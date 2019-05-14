Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 мая 2019

На севере провинции Хама вновь проливается кровь ни в чем неповинных людей. Небольшой городок Скальбия, где преимущественно живут христиане, за последние дни несколько раз становился мишенью для боевиков, обосновавшихся в так называемой зоне деэскалации Идлиб.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

За последние два дня здесь погибло 7 мирных жителей, в том числе 5 маленьких детей. Еще 6 детей и молодая девушка получили ранения разной степени тяжести.

Сегодня те жители, которым посчастливилось уцелеть под смертоносным огнем террористов, смогли рассказать, что им пришлось пережить, и почему они не перестают надеяться на помощь правительственных войск.

Скальбия всегда являлась преимущественно христианским городом. Здесь проживают люди, которым чужды идеалы псевдохалифата. Видимо, это и служит основной причиной для бед местного населения, вынужденного жить по соседству с исламистскими отморозками.

Скальбия находится на развилке двух дорог, одна из которых ведет к турецкой границе, другая на север — к идлибской. Точнее, к границе так называемой демилитаризованной зоны. Именно оттуда и летят смертоносные боеприпасы, запускаемые джихадистами из минометов, РСЗО, то есть, запрещенного сочинскими соглашениями вооружения.

Тем не менее, радикальные исламисты продолжают демонстрировать наплевательское отношение к достигнутым договоренностям, считая себя полными хозяевами в буферной зоне.

Первая из «бомбардировок» началась утром 12 мая, когда сразу два реактивных снаряда поразили жилой дом, а другая ракета взорвалась в районе местной церкви. В это время там находилось 5 маленьких детей, у которых не оказалось ни единого шанса, чтобы выжить.

Жени Самуил, проживающий в Скальбии, показал следы от разрывов. По его словам, одна из ракет угодила в крышу, а другая разорвалась возле дома. Женщина погибла на месте, а двоих детей ранило осколками.

В тоже время, по данным арабских изданий, ранения получили 6 детей.

Таким образом, только один воскресный день в Скальбии унес жизни шестерых человек, из которых пятеро детей.

Второй обстрел случился на следующее утро. По свидетельствам жительницы Амиры Адра, около 10 часов утра боевики нанесли очередной удар из системы залпового огня по населенному пункту из-за чего один человек погиб на месте, а молодая девушка по имени Уля Однан Альхури получила тяжелое осколочное ранение в спину, а также множественные переломы.

«Утром она шла на работу, а боевики нанесли ракетный удар по городу. Ее ранили в спину, осколками перебило кости», — рассказывает Амира.

Вместе с Альхури осколочные ранения получили еще четверо детей, которым оказана медицинская помощь в местной больнице.

Махер Фартах уже 19 лет является педиатром в Скальбии. Он рад, что в нужное время оказался на рабочем месте, и помог пострадавшим детям выжить:

«Около 10 утра мы услышали разрывы снарядов в нашем городе. У нас часто происходят обстрелы со стороны боевиков, и мы стараемся оказать посильную помощь всем нуждающимся без исключения».

На вопрос, кто мог стрелять по мирному городу, Махер отвечает без долгих раздумий:

«Разумеется, боевики. Они уже 9 лет они нас обстреливают».

Данные факты по-прежнему замалчиваются мировым сообществом и игнорируются на Западе, где считают, что действия Дамаска и его союзников ведут к гуманитарной катастрофе в Идлибе.

В тоже время западные союзники не в состоянии предложить действенный механизм для предотвращения гибели мирного населения Хамы от смертельного огня террористов, ограничиваясь обвинениями в адрес «сирийского режима».

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