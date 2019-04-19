Новости Украины и Новороссии 19 апреля 2019
- 09:39 В Луганске на базе ж/д вокзала создали центр организации перевозок.
- 09:29 Н.Я.Азаров и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “О втором туре украинских выборов”.
- 09:13 «Руки прочь от Сирии и Украины», — в Киеве прошёл пикет у посольства США (ФОТО, ВИДЕО).
- 08:51 Звонок: «Здравствуйте, это Порошенко» (АУДИО).
- 08:45 Шоу при полупустых трибунах: подробности сегодняшних дебатов.
- 08:14 «Основная цель России — возвращение Донбасса под контроль Украины», — Медведчук.
- 08:01 Пушков пожелал Украине «попутного ветра» без нефти из России.
- 07:25 На сайте Порошенко появилась петиция о переносе второго тура (ФОТО).
- 06:53 «Остаточнэ прощавай»: Порошенко обратился к народу (ВИДЕО).
- 06:30 Россия запретила ввоз «стратегического оружия» Украины — кастрюль и бюстгальтеров.
- 05:42 Торпеда для Порошенко. Чем займётся Савченко после выхода из тюрьмы.
- 01:19 Опасность стадиона.
- Вчера 23:43 Коломойского попросили не возвращаться на его же канале.
- Вчера 22:07 С этими людьми будут строить “сильную Украину”.
- Вчера 21:46 Пятиминутка экс-президента.
В Луганске на базе ж/д вокзала создали центр организации перевозок
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Н.Я.Азаров и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “О втором туре украинских выборов”
#МПГУ #Спицын #Азаров #Порошенко #Зеленский
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«Руки прочь от Сирии и Украины», — в Киеве прошёл пикет у посольства США (ФОТО, ВИДЕО)
Незамеченным на фоне предвыборных событий прошёл пикет у стен посольства США в Киеве 17 апреля. Он был приурочен ко дню независимости Сирийской Арабской Республики и организован обществом дружбы Украина-Сирия «Дружба-Садака».
Участники митинга выразили поддержку президенту Башару Асаду и сирийскому народу, решительно осудили империалистическую политику США в Сирии и на Украине.
В мероприятии приняли участие секретарь ЦК запрещённой на Украине Компартии, глава Антифашистского комитета Украины Георгий Буйко, первый секретарь ЦК Комсомола Украины Михаил Кононович и другие товарищи.
На митинге была принята резолюция, которую передали послу США на Украине Мари Йованович.
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Звонок: «Здравствуйте, это Порошенко» (АУДИО)
Жители Украины сообщают, что получают на свои мобильные телефоны звонок «от действующего президента Украины Петра Порошенко» с призывом прийти на выборы 21 апреля и поддержать его курс.
Аудиозапись публикуют в социальных сетях.
По словам очевидцев, звонок поступает с номера +380 (44) 364 88 43 и включается запись голоса действующего президента.
«Добрый день! Это Петр Порошенко, президент Украины. 21 апреля — решающий день, который определит судьбу Украины. Прошу вас поддержать мой курс, демократию и достоинство, а не реванш, стабильную гривну, а не инфляцию, путь в Европейский Союз и НАТО. Поддержите сильную Украину, а не страну, которая упадет на колени. Главное — сохранить страну и до встречи 21-го», — говорится в аудиозаписи.
Экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко говорит, что получил такой звонок, но бросил трубку.
«Звонок с неизвестного номера. Взял трубку. Неожиданно знакомый голос: „Это Петр Порошенко. 21 апреля решающий день…” Выключил. Штабная агитка-циркуляр. 21 апреля на самом деле не решающее — результат голосования уже всем понятен. Пять предыдущих лет были (должны были быть!) решающими. А сейчас людей больше интересует не именно 21 апреля, а что будет дальше после него — в июне, августе, декабре…? Эти вопросы на данный момент без ответов», — написал Гриценко в соцсети.
Знаменитый фильм ужасов «Звонок» — вот с чем ассоциируется у многих эта акция.
По сюжету телефонный звонок следует после просмотра некой загадочной видеокассеты, после чего каждый посмотревший ее умирает.
