удобоваримых гарантий выполнения договоренностей по Донбассу (см. Минские соглашения), она не может дать гарантий, что США не принудят ее следовать заданным курсом, а Порошенко и его окружение, а также фашистские и околофашистские силы тем более не заинтересованы в реализации некоего компромиссного варианта.
Россия же прекрасно понимает, что компромиссы на Донбассе — регион в обмен на обещания «нормальности» — не снимают вопроса санкций за Крым, которые никуда не денутся (никакого признания Крыма со стороны США, разумеется, не будет, и противостояние продолжится, просто в более худшей для России позиции). Поэтому маловероятно, что план Пинчука, который не устраивал Россию в 2016-2017 годах, вдруг станет актуальным в 2019-м. Он не снимает ключевые противоречия между США и РФ, и уже поэтому он нежизнеспособен.
Выполнение Минских соглашений в том виде, в котором этого хочет Россия — внеблоковая децентрализованная Украина и ЛДНР в роли Приднестровья — в текущих военно-политических реалиях выглядит практически невероятным, как в силу позиции США, так и в силу раскладов в украинском обществе.
В практическом измерении деятельность Кучмы может быть локально результативной в вопросах организации обмена военнопленными и задержанными гражданами России и Украины. Обмен моряков ВМСУ на российских граждан (начиная с журналиста RT) вполне возможен при наличии доброй воли Киева. Копирование же методов времен Порошенко лишь убедит Кремль в том, что серьезно воспринимать болтовню Зеленского не стоит даже в локальных вопросах и пресловутое «окно для диалога» очень быстро захлопнется.
Соответственно, не стоит слишком уж уделять внимания переменчивым заявлениям Кучмы или Зеленского о переговорах с Россией — ближайшие консультации по вопросам обмена пленными и прекращения огня все покажут — либо у части украинской олигархии действительно есть политическая воля к заморозке конфликта, либо же мы имеем переиздание Порошенко с заменой действующих лиц, но не сменой политики, которая погрузила Украину в многолетнюю гражданскую войну.
Специалиально для "Аналитической Службы Донбасса"
http://asd.news/articles/ukraina/plan-pinchuka-perezagruzka/ – цинк
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Мощный смерч пронёсся по Одесской области (ФОТО)
Смерч пронесся в Одесской области недалеко от города Татарбунары в четверг, 6 июня.
Фото природного явления, которые сняла пользователь Наталья Жосан, опубликовала группа Мои Татарбунары в Facebook.
«Погодное явление смерч над озером Сасик! Это уже третий случай такого природного явления в Одесской области за последние время», — сказано в сообщении.
Также в группе отметили, что ранее, 23 мая, возле аэропорта Одесса пронесся мощный смерч 100 метров в высоту. Многие люди наблюдали за необычным природным явлением, в том числе и работники аэропорта.
В прошлом году 17 июня в Одесской области наблюдали смерч в селе Приморское (Килийский район).
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Савченко продолжает удивлять своими высказываниями о будущем Украины
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказала свое мнение по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО.
Она раскритиковала такое решение экс-президента Порошенко. По мнению Савченко, если это произойдет, то «Киев потеряет Донбасс». Также нардеп предложила опросить жителей Украины и изменить конституцию с учетом их мнения.
Савченко живет тем, что привлекает внимание к своей персоне различными скандалами и резкими высказываниями. Правда, стоит признать, что в последнее время она предлагает логичные решения. Хотя и странные для современной украинской власти.
Впрочем, новая власть может во многом с ней согласиться.
Так, например, Савченко предложила пересмотреть санкции против России. Она «пожалела» россиян и заявила о необходимости ужесточить меры против российских властей, но сделать так, чтобы народ РФ при этом не страдал.
Спасибо, конечно, Надежда, но россияне даже не почувствовали санкционную политику Украины и западных стран. В целом же более разумно было бы вовсе отменить санкционный режим.
Также Савченко настаивает на мирных переговорах с Донбассом и покаянии перед жителями этого региона.
Тоже логичное предложение: украинским политикам давно пора извиниться перед ЛДНР за все то, что они творили.
