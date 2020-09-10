" ... Есть такая теория, что Россия полностью находится под контролем США. И Центральный банк — лишь филиал федеральной резервной системы США. Поэтому Путин ничего не может сделать — Центральный банк находится вне его досягаемости.

— Это заблуждение. Правительство трепещет при виде президента. Он может уволить любого даже не росчерком пера, а обронённой фразой. Да, президент не может сам уволить председателя Банка России. Ему для этого нужно снять трубку, позвонить руководителю фракции «Единой России», сказать два слова и повесить трубку.... "

Советник президента по экономике Орешкин говорит, что российская экономика вошла в пятёрку сильнейших в мире, мы оставили позади Германию! Хотя все знают, что Германия вместе с Францией, к примеру, делают в год около тысячи гражданских самолётов. А у нас 3 или 4 штуки. Почему он такое говорит на голубом глазу?

— Смысл выступления Орешкина в том, чтобы сказать Путину, какой он, Орешкин, гениальный и выдающийся. Раньше на его месте был Глазьев. Он не пел Владимиру Владимировичу осанны на всех углах и перекрёстках. Всё время предлагал, что нужно сделать, чтобы было лучше. Влияния он не имел в силу своей жизненной позиции. Товарищ Орешкин учёл опыт и занял другую позицию — аллилуйя и хвала тебе, Господи. Поэтому у него всё хорошо, его цитируют, обсуждают. Что он сказал, на самом деле никакого смыслового содержания не имеет. Смысл имеют только цифры. Цифры спада. Падает весь мир. Соединённые Штаты Америки почти на треть рухнули, у них просто очень большой финансовый сектор, завязанный на огромные спекуляции. Поэтому и падение такое. Европа упала на 15%, Германия — на 12%, а Российская Федерация, по оценкам Блумберга, на 16%. Росстат, правда, уверяет, что всего на 8, 5%. Но у нас же статистикой занимается человек, который, если верить его официальной биографии, никогда никакого пересечения со статистикой не имел.

За что съели Мединского?

— 24 августа Счётная палата опубликовала отчёт за 2017–2019 годы. Согласно отчёту, вырисовывается такая картина. В Российской Федерации много госкомпаний и у них у всех есть собственность примерно на 9 триллионов рублей. А по статистике, собственность оценивается только в 2 триллиона. То есть 7 триллионов, как утверждает Кудрин, куда-то исчезли. На это не обращает внимания ни бывший начальник Налоговой службы Мишустин, никто. А это примерно 90 миллиардов долларов. Это что, воровство?

— Кудрин очень хороший бухгалтер. Он никакой не министр, не финансист, не экономист. Но бухгалтер он хороший, поэтому ему можно верить. Он не знает, что делать с деньгами, но считать их он умеет. Ситуация предельно проста. Есть огромное количество государственной собственности. Есть условный «Газпром» или Алроса. Это огромные деньги и огромная собственность. Они под контролем. Государство не может не контролировать такие объёмы, это вопрос выживания. А есть мелочёвка. Всякие там особнячки, базы отдыха и т.п.

С НИХ кто-то имеет свою денежку. На них смотрят сквозь пальцы. Возни много, толку мало. Мединский, например, не стал смотреть сквозь пальцы. Он разобрался с собственностью Минкультуры. За это его люто ненавидели и в конце концов назначили врагом народа и сожрали. Поэтому с мелочёвкой никто не связывается. А то, что мелочёвки у нас на 7 триллионов из 9, так для того, чтобы об этом подумать, нужно мозг иметь. Или хотя бы уметь пользоваться калькулятором, как Кудрин.

— Мишустин — это человек, который прославился тем, что выпотрошил всех, заставил всех платить налоги. Даже по мелочи. У него точно есть калькулятор.

— Мы же не знаем, какая часть из этой «мелкой» собственности контролируется людьми, которые имеют покровительство на высоком уровне. Не будем говорить про Мишустина, там много других людей. Мы можем только предполагать и строить гипотезы. Но факт налицо — 7 из 9 триллионов госсобственности в тени.

