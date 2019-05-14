Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 мая 2019
- 10:37 Новая тактика “повстанцев”.
- 09:30 Осторожно, работает снайпер.
- 01:08 Страшные зверства боевиков: нелюди убивают детей сирийских христиан (ФОТО).
- 00:25 Следы “диверсии”.
Новая тактика “повстанцев”
Джихади-Джулиан объяснил "новую тактику" сирийских "борцов за свободу".
По его словам она выражается в сдаче 1-3 поселков в день силам Асада-Путина и отступлении.
Несколько ранее Репке месяцами рассказывал о несокрушимости "цитадели свободы" в Идлибе, главная проблема которой по его заявлениям, это конечно же больницы, за которыми охотятся российские и сирийские самолеты.
В общем, "журналист" Bild держит марку.
За последний день сирийцы отжали у боевиков кусок местности между Киркатом и Кафр-Набуда, а также отбили контратаки боевиков на Керназ и Кафр-Набуда.
PS. Обзор по делам в Хаме и Идлибе вечером.
PS2. На тему вопросов про вчерашние события в Екатеринбурге – материал после обеда.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Осторожно, работает снайпер
Нарезка работы хуситских снайперов в разных районах Йемена.
Отстрел хадистов и саудитов. Как статичных целей, так и находящихся в движении.
На заглавном фото иранская снайперская винтовка AM-50 Sayyad, которые завозились в Йемен для нужд хуситов.
И да, это не Steyr, как спрашивают в комментариях https://www.calibreobscura.com/the-iranian-50-cal-am-50-sayyad/
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Страшные зверства боевиков: нелюди убивают детей сирийских христиан (ФОТО)
На севере провинции Хама вновь проливается кровь ни в чем неповинных людей. Небольшой городок Скальбия, где преимущественно живут христиане, за последние дни несколько раз становился мишенью для боевиков, обосновавшихся в так называемой зоне деэскалации Идлиб.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
За последние два дня здесь погибло 7 мирных жителей, в том числе 5 маленьких детей. Еще 6 детей и молодая девушка получили ранения разной степени тяжести.
Сегодня те жители, которым посчастливилось уцелеть под смертоносным огнем террористов, смогли рассказать, что им пришлось пережить, и почему они не перестают надеяться на помощь правительственных войск.
Скальбия всегда являлась преимущественно христианским городом. Здесь проживают люди, которым чужды идеалы псевдохалифата. Видимо, это и служит основной причиной для бед местного населения, вынужденного жить по соседству с исламистскими отморозками.
Скальбия находится на развилке двух дорог, одна из которых ведет к турецкой границе, другая на север — к идлибской. Точнее, к границе так называемой демилитаризованной зоны. Именно оттуда и летят смертоносные боеприпасы, запускаемые джихадистами из минометов, РСЗО, то есть, запрещенного сочинскими соглашениями вооружения.
Тем не менее, радикальные исламисты продолжают демонстрировать наплевательское отношение к достигнутым договоренностям, считая себя полными хозяевами в буферной зоне.
Первая из «бомбардировок» началась утром 12 мая, когда сразу два реактивных снаряда поразили жилой дом, а другая ракета взорвалась в районе местной церкви. В это время там находилось 5 маленьких детей, у которых не оказалось ни единого шанса, чтобы выжить.
Жени Самуил, проживающий в Скальбии, показал следы от разрывов. По его словам, одна из ракет угодила в крышу, а другая разорвалась возле дома. Женщина погибла на месте, а двоих детей ранило осколками.
В тоже время, по данным арабских изданий, ранения получили 6 детей.
Таким образом, только один воскресный день в Скальбии унес жизни шестерых человек, из которых пятеро детей.
Второй обстрел случился на следующее утро. По свидетельствам жительницы Амиры Адра, около 10 часов утра боевики нанесли очередной удар из системы залпового огня по населенному пункту из-за чего один человек погиб на месте, а молодая девушка по имени Уля Однан Альхури получила тяжелое осколочное ранение в спину, а также множественные переломы.
«Утром она шла на работу, а боевики нанесли ракетный удар по городу. Ее ранили в спину, осколками перебило кости», — рассказывает Амира.
Вместе с Альхури осколочные ранения получили еще четверо детей, которым оказана медицинская помощь в местной больнице.
Махер Фартах уже 19 лет является педиатром в Скальбии. Он рад, что в нужное время оказался на рабочем месте, и помог пострадавшим детям выжить:
«Около 10 утра мы услышали разрывы снарядов в нашем городе. У нас часто происходят обстрелы со стороны боевиков, и мы стараемся оказать посильную помощь всем нуждающимся без исключения».
На вопрос, кто мог стрелять по мирному городу, Махер отвечает без долгих раздумий:
«Разумеется, боевики. Они уже 9 лет они нас обстреливают».
Данные факты по-прежнему замалчиваются мировым сообществом и игнорируются на Западе, где считают, что действия Дамаска и его союзников ведут к гуманитарной катастрофе в Идлибе.
В тоже время западные союзники не в состоянии предложить действенный механизм для предотвращения гибели мирного населения Хамы от смертельного огня террористов, ограничиваясь обвинениями в адрес «сирийского режима».
Читайте также: Сирия: Кровавый провал — спецгруппа чеченских боевиков пошла на штурм и была уничтожена (ВИДЕО, ФОТО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Следы “диверсии”
Появилось видео повреждений одного из судов, которые на днях то взрывались в порту Фуджейры, то атаковались в территориальных водах ОАЭ.
На кадрах представлено судно с повреждениями кормовой части.
Что вызвало эти повреждения понять затруднительно.
Указывается, что повреждения получил балластный резервуар, так что вряд ли это способ, которым хотели подорвать нефтяные емкости.
Опять же нет никаких внятных подробностей об обстоятельствах "атаки/инцидента". Нет ни одной фотографии или видео взрыва, атаки или пожара. Нет погибших и критических повреждений.
Тем не менее, видео формально подтверждает, что нечто в ОАЭ произошло и это не сугубо виртуальная история. Другой вопрос, что при всей шумихе, по-прежнему очень мало конкретики, хотя в ряде антиранских изданий уже вовсю муссируется тезис, что это провокация Ирана, что позволяет предположить, что это некая медийная провокация направленная на подогревание напряженности в Персидском заливе, где по заявлению иранцев, безопасность очень хрупка. Для всех.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com