Паспорта Донбассу – восемь плюсов для России

За хорошее благодарить, за ошибки критиковать — вот формула здравого поведения уважающего себя гражданина по отношению к власти своего государства. На минувшей неделе «всепропальщики», то есть те, кто десятки раз говорили, «что Путин сдал Донбасс», получили хороший повод, чтобы перестать критиковать то, чего нет.

Разумные люди поймут, что ошибались и заблуждались. Те, для кого «критика» есть способ существования и реализации потаенных политических амбиций, продолжат свои сетевые стоны.

Мы же начнем со слов благодарности президенту России Владимиру Путину. Спасибо за указ об упрощении получения российского гражданства жителями Донбасса! По сути, теперь около 3 млн человек смогут получить паспорта РФ всего за три месяца. Сразу уточним, что это не значит, что к 1 августа все эти миллионы измученных войной людей получат российские паспорта. Срок получения гражданства составит три месяца для каждого человека, но подавать заявки они будут постепенно.

А теперь о сути произошедшего и реакции на нее.

В Донбассе реакция вполне предсказуемая — радость и ликование. В России основная масса граждан, безусловно, поддерживают это решение. Кроме либералов и тех самых «всепропальщиков», которых можно назвать вечно недовольными сетевыми персонажами, критикующими власти Российской Федерации за то же самое, что и проамериканские либералы, только «вспепропальщики» пытаются заворачивать эту критику в патриотическую обертку.

Такие товарищи, имей они возможность, критиковали бы Сталина за Победу. Да, именно так. Почему не победил в 1941 году? Почему преступно тянул до 1945 года вместо того, чтобы, в крайнем случае, вместе с восставшими немецкими рабочими войти в Берлин в мае 1942 года!

И их критика будет смотреться убедительно. Потому что на их стороне только слова, которые никак не проверить, а на стороне Сталина — тяжелейшая военная и дипломатическая кампания нескольких лет. Вот и «всепропальщики» вместо радости за Донбасс сразу отрезают: «А почему раньше паспорта не давали?».

А теперь о плюсах, которые получила Россия, начав процедуру выдачи своего гражданства жителям Донбасса.

1. Простой русский человек считает, что давно пора помочь Донбассу установить мир, прекратить там кровопролитие. Очевидно, что выполнение этого запроса общества снизит напряженность внутри России и укрепит доверие граждан к власти.

2. Выдавая паспорта в Донбассе, Россия укрепляет себя, получая три миллиона самых преданных Русскому миру людей, которых не надо агитировать. Они видели, что такое демократия по западному образцу, своими глазами. И слышали её во время обстрелов своими ушами. Этот опыт, эти чувства сложно переоценить.

3. Наряду с миллионами «штатских» паспорта России получат и те десятки тысяч солдат и офицеров, жителей Донбасса, что сидят в окопах, реально защищая Россию и русских ценой своей жизни и здоровья. Эти «солдаты России» до сих пор не имеют российского гражданства. Выдача паспортов РФ тем, кто является русским, считает себя русским (вне зависимости от окончания своей фамилии и крови, текущей в венах), сражается за свое право говорить по-русски, — это акт справедливости. А у народа России к справедливости особое отношение.

4. Выдача гражданства России жителям Донбасса полностью опрокидывает украинскую пропаганду последних пяти лет. После захвата власти в Киеве началась пропаганда того, что в Донецке и Луганске действуют некие «российско-террористические» войска, а ЛНР и ДНР просто оккупированы Россией. Можно все долго говорить и повторять, а потом 3 млн жителей Донбасса добровольно попросят дать им российский паспорт. Добровольно! Попросят! Говорить после этого про «оккупацию» и насилие будет неэффективно и неубедительно, ведь невозможно раздавать паспорта силой тем, кто об этом не просит.Ситуация становится прозрачной, сразу понятно, чего хотят и кого на самом деле поддерживают жители Донбасса.

5. За шумом и радостными возгласами от президентского указа в России почти не обратили внимания на одну очень важную деталь. Если ранее в России требовали документ об отказе от гражданства Украины для получения паспорта РФ, то теперь в информационных сообщениях отдельно подчеркивается, что жителям Донбасса не надо отказываться от украинского паспорта. Россия этого не требует, а из гуманитарных соображений помогает соотечественникам.

Смысл происходящего зато прекрасно поняли в Киеве. Сначала министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «указ Владимира Путина является агрессией». Чуть позже он же сказал, что «в будущем Россия будет выдавать паспорта не только жителям республик Донбасса, но и всему населению Украины». Киев потребовал усиления политического давления на Россию, дополнительных санкций. Хотя никакого повода для этого просто нет. Во-первых, паспорта своих государств гражданам Украины раздавали поляки, венгры и румыны, о чем Западу напомнил президент России. А, во-вторых, любое государство суверенно в вопросе выдачи своего гражданства. Спрашивать никого другого ему об этом не нужно. Ведь процедура проста: человек ПРОСИТ дать ему гражданство России, Россия соглашается. Все. И нет никакой разницы, что таких людей могут быть десятки миллионов. Претензии надо предъявлять не к России, а к тому, кто довел людей на Украине до такого состояния, что они хотят получить паспорт другого государства. Россия не присоединяет к себе ЛДНР, она просто дает паспорта людям.

Мы с коллегами неоднократно писали о необходимости выдать жителям ДНР и ЛНР российские паспорта в качестве первого шага в деле предотвращения братоубийственной войны между Россией и Украиной, которую готовит Запад. Решающим же шагом в деле преодоления этой опасной «феодальной раздробленности» должно стать то, чего сегодня испугались в Киеве. Россия должна объявить, что любой гражданин Украины, за исключением фашистов и воров, может точно так же иметь возможность получить гражданство РФ. Дав паспорта сначала Донбассу, а потом всей Украине, можно радикально изменить геополитическую ситуацию в Европе.

7. Сам факт обращения значительной части населения соседней страны с просьбой дать им гражданство России, без необходимости отказа от гражданства Украины, станет своего рода плебисцитом, показателем отношения к нынешней киевской власти и к самому существованию Украины как «АнтиРоссии». Результаты этого референдума не подделать, а людей, в отличие от выборного шоу, не запутать. Ведь каждый гражданин Украины ДОБРОВОЛЬНО и лично попросит российский паспорт. Если гражданин Украины стал ещё и гражданином России, и таких людей десятки миллионов, то проект «Украина = АнтиРоссия» обанкротился и его можно закрывать, что означает невозможность войны между нашими странами.

Именно этого больше всего боятся нынешние киевские политики. Причем — все. Они прекрасно понимают, что паспорта для Донбасса — только первый шаг. И потому одинаковые украинские (проамериканские) политики выдают одинаковую реакцию:

«В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского призвали ужесточить санкции против России в ответ на указ Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям ЛНР и ДНР».

«Президент Петр Порошенко назвал решение президента РФ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ЛДНР беспрецедентным вмешательством во внутренние дела Украины и брутальным нарушением суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины».

8. Решение Путина нельзя мерить деньгами. Затраты будут, но ведь, экономя деньги, можно было и Европу от Гитлера не освобождать. Да и разбив шведов под Полтавой, под Стокгольмом не высаживаться. Самим ведь не хватает денег! И уж, конечно, не видали бы мы просторов Сибири и Дальнего Востока, будь во главе России «экономщики», а не политики-стратеги. Деньги найдутся, Украина — не обременение, а приз и богатейший край! А вот усиление внешнеполитического влияния России решение президента точно принесет.

Наши поздравления Донбассу!

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103193