— В 2003 году Путин В.В. сказал, что оценивает коррупционные проявления примерно в 30 миллиардов долларов. А сегодня Счётная палата говорит, что только от неучтённой собственности потери страны составляют 90 миллиардов долларов. Может, Кудрина надо назначить каким-нибудь прокуратором?

— А смысл? Когда Кудрин работал министром финансов, этого не было? Было. Просто он не обращал на это внимания. Сейчас ему сказал — ищи. И он нашёл. Потому что прекрасно знал, где всё это лежит. Потому что и при нём оно там «лежало».

— Почему Кудрин, перестав быть министром финансов, запел другим голосом?

— Когда он был руководителем Минфина, он имел отношение к этой собственности. А сейчас он обвиняет правительство в том, что оно действует так, как в своё время придумал он сам. Он обвиняет правительство в своей политике и делает это очень качественно, молодец.

— На днях вышло интервью бывшего заместителя председателя Центробанка по фамилии Сенаторов. Он заявил, что его выгнала Набиуллина через неделю после того, как была назначена председателем Центробанка. Он был руководителем подразделения в Центробанке, которое отвечало за IT-технологии. То есть за все электронные проводки. Его отделом был подготовлен план действий по пресечению вывода банками денег за рубеж. Через неделю после прихода в ЦБ Набиуллиной Сенаторов лишился поста, все его планы отменяются. Что получается? Набиуллину поставили для того, чтобы она покрывала вывод денег за границу? Кстати, с её приходом он уменьшился или увеличился?

— Он качественно вырос.. Потом - во-первых, уволили не только господина Сенаторова. Уволили и второго зампреда банка России, который отвечал за валютный контроль. Действительно, они боролись с выводом денег. Подготовили обширный доклад о том, кто, куда, каким образом. Дело касалось больших денег, которые выводились с нарушением закона. Законы всячески смягчали для того, чтобы облегчить этот вывод, но жуликам всё равно приходилось прибегать к чёрным схемам. Эти деньги приходилось как-то воровать. Тогдашний председатель Центробанка России Сергей Игнатьев тоже был либералом, но при этом человеком честным. Он понимал, что это нехорошо. Всё время ходил к Путину и в конце концов обеспечил подготовку этого доклада.

Из этого доклада было понятно, что огромная часть этих денег — преступные деньги. И не просто преступные, а преступного накопления, вывозу которых помогает государство. А теперь вспомним, кто такая Эльвира Набиуллина. Это верная аспирантка господина Ясина. Помните — это он сказал — чего можно отобрать у народа? У него же ничего не было! А Набиуллина так и не смогла защититься в силу исключительной интеллектуальности. Она плоть от плоти либерального клана.

— То есть либеральный клан заинтересован, чтобы отсюда деньги вывозили?

— Конечно. Современный русский либерал — это кто? Либерал — это не про Вольтера, не про Белинского. Современный русский либерал — это человек, который служит глобальным финансам против своего народа.

Что касается самого Владимира Владимировича, то и про него много раз говорили его приближённые, что он либерал. Да и сам он об этом говорил. Собственно , как и его поступки об этом же говорят .

Я не знаю, почему он назначил госпожу Набиуллину. Может быть, она сказала какие-то правильные слова. Это того же уровня, почему у нас Дмитрий Анатольевич Медведев находится на должности, специально для него изобретённой

А госпожа Набиуллина ещё орден получила по итогам двукратного падения курса рубля. И до сих пор остаётся руководителем Банка России. Думаю, она с этой должности уйдёт не под суд.

— Есть такая теория, что Россия полностью находится под контролем США. И Центральный банк — лишь филиал федеральной резервной системы США. Поэтому Путин ничего не может сделать — Центральный банк находится вне его досягаемости.

— Это заблуждение. Правительство трепещет при виде президента. Он может уволить любого даже не росчерком пера, а обронённой фразой. Да, президент не может сам уволить председателя Банка России. Ему для этого нужно снять трубку, позвонить руководителю фракции «Единой России», сказать два слова и повесить трубку.

