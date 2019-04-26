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Загрязнение нефти в «Дружбе» было умышленным, — «Транснефть»

21:30. 26 апреля 2019 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:
Загрязнение нефти в «Дружбе» было умышленным, — «Транснефть» | Русская весна

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», сообщил журналистам советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

«Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием. В данный момент в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему», — сообщил представитель компании.

По его словам, установлено, что хлорорганические соединения вбросили через узел учета, принадлежащий частной структуре «Самаратранснефтьтерминал». Эта компания принимает нефть от нескольких небольших производителей и анализирует ее качество.

Проблема с нефтью

На прошлой неделе Белоруссия пожаловалась, что по нефтепроводу «Дружба» поступает сырье с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту. Минск заявил, что переработка топлива такого качества может повлиять на работу НПЗ.

По словам замглавы белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимира Сизова, ущерб от недополученной выручки от реализации нефтепродуктов уже составил порядка ста миллионов долларов.

Польша остановила прием нефти из «Дружбы» в среду вечером, Украина — в четверг вечером.

«Транснефть» признала факт наличия повышенного содержания в топливе хлоридов и заявила, что обнаружила источник загрязнения.

Курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак пообещал чистую нефть на входе в Белоруссию уже 29 апреля.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1556302214

Метки: Новости

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