В украинских реалиях после просмотра выступлений Порошенко по ТВ, бесконечных «дякую» и «остаточных прощавай», он сам звонит по телефону. Каждый посмотревший начинает платить за газ, электричество и воду в 10 раз больше, некоторые умирают на фронте.
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Шоу при полупустых трибунах: подробности сегодняшних дебатов
Вокруг предвыборных дебатов вышедших во второй тур Петра Порошенко и Владимира Зеленского страсти кипели буквально со дня первого тура: стадион, анализы, дата — всё это оспаривалось обоими кандидатами, но, похоже, Зеленский одержал победу — стадион, а не студия и дата, на которой настаивал артист.
Итак, освежим в памяти детали предстоящего шоу.
19 апреля в 19:00, как и планировалось, оба кандидата в президенты выйдут каждый на свою сцену и начнут говорить. Национальная телекомпания украины (НОТУ) заверяет, что «это не назвать дебатами. Оно так не выглядит и не соответствует закону».
С 16:00, за три часа до начала на стадион «Олимпийский» начнут запускать людей. Билеты были разобраны ещё вчера в первой половине дня, но и тут всех обманули: из 70 тысяч мест в целях безопасности будет заполнено меньше половины, а именно — два сектора с двух сторон по 12 и 16 тысяч соответственно.
Не договорились штабы и по принципиальному вопросу: будет ли один ТВ-сигнал или два, сколько будет телекамер и кто будет ими управлять. Оба кандидата не доверяют режиссёрам, которые будут сидеть в одной передвижной станции, поэтому хотят две — отсюда и проблема сигналов.
Итак, сцен будет две, телесигналов — два, телетрансляций, похоже, тоже будет две.
Концертов, которыми будут развлекать и разогревать пришедших за три часа до начала шоу людей, вообще планировалось четыре: два до дебатов, два после (у каждого кандидата свои).
Безопасность
Нацполиция из соображений безопасности хотела разводить сторонников кандидатов по разным секторам, как футбольных фанатов. Однако штабы сказали «давайте не разделять людей» и от этой идеи отказались. Полиция заверила, что справится «в любом случае».
Напомним, украинский пропагандист Дмитрий Гордон вчера призвал Зеленского отказаться от дебатов на стадионе, заявив, что это «очень опасно».
Надежда Савченко вообще, не стесняясь, заявила, что стадион и люди на нём — отличная мишень для миномёта.
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В целом, кандидаты договорились по 6 из 10 пунктам:
1. Трибуны делят не вдоль, а поперек.
2. Символику партий не используют.
3. Артистов с песнями запускают по очереди.
4. Билеты делят пополам и распространяют каждый свои.
5. Время начала концертов -16:00.
6. Время начала дебатов — 19:00.
Не договорились штабы по следующим вопросам:
— по числу вопросов друг другу — три или по четыре;
— личности ведущего;
— количеству камер и телетрансляций.
Ну а «Русская Весна» приглашает читателей смотреть и комментировать предстоящее шоу вместе с нами.
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«Основная цель России — возвращение Донбасса под контроль Украины», — Медведчук
Украинский олигарх и политик Виктор Медведчук рассказал о том, что Кремль может предложить Владимиру Зеленскому, в случае его победы на президентских выборах.
В интервью западному информагентству Reuters Виктор Медведчук высказал мнение, что Зеленскому стоит пойти на сделку с Москвой и пообещал, что в таком случае Украина восстановит контроль над республиками Донбасса и даже получит дешевый газ и инвестиции из РФ.
Медведчук полагает, что Кремль хотел бы узнать больше о Зеленском, у которого нет политического опыта, чтобы понять, является ли он кем-то, с кем Москва может иметь дело, в отличие от действующего президента Петра Порошенко.
«У них нет никаких ожиданий в Москве, — сказал Медведчук. — Они хотят посмотреть, что будет потом, кто будет в окружении Зеленского, и что он будет делать и с кем».
Также по словам Виктора Медведчука, Кремль будет рад уходу Порошенко, но не прокомментировал победу Зеленского, сказав лишь, что он внимательно следит за заявлениями кандидатов и надеется, что любой новый президент сможет заключить мирное соглашение на Донбассе, который находится под российской оккупацией с 2014 года.