— То сеть конспирологическая теория, что Банк России подчиняется ФРС США, ошибочна?

—. Если бы президент возражал, чтобы Банк России подчинялся ФРС США, перестал бы подчиняться в тот же день. Геращенко же не подчинялся ФРС США!

— Мы зависим от доллара. Мы боимся злить ФРС, потому что наши резервы в баксах. И если мы их разозлим, они могут нам сильно подгадить.

— Плевать на ФРС. Нам нельзя злить госпожу Набиуллину, чтобы она не сделала какую-нибудь гадость, свалив всё на ФРС США и МВФ. МВФ, кстати, более реальный кошмар. Пенсионная реформа потрясла страну. Россия стояла на ушах. Но это МВФ навязал нам провести реформу! Что любопытно, МВФ и Чубайсу говорил про пенсионную реформу, только вот Чубайс в 90‑е годы, во времена прямого ручного управления, этого не сделал. МВФ нам советовал сделать налоговый манёвр в 90-е годы. Но Чубайс, который известная марионетка Запада и вообще народное проклятье, не сделал этого налогового манёвра. А сейчас сделали. Так мы избавились при правлении Путина от влияния МВФ или как? Получается вроде как наоборот. Только усилилось.

— То есть Чубайс хороший?

—Нет . Чубайс - проклятие народа . Но на фоне нынешних руководителей выглядит прилично. Его держали за горло и заставляли делать подлости. Он некоторые делал, а от некоторых отбивался. От нынешних ничего не требуют. А они делают. Просто из любви к подлости.

— А кому подчиняется «Газпром»? У него за прошлый год, по официальной статистике, 33% убытков. Долгов, как у собаки блох. Смелые украинцы и поляки берут «Газпром» за уши и вытряхивают из него миллиарды, а Миллер помалкивает. И вдруг увеличивает себе и друзьям зарплаты и премии в полтора раза. Это как?

— Когда люди в этих условиях повышают себе благосостояние, это значит, что окончательно скатились до алчности. Им просто захотелось денег. Никакой контрреволюции. Просто тупая жадность.

— Говорят, скоро Лукашенко должен приехать в Москву. Какие у него перспективы?

— Трагедия Белоруссии и Александра Григорьевича лично заключается в том, что, как и весь постсоциалистический мир, Белоруссия может существовать только пока в России идёт модернизация. Модернизация России даёт рынок Белоруссии. Нет модернизации, нет развития — нет рынка для белорусов. В отличие от всех постсоциалистических руководителей Лукашенко своих людей любит. Он не хочет, чтобы люди разорялись, нищали. Он более четверти века развивает Белоруссию, не имея для этого реальных ресурсов. Из нас что-то вытягивает, Запад как-то шантажирует, выкручивается, играет в какие-то комбинации. Он обеспечивает Белоруссии цивилизацию, а эта цивилизация заканчивается, потому что ресурсов заканчиваются . И очень много интересантов , особенно в России , желающих уничтожения Беларуссии в надежде поживиться на этом..

Наши политологи думают, что он едет в Москву клянчить власть, договариваться об уходе. На самом деле ему бы надо приехать и сказать Владимиру Владимировичу — начинайте уже модернизировать Россию! Прекратите её грабить руками всяких жуликов, нечистоплотных банкиров , ваших дружков и соседей по кооперативу "Озеро" , других прилепившихся «пиявок». Многие из которых присосались к России, будучи у себя на родине уголовными преступниками. Начните уже её развивать. Тогда и у нас проблем не будет, тогда у нас появятся растущие рынки, на которых сможем нормально работать. Ваше, Владимир Владимирович, вступление в ВТО обрушило ориентированную на вас экономику Украины. Через два года после вступления вы получили под боком майданутого озлобленного голодного врага. Зачем вам ещё один? Не надо делать хорошо Белоруссии. Сделайте хорошо России. Тогда и Белоруссии будет хорошо.

Источник: https://izborsk-club.ru/19881