Вот только позиция нардепа в данном случае довольно лицемерна. Она не хочет терять Донбасс, надеясь сохранить его в составе Украины, что уже из разряда фантастики. Но бомбить его она тоже не хочет, настаивая на мирных переговорах.
«Да, я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга. И я в них черта не увидела, потому что если бы хотела видеть в них черта, мы бы ни о чем не договорились. Я говорила с людьми. Если мы хотим дойти до мира, мы должны начинать говорить», — сказала она по этому поводу.
Савченко начала мыслить в верном направлении, и это радует.
Возможно, объединившись с Заленским, они исправят многочисленные ошибки Порошенко. Но пока что позиции обоих политиков очень двояки.
Зеленский не хочет отказываться от западной помощи, но при этом хочет закончить войну на Донбассе и наладить дела внутри страны.
Когда украинские политики перестанут говорить о мнении граждан и начнут к ним реально прислушиваться, будет Украине счастье. А пока посмотрим.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Акула из ЦРУ: кем на самом деле является спикер Зеленского (ФОТО)
30 апреля 2019 г. новоиспеченный украинский президент объявил «кастинг» на вакантную должность своего спикера и пресс-секретаря.
Владимир Зеленский с присущим ему ежеквартальным пафосом заявил, что в конкурсе могут принять участие все желающие, которые владеют как минимум тремя иностранными языками, имеют опыт работы в сфере журналистики и готовы трудиться по графику «24/7».
А уже 2 июня 2019 г. на сайте украинского президента появилось сообщение, что по итогам такого скоропостижного, но якобы совершенно «открытого» конкурса на должность пресс-секретаря назначена 32-летняя феминистка Юлия Мендель.
Всего было подано более 4-х тыс. заявок на участие в конкурсе — а трех «финалистов» интервьюировал лично сам «Мистер Зе», который в итоге и остановил свой выбор на пани Мендель.
Самое интересное, что еще не высохли чернила или что там еще на соответствующем президентском указе, как Википедия уже разместила статью про Юлию Мендель.
Правда, всего в пару строчек — но зато какая оперативность! Как говорится, прогиб засчитан…
Так с чем же связана такая спешка с назначением пресс-секретаря? И кто такая сама Юлия Мендель?
Юля из Йеля
Юлия Мендель родилась 3 сентября 1986 г. в городе Геническе Херсонской области, обучалась журналистике в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.
Бегло взглянув на её послужной список, легко заметить, что она долгие годы плотно сотрудничала с европейскими и американскими изданиями и телеканалами, ведущими неутомимую борьбу против России.
Среди них — The New York Times, Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online.
Также работала на телеканалах ICTV, «112», «Украина», «Интер», а также созданном на американские гранты ТВ-канале «Espreso» — том самом, что освещал т. н. «евромайдан» в режиме «онлайн», но как-то чересчур однобоко: всячески восхваляя сторонников нацистского госпереворота и демонизируя при этом всех противников кровавой вакханалии.
А чему тут удивляться? Ведь Мендель проходила стажировку в Йельском университете и Варшавской евроатлантической академии, что само по себе говорит о многом.
Достаточно напомнить, что Йель — кузница заокеанских русофобов, давно поставившая на конвейер подготовку «бархатных революционеров».
На курсах по программам Yale World Fellows и THREAD Йельского университета, призванных создать глобальную сеть новых международных лидеров, стипендиаты проходят интенсивный тренинг по организации «мирных переворотов».
Выпускники этих программ оказывались непосредственными участниками «цветных революций», например, Фарес Мабрук, лидер «арабской весны» в Тунисе, а также небезызвестный российский оппозиционер Алексей Навальный.
Йельский университет финансируется за счёт политической элиты США, в частности, активно пользуется финансовой поддержкой фонда NED, основателями которого были отпетые русофобы Джон Маккейн и Мадлен Олбрайт.
Кстати, в 2015 г. курсы в Йеле успешно окончил и Святослав Вакарчук — решивший, видимо, сменить имидж украинского певца на очередного американского подпевалу.
Не менее интересными являются и курсы в WEASA — Варшавской евроатлантической академии. При этом WEASA декларирует, что ее цель — помочь участникам понять, как изменились политические технологии, социум и безопасность в эпоху цифровых технологий.