Основной целью России, уверяет Медеведчук, является возвращение Донбасса под контроль Украины, но на своих условиях.
Медведчук заявил, что до сих пор Зеленский занимал неверную позицию, но после избрания президентом, по его словам, всё может поменяться.
«Может быть, он придет к мысли, что ради мира нужно это сделать, — сказал Медведчук. — Никто не говорит о необходимости идти на уступки или что-то отдавать. Мы говорим о необходимости вернуть людей и территорию».
По словам Медведчука, Путин может быть готов освободить 24 украинских моряка (которые нарушили гограницу РФ – прим. РВ) в качестве жеста доброй воли.
Также он заявил, что Зеленский мог бы восстановить экономические отношения с Россией.
медведчук напомнил, что как и ранее, Россия хочет, чтобы переговоры о судьбе Донбасса велись между киевскими властями, представителями пророссийских руководителей оккупированных территорий и самой России, добавив, что готов об этом поговорить с Зеленским после выборов, если он победит.
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Пушков пожелал Украине «попутного ветра» без нефти из России
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию вокруг запрета экспорта на Украину российской нефти. Свою позицию по указанному вопросу сенатор выразил в Twitter, передает RT.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва введёт запрет на экспорт нефти на Украину.
Уточнялось, что с 1 июня текущего года ввозить на Украину продукцию топливно-энергетического комплекса из России можно будет лишь на основании соответствующих разрешений.
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На сайте Порошенко появилась петиция о переносе второго тура (ФОТО)
На сайте Порошенко появилась петиция о переносе второго тура.
Вот требования авторов:
— перенести дату второго тура выборов на 21 июля
— приказать правоохранительным органам проверить и обнародовать информацию, опубликованную на сайте «Миротворец» о финансировании Зеленского спецслужбами России
— проверить и обнародовать информацию о связи и финансировании Зеленского олигархом Коломойским
— провести международный аудит «Укроборонпрома» и обнародовать результаты до 21 июля
— подать в Верховную Раду законопроект «О выборах президента Украины», который обяжет кандидатов проводить дебаты перед вторым туром. В случае отказа от дебатов, кандидат должен быть привлечен к ответственности. Обязать тестирование на наркотическую и алкогольную зависимость. Обязать представлять свою предвыборную программу. В случае отказа — снимать кандидата с предвыборной гонки.
— подать в Верховную Раду закон «Об импичменте Президента» с учётом «гибридной агрессии России».
В случае если петиция не будет рассмотрена, её авторы оставляют за собой право отстаивать свои права на «мирных, бессрочных акциях протеста», а мы знаем, что это значит на Украине.
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«Остаточнэ прощавай»: Порошенко обратился к народу (ВИДЕО)
Вчера, в четверг 18 марта информационным пространством Украины единолично завладел Владимир Зеленский: большое интервью РБК-Украина, где он назвал Путина врагом, видеообращение «За 28 лет они украли у тебя почти всё», прямой эфир на телеканала «1+1», где он представил свою команду — мощный и продуманный удар перед дебатами.
Но Порошенко всё же попробовал ответить: пока Зеленский выступал на ТВ, Петро вышел в прямой эфир на своей странице Facebook.
В ходе эфира он много раз и в разных формулировках попросил прощения за ошибки и сказал, что «не ошибается тот, кто ничего не делает».
Прошелся по пунктам, которые считает своими достижениями. Напугал тем, что Украина получит слабого президента, который приведет к беде.
Попросил поддержки и призвал не думать в день выборов о Зеленском или Порошенко, а думать об Украине. Всем своим выступление дал понять, что без него Украины не будет, она пропадет.
Судя по всему, это — финальное слово Порошенко перед завтрашними дебатами. Объективно оно получилось жалким и будто бы оправдывающимся.
Ошибки, за которые просил прощения Порошенко, темнеют могильными камнями на Донбассе, даты смерти одинаковы: 2015, 2017, 2014, 2016, 2018… Самые страшные камни — те, на которых даты рождения 2010, 2012, 2008…
Судя по вчерашнему шоу Зеленского на ТВ, ничего не изменится.
