Новости Украины и Новороссии 19 апреля 2019

В ночь на вторник Надежда Савченко, обвиняемая в организации терактов в правительственном квартале и попытке захвата власти, вышла из-под стражи прямо в зале суда.

Спустя почти 13 месяцев заключения народный депутат готовится вернуться на свое рабочее место в парламенте.

Политические планы Надежды анализирует украинское издание «Страна».

Планов громадьё

«Я захожу в этот зал как свободный человек… Я вернула себе волю и буду бороться за Украину», — такими словами уже освобожденная Надежда Савченко благодарила своих сторонников в помещении межрайонного суда Броваров Киевской области.

Суд не смог вовремя принять решение, продлевать ли ей еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей, а время предыдущей меры пресечения истекало ровно в полночь. Ближайшее заседание суда на ту же тему состоится 7 мая. Но как минимум до этой даты (а не исключено, что и впредь) — Надежда на свободе.

Уже во вторник, 23 апреля, Надежда Савченко вернется в сессионный зал.

Это произойдет впервые с тех пор, как коллеги Савченко 22 марта 2018 года проголосовали за привлечение ее к уголовной ответственности, арест и снятие неприкосновенности, а днем позже, 23 марта 2018 года, Шевченковский районный суд Киева избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца (и этот срок постоянно продлевался) без права внесения залога.

Савченко и Владимиру Рубану инкриминировали подготовку военного переворота и теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Свое возвращение в большую политику сама Савченко анонсировала еще ночью на заседании суда.

«Я не убегаю за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины, потому что я — герой Украины. И для меня Украина — не пустое слово, я буду бороться за Украину до победного конца, и Украина победит власть Порошенко, прокуроров, Матиоса, Луценко, всех тех нечестных людей, которые вершили свое бесчестное правосудие, — заявляла Надежда. — Наша политическая сила „Общественно-политическая платформа Надежды Савченко“ поможет заменить все те политические партии, все то старье, которое сейчас наполняет Верховную Раду».

О том, что депутат планирует сосредоточиться на подготовке к парламентским выборам, уже заявила и замглавы партии, помощница Савченко в Раде Татьяна Проторченко.

«Савченко отпустили, и теперь она вновь возвращается к исполнению своих обязанностей. Ей нужно сейчас готовить свою партию к парламентским выборам. За это время она пропустила достаточно важных вещей, которые ей нужно будет наверстать», — рассказала Проторченко журналистам.

В парламент нынешнего созыва сама Савченко вошла как первый номер в списке ВО «Батькивщина», эту политсилу она покинула еще в декабре 2016 года.

Тогда же ее исключили из фракции.

А затем — из состава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Сейчас она не входит ни в одну фракцию.

И не состоит ни в одном комитете. Формально числится только в одной группе — по межпарламентским связям с Республикой Таджикистан.

Исключение Савченко из фракции «Батькивщина» теоретически могло бы повлечь за собой применение к ней императивного мандата, после чего она перестала бы быть нардепом.

Но еще в конце 2016 года лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко сказала, что партия не будет инициировать лишение Надежды Савченко депутатского мандата. И сегодня в «Батькивщине» отмечают, что этот вопрос перед политсилой не стоит.

«У Юлии Владимировны четкая позиция — за Савченко проголосовали люди, поэтому она имеет право находиться в Верховной Раде», — говорит «Стране» один из ближайших соратников Тимошенко.

Таким образом, ничто не препятствует возвращению Надежды Савченко в сессионный зал.

Сбитые рейтинги Надежды

Три года назад, в момент своего возвращения на Украину после российской тюрьмы, Надежда Савченко возглавляла рейтинг доверия украинских политиков с 35% (у Порошенко было 16%). Тогда же она более чем в два раза опережала и рейтинг Юлии Тимошенко. К середине 2017 года поддержка Савченко рухнула до 1–2% и меньше. Бывшая летчица связывала обвал рейтингов с кампанией власти против нее.