А в переводе на удобоваримый язык это означает форсированную подготовку специалистов по информационно-психологическим спецоперациям в интернет-пространстве.
При этом данное «образовательное» заведение особо приветствует кандидатов из следующих стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы, Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Черногории, Сербии и Украины. Такая себе «академия пана Кляксы» под крышей НАТО.
Так что подготовку мадам Мендель получила весьма серьезную и основательную — это вам не свежую прессу своему шефу по утрам доставлять. Тут вообще теперь неизвестно, кто кому будет носить кофе на блюдечке…
Я не такая…
В интернете Мендель стала известной благодаря нашумевшему секс-скандалу. В 2016 г. один из пользователей соцсетей написал «оскорбительный» комментарий к фотографии, где пани Юля в платье, с сигаретой между ног, раскорячилась так, что разрез вот-вот лопнет.
Недвусмысленные намеки интернет-мачо, возбужденного явным Юлиным профессионализмом, до глубины души оскорбили ранимый внутренний мир будущего «незалежного» пресс-секретаря.
Мадам Мендель, выставляя это фото на всеобщее обозрение, видимо, думала, что ей будут писать стихи и петь дифирамбы — а в ней лишь узрели только то, что находится на уровне пониженной социальной ответственности. Униженная таким вниманием феминистка решила расквитаться с обидчиком — и выставила их переписку на публичное обозрение.
Опубликованный в Facebook пост, в котором Мендель жаловалась на «извращенца», вызвал бурную дискуссию в соцсетях — особенно после прямо-таки патетического пассажа самой пани Юлии: «Перестаньте… Я не б…дь!».
Призыв был услышан и, затравленный толпою таких же оголтелых феминисток, как и сама Юля, неизвестный мужчина извинился за свою неудачную попытку проявить симпатию.
После чего «товарищ Мендель», почувствовав себя сильной и незалежной, а заодно и пропиарившись в соцсетях, успокоилась и удалила пост.
Как говорится, я не такая — я жду трамвая. И, судя по результатам президентского кастинга, таки дождалась. Жаль, что при этом тема титек так и осталась нераскрытой…
Выборы, выборы — кандидаты хороши…
На первом этапе «конкурса» на должность пресс-секретаря президента «родины хероев» проверяли соответствие кандидатов заявленным требованиям — т. е. знание трех иностранных языков, готовность работать в режиме «24/7» и профессиональный опыт в публичной сфере или журналистике.
На этом этапе отсеяли большую часть кандидатов.
На втором этапе проводили телефонные собеседования, после которых только 50 человек получили творческие задания. В финал из почти 4-х тысяч претендентов прошли только три кандидата.
Для финалистов устроили импровизированную пресс-конференцию, на которой оценивали понимание политического контекста в Незалежной и мире, стрессоустойчивость, чувство юмора и скорость реакции.
Также они прошли личное собеседование с Зеленским, где в полной мере смогли проявить свою виртуозность во владении языками и публичный опыт.
Однако некоторые участники «кастинга» были явно недовольны его организацией.
В частности, озвучивались претензии, что не были обнародованы четкие критерии отбора и установленные сроки. Сам «конкурс» проходил в закрытом режиме, то есть не было возможности проверить реальное количество кандидатов, кто на каком этапе и по какой причине был отсеян.
Да и вообще, отбор кандидатов больше был похож на формат талант-шоу, а не на реальный серьезный конкурс.
Иными словами, весь этот балаган с громким названием «кастинг» являлся банальным фарсом для прикрытия заранее согласованного решения.
Можно не сомневаться, что ни в каком конкурсном отборе Мендель на самом деле не участвовала — её «победа» была предрешена заранее. И, что самое главное, даже не здесь — а за океаном.