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Россия запретила ввоз «стратегического оружия» Украины — кастрюль и бюстгальтеров
Вчера информационное пространство потрясла новость о запрете Россией экспорта нефти и угля на Украину: премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете экспорта на Украину продукции топливно-энергетического комплекса.
Помимо нефти Россия запретила ввозить на Украину:
— продукты перегонки каменноугольной смолы;
— этилен, пропилен, бутилен и бутадиен;
— смеси битумные (асфальтовые смеси для дорожных покрытий);
— бензол, толуол, ксилол;
— парафин, воск, производимые из нефтепродуктов, минеральные воски, вазелин.
На этом правительство России не остановилось, расширило и список запрещенных для импорта с территории Украины товаров. Из Украины в Россию теперь запрещены ко ввозу:
— трубоукладчики, погрузчики, бульдозеры;
— крепежные изделия, канаты, веревки, проволока, сетка;
— стальная эмалированная посуда;
— колготки, чулки, носки, бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки;
— обувь, вкладные стельки и подпяточники;
— костюмы, жакеты, платья, юбки, брюки, шорты, майки, фуфайки с рукавами, свитеры.
Полный список запрещённых товаров можно увидеть тут, мы выделили самые значимые и забавные пункты.
Украинское издание enkorr со ссылкой на данные «Консалтинговой группы А-95» пишет, что Россия в 2018 году обеспечила 40% украинского рынка дизельного топлива и 29% автогаза. Также Российская Федерация поставляет на Украину битум, мазут, масла и нефтехимическое сырье.
LIGA.net со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины сообщило, что за три месяца этого года Украина импортировала из России нефти и нефтепродуктов на $459,9 млн. Доля импорта достигла 41,45%.
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Торпеда для Порошенко. Чем займётся Савченко после выхода из тюрьмы
В ночь на вторник Надежда Савченко, обвиняемая в организации терактов в правительственном квартале и попытке захвата власти, вышла из-под стражи прямо в зале суда.
Спустя почти 13 месяцев заключения народный депутат готовится вернуться на свое рабочее место в парламенте.
Политические планы Надежды анализирует украинское издание «Страна».
Планов громадьё
«Я захожу в этот зал как свободный человек… Я вернула себе волю и буду бороться за Украину», — такими словами уже освобожденная Надежда Савченко благодарила своих сторонников в помещении межрайонного суда Броваров Киевской области.
Суд не смог вовремя принять решение, продлевать ли ей еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей, а время предыдущей меры пресечения истекало ровно в полночь. Ближайшее заседание суда на ту же тему состоится 7 мая. Но как минимум до этой даты (а не исключено, что и впредь) — Надежда на свободе.
Уже во вторник, 23 апреля, Надежда Савченко вернется в сессионный зал.
Это произойдет впервые с тех пор, как коллеги Савченко 22 марта 2018 года проголосовали за привлечение ее к уголовной ответственности, арест и снятие неприкосновенности, а днем позже, 23 марта 2018 года, Шевченковский районный суд Киева избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца (и этот срок постоянно продлевался) без права внесения залога.
Савченко и Владимиру Рубану инкриминировали подготовку военного переворота и теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.
Свое возвращение в большую политику сама Савченко анонсировала еще ночью на заседании суда.
«Я не убегаю за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины, потому что я — герой Украины. И для меня Украина — не пустое слово, я буду бороться за Украину до победного конца, и Украина победит власть Порошенко, прокуроров, Матиоса, Луценко, всех тех нечестных людей, которые вершили свое бесчестное правосудие, — заявляла Надежда. — Наша политическая сила „Общественно-политическая платформа Надежды Савченко“ поможет заменить все те политические партии, все то старье, которое сейчас наполняет Верховную Раду».
О том, что депутат планирует сосредоточиться на подготовке к парламентским выборам, уже заявила и замглавы партии, помощница Савченко в Раде Татьяна Проторченко.