Последний раз социологи замеряли рейтинг Савченко в феврале нынешнего года. Тогда ее поддерживало всего 0,1% украинцев. Рейтинг политической силы Надежды Савченко, по данным февральского опроса Киевского международного института социологии, не намного выше — 0,2%.

Во время избирательной кампании на выборах президента Украины Савченко, по сути, поддержала кандидатуру Владимира Зеленского и продолжила критиковать нынешнего президента Порошенко.

Даже накануне, в перерывах заседания Броварского суда, она высмеяла Порошенко, но уже за «сольник» на «Олимпийском».

«Потому что, когда они сойдутся с Зеленским, я полагаю, что Зеленский вовсе не окажется такой марионеткой, о которой привык говорить Порошенко», — заявила она.

Но если публичная поддержка кандидатуры Зеленского до освобождения Савченко из-под стражи вполне вписывалась в линию защиты — дождаться амнистии от нового президента (в частности, адвокат подсудимой Валентин Рыбин опубликовал в СМИ открытое письмо Зеленскому, в котором призывал его в случае избрания президентом объявить амнистию «всем участникам гражданского противостояния 2014–2019 годов» и закрыть уголовное дело Савченко и Рубана), то теперь эксперты говорят, что Надежда с кандидатом Зе вряд ли сойдется.

С кем бороться — она найдет

«У Савченко есть серьезные политические амбиции, и я не исключаю, что все ее дальнейшие действия будут происходить с прицелом на парламентские выборы, — говорит политолог Руслан Бортник. — Она сама по себе символ политической борьбы с властью. По сути, из тяжеловесов — за эти пять лет отсидели только она и Александр Ефремов.

Выйдя на свободу, она станет торпедой против Порошенко и его команды.

Даже несмотря на то, что все рейтинги показывают, что Порошенко проиграет выборы, он не перестанет быть политиком и олигархом, и в этих ипостасях он еще долго будет в политической системе.

Разрушить его планы и карьеру — это станет задачей Савченко. Она войдет в радикальную политическую нишу и продолжит свою борьбу».

По словам политолога, на данный момент рейтинга для своего политпроекта у Савченко недостаточно.

«Более вероятно присоединение к какому-то успешному проекту и вхождение с ним в парламент. Не исключен вариант, что она попробует избраться по мажоритарному округу, если будет сохранена такая система. Но хоть она сама по себе одиночка, все равно понимает, что одна ничего не изменит, поэтому будет искать союзников», — считает эксперт.

Коллега Савченко по парламенту Виктор Чумак (внефракционный мажоритарщик) полагает, что искать союзников Надежда Савченко будет вне парламента.

«Я таких (тех, кто бы поддерживал Савченко) в парламенте не видел до сегодняшнего дня, — сказал он „Стране“. — Но и без нее будет много партийных проектов, цель которых оказаться в следующем созыве, я уже знаю десяток таких партий, которые на низком старте. Возможно, для нее был бы лучшим вариантом мажоритарный округ. Это как спасательный круг, в котором она могла бы прыгнуть в политику. Но лично я сам мажоритарщик, и я считаю, что от мажоритарки надо отказываться».

«Есть такая категория людей, которым не важно, с кем бороться, важен сам процесс.

За то время, когда она была депутатом, она так и не смогла сколотить вокруг себя команду. И поэтому крайне низкие шансы, что сейчас она сможет вписаться в чью-либо команду или сколотить свою, — считает политолог Андрей Золотарев. — В целом, в обществе есть запрос на несистемных персонажей в украинской политике. У нее есть флер пострадавшей от режима Порошенко, на этом вообще Надежда Савченко очки заработает.

Но главный вопрос остается — что делать с этой прогнившей системой. Многое будет зависеть от действий Зеленского. Будет ли он рушить систему или возглавит ее. Соответственно, того, с кем ей бороться, Савченко еще найдет».

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Галина Студенникова