И это цинично подтвердил Илья Осадчук — известный международный лоббист и инсайдер, нередко наводящий «шорох» в блогосфере и шокирующий политиков и экспертов своими откровенными высказываниями. На сайте интернет-издания Strana.ua этот украинско-австралийский блогер-тяжеловес непринужденно заявил:
«Зеленский обещает завтра назвать имя своего пресс-секретаря. Помогу ему — и назову сегодня. В США принято решение назначить Юлию Мендель. Она — директор киевского бюро New York Times. Президент ещё не знает её имя, но сейчас узнает и сообщит…»
Вот так просто — без разных выкрутасов и всяческих реверансов. Эдакий американский пендель в поддержку Юлии Мендель — такой себе милой девочки с повадками матерой волчицы…
А из всего вышесказанного можно быть уверенным в том, что пресс-секретарь украинского президента была приставлена к Зеленскому не только для выполнения своих медийных функций.
Судя по всему, эта «акула пера» из ЦРУ будет курировать вопросы именно на российском направлении.
И одной из главнейших задач мадам Мендель будет противодействие любым попыткам Зеленского наладить нормальные отношения как с Россией, так и республиками Донбасса.
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Александр Павлов, Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»
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В лечении отказано: миллионы украинцев остались без медпомощи
С 1 января прошлого года на Украине вступил в силу закон о медицинской реформе и власть пообещала, что украинцев будут лечить по-новому. Но пока медреформа сводится к сокращению расходов государства на пациентов, а не направлена на эффективное и доступное лечение.
Украинское издание «Вести» проанализировало документы и выяснили, что хитрое решение Кабмина оставило 12 млн украинцев без бесплатной медицинской помощи.
Как «порезали» пациентов
Медреформа в первую очередь коснулась услуг в первичном звене — речь о терапевтах и педиатрах, многие из которых теперь называются семейными докторами. Со второго полугодия 2018 года изменилось финансирование учреждений, которые оказывали первичную помощь. Они стали получать деньги не из местных бюджетов, а непосредственно от вновь созданной структуры — Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
Она превратилась по сути в оператора денежных потоков: распределяет средства и решает, кому их давать, а кому отказать.
Пациенты же должны были выбрать себе семейного доктора и подписать с ним декларацию. Показательно, что в системе e-Health на конец прошлого года было зарегистрировано 22,4 млн деклараций, а заплатили лишь по 14,4 млн из них в общей сложности 3,4 млрд грн.
В бюджете этого года на финансирование первичной медицинской помощи предусмотрено 15,2 млрд грн. Правительство Гройсмана посчитало, что этих денег хватит с головой. Ведь принимая постановление, Кабмин схитрил.
Он так и не увеличил базовый тариф даже на индекс инфляции и оставил на прежнем уровне оплату медицинским учреждениям за одного пациента из «зеленого списка» (кто подписал декларацию с врачом). Это 370 грн в год. А еще он урезал вдвое плату за одного пациента из «красного списка» (кто не подписал декларацию) — до 120 грн в год.
При этом к такому урезанному тарифу не применяются возрастные коэффициенты. То есть медицинские учреждения как за юношу, так и за пенсионера получают одну и ту же плату, хотя очевидно, что расходы на лечение, даже чисто логически, будут разными.
Есть еще один нюанс. Прикрываясь принципом «деньги ходят за пациентом», власть прекратила с 1 апреля этого года платить за тех, кто не подписал декларацию. Хотя планировалось, что это будет сделано только с 1 июля. И это при том, что таких пациентов, только по данным Минздрава, аж 12 млн.
Сколько в реальности же — загадка, так как перепись населения не проводилась с 2001 года. Для тех, кто в «красном списке», это означает лишь одно: получить бесплатно помощь они смогут только в том случае, если будут на грани жизни и смерти.
Возникла проблема: врачи перевыполнили план
По расчетам Кабмина, к концу этого года количество украинцев, которые подпишут декларации с врачом, должно достигнуть 26,4 млн человек, или 68,6%. И такой низкий процент вполне устраивает чиновников, ведь нужно экономить на пациентах. Во-первых, это сокращает расходы на медуслуги, которые правительство сможет перераспределить на свои «неотложные цели».
Во-вторых, не во всех городах (не говоря уже о сельской местности) есть необходимое количество компетентных врачей, с которыми можно подписать декларации. Ну и, в-третьих, на смену бесплатной медицине должна прийти платная, для которой чиновники, судя по всему, и расчищают дорогу.