«Савченко отпустили, и теперь она вновь возвращается к исполнению своих обязанностей. Ей нужно сейчас готовить свою партию к парламентским выборам. За это время она пропустила достаточно важных вещей, которые ей нужно будет наверстать», — рассказала Проторченко журналистам.
В парламент нынешнего созыва сама Савченко вошла как первый номер в списке ВО «Батькивщина», эту политсилу она покинула еще в декабре 2016 года.
Тогда же ее исключили из фракции.
А затем — из состава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Сейчас она не входит ни в одну фракцию.
И не состоит ни в одном комитете. Формально числится только в одной группе — по межпарламентским связям с Республикой Таджикистан.
Исключение Савченко из фракции «Батькивщина» теоретически могло бы повлечь за собой применение к ней императивного мандата, после чего она перестала бы быть нардепом.
Но еще в конце 2016 года лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко сказала, что партия не будет инициировать лишение Надежды Савченко депутатского мандата. И сегодня в «Батькивщине» отмечают, что этот вопрос перед политсилой не стоит.
«У Юлии Владимировны четкая позиция — за Савченко проголосовали люди, поэтому она имеет право находиться в Верховной Раде», — говорит «Стране» один из ближайших соратников Тимошенко.
Таким образом, ничто не препятствует возвращению Надежды Савченко в сессионный зал.
Сбитые рейтинги Надежды
Три года назад, в момент своего возвращения на Украину после российской тюрьмы, Надежда Савченко возглавляла рейтинг доверия украинских политиков с 35% (у Порошенко было 16%). Тогда же она более чем в два раза опережала и рейтинг Юлии Тимошенко. К середине 2017 года поддержка Савченко рухнула до 1–2% и меньше. Бывшая летчица связывала обвал рейтингов с кампанией власти против нее.
Последний раз социологи замеряли рейтинг Савченко в феврале нынешнего года. Тогда ее поддерживало всего 0,1% украинцев. Рейтинг политической силы Надежды Савченко, по данным февральского опроса Киевского международного института социологии, не намного выше — 0,2%.
Во время избирательной кампании на выборах президента Украины Савченко, по сути, поддержала кандидатуру Владимира Зеленского и продолжила критиковать нынешнего президента Порошенко.
Даже накануне, в перерывах заседания Броварского суда, она высмеяла Порошенко, но уже за «сольник» на «Олимпийском».
«Потому что, когда они сойдутся с Зеленским, я полагаю, что Зеленский вовсе не окажется такой марионеткой, о которой привык говорить Порошенко», — заявила она.
Но если публичная поддержка кандидатуры Зеленского до освобождения Савченко из-под стражи вполне вписывалась в линию защиты — дождаться амнистии от нового президента (в частности, адвокат подсудимой Валентин Рыбин опубликовал в СМИ открытое письмо Зеленскому, в котором призывал его в случае избрания президентом объявить амнистию «всем участникам гражданского противостояния 2014–2019 годов» и закрыть уголовное дело Савченко и Рубана), то теперь эксперты говорят, что Надежда с кандидатом Зе вряд ли сойдется.
С кем бороться — она найдет
«У Савченко есть серьезные политические амбиции, и я не исключаю, что все ее дальнейшие действия будут происходить с прицелом на парламентские выборы, — говорит политолог Руслан Бортник. — Она сама по себе символ политической борьбы с властью. По сути, из тяжеловесов — за эти пять лет отсидели только она и Александр Ефремов.
Выйдя на свободу, она станет торпедой против Порошенко и его команды.
Даже несмотря на то, что все рейтинги показывают, что Порошенко проиграет выборы, он не перестанет быть политиком и олигархом, и в этих ипостасях он еще долго будет в политической системе.
Разрушить его планы и карьеру — это станет задачей Савченко. Она войдет в радикальную политическую нишу и продолжит свою борьбу».
По словам политолога, на данный момент рейтинга для своего политпроекта у Савченко недостаточно.
«Более вероятно присоединение к какому-то успешному проекту и вхождение с ним в парламент. Не исключен вариант, что она попробует избраться по мажоритарному округу, если будет сохранена такая система. Но хоть она сама по себе одиночка, все равно понимает, что одна ничего не изменит, поэтому будет искать союзников», — считает эксперт.
