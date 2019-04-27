Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 27 апреля 2019

Как сообщил 24 апреля российский центр по примирению враждующих сторон, в сирийской провинции Хама представители «Белых касок» сняли постановку о гибели отдельно взятой семьи вследствие применения химического оружия правительственными войсками.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Примечательно, что съемки были проведены в населенном пункте Морек. Непосвященной аудитории неизвестно, что в данном селе давно никто не живет, оно полностью разрушено в ходе боевых действий между «Джебхат Ан-Нусрой»* и сирийской армией еще в 2014 году.

Ранее в арабских соцсетях уже появлялся подобный ролик, снятый с участием «Белых касок» в марте этого года в районе населенного пункта Кафер-Халаб, расположенного юго-западнее города Алеппо. Сирийскую авиацию в этом ролике обвинили в том, что она использовала «авиабомбу с хлором». О том, что в месте проведения съемок давно уже не осталось реального населения, авторы постановки, понятное дело, не заикнулись.

Вспоминаются мартовские заявления российских военных и дипломатов о причастности спецслужб Франции и Бельгии к подготовке химпровокаций в Идлибе. Теперь выясняется, что темой занимается целая международная коалиция.

В частности, на подконтрольной протурецким формированиям из так называемой «Национальной сирийской армии» территории района Аазаз на севере провинции Алеппо уже второй месяц находится около 150 членов пресловутой группировки «Белые каски». Они попали туда из Иордании, куда были выведены с юга Сирии летом прошлого года. Как известно, примерно 400 человек из числа псевдоспасателей и членов их семей застряли в Иордании в связи с отказом западных стран выдавать им визы. Руководство Хашимитского королевства, принявшее «Белых касок» под давлением США, тоже не радо этому контингенту. В итоге бойцам информационного фронта предложили заслужить возможность выезда во Францию и страны Бенилюкса участием в инсценировках химатак сирийской армии в Идлибе.

Возглавил группу, выехавшую на север Сирии транзитом через Турцию, лично Ахмад Аль-Хаддад, в прошлом руководитель «Белых касок» в южносирийской провинции Дераа.

В ходе тренингов в районе Азаза фальшивые гуманитарщики учатся у западных специалистов правильно действовать перед камерой и не допускать медицинских ошибок, зафиксированных ранее на постановочных кадрах из Хан-Шейхуна и Восточной Гуты. Часть повышенных в квалификации белокасочников уже убыла в Идлибскую зону деэскалации в сопровождении видеооператоров и корреспондентов вовлеченных в антиасадовскую пропаганду информагентств.

Оплачивается все это «Фондом развития Катара». Транспорт и контакты с главарями боевиков в Идлибе предоставлены турецкими спецслужбами.

Они организовали 15 апреля в городе Дар-Тааза на стыке провинций Алеппо и Идлиб координационное совещание группы полевых командиров с руководителями съемочных команд и «Белых касок». Речь шла о заготовке провокаций по всему практически периметру зоны деэскалации.

В связи с этим у тех, кто следит за развитием стратегического партнерства между Турцией и Россией с учетом ведущей роли инициированного двумя нашими странами и Ираном «астанинского формата» сирийского урегулирования, может возникнуть вопрос: зачем турки так себя ведут?

Ответ заключается в том, что геополитика не бывает черно-белой.

Решая свои внутриполитические, экономические и демографические проблемы, руководство Турции преследует цель создания на территории Сирии дружественных себе анклавов, управляемых силами, оппозиционными действующим сирийским властям.

В свое время Анкара, как и многие другие государства Запада и Востока, сделала ставку на падение правительства Башара Асада. Не сбылось. Джихадисты со всего мира с данной задачей не справились. Однако от роли покровителя сирийской оппозиции Турция отказаться теперь не может. Кроме того, предоставив ранее свою территорию как логистическую базу для воюющих в Сирии группировок, включая «Джабхат Ан-Нусру», она должна дать связанным с западными спецслужбами спонсорам радикалов возможность как-то «отбить» ранее вложенные средства и подготовить новые площадки для дальнейшего использования зарубежных наемников.

С этим связана на удивление пассивная позиция Анкары в отношении происходящего на территории Идлибской зоны деэскалации. Там боевики превратившейся в «Хайат Тахрир Аш-Шам» «Джабхат Ан-Нусры» полностью захватили власть и обложили население и бизнес непомерными налогами. В настоящее время террористы в Идлибе делают деньги буквально на всем и при этом ничего ни во что не вкладывают, предоставляя заниматься социальными проблемами подрядчикам иностранных фондов и гуманитарных организаций. Миллионные, если не миллиардные прибыли от рэкета, контрабанды нефтепродуктов и синтетических наркотиков главари «Тахрир Аш-Шам» выводят по печально известной системе теневых переводов «хавала» в Европу и ближневосточные страны.

При этом на подконтрольных территориях они провели с согласия Турции выборы в так называемое «законодательное собрание», которое должно легитимизировать созданное политическим крылом ХТШ «правительство спасения». К лету намечено завершить формирование единых органов власти и управления, параллельно превратив разрозненные группировки боевиков в подобие армии. После этого, вполне может быть, одиозные лидеры джихадистов отойдут в тень либо исчезнут в неизвестном направлении, а моджахеды с Кавказа и Средней Азии убудут в Афганистан или на Балканы. Останется исламистский анклав, который Запад и Турция признают автономным образованием, имеющим право на жизнь вне власти «дамасского режима».

Для реализации подобного сценария по границе зоны деэскалации и расставлены этакие «химловушки».

Излишек боевиков из числа малоуправляемых либо чересчур фанатичных кадров (включая главарей) турецкие спецслужбы сейчас активно утилизируют. Помимо обычных для такой ситуации ликвидаций посредством персональных покушений, используется также метод «натрави на сирийские войска».

На атаки и обстрелы своих позиций сирийцы отвечают огневыми ударами и действиями спецназа, прореживая тем самым ряды слишком уж многочисленных на сегодняшний день, по мнению турецкой разведки, боевиков. А чтобы сирийская армия, спровоцированная боевиками, не попыталась сорвать переход Идлиба под власть исламистов силовым путем, боевики и «Белые каски» периодически подпитывают западные СМИ своими инсценированными медиа-вбросами о «жертвах химического оружия»…

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.