Но прогнозы по «красно-зеленым» спискам не оправдались. По всей видимости, весь персонал медучреждений, для того чтобы увеличить финансирование от НСЗУ, вынужден был частично отложить врачебную практику и полностью переключиться на подписание деклараций. На конец марта с вожделенным документов было уже 26,4 млн пациентов.
Не секрет, что врачи, у которых зарплата теперь зависит от количества «своих» пациентов, шли на различные уловки: например, не выписывали рецепты или не выдавали справки без подписанной декларации. И это привело к увеличению расходов государства на первичную медицинскую помощь.
В итоге за первый квартал этого года НСЗУ перечислила медучреждениям уже 4,2 млрд грн (27,5%), что больше четвертой части годового бюджета.
Очевидно, что на четвертый квартал (даже если «зеленый список» не вырастет) уже денег не хватает. А досрочно отменив финансирование медуслуг для пациентов из «красного списка», власть посчитала, что сэкономит 360,2 млн грн.
Кому деньги дают
Опять же важная деталь: НСЗУ перечислила оплату далеко не по всем подписанным декларациям. Согласно отчетности ведомства на 26 марта, 200 тыс. пациентов остались за бортом.
Самые большие суммы ушли в самые крупные регионы: в Днепропетровскую область — 342 млн грн, Харьковскую — 292,9 млн грн и в Киев — 290,6 млн грн.
Но самый высокий процент поданных деклараций — в вотчине экс-президента и премьера: Винницкой области (78,2%). И именно там деньги ушли на 100% пациентов. Получить бюджетные средства в полном объеме смогли еще Николаевская и Черкасская области.
Как зарабатывают на лекарствах
Интересная сложилась ситуация и с программой «Доступні ліки». Ее суть, напомним, в том, что определенные лекарства пациент по рецепту может получить или бесплатно, или с большой скидкой. По данным правительства, этой программой воспользовались более 8 млн человек — половина всех болеющих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом ІІ типа и бронхиальной астмой.
Государство платит лишь за те лекарства, которые включены в Национальный реестр. На данный момент в нем 258 препаратов, 64 из которых можно получить бесплатно, а остальные — с частичной оплатой.
В реестр, разумеется, включали далеко не все медикаменты. Например, к средствам для лечения сердечно-сосудистых заболеваний отнесено 188 международных патентованных наименований, из которых Минздрав включил всего 17, для лечения диабета из 28 включено три, для лечения бронхиальной астмы из 29 включено тоже три наименования.
В бюджете на этот год на программу «Доступні ліки» заложили, как и в прошлом году, 1 млрд грн. То есть расходы на эту программу не проиндексированы, но еще и занижены: по расчетам Министерства здравоохранения — на 1,5 млрд грн.
С 1 апреля поменялась модель финансирования — программа «Доступні ліки» перешла, опять же, к Национальной службе здоровья Украины, которая распоряжается средствами. Именно она должна возмещать аптекам стоимость медикаментов, отпущенных бесплатно или со скидкой.
Как заверяют чиновники, украинцы могут получать лекарства по электронному рецепту в любой аптеке, которая заключила договор с НСЗУ. Но сделать это могут не все. Пока же всего 909 сетей заключили договора с НСЗУ, получить лекарства по программе можно в 6255 аптеках, что составляет примерно треть всего рынка страны.
В апреле НСЗУ выплатила аптекам 45,3 млн грн, из которых аж 3,2 млн грн ушло учреждению, зарегистрированному в Киевской области, а 1,7 млн грн — в Днепропетровской области. А так как с апреля врачи выписали более одного миллиона рецептов, то несложно посчитать, что средняя стоимость одного составляет менее 40 грн.
Завышают цены
Интересный пример в отчете приводят аудиторы Счетной палаты. Больные астмой в Украине за минимальную зарплату могут приобрести четыре упаковки суспензии «Пульмикорт» 0,5 мг № 40 (производство Швеция), а в Польше за минимальную зарплату, которую получают в этой стране, — аж 25 таких упаковок, в Венгрии — 22. Но лечиться приходится, и траты украинцев на медикаменты растут.
В прошлом году объем розничных продаж аптек в денежном эквиваленте увеличился на 21,8%. По прогнозам экспертов, рост (в основном за счет подорожания медикаментов) будет еще значительнее.