Коллега Савченко по парламенту Виктор Чумак (внефракционный мажоритарщик) полагает, что искать союзников Надежда Савченко будет вне парламента.
«Я таких (тех, кто бы поддерживал Савченко) в парламенте не видел до сегодняшнего дня, — сказал он „Стране“. — Но и без нее будет много партийных проектов, цель которых оказаться в следующем созыве, я уже знаю десяток таких партий, которые на низком старте. Возможно, для нее был бы лучшим вариантом мажоритарный округ. Это как спасательный круг, в котором она могла бы прыгнуть в политику. Но лично я сам мажоритарщик, и я считаю, что от мажоритарки надо отказываться».
«Есть такая категория людей, которым не важно, с кем бороться, важен сам процесс.
За то время, когда она была депутатом, она так и не смогла сколотить вокруг себя команду. И поэтому крайне низкие шансы, что сейчас она сможет вписаться в чью-либо команду или сколотить свою, — считает политолог Андрей Золотарев. — В целом, в обществе есть запрос на несистемных персонажей в украинской политике. У нее есть флер пострадавшей от режима Порошенко, на этом вообще Надежда Савченко очки заработает.
Но главный вопрос остается — что делать с этой прогнившей системой. Многое будет зависеть от действий Зеленского. Будет ли он рушить систему или возглавит ее. Соответственно, того, с кем ей бороться, Савченко еще найдет».
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Галина Студенникова
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Опасность стадиона
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Коломойского попросили не возвращаться на его же канале
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С этими людьми будут строить “сильную Украину”
Зеленский озвучил список фамилий, которые придут в администрацию президента Украины после ухода Порошенко.
"С этими людьми мы будем строить Украину, сильную мощную свободную Украину, которая не является младшей сестрой России, не является коррумпированным партнером Европы, а нашу независимую Украину" (с) Зеленский
1. Руслан Степанчук, идеолог, отвечает за формирование государственных институций.
2. Иван Баканов (за взаимоотношения с Верховной Радой).
3. Дмитрий Разумков (вопросы внутренней политики)
4. Александр Данилюк (финансовая и банковская политика, международные отношения, экономика)
5. Руслан Рябошапка (правоохранительная и антикоррупционная политика)
6. Галина Янченко (эксперт по антикоррупционной политике и диджитал решения)
7. Денис Монастырский (правоохранительные органы),
8. Сергей Ионушас (органы правосудия)
9. Иван Апаршин (эксперт по обороне),
10. Ирина Венедиктова ( реформы в судебной системе),
11. Даниил Гетьманцев (налогообложение),
12. Виктория Страхова (банковская деятельность),
13. Михаил Федоров – диджитал направление зе-команды
14. Александр Мережко (международные отношения, народовластие)
15. Олег Бондаренко – экологическая политика
16. Марина Бардина – равные права женщин и мужчин
17. Сергей Кальченко (эксперт по избирательному законодательству, права человека),
18. Андрей Герус ( тарифы, энергетика, жкх и антимонопольное регулирование)
19. Сергей Бабак (образование и наука),
20. Евгений Комаровский (советник по медицине)
https://strana.ua/news/197015-zelenskij-nazval-15-chlenov-svoej-komandy-s-kotoroj-vojdet-v-ap-spisok-familij-.html – цинк
В целом, один в один грузинский сценарий – противопоставляем себя "московским ставленникам" и "коррумпированным евроинтеграторам", избирателю подсовывают "команду молодых и не очень технократов, которые за сильную Украину". В список явно постарались не включать слишком уж одиозных людей, которых полно в обойме у Порошенко. Но главным все же будет список потенциальных министров, в числе которых с существенной долей вероятности может оказаться Аваков.
«Нет. Он [Порошенко] просто моя марионетка и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять всё, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать всё, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину» (с) Коломойский
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Пятиминутка экс-президента
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Ну, вот и все. Кто бы не победил, этот указ решил все будущее Украины.
Дорога была ложка к обеду, а сейчас пришло время для этого указа.
Без нефти с 1 июня олигархи будут грызть друг друга, а не устраивать театр.