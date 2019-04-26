Саботаж на нефтепроводе “Дружба”
23:40. 26 апреля 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Вот это поворот.
Загрязнение хлорорганикой нефтепровода "Дружба" было умышленным. Читай, произошел акт саботажа на стратегическом объекте, что привело к приостановке поставок нефти в несколько стран.
Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
"По факту загрязнения нефти силовые ведомства в РФ возбудили уголовное дело. Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием. В данный момент в Самаре в офисах неcкольких частных организаций идут следственные дейcтвия на предмет определения причастности к произошедшему. Сейчас можно oпределенно сказать, что вброс хлорорганических соединений oсуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранcнефть-терминал", оcуществляющей прием нефти и анализ ее качеcтва от нескольких малых производителей", – рассказал Демин.
Он также напомнил, что в Минске состоялась четырехсторонняя встреча представителей нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур Польши, Белоруссии, России и Украины, на которой стороны определили технические мероприятия по возобновлению транспортировки нефти в Белоруссию и страны Европы.
Как сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора "Самаратранснефть-терминал" Антон Томилов, указанный терминал был продан компанией в 2017 году в адрес ООО "Нефтеперевалка", коммерческие отношения в настоящий момент между компанией и ООО "Нефтепервалка" не ведутся. "На текущий момент собственное подключение к трубопроводу АК "Транснефть" у компании отсутствует", – сказал он.
https://tass.ru/ekonomika/6382783 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4949433.html