А из бюджета на удешевление лекарственных средств выделено всего 1 млрд грн. То есть государство покрывает лишь 1,16% потребности населения. К тому же делает это неэффективно.
Счетная палата в отчете о результатах апрельского аудита отмечает, что из-за завышения цен в реестре (которые рассчитывает и утверждает Минздрав), по сравнению с розничными ценами аптек, объемы неэкономного использования бюджетных средств за год могут достичь 154,7 млн грн. Так, при проверке 52 препаратов из реестра по 42 из них цены превышали минимальные в аптеках Киева до 30%.
Медицина для избранных
Тем временем в прошлом году четыре медицинских учреждения (Клиническая больница «Феофания», Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины», Государственное учреждение «Поликлиника № 2», Центр превентивной медицины) и 3245 их штатных сотрудников обслуживали президента, народных депутатов, членов Кабмина, работников Администрации президента, аппарата Верховной Рады и других высокопоставленных чиновников.
На эти цели в прошлом году было израсходовано 751,2 млн грн. Так, в «Феофании» лечились 9923 VIP-пациентов. При этом на медикаменты и перевязочный материал было израсходовано 31,1 млн грн, а на питание — 3 млн грн, то есть в среднем на одного больного — 3,4 тыс. грн. А всего на предоставление стационарной медпомощи в «Феофании» потратили 324,1 млн грн.
Еще 217,9 млн грн было израсходовано на диагностику и лечение, а также предоставление амбулаторно-поликлинической помощи все тем же VIP-клиентам. Из них 600 тыс. грн пошло на бесплатное зубопротезирование, а на льготный и бесплатный отпуск медикаментов — еще 2,1 млн грн.
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Период неопределённости закончился: Пушилин о «крымском сценарии» для Донбасса, Ахметове и очередях за паспортами РФ
Это интервью планировалось в связи с пятилетней годовщиной референдума (11 мая 2014 года) о независимости ДНР. Но встреча откладывалась — вышел указ Путина об упрощённом получении российского гражданства для жителей ЛДНР.
«У Дениса Владимировича столько работы навалилось, вы не представляете», — извинялась одна из помощниц Пушилина. И только в конце мая последовало приглашение в резиденцию главы республики на бульваре Пушкина. Пушилин одет демократично — белая рубашка без галстука. Улыбчивый, добродушный, интеллигентный, чётко отвечает на острые вопросы… После того как на праздновании пятилетия республики он спел песню о России (за сутки она набрала в соцсетях более миллиона просмотров), Пушилин стал у меня ассоциироваться с романтическим образом физиков-лириков 60-х годов ХХ века. А ещё он похож и на энергичного топ-менеджера.
— Каким образом пять лет назад принималось решение по формулировке вопросов для референдума? Почему не была принята формула «по крымскому сценарию»?
— Признаюсь, что формулировка содержала некоторую хитрость: вопрос был сформулирован так, что обеспечивал достаточно широкий манёвр для дальнейших действий. Конечно, крымский сценарий был для нас желанным. Но у них была автономия, нам же нужно было вначале сделать первый шаг — отгородиться от Украины, где произошёл госпереворот и все прочие неприемлемые для нас вещи, о которых сейчас всем известно.
Вопрос о воссоединении с Россией мы не могли сразу поставить именно потому, что нужно было легитимно, на основании народного волеизъявления, вначале получить самостоятельное государство, и только потом выносить на референдум вопрос о дальнейшей его судьбе.
Принималось это решение коллегиально тем составом сопредседателей штаба сопротивления, который сложился из лидеров общественных групп, движений, участвовавших в митингах «Русской весны». Но все решения мы подкрепляли мнением людей, которые тогда круглосуточно дежурили на площади перед зданием областной госадминистрации. Мы, без преувеличения, были всего лишь рупором народа.
— Как вы отнеслись тогда к высказыванию Путина о переносе референдума с 11 мая на более поздний срок? Почему не было принято это предложение?
