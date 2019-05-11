Лукашенко захотел от России много денег

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды?

В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал назвать точную сумму ущерба от поступления российской загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба». Конкретные цифры станут известны после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в частности, Мозырского и Полоцкого. Но уже сейчас он уверен, что цифра будет «очень велика».

«Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах и на НПЗ. Два нефтеперерабатывающих завода (Мозырский и Новополоцкий) были загрязнены. И это огромный ущерб, который был нанесен стране», – заявил Лукашенко.

По его словам, Новополоцкий завод работал наполовину, Мозырский – на треть. «Мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов», – посетовал белорусский лидер, добавив, что его страна долгое время не останавливала поставки топлива даже после того, как по трубам пошла загрязненная нефть, «чтобы еще большего ущерба России не нанести».

Одной из причин загрязнения, как передает БелТА, он назвал российскую «расхлябанность».

«Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) – и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью.

За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает», – посетовал президент Белоруссии.

При этом он особо подчеркнул, что Минск не станет спекулировать на проблеме и увязывать вопрос компенсации с урегулированием ситуации вокруг налогового маневра в РФ и его последствий для республики.

«На наши нефтеперерабатывающие заводы, как мне докладывают, поступает уже чистая нефть. Часть ядовитой нефти мы откачали в свои хранилища», – сообщил президент, добавив, что «эпопея для Беларуси, я так понимаю, подходит к концу».

О том, что не может быть никакой увязки между ситуацией с нефтепроводом «Дружба» и налоговым маневром России, ранее говорил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Этот маневр реализуется с 2019 по 2024 годы. Сейчас белорусские НПЗ получают из России нефть беспошлинно. Однако Москва постепенно обнулит экспортные пошлины (30%). Лукашенко называл этот маневр попыткой срыва интеграции государств, так как поставка сырья по мировым ценам противоречит договоренностям.

В результате российские НПЗ окажутся в лучшей ситуации, так как российский бюджет компенсирует им потери. Минск, по сути, хочет, чтобы Россия из своего бюджета компенсировала потери и для белорусских НПЗ.

Сейчас Лукашенко ожидает, что Москва не будет оспаривать ущерб от поступления некачественной нефти и до судебных исков дело не дойдет. «Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен», – уверен Лукашенко.

Он отметил, что президент России Владимир Путин в публичных выступлениях признавал наличие ущерба. «Он (Путин) понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери», – заметил Лукашенко.

В то же время он отметил решительность российского лидера разобраться в истории с загрязнением нефти. «Мы разговаривали в Пекине с Путиным о том, что виновные должны ответить.

И он молодец, он очень жестко на это отреагировал, как никогда жестко…

Он спросил с правительства, с министров и поручил правоохранительным органам и даже ФСБ подключил, что редко бывает, для разборок. И надо сказать, что (директор ФСБ Александр) Бортников со своими коллегами очень быстро нашел виновных, и они за это должны ответить», – заявил Лукашенко.

Как сообщили в субботу на Белнефтехиме, Мозырский НПЗ приступил к переработке качественной нефти и повышает производственную загрузку до оптимальной, но пока прокачиваемой нефти по незагрязненному нефтепроводу Сургут – Полоцк «недостаточно для оптимальной загрузки предприятия». Кроме того, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» уведомило ПАО «Транснефть» о готовности увеличить объемы транзитной прокачки нефти.

«Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Белоруссию по двум направлениям – через Польшу и Украину.

В середине апреля Белоруссия пожаловалась на внезапное ухудшение качества нефти из «Дружбы». Содержание хлорорганических соединений в сырье превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Минск был вынужден приостановить прием нефти. Так же поступили на Украине и в Польше. В субботу в Киеве сообщили о возобновлении транзита. По итогам проведенного Россией расследования было установлено, что загрязнение оказалось намеренным. На этой неделе самарский районный суд арестовал четверых фигурантов этого уголовного дела.

Белорусский политолог Алексей Дзермант услышал в заявлениях Лукашенко надежду на скорейшее завершение непростой ситуации, но для этого нужно выяснить реальную сумму ущерба и решить вопрос, «каким образом все это компенсировать». Ситуацию с решением вопроса через суд он не рассматривает. «Либо это будут прямые компенсации, либо за счет поставляемой нефти. Пока мы можем только догадываться об этих вариантах», – сказал Дзермант газете ВЗГЛЯД.

По его оценке, в публичной сфере разрешение непростой ситуации выглядело вполне пристойно, хотя это ЧП серьезно повредило экономике обеих стран и «особенно имиджу России в Западной Европе, куда эта нефть поставляется».

Впрочем, по его оценке, решение об отзыве российского посла в Белоруссии Михаила Бабича могло быть связано именно с тем, что он, как спецпредставитель Владимира Путина, недостаточно оперативно среагировал на ситуацию. «Во время этого происшествия посол не делал никаких заявлений», – напомнил эксперт.

Но в целом, по мнению политолога, Россия и Белоруссия справились с вызовом «спокойно и без экзальтаций». «Не было никаких информационных вбросов, истерик в белорусском информационном пространстве. Скорее всего, была договоренность о том, что нужно действовать в спокойном режиме и не подымать лишних информационных волн, которых и так слишком много, и в рабочем порядке оценивать ущерб и выяснять, кто виноват», – подытожил Алексей Дзермант.

Андрей Резчиков

Источник: http://voicesevas.ru/news/44543-lukashenko-zahotel-ot-rossii-mnogo-deneg.html