— Уже случилась трагедия 2 мая — одесская Хатынь, после чего мы только укрепились в правильности решения о проведении референдума, отмежевания от Украины. Наблюдался такой общий порыв, что отступить было немыслимо. Скажу больше: те, кто только пытался даже рассуждать на эту тему, сразу подвергались обструкции.
Хорошо помню тот день, и что я испытывал, когда мне пришлось обнародовать перед журналистами — а их тогда было в Донецке несколько сотен из разных стран, — что референдуму быть в назначенную дату. Конечно, это решение было трудным, потому что мы очень уважительно относились к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, с надеждой смотрели на Российскую Федерацию. Тем не менее перенести сроки референдума, с чем он к нам обращался, было совершенно невозможно. Данное решение было общим, оно было поддержано людьми на площади. Да, собственно, и небывалая явка на референдум красноречиво показала волю народа Донбасса.
— Был ли пять лет назад шанс договориться с Киевом и предотвратить полномасштабную войну?
— Логика «майдана» и тех, кто за ним стоял, я имею в виду зарубежных заказчиков сценария, не оставляла ни малейших шансов на мир. Война была их заданием для новой власти Украины, над которым последняя сразу же стала усердно работать. Не поднялась Одесса после 2 мая — начали провоцировать 9 мая мариупольчан. Уверен, заготовок было немало, в конце концов что-то бы сработало. Другое дело, что дальше пошло не по сценарию. Проведение референдума никто не мог предвидеть — ни Россия, ни Украина, ни Запад.
— Почему в нынешней политической системе ДНР не нашлось места многим ярким фигурам «Русской весны», например Ходаковскому и Губареву?
— По разным причинам, единого объяснения нет. Но мнения этих людей, которых вы упомянули, и других участников «Русской весны» в Донбассе слышны и сейчас. Все яркие личности являются таковыми вне зависимости от должностей.
— В СМИ и соцсетях нередко можно встретить суждение, что в политических и экономических процессах, происходящих в ДНР, активное участие принимает Ахметов, который недавно даже заявил, что хочет возвратиться в Донецк. Так ли это? Есть ли у вас с ним контакты?
— Контактов нет и не может быть. Последний раз я вместе с другими активистами «Русской весны» с ним общался в апреле 2014 года с целью не допустить кровопролития в Донецке.
После введения Украиной транспортной блокады предприятия Ахметова с марта 2017 года перешли под внешнее управление республики. Мы вынуждены были это сделать, чтобы не допустить социального коллапса, потому что без средств к существованию остались бы десятки тысяч семей, почти все предприятия являются градообразующими.
Ахметов весной 2014-го делал Донбасс разменной монетой в игре, так же он ведёт себя и сейчас. С уходом Порошенко он уже и на Украине мало на что влияет. Пытается шантажировать Зеленского, отключив за долги от электроэнергии украинские водопоставляющие компании. Формально он имеет на это право, но ведь это провоцирование гуманитарной катастрофы, и он сознательно идёт на этот шаг.
— Как движется процесс получения гражданства РФ жителями ДНР? В СМИ немало критики, люди жалуются на бюрократию, очереди… Проблема, что гражданство получают лица с паспортами граждан ДНР, а они имеются далеко не у всех…
— Ажиотаж есть, и он объясним. Период неопределённости для жителей республики закончился, теперь каждый стремится как можно быстрее стать гражданином России. За эту возможность мы не устаём говорить спасибо Владимиру Путину.
Подобный бум мы наблюдали, когда в 2016 году начали выдавать паспорта гражданина ДНР, потом процесс вошёл в рабочее русло. Кстати, необходимость наличия паспорта ДНР для получения гражданства России — это не проблема, а элемент безопасности. Уверен, трудности оргпериода пройдут, миграционная служба ДНР делает всё возможное, чтобы справиться с очередями.
— Многие россияне считают, что республики должны быть признаны Россией. Есть и другое мнение: признавать можно только в советских административных границах Донецкой и Луганской областей. Ваше мнение?
— Конечно, мы очень хотим признания. Конечно, очень хотелось бы в прежних границах. Хотя вряд ли этот процесс зависит от размера территории, тут дело в геополитике. Уверен, возникнет такая возможность — мгновенно получим признание. Вообще же этот вопрос нужно адресовать не мне.
— Пять лет назад с боя за донецкий аэропорт началась битва за независимость. Один из полевых командиров, который летом 2014 года пришёл в Донецк со своей бригадой, утверждал, что город к обороне готов не был, и у него создалось впечатление, что Донецк готовят к сдаче украинской армии. Это утверждение соответствовало действительности?
— Неверное впечатление. Поверьте, если бы Донецк кто-то готовил к сдаче, так бы и случилось. Но всё произошло с точностью до наоборот. Самоорганизация населения тогда была феноменальной. Прямо на улицах у специальных палаток выстраивались очереди для записи в ополчение, люди собирались и сооружали блокпосты, готовили бомбоубежища.
Наш народ в минуты опасности способен совершать настоящие чудеса. Так случилось и летом 2014 года, когда защитникам Донбасса удалось сдержать натиск украинских военных формирований и одержать первые победы.
— Во время празднования пятилетия республики вы со своим товарищем взяли гитары в руки и спели песню, сочинённую в Донецке, о России. Как родилась эта идея? В чём символика?
— Посыл понятен — это то, что созвучно желанию большинства населения республик. Идея песни «Россия — Родина-мать» родилась спонтанно у моего давнего друга Андрея Старинцева, мы раньше жили в соседних домах. Он рассказал мне, что написал её за одну ночь. Когда мне первый раз спел, я сразу предложил её исполнить вместе на празднике. И очень рад, что песня пришлась по душе моим землякам.
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Беседу вела Мария Шаповалова
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Эта Верховная Рада сгнила
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В ДНР прокомментировали секретные планы Зеленского по Донбассу
Администрация нового украинского президента поднимает тему урегулирования ситуации в Донбассе, игнорируя очевидный путь разрешения конфликта через реализацию минского Комплекса мер.
Об этом сегодня заявил руководитель фракции «Донецкая Республика» в Народном Совете ДНР Валерий Скороходов.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о наличии некой «дорожной карты» по Минским переговорам, которая якобы не может быть обнародована в ближайшее время по соображениям безопасности.
«Что она вкладывает в это понятие („дорожная карта” — прим), для всех осталось загадкой. Госпожа Мендель также сообщила о неких инцидентах, связанных с блокировкой инициатив Зеленского другой стороной. Какой именно, она не уточнила. Если под стороной имела в виду Донбасс, возникает вопрос: когда были первые инициативы, и что конкретно наши представители заблокировали?» — отметил парламентарий.
Он добавил, что подобные заявления Киева напоминают враждебную риторику, которую использовала по отношению к ДНР и ЛНР прежняя украинская власть. По мнению Скороходова, основной стратегической линией команды Зеленского на переговорах в Минске остается затягивание времени и избегание выполнения обязательств.
«Мне сложно представить, что такого особенного может предложить господин Зеленский. Ведь решение конфликта лежит на поверхности: прекратить обстрелы и приступить к выполнению Комплекса мер», — подчеркнул руководитель фракции.
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В ООН неожиданно отметили помощь России Донбассу
Заместитель верховного комиссара ООН по делам беженцев Джордж Окот-Оббо на встрече с первым замглавы МВД РФ генерал-полковником полиции Александром Горовым отметил положительный опыт России по оказанию помощи жителям Донбасса.
Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
«Джордж Окот-Оббо отметил вклад Российской Федерации в решение вопросов, относящихся к компетенции УВКБ ООН, имеющийся положительный опыт Российской Федерации по ликвидации безгражданства и оказанию помощи пострадавшим гражданам из юго-восточных регионов Украины», — говорится в сообщении.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы реализации Глобального договора о беженцах и взаимодействия МВД РФ и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
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В целом , пока , видно отсутствие плановой реализации действий социальных паразитов-оккупантов с обеих сторон ( Укра-Раша) по выполнению Зелей их пожеланий для мирного сосуществования, для дальнейшего траха и утилизации гоев. Мешают, как-бы, “свои-не свои” ( Порох, Беня …). И прикрытия у Зе пока нет. Долго это длиться не будет. Дорого и опасно. Типа, прикормленные нацики могут начать рвать зубами тела “хозяев”. Или начнётся распад.